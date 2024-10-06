Тур: 26.
1:2
Конец матча
0'
0:1
72' ГолЛиндгрен Густав
1:1
78' ГолНорд Густав
1:2
88' ГолЛинделль Эрик
90' Желтая карточкаElias Pihlstrom
90' Желтая карточкаRasmus Forsell
90'+5
Ход матча
72'
0:1
78'
1:1
88'
1:2
90'
90'
30
Край
Антон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
30 Край АнтонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Норд ГуставПолузащитник
- Нападающий
-
19 Yaqub Finey
-
Главный тренер: Erol Ates
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
15 Моро НасируЗащитник
- Нападающий
-
17 Касси ЛюкНападающий
-
-
11 Adi Fisic
-
-
-
Главный тренер: William Lundin
История личных встреч
Сундсвалль
Дегерфорс
8 матчей
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
12.5%
12.5%
6 побед 1 ничья 0 побед
6 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 6 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 7 побед
14 матчей
42.9%
14.3%
42.8%
6 побед 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
28.6%
50%
21.4%
4 победы 7 ничьих 3 победы
Второй тайм
42.9%
7.1%
50%
6 побед 1 ничья 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
12
13
Голов в среднем за матч
1.71
1.86
Среднее время на гол
52
48
Всего голов
12
11
Голов в среднем за матч
1.71
1.57
Среднее время на гол
52
57
Всего голов
24
24
Голов в среднем за матч
1.71
1.71
Тотал матчей
2.5
13
Больше 93%
Меньше 7%
1
12
Больше 86%
Меньше 14%
2
9
Больше 64%
Меньше 36%
5
7
Больше 50%
Меньше 50%
7
5
Больше 36%
Меньше 64%
9
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
Среднее время на гол
52
52
Бомбардиры внутри турнира
Сундсвалль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Yaqub Finey
|6 (1)
|0.23
|Бенгтссон Йохан
|4
|0.15
|Энгблум Понтус
|3
|0.12
|Норд Густав
|3
|0.12
|Паломино Марсело
|2
|0.08
|Monir Jelassi
|1
|0.04
|Бурман Маркус
|1
|0.04
|Кагаяма Таики
|1
|0.04
|Олссон Деннис
|0
|0
|Худу Абдул Халик
|0
|0
|Hugo Aviander
|0
|0
|Форсберг Лукас
|0
|0
Дегерфорс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вукоевич Диян
|13
|0.5
|Линдгрен Густав
|12 (2)
|0.46
|Абдулла Пашанг
|5
|0.19
|Линделль Эрик
|3
|0.12
|Хольмен Кевин
|2
|0.08
|Шауш Абделькарим Маммар
|2
|0.08
|Нетабай Нахом Гирмай
|2
|0.08
|Elias Pihlstrom
|1
|0.04
|Mamadouba Diaby
|1
|0.04
|Adi Fisic
|1
|0.04
|Teo Groenborg
|1
|0.04
|Моро Насиру
|1
|0.04
|Alper Demirol
|1
|0.04
|Бишис Джейми
|1
|0.04
|Мартенссон Йохан
|0
|0
|Касси Люк
|0
|0
|Бузаине Элиас
|0
|0
|Гравиус Христос
|0
|0
|Ольссон Себастьян II
|0
|0
|Bernardo Morgado
|0
|0
|Rasmus Forsell
|0
|0
Карточки
Сундсвалль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Kojo Peprah Oppeng
|5
|1
|Monir Jelassi
|5
|0
|Худу Абдул Халик
|4
|0
|Форсберг Лукас
|4
|0
|Hugo Aviander
|4
|0
|Энгблум Понтус
|3
|0
|Marc Manchon
|3
|0
|Yaqub Finey
|3
|0
|Олссон Деннис
|2
|0
|Край Антон
|2
|0
|Бенгтссон Йохан
|2
|0
|Норд Густав
|2
|0
|Ludvig Svanberg
|2
|0
