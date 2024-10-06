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  3. Швеция
  4. Аллсвенскан 2024
Тур: 26. Стадион: .
Мальмё
1:1
Конец матча
Вернаму
0'
34' Желтая карточка
Рикс Сёрен
1:0
55' Гол
Болин Уго
80' Желтая карточка
Пенья Серхио
87' Желтая карточка
Лукили Закария
1:1
89' Пенальти
Зелькович Айдин
90'+6

Ход матча

34'
Рикс Сёрен
 
46'
 
Hampus Naesstroem
Albin Lohikangas
54'
 
Зелькович Айдин
Бастос Марко
55'
Болин Уго
(Йонсен Лассер Берг)
1:0
57'
Телин Исаак
Ботхейм Эрик
 
57'
Пенья Серхио
Рикс Сёрен
 
68'
Йоргенсен Себастьян Винтер
Кристиансен Андерс
 
80'
Пенья Серхио
 
85'
Лукили Закария
Розенгрен Отто
 
86'
Ольссон Мартин
Габриэль Даль Тое Бусанелло
 
87'
Лукили Закария
 
89'
1:1
Зелькович Айдин
90'
 
Рапп Йохан
Frank Junior Adjei

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 6
  • 8 Удары в створ 3
  • 4 Угловые 7
  • 4 Офсайды 2
  • 0 Нарушения правил 0
  • 3 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 56 Владение мячом, % 44
1
Фридрих
Рикардо
17
Стрюгер-Ларсен
Йенс
18
Янссон
Понтус
35
Зеттерстрем
Нильс
25
Габриэль
Даль
Тое
Бусанелло
10
Кристиансен
Андерс
7
Розенгрен
Отто
23
Йонсен
Лассер
Берг
38
Болин
Уго
5
Рикс
Сёрен
20
Ботхейм
Эрик
39
Андерссон
Виктор
5
Ларссон
Виктор
23
Samuel
Kotto
15
Штайнвендер
Михаэль
24
Грозданич
Эмин
22
Терн
Симон
21
Ле
Ру
Люк
19
Бастос
Марко
28
Frank
Junior
Adjei
16
Albin
Lohikangas
9
Johnbosco
Samuel
Kalu
Мальмё
4-4-2
Вернаму
4-2-3-1

История личных встреч

Мальмё
Вернаму

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

200%
0 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

8 матчей

62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

12.5%
87.5%
1 победа 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 1 победа

История матчей

А
0:4
А
3:1
А
1:3
А
0:0
А
0:0
К
0:2
ПД
3:1
ПД
1:0

Голы

Всего голов

6
9

Голов в среднем за матч

2
1.8

Среднее время на гол

45
50

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

0.4
0.67

Среднее время на гол

225
135

Всего голов

8
11

Голов в среднем за матч

1
1.38

Тотал матчей

2.5
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
4
Больше 50%
Меньше 50%
4

Среднее время на гол

90
65

Бомбардиры внутри турнира

Мальмё
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Телин Исаак 15 0.58
Ботхейм Эрик 11 (1) 0.42
Болин Уго 8 0.31
Нанаси Себастьян 6 0.23
Кристиансен Андерс 5 0.19
Рикс Сёрен 3 0.12
Йонсен Лассер Берг 2 0.08
Корнелиус Дерек 2 0.08
Пенья Серхио 1 0.04
Янссон Понтус 1 0.04
Йоргенсен Себастьян Винтер 1 0.04
Веккья Стефано 1 0.04
Зеттерстрем Нильс 1 0.04
Габриэль Даль Тое Бусанелло 0 0
Берг Оливер 0 0
Али Таха Абди 0 0
Стрюгер-Ларсен Йенс 0 0
Мойсандер Никлас 0 0
Вернаму
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Johnbosco Samuel Kalu 7 0.27
Зелькович Айдин 7 (3) 0.27
Энгвалль Густав 3 0.12
Берг Виктор 2 0.08
Терн Симон 2 0.08
Ларссон Виктор 2 0.08
Юханссон Карл 1 0.04
Оливейра Вендерсон 1 0.04
Hampus Naesstroem 1 0.04
Ле Ру Люк 1 0.04
Штайнвендер Михаэль 1 0.04
Frank Junior Adjei 0 0
Перссон Йоэль 0 0
Mohammad Alsalkhadi 0 0

