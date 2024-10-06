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  3. Швеция
  4. Аллсвенскан 2024
Тур: 26. Стадион: .
Юргорден
1:1
Конец матча
Кальмар
0'
13' Желтая карточка
Vince Osuji
0:1
20' Гол
Исламович Дино
45' Желтая карточка
Ринг Джонатан
1:1
50' Гол
Косуги Кейта
90' Желтая карточка
Гояни Роберт
90'+5

Ход матча

13'
 
Vince Osuji
20'
0:1
Исламович Дино
(Хальберг Мелькер)
45'
 
Ринг Джонатан
50'
Косуги Кейта
1:1
69'
Гулликсен Тобиас
Хуммет Денис
 
69'
Эрикссон Магнус
Шуллер Расмус
 
69'
 
Свенссон Макс
Ринг Джонатан
80'
Приске Аугуст
Нгуэн Токмак
 
80'
 
Магаши Абдуссалам
Скрабб Симон
90'
 
Гояни Роберт

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 3
  • 3 Удары в створ 2
  • 7 Угловые 2
  • 5 Офсайды 1
  • 12 Нарушения правил 18
  • 0 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 52 Владение мячом, % 48
45
Янссон
Оскар
18
Штоль
Адам
4
Ларссон
Якоб
3
Даниэльссон
Маркус
27
Косуги
Кейта
14
Сабович
Бесард
6
Шуллер
Расмус
29
Хаарала
Сантери
20
Нгуэн
Токмак
23
Викхейм
Густав
11
Хуммет
Денис
1
Бролин
Самуэль
13
Карлссон
Йохан
39
Саетра
Ларс
4
Vince
Osuji
3
Герсбах
Алекс
23
Гояни
Роберт
29
Ромариньо
Перейра
11
Ринг
Джонатан
10
Скрабб
Симон
5
Хальберг
Мелькер
9
Исламович
Дино
Юргорден
4-2-3-1
Кальмар
4-2-3-1

История личных встреч

Юргорден
Кальмар

23 матча

91.3%
8.7%
3.5527136788005E-15%
21 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

69.6%
17.4%
13%
16 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

56.5%
30.4%
13.1%
13 побед 7 ничьих 0 побед

14 матчей

7.1%
92.9%
0 побед 1 ничья 13 побед

Первый тайм

64.3%
35.7%
0 побед 9 ничьих 8 побед

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 13 побед

37 матчей

56.8%
8.1%
35.1%
21 победа 3 ничьи 13 побед

Первый тайм

43.2%
35.1%
21.7%
16 побед 13 ничьих 8 побед

Второй тайм

35.1%
29.7%
35.2%
13 побед 11 ничьих 13 побед

История матчей

А
2:1
А
2:1
А
3:1
А
3:2
А
1:0
К
0:2
А
3:2
А
0:1
ТМК
2:3
К
4:1
А
0:3
А
5:0
А
0:1
А
2:0
А
0:2
А
0:1
А
0:2
А
4:1
А
2:1
ТМК
0:2
А
0:3
А
0:3
А
1:0
А
0:4
А
0:0
А
1:2
А
1:0
А
2:2
А
1:1
А
2:1
А
3:2
А
0:1
А
0:2
А
2:0
А
6:1
А
0:1
А
5:1

Голы

Всего голов

33
29

Голов в среднем за матч

1.74
1.61

Среднее время на гол

51
55

Всего голов

24
22

Голов в среднем за матч

1.33
1.16

Среднее время на гол

67
77

Всего голов

57
51

Голов в среднем за матч

1.54
1.38

Тотал матчей

2.5
36
Больше 97%
Меньше 3%
1
28
Больше 76%
Меньше 24%
9
20
Больше 54%
Меньше 46%
17
12
Больше 32%
Меньше 68%
25
9
Больше 24%
Меньше 76%
28
2
Больше 5%
Меньше 95%
35
1
Больше 3%
Меньше 97%
36

