  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Суперэттан 2024
Тур: 26.
Сундсвалль
0:1
Второй тайм: 79'
Дегерфорс
0'
0:1
73' Гол
Линдгрен Густав

Ход матча

56'
Худу Абдул Халик
Marc Manchon
 
56'
Энгблум Понтус
Бенгтссон Йохан
 
61'
 
Elias Pihlstrom
Хеден Линдског Александр
73'
0:1
Линдгрен Густав
73'
Yaqub Finey
Monir Jelassi
 
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Сундсвалль
Ничья
Дегерфорс
6.50
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Все Коэффициенты
1
Ольссон
Йонас
XI
18
Форсберг
Лукас
12
Pontus
Lindgren
4
Ludvig
Svanberg
30
Край
Антон
3
Monir
Jelassi
23
Hugo
Aviander
8
Marc
Manchon
9
Кагаяма
Таики
15
Паломино
Марсело
14
Бенгтссон
Йохан
25
Rasmus
Forsell
6
Грасия
Карлос
30
Bernardo
Morgado
23
Хеден
Линдског
Александр
12
Линделль
Эрик
4
Мартенссон
Йохан
22
Нетабай
Нахом
Гирмай
20
Гравиус
Христос
2
Mamadouba
Diaby
9
Линдгрен
Густав
10
Вукоевич
Диян
Сундсвалль
4-4-2
Дегерфорс
3-5-2

История личных встреч

Сундсвалль
Дегерфорс

8 матчей

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
12.5%
12.5%
6 побед 1 ничья 0 побед

6 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 7 побед

14 матчей

42.9%
14.3%
42.8%
6 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

28.6%
50%
21.4%
4 победы 7 ничьих 3 победы

Второй тайм

42.9%
7.1%
50%
6 побед 1 ничья 7 побед

История матчей

С
2:0
А
3:1
А
2:3
С
2:5
С
1:4
С
4:1
С
4:1
С
1:2
С
0:0
С
0:2
С
3:0
С
0:2
С
2:2
С
0:1

Голы

Всего голов

12
13

Голов в среднем за матч

1.71
1.86

Среднее время на гол

52
48

Всего голов

12
11

Голов в среднем за матч

1.71
1.57

Среднее время на гол

52
57

Всего голов

24
24

Голов в среднем за матч

1.71
1.71

Тотал матчей

2.5
13
Больше 93%
Меньше 7%
1
12
Больше 86%
Меньше 14%
2
9
Больше 64%
Меньше 36%
5
7
Больше 50%
Меньше 50%
7
5
Больше 36%
Меньше 64%
9
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
13

Среднее время на гол

52
52

Бомбардиры внутри турнира

Сундсвалль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Yaqub Finey 6 (1) 0.23
Бенгтссон Йохан 4 0.15
Энгблум Понтус 3 0.12
Норд Густав 2 0.08
Паломино Марсело 2 0.08
Monir Jelassi 1 0.04
Бурман Маркус 1 0.04
Кагаяма Таики 1 0.04
Олссон Деннис 0 0
Худу Абдул Халик 0 0
Hugo Aviander 0 0
Форсберг Лукас 0 0
Дегерфорс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вукоевич Диян 13 0.5
Линдгрен Густав 11 (2) 0.42
Абдулла Пашанг 5 0.19
Хольмен Кевин 2 0.08
Шауш Абделькарим Маммар 2 0.08
Линделль Эрик 2 0.08
Нетабай Нахом Гирмай 2 0.08
Elias Pihlstrom 1 0.04
Mamadouba Diaby 1 0.04
Adi Fisic 1 0.04
Teo Groenborg 1 0.04
Моро Насиру 1 0.04
Alper Demirol 1 0.04
Бишис Джейми 1 0.04
Мартенссон Йохан 0 0
Касси Люк 0 0
Бузаине Элиас 0 0
Гравиус Христос 0 0
Ольссон Себастьян II 0 0
Bernardo Morgado 0 0
Rasmus Forsell 0 0

Карточки

Сундсвалль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Kojo Peprah Oppeng 5 1
Monir Jelassi 5 0
Худу Абдул Халик 4 0
Форсберг Лукас 4 0
Hugo Aviander 4 0
Энгблум Понтус 3 0
Marc Manchon 3 0
Yaqub Finey 3 0
Олссон Деннис 2 0
Край Антон 2 0
Бенгтссон Йохан 2 0
Норд Густав 2 0
Ludvig Svanberg 2 0
Стоянович-Фредин Оливер 1 0
Amaro Bahtijar 1 0
Бурман Маркус 1 0
Кагаяма Таики 1 0
Pontus Lindgren 1 0
Дегерфорс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ольссон Себастьян II 6 0
Mamadouba Diaby 4 1
Линдгрен Густав 5 0
Bernardo Morgado 3 1
Мартенссон Йохан 4 0
Шауш Абделькарим Маммар 4 0
Моро Насиру 4 0
Alper Demirol 2 1
Хольмен Кевин 3 0
Бузаине Элиас 3 0
Вукоевич Диян 2 0
Якобссон Вилле 2 0
Adi Fisic 2 0
Линделль Эрик 1 0
Нетабай Нахом Гирмай 1 0
Грасия Карлос 1 0
Elias Pihlstrom 1 0
Teo Groenborg 1 0

