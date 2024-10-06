  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Суперэттан 2024
Тур: 26.
Оддевольд
1:1
Конец матча
Эстер
0'
26' Желтая карточка
Kevin Jansson
0:1
44' Гол
Люнг Даниэль
49' Желтая карточка
Gabriel Sandberg
1:1
50' Гол
Аль-Хамлави Ассад
64' Желтая карточка
Кричак Иван
68' Желтая карточка
Йоханссон Юлиус
90'+6
1
Armin
Ibrahimovic
23
Viktor
Krueger
4
Philip
Engelbrektsson
7
Filip
Karlin
20
Adam
Engelbrektsson
17
Olle
Kjellman
Olblad
26
Gabriel
Sandberg
10
Каллудра
Лиридон
5
Anton
Snibb
18
Gustav
Forssell
15
Аль-Хамлави
Ассад
13
Уоллиндер
Робин
33
Варманен
Тату
5
Адольфссон
Маттис
15
Кричак
Иван
21
Lukas
Bergqvist
7
Сегер
Давид
8
Kevin
Jansson
19
Бергмарк-Виберг
Адам
9
Сёдерберг
Никлас
18
Люнг
Даниэль
20
Алиев
Алибек
Оддевольд
3-5-2
Эстер
4-2-3-1

История личных встреч

Оддевольд
Эстер

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

История матчей

С
3:0
ПД
2:1
ПД
0:1
ПД
1:2
ПД
0:0
ПД
4:1

Голы

Всего голов

9
3

Голов в среднем за матч

2.25
1.5

Среднее время на гол

40
60

Всего голов

10
5

Голов в среднем за матч

1.67
0.83

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

54
108

Бомбардиры внутри турнира

Оддевольд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аль-Хамлави Ассад 12 (1) 0.46
Каллудра Лиридон 4 (1) 0.15
Крезич Даниэль 2 0.08
Gabriel Sandberg 2 0.08
Olle Kjellman Olblad 2 0.08
Linus Tornblad 1 0.04
Oscar Berntsson 1 0.04
Noa Bernhardtz 1 0.04
Axel Pettersson 1 0.04
Philip Engelbrektsson 1 0.04
Alexander Almqvist 1 0.04
Gustav Forssell 0 0
Anton Snibb 0 0
Adam Engelbrektsson 0 0
Эстер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Алиев Алибек 10 0.38
Бергмарк-Виберг Адам 9 0.35
Люнг Даниэль 6 0.23
Родич Владимир 5 0.19
Мёрфельт Альбин 4 0.15
Сегер Давид 3 0.12
Lukas Bergqvist 2 0.08
Кричак Иван 2 0.08
Кусу Манассе 1 0.04
Theodor Johansson 1 0.04
Martin Hoel Andersen 0 0
Thorri Thorisson 0 0
Kevin Jansson 0 0
Сёдерберг Никлас 0 0
Adam Herdonsson 0 0

Карточки

Оддевольд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Gabriel Sandberg 8 0
Аль-Хамлави Ассад 4 0
Alexander Almqvist 4 0
Oscar Berntsson 3 0
Philip Engelbrektsson 3 0
Крезич Даниэль 2 0
Filip Karlin 2 0
Gustav Forssell 2 0
Adam Engelbrektsson 2 0
Kenan Mehovic 0 1
Каллудра Лиридон 1 0
Linus Tornblad 1 0
Йоханссон Юлиус 1 0
Грауберг-Лепик Кристоффер 1 0
Anton Snibb 1 0
Viktor Krueger 1 0
Дембе Джон 1 0
Noa Bernhardtz 1 0
Armin Ibrahimovic 1 0
Olle Kjellman Olblad 1 0
Эстер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Алиев Алибек 5 1
Адольфссон Маттис 5 1
Кричак Иван 6 0
Кусу Манассе 5 0
Мёрфельт Альбин 4 0
Kevin Jansson 3 0
Сёдерберг Никлас 3 0
Lukas Bergqvist 3 0
Родич Владимир 2 0
Хедлунд Себастьян 2 0
Варманен Тату 2 0
Люнг Даниэль 2 0
Сегер Давид 2 0
Martin Hoel Andersen 1 0
Thorri Thorisson 1 0

Результаты матчей

Оддевольд
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
62% (8)
23% (3)
Эстер
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
15% (2)
31% (4)
54% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
31% (4)
54% (7)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

5
4

Упущенные победы

6
7
Оддевольд
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
54% (7)
31% (4)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Эстер
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
15% (2)
62% (8)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
23% (3)
31% (4)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