Карточки

Мальмё
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Розенгрен Отто 5 0
Стрюгер-Ларсен Йенс 4 0
Пенья Серхио 4 0
Рикс Сёрен 4 0
Габриэль Даль Тое Бусанелло 4 0
Далин Юхан 3 0
Телин Исаак 3 0
Йонсен Лассер Берг 3 0
Кристиансен Андерс 2 0
Янссон Понтус 2 0
Али Таха Абди 2 0
Ольссон Мартин 1 0
Мойсандер Никлас 1 0
Тиннерхольм Антон 1 0
Ботхейм Эрик 1 0
Корнелиус Дерек 1 0
Рослер Колин 1 0
Нанаси Себастьян 1 0
Маколли Элисон 1 0
Болин Уго 1 0
Лукили Закария 1 0
Зеттерстрем Нильс 1 0
Вернаму
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Frank Junior Adjei 6 0
Оливейра Вендерсон 5 0
Энгвалль Густав 4 0
Samuel Kotto 4 0
Albin Lohikangas 3 0
Хасич Эмин 3 0
Винст Фредди 2 0
Бастос Марко 2 0
Зелькович Айдин 2 0
Штайнвендер Михаэль 2 0
Hampus Naesstroem 2 0
Johnbosco Samuel Kalu 2 0
Терн Симон 1 0
Грозданич Эмин 1 0
Ле Ру Люк 1 0
Рапп Йохан 1 0
Ларссон Виктор 1 0
Берг Виктор 1 0
Mohammad Alsalkhadi 1 0

Результаты матчей

Мальмё
91.7%
8.3%
11 побед 1 поражение
Первый тайм
54% (7)
46% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
77% (10)
15% (2)
8% (1)
Вернаму
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
69% (9)
15% (2)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)

Сухие победы

8
4

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

5
1

Упущенные победы

1
6
Мальмё
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
Вернаму
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

5
21

Упущенные победы

24
9
Мальмё
65%
35%
13 побед 7 поражений
Первый тайм
38% (10)
38% (10)
23% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (13)
27% (7)
23% (6)
Вернаму
66.7%
33.3%
12 побед 6 поражений
Первый тайм
50% (13)
23% (6)
27% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (8)
46% (12)
23% (6)

Сухие победы

8
7

Сухие поражения

5
5

Волевые победы

10
22

Упущенные победы

25
15

Голы по времени матча

Забито

32
15
16 В 1-м тайме 5
16 Во 2-м тайме 10
10 Забивали первыми 5
14 Не забивали 17
5
16%
3
20%
1-15
4
13%
0
0%
16-30
7
22%
2
13%
31-45
6
19%
4
27%
46-60
2
6%
4
27%
61-75
8
25%
2
13%
76-90

Пропущено

7
13
5 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 9
1
14%
2
15%
1-15
3
43%
4
31%
16-30
1
14%
1
8%
31-45
1
14%
1
8%
46-60
0
0%
4
31%
61-75
1
14%
1
8%
76-90

Забито

26
14
11 В 1-м тайме 5
15 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 4
16 Не забивали 17
4
15%
1
7%
1-15
1
4%
1
7%
16-30
6
23%
3
21%
31-45
4
15%
4
29%
46-60
2
8%
3
21%
61-75
9
35%
2
14%
76-90

Пропущено

15
24
5 В 1-м тайме 15
10 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 9
7 Не пропускали 11
0
0%
8
33%
1-15
1
7%
2
8%
16-30
4
27%
5
21%
31-45
2
13%
1
4%
46-60
3
20%
3
13%
61-75
5
33%
5
21%
76-90

Забито

58
29
27 В 1-м тайме 10
31 Во 2-м тайме 19
18 Забивали первыми 9
4 Не забивали 8
9
16%
4
14%
1-15
5
9%
1
3%
16-30
13
22%
5
17%
31-45
10
17%
8
28%
46-60
4
7%
7
24%
61-75
17
29%
29%
4
14%
76-90

Пропущено

22
37
10 В 1-м тайме 22
12 Во 2-м тайме 15
6 Пропускали первыми 16
14 Не пропускали 20
1
5%
10
27%
1-15
4
18%
6
16%
16-30
5
23%
6
16%
31-45
3
14%
2
5%
46-60
3
14%
7
19%
61-75
6
27%
6
16%
76-90

Результаты последних матчей

Мальмё
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Карабах - Мальмё 1:2 Мальмё - Мьельбю 2:0 Мальмё - Рейнджерс 0:2 Мальмё - Хеккен 4:0
ГАИС - Мальмё 0:0 АИК - Мальмё 0:0 Мальмё - Юргорден 4:0 Спарта Прага - Мальмё 2:0 Кальмар - Мальмё 2:2 Мальмё - Спарта Прага 0:2 Мальмё - ИФК Норрчепинг 2:1 ПАОК - Мальмё 3:4 Хальмстад - Мальмё 0:1 Мальмё - ПАОК 2:2 Клаксвик - Мальмё 3:2 Мальмё - Сириус 0:1 Мальмё - Клаксвик 4:1 Сириус - Мальмё 3:4 Мьельбю - Мальмё 2:1 Мальмё - Хальмстад 5:1
Вернаму
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Вернаму - Юргорден 1:1 Мьельбю - Вернаму 1:1 Вернаму - Вестерос 2:0 Кальмар - Вернаму 3:1
Вернаму - АИК 0:1 Хеккен - Вернаму 1:1 Йёнчёпинг - Вернаму 1:2 Вернаму - Хаммарбю 0:3 Гётеборг - Вернаму 0:0 Вернаму - Сириус 2:4 Хальмстад - Вернаму 1:0 Вернаму - Хеккен 2:2 Юргорден - Вернаму 1:0 Вернаму - Гётеборг 2:0 Хаммарбю - Вернаму 2:2 Вернаму - Мьельбю 1:2 ИФК Норрчепинг - Вернаму 0:4 Вернаму - Кальмар 0:2 Вестерос - Вернаму 0:2 Вернаму - Броммапойкарна 1:1

