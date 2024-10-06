Тур: 26.
0:1
Второй тайм: 79'
Ход матча
30
Край
Антон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
30 Край АнтонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Норд ГуставПолузащитник
- Нападающий
-
19 Yaqub Finey
-
Главный тренер: Erol Ates
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
15 Моро НасируЗащитник
- Нападающий
-
17 Касси ЛюкНападающий
-
-
11 Adi Fisic
-
-
-
Главный тренер: William Lundin
История личных встреч
Сундсвалль
Дегерфорс
8 матчей
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
12.5%
12.5%
6 побед 1 ничья 0 побед
6 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 6 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 7 побед
14 матчей
42.9%
14.3%
42.8%
6 побед 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
28.6%
50%
21.4%
4 победы 7 ничьих 3 победы
Второй тайм
42.9%
7.1%
50%
6 побед 1 ничья 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
12
13
Голов в среднем за матч
1.71
1.86
Среднее время на гол
52
48
Всего голов
12
11
Голов в среднем за матч
1.71
1.57
Среднее время на гол
52
57
Всего голов
24
24
Голов в среднем за матч
1.71
1.71
Тотал матчей
2.5
13
Больше 93%
Меньше 7%
1
12
Больше 86%
Меньше 14%
2
9
Больше 64%
Меньше 36%
5
7
Больше 50%
Меньше 50%
7
5
Больше 36%
Меньше 64%
9
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
Среднее время на гол
52
52
Бомбардиры внутри турнира
Сундсвалль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Yaqub Finey
|6 (1)
|0.23
|Бенгтссон Йохан
|4
|0.15
|Энгблум Понтус
|3
|0.12
|Норд Густав
|2
|0.08
|Паломино Марсело
|2
|0.08
|Monir Jelassi
|1
|0.04
|Бурман Маркус
|1
|0.04
|Кагаяма Таики
|1
|0.04
|Олссон Деннис
|0
|0
|Худу Абдул Халик
|0
|0
|Hugo Aviander
|0
|0
|Форсберг Лукас
|0
|0
Дегерфорс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вукоевич Диян
|13
|0.5
|Линдгрен Густав
|11 (2)
|0.42
|Абдулла Пашанг
|5
|0.19
|Хольмен Кевин
|2
|0.08
|Шауш Абделькарим Маммар
|2
|0.08
|Линделль Эрик
|2
|0.08
|Нетабай Нахом Гирмай
|2
|0.08
|Elias Pihlstrom
|1
|0.04
|Mamadouba Diaby
|1
|0.04
|Adi Fisic
|1
|0.04
|Teo Groenborg
|1
|0.04
|Моро Насиру
|1
|0.04
|Alper Demirol
|1
|0.04
|Бишис Джейми
|1
|0.04
|Мартенссон Йохан
|0
|0
|Касси Люк
|0
|0
|Бузаине Элиас
|0
|0
|Гравиус Христос
|0
|0
|Ольссон Себастьян II
|0
|0
|Bernardo Morgado
|0
|0
|Rasmus Forsell
|0
|0
Карточки
Сундсвалль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Kojo Peprah Oppeng
|5
|1
|Monir Jelassi
|5
|0
|Худу Абдул Халик
|4
|0
|Форсберг Лукас
|4
|0
|Hugo Aviander
|4
|0
|Энгблум Понтус
|3
|0
|Marc Manchon
|3
|0
|Yaqub Finey
|3
|0
|Олссон Деннис
|2
|0
|Край Антон
|2
|0
|Бенгтссон Йохан
|2
|0
|Норд Густав
|2
|0
|Ludvig Svanberg
|2
|0
|Стоянович-Фредин Оливер
|1
|0
|Amaro Bahtijar
|1
|0
|Бурман Маркус
|1
|0
|Кагаяма Таики
|1
|0
|Pontus Lindgren
|1
|0
Дегерфорс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ольссон Себастьян II
|6
|0
|Mamadouba Diaby
|4
|1
|Линдгрен Густав
|5
|0
|Bernardo Morgado
|3
|1
|Мартенссон Йохан
|4
|0
|Шауш Абделькарим Маммар
|4
|0
|Моро Насиру
|4
|0
|Alper Demirol
|2
|1
|Хольмен Кевин
|3
|0
|Бузаине Элиас
|3
|0
|Вукоевич Диян
|2
|0
|Якобссон Вилле
|2
|0
|Adi Fisic
|2
|0
|Линделль Эрик
|1
|0
|Нетабай Нахом Гирмай
|1
|0
|Грасия Карлос
|1
|0
|Elias Pihlstrom
|1
|0
|Teo Groenborg
|1
|0
Результаты матчей
Сундсвалль
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
17% (2)
67% (8)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)
Дегерфорс
10%
90%
1 победа 9 поражений
Первый тайм
8% (1)
38% (5)
54% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
23% (3)
62% (8)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
5
8
Сундсвалль
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
77% (10)
15% (2)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)
Дегерфорс
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
58% (7)
25% (3)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Сухие победы
7
4
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
17
3
Упущенные победы
5
26
Сундсвалль
68.4%
31.6%
13 побед 6 поражений
Первый тайм
48% (12)
40% (10)
12% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (9)
40% (10)
24% (6)
Дегерфорс
35.3%
64.7%
6 побед 11 поражений
Первый тайм
32% (8)
32% (8)
36% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (6)
28% (7)
48% (12)
Сухие победы
10
4
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
20
4
Упущенные победы
10
34
Голы по времени матча
Забито
14
18
5 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 7
16 Не забивали 13
3
21%
4
22%
1-15
1
7%
3
17%
16-30
1
7%
3
17%
31-45
5
36%
1
6%
46-60
0
0%
4
22%
61-75
4
29%
3
17%
76-90
Пропущено
14
11
5 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 8
3
21%
4
36%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
1
7%
1
9%
31-45
2
14%
4
36%
46-60
2
14%
0
0%
61-75
5
36%
2
18%
76-90
Забито
8
27
3 В 1-м тайме 13
5 Во 2-м тайме 14
2 Забивали первыми 9
20 Не забивали 12
1
13%
2
7%
1-15
1
13%
7
26%
16-30
1
13%
4
15%
31-45
1
13%
5
19%
46-60
1
13%
2
7%
61-75
3
38%
7
26%
76-90
Пропущено
19
11
11 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 7
9 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 8
2
11%
2
18%
1-15
7
37%
2
18%
16-30
2
11%
0
0%
31-45
1
5%
3
27%
46-60
1
5%
1
9%
61-75
6
32%
3
27%
76-90
Забито
22
45
8 В 1-м тайме 23
14 Во 2-м тайме 22
9 Забивали первыми 16
11 Не забивали 0
4
18%
6
13%
1-15
2
9%
10
22%
16-30
2
9%
7
16%
31-45
6
27%
6
13%
46-60
1
5%
6
13%
61-75
7
32%
10
22%
76-90
Пропущено
33
22
16 В 1-м тайме 9
17 Во 2-м тайме 13
12 Пропускали первыми 9
16 Не пропускали 16
5
15%
6
27%
1-15
8
24%
2
9%
16-30
3
9%
1
5%
31-45
3
9%
7
32%
46-60
3
9%
1
5%
61-75
11
33%
5
23%
76-90
Результаты последних матчей
Сундсвалль
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Сковде АИК - Сундсвалль 0:2 Сундсвалль - Эстер 0:2 Эстерсунд - Сундсвалль 1:2 Сундсвалль - Браге 0:0
Эребру - Сундсвалль 0:0 Сундсвалль - Оддевольд 3:0 Интер Стокгольм - Сундсвалль 1:0 Варберг БоИС - Сундсвалль 3:0 Ландскруна - Сундсвалль 0:0 Сундсвалль - Утсиктенс 1:0 Сундсвалль - Треллеборг 2:1 Эстер - Сундсвалль 2:0 Сундсвалль - Эребру 1:3 Браге - Сундсвалль 5:0 Эргрюте - Сундсвалль 1:1 Сундсвалль - Хельсинборг 1:3 Треллеборг - Сундсвалль 3:2 Сундсвалль - Сандвикен 0:0 Гефле - Сундсвалль 1:0 Сундсвалль - Ландскруна 1:3
Дегерфорс
(20 матчей)
70%
25%
5%
14 побед 5 ничьих 1 поражение
Дегерфорс - Треллеборг 2:0 Сандвикен - Дегерфорс 0:1 Дегерфорс - Гефле 1:0 Утсиктенс - Дегерфорс 0:3
Дегерфорс - Эстерсунд 2:0 Эргрюте - Дегерфорс 1:3 ИФК Нючепинг - Дегерфорс 1:4 Дегерфорс - Браге 1:1 Хельсинборг - Дегерфорс 1:1 Дегерфорс - Оддевольд 2:2 Дегерфорс - Сковде АИК 2:0 Эстерсунд - Дегерфорс 2:1 Дегерфорс - Вестерос 3:1 Дегерфорс - Сандвикен 4:1 Оддевольд - Дегерфорс 1:1 Сковде АИК - Дегерфорс 0:2 Дегерфорс - Утсиктенс 3:1 Дегерфорс - Варберг БоИС 1:1 Браге - Дегерфорс 0:1 Дегерфорс - Эргрюте 4:1
Результаты матчей
Сундсвалль
Дегерфорс
Точный счет
1:3
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
2:0
4 раза 31%
1:1
2 раза 15%
4:1
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 50%
0
3 раза 25%
3
2 раза 17%
2
1 раз 8%
2
6 раз 46%
1
4 раза 31%
4
2 раза 15%
3
1 раз 8%
Точный счет
1:0
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
1:1
4 раза 33%
0:1
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
Точное количество голов
0
9 раз 69%
2
3 раза 23%
1
1 раз 8%
1
8 раз 67%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%
Точный счет
1:0
5 раз 20%
0:0
4 раза 16%
1:3
3 раза 12%
0:2
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
1:2
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
1:1
6 раз 24%
2:0
4 раза 16%
2:1
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
4:1
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
Точное количество голов
0
12 раз 48%
1
7 раз 28%
2
4 раза 16%
3
2 раза 8%
1
12 раз 48%
2
8 раз 32%
3
3 раза 12%
4
2 раза 8%
Тоталы голов в матче
Сундсвалль
Дегерфорс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
93
Больше Меньше
39
94
210
310
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
49
Больше Меньше
310
48
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1312
Больше Меньше
619
1312
223
520
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|26
|15
|8
|3
|46 - 22
|53
|2.