15
2

Упущенные победы

11
27
Оддевольд
62.5%
37.5%
10 побед 6 поражений
Первый тайм
46% (12)
31% (8)
23% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (6)
50% (13)
27% (7)
Эстер
29.4%
70.6%
5 побед 12 поражений
Первый тайм
15% (4)
46% (12)
38% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (8)
27% (7)
42% (11)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

3
7

Волевые победы

20
6

Упущенные победы

17
34

Голы по времени матча

Забито

13
16
6 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 4
18 Не забивали 17
1
8%
1
6%
1-15
1
8%
1
6%
16-30
4
31%
4
25%
31-45
2
15%
2
13%
46-60
2
15%
2
13%
61-75
3
23%
6
38%
76-90

Пропущено

18
15
8 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 10
4
22%
2
13%
1-15
1
6%
3
20%
16-30
3
17%
2
13%
31-45
6
33%
3
20%
46-60
0
0%
3
20%
61-75
4
22%
2
13%
76-90

Забито

16
27
4 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 14
3 Забивали первыми 8
17 Не забивали 15
2
13%
3
11%
1-15
0
0%
6
22%
16-30
2
13%
4
15%
31-45
2
13%
3
11%
46-60
2
13%
2
7%
61-75
8
50%
9
33%
76-90

Пропущено

22
10
12 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 5
8 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 7
5
23%
1
10%
1-15
3
14%
2
20%
16-30
4
18%
2
20%
31-45
4
18%
0
0%
46-60
3
14%
2
20%
61-75
3
14%
3
30%
76-90

Забито

29
43
10 В 1-м тайме 19
19 Во 2-м тайме 24
6 Забивали первыми 12
9 Не забивали 6
3
10%
4
9%
1-15
1
3%
7
16%
16-30
6
21%
8
19%
31-45
4
14%
5
12%
46-60
4
14%
4
9%
61-75
11
38%
15
35%
76-90

Пропущено

40
25
20 В 1-м тайме 12
20 Во 2-м тайме 13
16 Пропускали первыми 11
21 Не пропускали 17
9
23%
3
12%
1-15
4
10%
5
20%
16-30
7
18%
4
16%
31-45
10
25%
3
12%
46-60
3
8%
5
20%
61-75
7
18%
5
20%
76-90

Результаты последних матчей

Оддевольд
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Эстерсунд - Оддевольд 0:2 Оддевольд - Эребру 0:0 Хельсинборг - Оддевольд 0:0 Оддевольд - Варберг БоИС 3:2
Оддевольд - Ландскруна 0:3 Сундсвалль - Оддевольд 3:0 Тебю - Оддевольд 0:2 Оддевольд - Утсиктенс 2:1 Оддевольд - Сандвикен 2:2 Дегерфорс - Оддевольд 2:2 Эргрюте - Оддевольд 4:2 Оддевольд - Хельсинборг 0:3 Оддевольд - Эргрюте 4:1 Утсиктенс - Оддевольд 2:3 Оддевольд - Дегерфорс 1:1 Сандвикен - Оддевольд 2:0 Эребру - Оддевольд 2:2 Оддевольд - Эстерсунд 1:2 Варберг БоИС - Оддевольд 2:1 Оддевольд - Браге 1:1
Эстер
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Эстер - Утсиктенс 5:2 Сундсвалль - Эстер 0:2 Эстер - Треллеборг 4:1 Ландскруна - Эстер 0:0
Эстер - Сандвикен 2:2 Гефле - Эстер 2:1 Гётахольмс БК - Эстер 1:3 Эстер - Эргрюте 1:0 Эстерсунд - Эстер 0:0 Эстер - Браге 0:2 Хельсинборг - Эстер 3:2 Эстер - Сундсвалль 2:0 Треллеборг - Эстер 1:4 Эстер - Хельсинборг 4:0 Эстер - Эстерсунд 1:1 Браге - Эстер 1:0 Сковде АИК - Эстер 1:2 Эстер - Ландскруна 2:1 Утсиктенс - Эстер 1:1 Эстер - Оддевольд 3:0

Результаты матчей

Оддевольд
Эстер

Точный счет

1:1
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
0:3
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
1:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 38%
0
4 раза 31%
2
3 раза 23%
3
1 раз 8%
2
4 раза 31%
1
3 раза 23%
0
2 раза 15%
4
2 раза 15%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%

Точный счет

0:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
0:0
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 38%
2
5 раз 38%
1
2 раза 15%
3
1 раз 8%
2
5 раз 38%
0
4 раза 31%
1
3 раза 23%
4
1 раз 8%