Среднее время на гол

58
65

Бомбардиры внутри турнира

Юргорден
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хуммет Денис 11 (1) 0.42
Гулликсен Тобиас 5 0.19
Нгуэн Токмак 5 0.19
Бергвалль Лукас 3 0.12
Сабович Бесард 3 0.12
Фаллениус Оскар 2 0.08
Samuel Holm 2 0.08
Даниэльссон Маркус 2 (2) 0.08
Викхейм Густав 1 0.04
Штоль Адам 1 0.04
Хаарала Сантери 1 0.04
Косуги Кейта 1 0.04
Тенхо Миро 1 0.04
Даль Самуэль 0 0
Радетинац Харис 0 0
Юханссон Петр 0 0
Зеттерстрем Якоб Видель 0 0
Берг Виктор 0 0
Кальмар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Исламович Дино 10 0.38
Скрабб Симон 6 (1) 0.23
Тренсков Якоб 5 0.19
Ринг Джонатан 4 0.15
Хальберг Мелькер 2 0.08
Йенсен Кевин 2 0.08
Саетра Ларс 2 0.08
Магаши Абдуссалам 1 0.04
Гояни Роберт 1 0.04
Vince Osuji 1 0.04
Карлссон Йохан 0 0
Ромариньо Перейра 0 0
Герсбах Алекс 0 0
Мотарархебжафарпур Араш 0 0

Карточки

Юргорден
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сабович Бесард 8 0
Ларссон Якоб 5 0
Викхейм Густав 4 0
Гулликсен Тобиас 4 0
Samuel Holm 3 0
Экдаль Альбин 2 0
Шуллер Расмус 2 0
Ринне Якоб 2 0
Даниэльссон Маркус 2 0
Приске Аугуст 2 0
Бергвалль Лукас 2 0
Нгуэн Токмак 0 1
Kim Bergstrand 0 1
Радетинац Харис 1 0
Эрикссон Магнус 1 0
Нильссон Малькольм 1 0
Юханссон Петр 1 0
Штоль Адам 1 0
Фаллениус Оскар 1 0
Теркильдсен Петер 1 0
Даль Самуэль 1 0
Берг Виктор 1 0
Theo Bergvall 1 0
Косуги Кейта 1 0
Кальмар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Скрабб Симон 5 0
Гояни Роберт 5 0
Vince Osuji 5 0
Саетра Ларс 4 0
Исламович Дино 4 0
Ринг Джонатан 3 0
Шёстедт Расмус 3 0
Магаши Абдуссалам 3 0
Ромариньо Перейра 2 0
Мотарархебжафарпур Араш 2 0
Янссон Рони 2 0
Ларссон Стефан 1 0
Карлссон Йохан 1 0
Хальберг Мелькер 1 0
Юлятупа Саку 1 0
Ivan Inzoudine 1 0
Йенсен Кевин 1 0

Результаты матчей

Юргорден
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Кальмар
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (5)
54% (7)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
62% (8)
8% (1)
31% (4)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

6
11
Юргорден
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
15% (2)
54% (7)
Кальмар
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
31% (4)
69% (9)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

10
18

Упущенные победы

23
13
Юргорден
47.6%
52.4%
10 побед 11 поражений
Первый тайм
23% (6)
42% (11)
35% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (9)
27% (7)
38% (10)
Кальмар
52.4%
47.6%
11 побед 10 поражений
Первый тайм
42% (11)
42% (11)
15% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (8)
19% (5)
50% (13)

Сухие победы

8
5

Сухие поражения

6
2

Волевые победы

11
20

Упущенные победы

29
24

Голы по времени матча

Забито

16
17
6 В 1-м тайме 14
10 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 6
16 Не забивали 15
1
6%
1
6%
1-15
4
25%
4
24%
16-30
1
6%
9
53%
31-45
3
19%
1
6%
46-60
2
13%
1
6%
61-75
5
31%
1
6%
76-90

Пропущено

13
26
6 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 12
1
8%
5
19%
1-15
3
23%
2
8%
16-30
2
15%
4
15%
31-45
2
15%
8
31%
46-60
3
23%
4
15%
61-75
2
15%
3
12%
76-90

Забито

25
19
10 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 13
10 Забивали первыми 4
15 Не забивали 17
3
12%
3
16%
1-15
3
12%
1
5%
16-30
4
16%
2
11%
31-45
5
20%
2
11%
46-60
4
16%
7
37%
61-75
6
24%
4
21%
76-90