|26
|13
|6
|7
|41 - 28
|45
|3.
|1:1
|26
|12
|9
|5
|44 - 24
|45
|4.
|26
|12
|7
|7
|35 - 27
|43
|5.
|26
|12
|6
|8
|43 - 31
|42
|6.
|26
|10
|7
|9
|28 - 23
|37
|7.
|26
|10
|6
|10
|29 - 36
|36
|8.
|26
|9
|7
|10
|41 - 38
|34
|9.
|26
|9
|7
|10
|32 - 34
|34
|10.
|26
|8
|8
|10
|31 - 31
|32
|11.
|1:1
|26
|7
|10
|9
|29 - 40
|31
|12.
|26
|7
|8
|11
|39 - 40
|29
|13.
|26
|7
|7
|12
|25 - 37
|28
|14.
|26
|7
|7
|12
|34 - 49
|28
|15.
|0:1
|26
|7
|6
|13
|21 - 35
|27
|16.
|26
|5
|7
|14
|19 - 42
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|13
|9
|3
|1
|27 - 11
|30
|2.
|13
|9
|1
|3
|27 - 10
|28
|3.
|1:1
|13
|8
|4
|1
|27 - 10
|28
|4.
|13
|7
|4
|2
|20 - 10
|25
|5.
|13
|7
|3
|3
|22 - 15
|24
|6.
|13
|6
|4
|3
|16 - 15
|22
|7.
|13
|6
|4
|3
|16 - 16
|22
|8.
|13
|6
|3
|4
|17 - 12
|21
|9.
|13
|6
|3
|4
|19 - 15
|21
|10.
|13
|5
|4
|4
|21 - 21
|19
|11.
|13
|5
|3
|5
|24 - 20
|18
|12.
|0:1
|13
|5
|3
|5
|14 - 15
|18
|13.
|13
|4
|6
|3
|14 - 12
|18
|14.
|1:1
|13
|4
|6
|3
|14 - 17
|18
|15.
|13
|4
|4
|5
|18 - 19
|16
|16.
|13
|3
|3
|7
|7 - 16
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|8
|1
|4
|21 - 15
|25
|2.
|1:0
|13
|6
|5
|2
|19 - 11
|23
|3.
|13
|6
|3
|4
|19 - 13
|21
|4.
|1:1
|13
|4
|5
|4
|17 - 14
|17
|5.
|13
|4
|4
|5
|11 - 11
|16
|6.
|13
|4
|4
|5
|17 - 18
|16
|7.
|13
|4
|2
|7
|13 - 20
|14
|8.
|13
|3
|5
|5
|16 - 21
|14
|9.
|13
|3
|4
|6
|21 - 21
|13
|10.
|13
|3
|4
|6
|13 - 19
|13
|11.
|1:1
|13
|3
|4
|6
|15 - 23
|13
|12.
|13
|2
|4
|7
|12 - 26
|10
|13.
|0:1
|13
|2
|3
|8
|7 - 20
|9
|14.
|13
|2
|3
|8
|13 - 28
|9
|15.
|13
|1
|4
|8
|11 - 21
|7
|16.
|13
|1
|3
|9
|9 - 22
|6
- — Повышение
- — Выход в стыковые матчи
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Дегерфорс
|Вукоевич Диян
|13 (5)
|Дегерфорс
|Линдгрен Густав
|12 (6)
|Эребру
|Хольмберг Карл
|12 (6)
|Браге
|Ieltsin Camoes
|12 (4)
|Оддевольд
|Аль-Хамлави Ассад
|12 (1)
|Сковде АИК
|Mamadou Diagne
|1 10
|Хельсинборг
|Benjamin Orn
|1 8
|Эребру
|Вальгейрссон Вальгейр
|9
|Эребру
|Маккью Эрик
|1 7
|Эргрюте
|Файе Абдулайе
|8