Результаты матчей

Сундсвалль
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
17% (2)
67% (8)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)
Дегерфорс
10%
90%
1 победа 9 поражений
Первый тайм
8% (1)
38% (5)
54% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
23% (3)
62% (8)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

5
8
Сундсвалль
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
77% (10)
15% (2)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)
Дегерфорс
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
58% (7)
25% (3)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)

Сухие победы

7
4

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

17
3

Упущенные победы

5
26
Сундсвалль
68.4%
31.6%
13 побед 6 поражений
Первый тайм
48% (12)
40% (10)
12% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (9)
40% (10)
24% (6)
Дегерфорс
35.3%
64.7%
6 побед 11 поражений
Первый тайм
32% (8)
32% (8)
36% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (6)
28% (7)
48% (12)

Сухие победы

10
4

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

20
4

Упущенные победы

10
34

Голы по времени матча

Забито

14
18
5 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 7
16 Не забивали 13
3
21%
4
22%
1-15
1
7%
3
17%
16-30
1
7%
3
17%
31-45
5
36%
1
6%
46-60
0
0%
4
22%
61-75
4
29%
3
17%
76-90

Пропущено

14
11
5 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 8
3
21%
4
36%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
1
7%
1
9%
31-45
2
14%
4
36%
46-60
2
14%
0
0%
61-75
5
36%
2
18%
76-90

Забито

8
27
3 В 1-м тайме 13
5 Во 2-м тайме 14
2 Забивали первыми 9
20 Не забивали 12
1
13%
2
7%
1-15
1
13%
7
26%
16-30
1
13%
4
15%
31-45
1
13%
5
19%
46-60
1
13%
2
7%
61-75
3
38%
7
26%
76-90

Пропущено

19
11
11 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 7
9 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 8
2
11%
2
18%
1-15
7
37%
2
18%
16-30
2
11%
0
0%
31-45
1
5%
3
27%
46-60
1
5%
1
9%
61-75
6
32%
3
27%
76-90

Забито

22
45
8 В 1-м тайме 23
14 Во 2-м тайме 22
9 Забивали первыми 16
11 Не забивали 0
4
18%
6
13%
1-15
2
9%
10
22%
16-30
2
9%
7
16%
31-45
6
27%
6
13%
46-60
1
5%
6
13%
61-75
7
32%
10
22%
76-90

Пропущено

33
22
16 В 1-м тайме 9
17 Во 2-м тайме 13
12 Пропускали первыми 9
16 Не пропускали 16
5
15%
6
27%
1-15
8
24%
2
9%
16-30
3
9%
1
5%
31-45
3
9%
7
32%
46-60
3
9%
1
5%
61-75
11
33%
5
23%
76-90

Результаты последних матчей

Сундсвалль
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Сковде АИК - Сундсвалль 0:2 Сундсвалль - Эстер 0:2 Эстерсунд - Сундсвалль 1:2 Сундсвалль - Браге 0:0
Эребру - Сундсвалль 0:0 Сундсвалль - Оддевольд 3:0 Интер Стокгольм - Сундсвалль 1:0 Варберг БоИС - Сундсвалль 3:0 Ландскруна - Сундсвалль 0:0 Сундсвалль - Утсиктенс 1:0 Сундсвалль - Треллеборг 2:1 Эстер - Сундсвалль 2:0 Сундсвалль - Эребру 1:3 Браге - Сундсвалль 5:0 Эргрюте - Сундсвалль 1:1 Сундсвалль - Хельсинборг 1:3 Треллеборг - Сундсвалль 3:2 Сундсвалль - Сандвикен 0:0 Гефле - Сундсвалль 1:0 Сундсвалль - Ландскруна 1:3
Дегерфорс
(20 матчей)
70%
25%
5%
14 побед 5 ничьих 1 поражение
Дегерфорс - Треллеборг 2:0 Сандвикен - Дегерфорс 0:1 Дегерфорс - Гефле 1:0 Утсиктенс - Дегерфорс 0:3
Дегерфорс - Эстерсунд 2:0 Эргрюте - Дегерфорс 1:3 ИФК Нючепинг - Дегерфорс 1:4 Дегерфорс - Браге 1:1 Хельсинборг - Дегерфорс 1:1 Дегерфорс - Оддевольд 2:2 Дегерфорс - Сковде АИК 2:0 Эстерсунд - Дегерфорс 2:1 Дегерфорс - Вестерос 3:1 Дегерфорс - Сандвикен 4:1 Оддевольд - Дегерфорс 1:1 Сковде АИК - Дегерфорс 0:2 Дегерфорс - Утсиктенс 3:1 Дегерфорс - Варберг БоИС 1:1 Браге - Дегерфорс 0:1 Дегерфорс - Эргрюте 4:1

Результаты матчей

Сундсвалль
Дегерфорс

Точный счет

1:3
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
2:0
4 раза 31%
1:1
2 раза 15%
4:1
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 50%
0
3 раза 25%
3
2 раза 17%
2
1 раз 8%
2
6 раз 46%
1
4 раза 31%
4
2 раза 15%
3
1 раз 8%

