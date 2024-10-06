Тур: 26.
0'
26' Желтая карточкаKevin Jansson
0:1
44' ГолЛюнг Даниэль
49' Желтая карточкаGabriel Sandberg
1:1
50' ГолАль-Хамлави Ассад
64' Желтая карточкаКричак Иван
68' Желтая карточкаЙоханссон Юлиус
90'+6
Ход матча
26'
44'
0:1
49'
50'
1:1
64'
68'
15
Кричак
Иван
18
Люнг
Даниэль
20
Алиев
Алибек
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
33 Экман ОскарВратарь
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Рикард Нильссон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Кричак ИванЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Люнг ДаниэльПолузащитник
-
20 Алиев АлибекНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Martin Foyston
История личных встреч
Оддевольд
Эстер
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
9
3
Голов в среднем за матч
2.25
1.5
Среднее время на гол
40
60
Всего голов
10
5
Голов в среднем за матч
1.67
0.83
Тотал матчей
2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
54
108
Бомбардиры внутри турнира
Оддевольд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Аль-Хамлави Ассад
|12 (1)
|0.46
|Каллудра Лиридон
|4 (1)
|0.15
|Крезич Даниэль
|2
|0.08
|Gabriel Sandberg
|2
|0.08
|Olle Kjellman Olblad
|2
|0.08
|Linus Tornblad
|1
|0.04
|Oscar Berntsson
|1
|0.04
|Noa Bernhardtz
|1
|0.04
|Axel Pettersson
|1
|0.04
|Philip Engelbrektsson
|1
|0.04
|Alexander Almqvist
|1
|0.04
|Gustav Forssell
|0
|0
|Anton Snibb
|0
|0
|Adam Engelbrektsson
|0
|0
Эстер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Алиев Алибек
|10
|0.38
|Бергмарк-Виберг Адам
|9
|0.35
|Люнг Даниэль
|6
|0.23
|Родич Владимир
|5
|0.19
|Мёрфельт Альбин
|4
|0.15
|Сегер Давид
|3
|0.12
|Lukas Bergqvist
|2
|0.08
|Кричак Иван
|2
|0.08
|Кусу Манассе
|1
|0.04
|Theodor Johansson
|1
|0.04
|Martin Hoel Andersen
|0
|0
|Thorri Thorisson
|0
|0
|Kevin Jansson
|0
|0
|Сёдерберг Никлас
|0
|0
|Adam Herdonsson
|0
|0
Карточки
Оддевольд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Gabriel Sandberg
|8
|0
|Аль-Хамлави Ассад
|4
|0
|Alexander Almqvist
|4
|0
|Oscar Berntsson
|3
|0
|Philip Engelbrektsson
|3
|0
|Крезич Даниэль
|2
|0
|Filip Karlin
|2
|0
|Gustav Forssell
|2
|0
|Adam Engelbrektsson
|2
|0
|Kenan Mehovic
|0
|1
|Каллудра Лиридон
|1
|0
|Linus Tornblad
|1
|0
|Йоханссон Юлиус
|1
|0
|Грауберг-Лепик Кристоффер
|1
|0
|Anton Snibb
|1
|0
|Viktor Krueger
|1
|0
|Дембе Джон
|1
|0
|Noa Bernhardtz
|1
|0
|Armin Ibrahimovic
|1
|0
|Olle Kjellman Olblad
|1
|0
Эстер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Алиев Алибек
|5
|1
|Адольфссон Маттис
|5
|1
|Кричак Иван
|6
|0
|Кусу Манассе
|5
|0
|Мёрфельт Альбин
|4
|0
|Kevin Jansson
|3
|0
|Сёдерберг Никлас
|3
|0
|Lukas Bergqvist
|3
|0
|Родич Владимир
|2
|0
|Хедлунд Себастьян
|2
|0
|Варманен Тату
|2
|0
|Люнг Даниэль
|2
|0
|Сегер Давид
|2
|0
|Martin Hoel Andersen
|1
|0
|Thorri Thorisson
|1
|0
Результаты матчей
Оддевольд
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
62% (8)
23% (3)
Эстер
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
15% (2)
31% (4)
54% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
31% (4)
54% (7)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
5
4
Упущенные победы
6
7
Оддевольд
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
54% (7)
31% (4)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Эстер
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
15% (2)
62% (8)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
23% (3)
31% (4)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
15
2
Упущенные победы
11
27
Оддевольд
62.5%
37.5%
10 побед 6 поражений
Первый тайм
46% (12)
31% (8)
23% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (6)
50% (13)
27% (7)
Эстер
29.4%
70.6%
5 побед 12 поражений
Первый тайм
15% (4)
46% (12)
38% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (8)
27% (7)
42% (11)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
3
7
Волевые победы
20
6
Упущенные победы
17
34
Голы по времени матча
Забито
13
16
6 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 4