Пропущено

16
25
5 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 17
3 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 13
1
6%
2
8%
1-15
2
13%
4
16%
16-30
2
13%
2
8%
31-45
4
25%
6
24%
46-60
3
19%
4
16%
61-75
4
25%
7
28%
76-90

Забито

41
36
16 В 1-м тайме 20
25 Во 2-м тайме 16
16 Забивали первыми 10
5 Не забивали 6
4
10%
4
11%
1-15
7
17%
5
14%
16-30
5
12%
11
31%
31-45
8
20%
3
8%
46-60
6
15%
8
22%
61-75
11
27%
5
14%
76-90

Пропущено

29
51
11 В 1-м тайме 19
18 Во 2-м тайме 32
10 Пропускали первыми 16
18 Не пропускали 25
2
7%
7
14%
1-15
5
17%
6
12%
16-30
4
14%
6
12%
31-45
6
21%
14
27%
46-60
6
21%
8
16%
61-75
6
21%
10
20%
76-90

Результаты последних матчей

Юргорден
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
ЛАСК - Юргорден 2:2 Вернаму - Юргорден 1:1 Юргорден - Броммапойкарна 2:1 ГАИС - Юргорден 3:0
Хеккен - Юргорден 1:2 Юргорден - Мьельбю 1:1 Мальмё - Юргорден 4:0 Марибор - Юргорден 0:1 Сириус - Юргорден 0:1 Юргорден - Марибор 1:0 Юргорден - АИК 0:2 Юргорден - Ильвес 3:1 Ильвес - Юргорден 1:1 Юргорден - Гётеборг 1:1 Прогрес - Юргорден 1:0 Эльфсборг - Юргорден 1:2 Юргорден - Прогрес 3:0 Кальмар - Юргорден 2:1 Юргорден - Вернаму 1:0 ИФК Норрчепинг - Юргорден 1:3
Кальмар
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Кальмар - Эльфсборг 1:3 Хальмстад - Кальмар 2:2 Кальмар - АИК 0:1 Кальмар - Вернаму 3:1
ГАИС - Кальмар 1:1 Кальмар - Мальмё 2:2 Энгельхолмс - Кальмар 0:4 Вестерос - Кальмар 2:1 Сириус - Кальмар 3:1 Кальмар - Хаммарбю 1:4 ИФК Норрчепинг - Кальмар 2:0 Кальмар - Юргорден 2:1 Кальмар - Броммапойкарна 0:1 АИК - Кальмар 1:2 Кальмар - Колдинг 1:0 Кальмар - Хеккен 3:2 Кальмар - Вестерос 0:4 Мальмё - Кальмар 5:0 Вернаму - Кальмар 0:2 Кальмар - ИФК Норрчепинг 1:1

Результаты матчей

Юргорден
Кальмар

Точный счет

1:1
3 раза 23%
2:0
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
0:1
3 раза 23%
0:4
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 38%
2
4 раза 31%
0
3 раза 23%
3
1 раз 8%
0
4 раза 31%
1
4 раза 31%
2
3 раза 23%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%

Точный счет

1:2
2 раза 15%
1:3
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
3:1
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%

Точное количество голов

0
3 раза 23%
1
3 раза 23%
2
3 раза 23%
3
2 раза 15%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
1
6 раз 46%
2
5 раз 38%
0
2 раза 15%

Точный счет

1:1
4 раза 15%
2:0
4 раза 15%
0:1
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
3:1
4 раза 15%
0:1
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
1:2
3 раза 12%
2:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%

Точное количество голов

1
8 раз 31%
2
7 раз 27%
0
6 раз 23%
3
3 раза 12%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
1
10 раз 38%
2
8 раз 31%
0
6 раз 23%
3
1 раз 4%
5
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Юргорден
Кальмар