|Стоянович-Фредин Оливер
|1
|0
|Amaro Bahtijar
|1
|0
|Бурман Маркус
|1
|0
|Кагаяма Таики
|1
|0
|Pontus Lindgren
|1
|0
Дегерфорс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ольссон Себастьян II
|6
|0
|Mamadouba Diaby
|4
|1
|Линдгрен Густав
|5
|0
|Bernardo Morgado
|3
|1
|Мартенссон Йохан
|4
|0
|Шауш Абделькарим Маммар
|4
|0
|Моро Насиру
|4
|0
|Alper Demirol
|2
|1
|Хольмен Кевин
|3
|0
|Бузаине Элиас
|3
|0
|Вукоевич Диян
|2
|0
|Якобссон Вилле
|2
|0
|Adi Fisic
|2
|0
|Elias Pihlstrom
|2
|0
|Линделль Эрик
|1
|0
|Нетабай Нахом Гирмай
|1
|0
|Грасия Карлос
|1
|0
|Teo Groenborg
|1
|0
|Rasmus Forsell
|1
|0
Результаты матчей
Сундсвалль
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
15% (2)
69% (9)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)
Дегерфорс
10%
90%
1 победа 9 поражений
Первый тайм
8% (1)
38% (5)
54% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
23% (3)
62% (8)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
3
2
Упущенные победы
6
8
Сундсвалль
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
77% (10)
15% (2)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)
Дегерфорс
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
54% (7)
31% (4)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
Сухие победы
7
4
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
17
3
Упущенные победы
5
26
Сундсвалль
65%
35%
13 побед 7 поражений
Первый тайм
46% (12)
42% (11)
12% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (9)
38% (10)
27% (7)
Дегерфорс
38.9%
61.1%
7 побед 11 поражений
Первый тайм
31% (8)
35% (9)
35% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (7)
27% (7)
46% (12)
Сухие победы
10
4
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
20
5
Упущенные победы
11
34
Голы по времени матча
Забито
15
20
5 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 8
16 Не забивали 13
3
20%
4
20%
1-15
1
7%
3
15%
16-30
1
7%
3
15%
31-45
5
33%
1
5%
46-60
0
0%
5
25%
61-75
5
33%
4
20%
76-90
Пропущено
16
12
5 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 9
3
19%
4
33%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
1
6%
1
8%
31-45
2
13%
4
33%
46-60
3
19%
0
0%
61-75
6
38%
3
25%
76-90
Забито
8
27
3 В 1-м тайме 13
5 Во 2-м тайме 14
2 Забивали первыми 9
21 Не забивали 13
1
13%
2
7%
1-15
1
13%
7
26%
16-30
1
13%
4
15%
31-45
1
13%
5
19%
46-60
1
13%
2
7%
61-75
3
38%
7
26%
76-90
Пропущено
19
11
11 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 7
9 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 8
2
11%
2
18%
1-15
7
37%
2
18%
16-30
2
11%
0
0%
31-45
1
5%
3
27%
46-60
1
5%
1
9%
61-75
6
32%
3
27%
76-90
Забито
23
47
8 В 1-м тайме 23
15 Во 2-м тайме 24
9 Забивали первыми 17
11 Не забивали 0
4
17%
6
13%
1-15
2
9%
10
21%
16-30
2
9%
7
15%
31-45
6
26%
6
13%
46-60
1
4%
7
15%
61-75
8
35%
11
23%
76-90
Пропущено
35
23
16 В 1-м тайме 9
19 Во 2-м тайме 14
13 Пропускали первыми 9
17 Не пропускали 17
5
14%
6
26%
1-15
8
23%
2
9%
16-30
3
9%
1
4%
31-45
3
9%