18 Не забивали 17
1
8%
1
6%
1-15
1
8%
1
6%
16-30
4
31%
4
25%
31-45
2
15%
2
13%
46-60
2
15%
2
13%
61-75
3
23%
6
38%
76-90
Пропущено
18
15
8 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 10
4
22%
2
13%
1-15
1
6%
3
20%
16-30
3
17%
2
13%
31-45
6
33%
3
20%
46-60
0
0%
3
20%
61-75
4
22%
2
13%
76-90
Забито
16
27
4 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 14
3 Забивали первыми 8
17 Не забивали 15
2
13%
3
11%
1-15
0
0%
6
22%
16-30
2
13%
4
15%
31-45
2
13%
3
11%
46-60
2
13%
2
7%
61-75
8
50%
9
33%
76-90
Пропущено
22
10
12 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 5
8 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 7
5
23%
1
10%
1-15
3
14%
2
20%
16-30
4
18%
2
20%
31-45
4
18%
0
0%
46-60
3
14%
2
20%
61-75
3
14%
3
30%
76-90
Забито
29
43
10 В 1-м тайме 19
19 Во 2-м тайме 24
6 Забивали первыми 12
9 Не забивали 6
3
10%
4
9%
1-15
1
3%
7
16%
16-30
6
21%
8
19%
31-45
4
14%
5
12%
46-60
4
14%
4
9%
61-75
11
38%
15
35%
76-90
Пропущено
40
25
20 В 1-м тайме 12
20 Во 2-м тайме 13
16 Пропускали первыми 11
21 Не пропускали 17
9
23%
3
12%
1-15
4
10%
5
20%
16-30
7
18%
4
16%
31-45
10
25%
3
12%
46-60
3
8%
5
20%
61-75
7
18%
5
20%
76-90
Результаты последних матчей
Оддевольд
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Эстерсунд - Оддевольд 0:2 Оддевольд - Эребру 0:0 Хельсинборг - Оддевольд 0:0 Оддевольд - Варберг БоИС 3:2
Оддевольд - Ландскруна 0:3 Сундсвалль - Оддевольд 3:0 Тебю - Оддевольд 0:2 Оддевольд - Утсиктенс 2:1 Оддевольд - Сандвикен 2:2 Дегерфорс - Оддевольд 2:2 Эргрюте - Оддевольд 4:2 Оддевольд - Хельсинборг 0:3 Оддевольд - Эргрюте 4:1 Утсиктенс - Оддевольд 2:3 Оддевольд - Дегерфорс 1:1 Сандвикен - Оддевольд 2:0 Эребру - Оддевольд 2:2 Оддевольд - Эстерсунд 1:2 Варберг БоИС - Оддевольд 2:1 Оддевольд - Браге 1:1
Эстер
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Эстер - Утсиктенс 5:2 Сундсвалль - Эстер 0:2 Эстер - Треллеборг 4:1 Ландскруна - Эстер 0:0
Эстер - Сандвикен 2:2 Гефле - Эстер 2:1 Гётахольмс БК - Эстер 1:3 Эстер - Эргрюте 1:0 Эстерсунд - Эстер 0:0 Эстер - Браге 0:2 Хельсинборг - Эстер 3:2 Эстер - Сундсвалль 2:0 Треллеборг - Эстер 1:4 Эстер - Хельсинборг 4:0 Эстер - Эстерсунд 1:1 Браге - Эстер 1:0 Сковде АИК - Эстер 1:2 Эстер - Ландскруна 2:1 Утсиктенс - Эстер 1:1 Эстер - Оддевольд 3:0
Результаты матчей
Оддевольд
Эстер
Точный счет
1:1
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
0:3
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
1:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 38%
0
4 раза 31%
2
3 раза 23%
3
1 раз 8%
2
4 раза 31%
1
3 раза 23%
0
2 раза 15%
4
2 раза 15%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%
Точный счет
0:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
0:0
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 38%
2
5 раз 38%
1
2 раза 15%
3
1 раз 8%
2
5 раз 38%
0
4 раза 31%
1
3 раза 23%
4
1 раз 8%
Точный счет
0:0
4 раза 15%
2:1
4 раза 15%
1:1
3 раза 12%
2:2
3 раза 12%
0:3
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
1:1
4 раза 15%
0:0
3 раза 12%
1:0
3 раза 12%
0:2
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
1:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
Точное количество голов
0
9 раз 35%
2
8 раз 31%
1
7 раз 27%
3
2 раза 8%
2
9 раз 35%
0
6 раз 23%
1
6 раз 23%
4
3 раза 12%
3
1 раз 4%
5
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Оддевольд
Эстер
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
94
Больше Меньше
112
49
85
112
49
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
85
Больше Меньше
94
67
67
112
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
179
Больше Меньше
206
1016
1412
224
521
- — Повышение
- — Выход в стыковые матчи
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Дегерфорс
|Вукоевич Диян
|13 (5)
|Дегерфорс
|Линдгрен Густав
|12 (6)
|Эребру
|Хольмберг Карл
|12 (6)
|Браге
|Ieltsin Camoes
|12 (4)
|Оддевольд
|Аль-Хамлави Ассад
|12 (1)
|Сковде АИК
|Mamadou Diagne
|1 10
|Хельсинборг
|Benjamin Orn
|1 8
|Эребру
|Вальгейрссон Вальгейр
|9
|Эребру
|Маккью Эрик
|1 7
|Эргрюте
|Файе Абдулайе
|8