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
0.5
Больше Меньше
9
4
5
8
1.5
5
8
1
12
2.5
2
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
0.5
Больше Меньше
11
2
7
6
1.5
5
8
4
9
2.5
2
11
3.5
1
12
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
6
0.5
Больше Меньше
20
6
12
14
1.5
10
16
5
21
2.5
2
24
2
24
3.5
1
25
1
25
4.5
1
25
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 0:0 26 17 6 3 59 - 19 57
2.
Хаммарбю
 26 14 5 7 41 - 22 47
3.
Юргорден
 26 14 5 7 40 - 30 47
4.
АИК
 26 14 3 9 37 - 37 45
5.
Эльфсборг
 0:0 26 12 6 8 48 - 35 42
6.
Мьельбю
 26 12 6 8 38 - 33 42
7.
ГАИС
 26 12 4 10 31 - 31 40
8.
Хеккен
 26 11 6 9 50 - 46 39
9.
Сириус
 0:0 26 11 5 10 40 - 36 38
10.
Броммапойкарна
 26 8 9 9 43 - 47 33
11.
ИФК Норрчепинг
 0:0 26 7 7 12 31 - 50 28
12.
Гётеборг
 0:0 26 6 10 10 28 - 37 28
13.
Вернаму
 0:0 26 6 8 12 27 - 37 26
14.
Хальмстад
 26 7 3 16 26 - 44 24
15.
Кальмар
 26 6 5 15 34 - 53 23
16.
Вестерос
 26 5 4 17 23 - 39 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 0:0 13 11 1 1 33 - 4 34
2.
Мьельбю
 13 8 4 1 26 - 15 28
3.
Эльфсборг
 0:0 13 8 3 2 30 - 13 27
4.
Хаммарбю
 13 8 3 2 24 - 10 27
5.
ГАИС
 13 8 3 2 20 - 10 27
6.
АИК
 13 8 1 4 22 - 13 25
7.
Юргорден
 13 6 4 3 16 - 13 22
8.
Хеккен
 13 6 3 4 30 - 22 21
9.
Сириус
 0:0 13 5 3 5 22 - 17 18
10.
Хальмстад
 13 5 2 6 15 - 13 17
11.
ИФК Норрчепинг
 0:0 13 5 2 6 17 - 24 17
12.
Броммапойкарна
 13 4 5 4 19 - 24 17
13.
Гётеборг
 0:0 13 3 5 5 12 - 17 14
14.
Вестерос
 13 3 2 8 13 - 20 11
15.
Кальмар
 13 3 2 8 18 - 26 11
16.
Вернаму
 0:0 13 2 3 8 13 - 25 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Юргорден
 13 8 1 4 24 - 17 25
2.
Мальмё
 0:0 13 6 5 2 26 - 15 23
3.
Хаммарбю
 13 6 2 5 17 - 12 20
4.
Сириус
 0:0 13 6 2 5 18 - 19 20
5.
АИК
 13 6 2 5 15 - 24 20
6.
Хеккен
 13 5 3 5 20 - 24 18
7.
Вернаму
 0:0 13 4 5 4 14 - 12 17
8.
Броммапойкарна
 13 4 4 5 24 - 23 16
9.
Эльфсборг
 0:0 13 4 3 6 18 - 22 15
10.
Мьельбю
 13 4 2 7 12 - 18 14
11.
Гётеборг
 0:0 13 3 5 5 16 - 20 14
12.
ГАИС
 13 4 1 8 11 - 21 13
13.
Кальмар
 13 3 3 7 16 - 27 12
14.
ИФК Норрчепинг
 0:0 13 2 5 6 14 - 26 11
15.
Вестерос
 13 2 2 9 10 - 19 8
16.
Хальмстад
 13 2 1 10 11 - 31 7
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  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Броммапойкарна Васич Никола 17 (4)
Мальмё Телин Исаак 15 (4)
Мальмё Ботхейм Эрик 11 (6)
Юргорден Хуммет Денис 11 (4)
АИК Питтас Яннис 11 (3)
Весь список

Топ нарушителей
ГАИС Axel Henriksson 11
Хальмстад Баффо Джозеф 9
Гётеборг Тордарсон Колбейнн 1 7
Юргорден Сабович Бесард 8
АИК Тюкосен Мадс 2 4
Весь список
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 48'
    Ринг Джонатан получил желтую карточку от судьи
  • 20'
    Хальберг Мелькер сделал результативную передачу.
  • 20'
    Г О О О О Л - Исламович Дино бьет в цель!
  • 13'
    Vince Osuji получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
Где смотреть матч Юргорден 1:1 Кальмар онлайн

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