Точный счет

1:0
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
1:1
4 раза 33%
0:1
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%

Точное количество голов

0
9 раз 69%
2
3 раза 23%
1
1 раз 8%
1
8 раз 67%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%

Точный счет

1:0
5 раз 20%
0:0
4 раза 16%
1:3
3 раза 12%
0:2
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
1:2
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
1:1
6 раз 24%
2:0
4 раза 16%
2:1
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
4:1
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%

Точное количество голов

0
12 раз 48%
1
7 раз 28%
2
4 раза 16%
3
2 раза 8%
1
12 раз 48%
2
8 раз 32%
3
3 раза 12%
4
2 раза 8%

Тоталы голов в матче

Сундсвалль
Дегерфорс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
0.5
Больше Меньше
3
9
1.5
9
4
2
10
2.5
3
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
9
0.5
Больше Меньше
3
10
1.5
4
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
12
0.5
Больше Меньше
6
19
1.5
13
12
2
23
2.5
5
20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дегерфорс
 1:0 26 15 8 3 46 - 22 53
2.
Ландскруна
 26 13 6 7 41 - 28 45
3.
Эстер
 1:1 26 12 9 5 44 - 24 45
4.
Хельсинборг
 26 12 7 7 35 - 27 43
5.
Сандвикен
 26 12 6 8 43 - 31 42
6.
Браге
 26 10 7 9 28 - 23 37
7.
Треллеборг
 26 10 6 10 29 - 36 36
8.
Эргрюте
 26 9 7 10 41 - 38 34
9.
Утсиктенс
 26 9 7 10 32 - 34 34
10.
Эребру
 26 8 8 10 31 - 31 32
11.
Оддевольд
 1:1 26 7 10 9 29 - 40 31
12.
Варберг БоИС
 26 7 8 11 39 - 40 29
13.
Эстерсунд
 26 7 7 12 25 - 37 28
14.
Гефле
 26 7 7 12 34 - 49 28
15.
Сундсвалль
 0:1 26 7 6 13 21 - 35 27
16.
Сковде АИК
 26 5 7 14 19 - 42 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дегерфорс
 1:0 13 9 3 1 27 - 11 30
2.
Сандвикен
 13 9 1 3 27 - 10 28
3.
Эстер
 1:1 13 8 4 1 27 - 10 28
4.
Эребру
 13 7 4 2 20 - 10 25
5.
Ландскруна
 13 7 3 3 22 - 15 24
6.
Эстерсунд
 13 6 4 3 16 - 15 22
7.
Треллеборг
 13 6 4 3 16 - 16 22
8.
Браге
 13 6 3 4 17 - 12 21
9.
Утсиктенс
 13 6 3 4 19 - 15 21
10.
Гефле
 13 5 4 4 21 - 21 19
11.
Эргрюте
 13 5 3 5 24 - 20 18
12.
Сундсвалль
 0:1 13 5 3 5 14 - 15 18
13.
Хельсинборг
 13 4 6 3 14 - 12 18
14.
Оддевольд
 1:1 13 4 6 3 14 - 17 18
15.
Варберг БоИС
 13 4 4 5 18 - 19 16
16.
Сковде АИК
 13 3 3 7 7 - 16 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хельсинборг
 13 8 1 4 21 - 15 25
2.
Дегерфорс
 1:0 13 6 5 2 19 - 11 23
3.
Ландскруна
 13 6 3 4 19 - 13 21
4.
Эстер
 1:1 13 4 5 4 17 - 14 17
5.
Браге
 13 4 4 5 11 - 11 16
6.
Эргрюте
 13 4 4 5 17 - 18 16
7.
Треллеборг
 13 4 2 7 13 - 20 14
8.
Сандвикен
 13 3 5 5 16 - 21 14
9.
Варберг БоИС
 13 3 4 6 21 - 21 13
10.
Утсиктенс
 13 3 4 6 13 - 19 13
11.
Оддевольд
 1:1 13 3 4 6 15 - 23 13
12.
Сковде АИК
 13 2 4 7 12 - 26 10
13.
Сундсвалль
 0:1 13 2 3 8 7 - 20 9
14.
Гефле
 13 2 3 8 13 - 28 9
15.
Эребру
 13 1 4 8 11 - 21 7
16.
Эстерсунд
 13 1 3 9 9 - 22 6
  • — Повышение
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Дегерфорс Вукоевич Диян 13 (5)
Дегерфорс Линдгрен Густав 12 (6)
Эребру Хольмберг Карл 12 (6)
Браге Ieltsin Camoes 12 (4)
Оддевольд Аль-Хамлави Ассад 12 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Сковде АИК Mamadou Diagne 1 10
Хельсинборг Benjamin Orn 1 8
Эребру Вальгейрссон Вальгейр 9
Эребру Маккью Эрик 1 7
Эргрюте Файе Абдулайе 8
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Сундсвалль
Ничья
Дегерфорс
6.50
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7.30
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3.60
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