Точный счет

0:0
4 раза 15%
2:1
4 раза 15%
1:1
3 раза 12%
2:2
3 раза 12%
0:3
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
1:1
4 раза 15%
0:0
3 раза 12%
1:0
3 раза 12%
0:2
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
1:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%

Точное количество голов

0
9 раз 35%
2
8 раз 31%
1
7 раз 27%
3
2 раза 8%
2
9 раз 35%
0
6 раз 23%
1
6 раз 23%
4
3 раза 12%
3
1 раз 4%
5
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Оддевольд
Эстер

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
4
0.5
Больше Меньше
11
2
4
9
1.5
8
5
1
12
2.5
4
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
5
0.5
Больше Меньше
9
4
6
7
1.5
6
7
1
12
2.5
1
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
9
0.5
Больше Меньше
20
6
10
16
1.5
14
12
2
24
2.5
5
21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дегерфорс
 26 15 8 3 47 - 23 53
2.
Ландскруна
 26 13 6 7 41 - 28 45
3.
Эстер
 26 12 9 5 44 - 24 45
4.
Хельсинборг
 26 12 7 7 35 - 27 43
5.
Сандвикен
 26 12 6 8 43 - 31 42
6.
Браге
 26 10 7 9 28 - 23 37
7.
Треллеборг
 26 10 6 10 29 - 36 36
8.
Эргрюте
 26 9 7 10 41 - 38 34
9.
Утсиктенс
 26 9 7 10 32 - 34 34
10.
Эребру
 26 8 8 10 31 - 31 32
11.
Оддевольд
 26 7 10 9 29 - 40 31
12.
Варберг БоИС
 26 7 8 11 39 - 40 29
13.
Эстерсунд
 26 7 7 12 25 - 37 28
14.
Гефле
 26 7 7 12 34 - 49 28
15.
Сундсвалль
 26 7 6 13 22 - 36 27
16.
Сковде АИК
 26 5 7 14 19 - 42 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дегерфорс
 13 9 3 1 27 - 11 30
2.
Сандвикен
 13 9 1 3 27 - 10 28
3.
Эстер
 13 8 4 1 27 - 10 28
4.
Эребру
 13 7 4 2 20 - 10 25
5.
Ландскруна
 13 7 3 3 22 - 15 24
6.
Эстерсунд
 13 6 4 3 16 - 15 22
7.
Треллеборг
 13 6 4 3 16 - 16 22
8.
Браге
 13 6 3 4 17 - 12 21
9.
Утсиктенс
 13 6 3 4 19 - 15 21
10.
Гефле
 13 5 4 4 21 - 21 19
11.
Эргрюте
 13 5 3 5 24 - 20 18
12.
Сундсвалль
 13 5 3 5 15 - 16 18
13.
Хельсинборг
 13 4 6 3 14 - 12 18
14.
Оддевольд
 13 4 6 3 14 - 17 18
15.
Варберг БоИС
 13 4 4 5 18 - 19 16
16.
Сковде АИК
 13 3 3 7 7 - 16 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хельсинборг
 13 8 1 4 21 - 15 25
2.
Дегерфорс
 13 6 5 2 20 - 12 23
3.
Ландскруна
 13 6 3 4 19 - 13 21
4.
Эстер
 13 4 5 4 17 - 14 17
5.
Браге
 13 4 4 5 11 - 11 16
6.
Эргрюте
 13 4 4 5 17 - 18 16
7.
Треллеборг
 13 4 2 7 13 - 20 14
8.
Сандвикен
 13 3 5 5 16 - 21 14
9.
Варберг БоИС
 13 3 4 6 21 - 21 13
10.
Утсиктенс
 13 3 4 6 13 - 19 13
11.
Оддевольд
 13 3 4 6 15 - 23 13
12.
Сковде АИК
 13 2 4 7 12 - 26 10
13.
Сундсвалль
 13 2 3 8 7 - 20 9
14.
Гефле
 13 2 3 8 13 - 28 9
15.
Эребру
 13 1 4 8 11 - 21 7
16.
Эстерсунд
 13 1 3 9 9 - 22 6
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Дегерфорс Вукоевич Диян 13 (5)
Дегерфорс Линдгрен Густав 12 (6)
Эребру Хольмберг Карл 12 (6)
Браге Ieltsin Camoes 12 (4)
Оддевольд Аль-Хамлави Ассад 12 (1)
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Топ нарушителей
Сковде АИК Mamadou Diagne 1 10
Хельсинборг Benjamin Orn 1 8
Эребру Вальгейрссон Вальгейр 9
Эребру Маккью Эрик 1 7
Эргрюте Файе Абдулайе 8
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