7
30%
46-60
4
11%
1
4%
61-75
12
34%
6
26%
76-90
Результаты последних матчей
Сундсвалль
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Сковде АИК - Сундсвалль 0:2 Сундсвалль - Эстер 0:2 Эстерсунд - Сундсвалль 1:2 Сундсвалль - Браге 0:0
Эребру - Сундсвалль 0:0 Сундсвалль - Оддевольд 3:0 Интер Стокгольм - Сундсвалль 1:0 Варберг БоИС - Сундсвалль 3:0 Ландскруна - Сундсвалль 0:0 Сундсвалль - Утсиктенс 1:0 Сундсвалль - Треллеборг 2:1 Эстер - Сундсвалль 2:0 Сундсвалль - Эребру 1:3 Браге - Сундсвалль 5:0 Эргрюте - Сундсвалль 1:1 Сундсвалль - Хельсинборг 1:3 Треллеборг - Сундсвалль 3:2 Сундсвалль - Сандвикен 0:0 Гефле - Сундсвалль 1:0 Сундсвалль - Ландскруна 1:3
Дегерфорс
(20 матчей)
70%
25%
5%
14 побед 5 ничьих 1 поражение
Дегерфорс - Треллеборг 2:0 Сандвикен - Дегерфорс 0:1 Дегерфорс - Гефле 1:0 Утсиктенс - Дегерфорс 0:3
Дегерфорс - Эстерсунд 2:0 Эргрюте - Дегерфорс 1:3 ИФК Нючепинг - Дегерфорс 1:4 Дегерфорс - Браге 1:1 Хельсинборг - Дегерфорс 1:1 Дегерфорс - Оддевольд 2:2 Дегерфорс - Сковде АИК 2:0 Эстерсунд - Дегерфорс 2:1 Дегерфорс - Вестерос 3:1 Дегерфорс - Сандвикен 4:1 Оддевольд - Дегерфорс 1:1 Сковде АИК - Дегерфорс 0:2 Дегерфорс - Утсиктенс 3:1 Дегерфорс - Варберг БоИС 1:1 Браге - Дегерфорс 0:1 Дегерфорс - Эргрюте 4:1
Результаты матчей
Сундсвалль
Дегерфорс
Точный счет
1:3
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
2:0
4 раза 31%
1:1
2 раза 15%
4:1
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
7 раз 54%
0
3 раза 23%
3
2 раза 15%
2
1 раз 8%
2
6 раз 46%
1
4 раза 31%
4
2 раза 15%
3
1 раз 8%
Точный счет
1:0
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
1:1
4 раза 31%
0:1
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
Точное количество голов
0
9 раз 69%
2
3 раза 23%
1
1 раз 8%
1
8 раз 62%
2
3 раза 23%
3
2 раза 15%
Точный счет
1:0
5 раз 19%
0:0
4 раза 15%
1:3
3 раза 12%
0:2
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
2:1
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
1:1
6 раз 23%
2:0
4 раза 15%
2:1
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
4:1
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
Точное количество голов
0
12 раз 46%
1
8 раз 31%
2
4 раза 15%
3
2 раза 8%
1
12 раз 46%
2
9 раз 35%
3
3 раза 12%
4
2 раза 8%
Тоталы голов в матче
Сундсвалль
Дегерфорс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
103
Больше Меньше
310
94
211
310
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
49
Больше Меньше
310
58
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1412
Больше Меньше
620
1412
224
521
- — Повышение
- — Выход в стыковые матчи
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Дегерфорс
|Вукоевич Диян
|13 (5)
|Дегерфорс
|Линдгрен Густав
|12 (6)
|Эребру
|Хольмберг Карл
|12 (6)
|Браге
|Ieltsin Camoes
|12 (4)
|Оддевольд
|Аль-Хамлави Ассад
|12 (1)
|Сковде АИК
|Mamadou Diagne
|1 10
|Хельсинборг
|Benjamin Orn
|1 8
|Эребру
|Вальгейрссон Вальгейр
|9
|Эребру
|Маккью Эрик
|1 7
|Эргрюте
|Файе Абдулайе
|8