Результаты матчей

Мальмё
Вернаму

Точный счет

1:0
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
4:0
2 раза 15%
5:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
1:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%

Точное количество голов

2
4 раза 31%
1
3 раза 23%
5
3 раза 23%
4
2 раза 15%
0
1 раз 8%
1
5 раз 38%
0
4 раза 31%
2
4 раза 31%

Точный счет

2:2
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
0:1
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
1:1
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
4 раза 31%
2
3 раза 23%
0
2 раза 15%
4
2 раза 15%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%
1
5 раз 38%
0
4 раза 31%
2
3 раза 23%
4
1 раз 8%

Точный счет

2:1
3 раза 12%
0:1
3 раза 12%
2:2
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
4:0
2 раза 8%
5:0
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
1:1
5 раз 19%
1:2
3 раза 12%
2:0
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
0:4
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%

Точное количество голов

1
7 раз 27%
2
7 раз 27%
4
4 раза 15%
5
4 раза 15%
0
3 раза 12%
3
1 раз 4%
1
10 раз 38%
0
8 раз 31%
2
7 раз 27%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Мальмё
Вернаму

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
1
0.5
Больше Меньше
9
4
9
4
1.5
4
9
5
8
2.5
5
8
3.5
3
10
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
2
0.5
Больше Меньше
9
4
7
6
1.5
4
9
4
9
2.5
1
12
3
10
3.5
1
12
1
12
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
23
3
0.5
Больше Меньше
18
8
16
10
1.5
8
18
9
17
2.5
1
25
8
18
3.5
1
25
4
22
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 26 17 6 3 60 - 20 57
2.
Хаммарбю
 26 14 5 7 41 - 22 47
3.
Юргорден
 26 14 5 7 40 - 30 47
4.
АИК
 26 14 3 9 37 - 37 45
5.
Мьельбю
 26 12 6 8 38 - 33 42
6.
Эльфсборг
 26 12 5 9 49 - 39 41
7.
Сириус
 26 12 4 10 44 - 37 40
8.
ГАИС
 26 12 4 10 31 - 31 40
9.
Хеккен
 26 11 6 9 50 - 46 39
10.
Броммапойкарна
 26 8 9 9 43 - 47 33
11.
Гётеборг
 26 7 9 10 30 - 37 30
12.
ИФК Норрчепинг
 26 7 6 13 31 - 52 27
13.
Вернаму
 26 6 8 12 28 - 38 26
14.
Хальмстад
 26 7 3 16 26 - 44 24
15.
Кальмар
 26 6 5 15 34 - 53 23
16.
Вестерос
 26 5 4 17 23 - 39 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 13 11 1 1 34 - 5 34
2.
Мьельбю
 13 8 4 1 26 - 15 28
3.
Эльфсборг
 13 8 3 2 30 - 13 27
4.
Хаммарбю
 13 8 3 2 24 - 10 27
5.
ГАИС
 13 8 3 2 20 - 10 27
6.
АИК
 13 8 1 4 22 - 13 25
7.
Юргорден
 13 6 4 3 16 - 13 22
8.
Хеккен
 13 6 3 4 30 - 22 21
9.
Сириус
 13 6 2 5 26 - 18 20
10.
Хальмстад
 13 5 2 6 15 - 13 17
11.
Броммапойкарна
 13 4 5 4 19 - 24 17
12.
ИФК Норрчепинг
 13 5 1 7 17 - 26 16
13.
Гётеборг
 13 3 5 5 12 - 17 14
14.
Вестерос
 13 3 2 8 13 - 20 11
15.
Кальмар
 13 3 2 8 18 - 26 11
16.
Вернаму
 13 2 3 8 13 - 25 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Юргорден
 13 8 1 4 24 - 17 25
2.
Мальмё
 13 6 5 2 26 - 15 23
3.
Хаммарбю
 13 6 2 5 17 - 12 20
4.
Сириус
 13 6 2 5 18 - 19 20
5.
АИК
 13 6 2 5 15 - 24 20
6.
Хеккен
 13 5 3 5 20 - 24 18
7.
Вернаму
 13 4 5 4 15 - 13 17
8.
Броммапойкарна
 13 4 4 5 24 - 23 16
9.
Гётеборг
 13 4 4 5 18 - 20 16
10.
Мьельбю
 13 4 2 7 12 - 18 14
11.
Эльфсборг
 13 4 2 7 19 - 26 14
12.
ГАИС
 13 4 1 8 11 - 21 13
13.
Кальмар
 13 3 3 7 16 - 27 12
14.
ИФК Норрчепинг
 13 2 5 6 14 - 26 11
15.
Вестерос
 13 2 2 9 10 - 19 8
16.
Хальмстад
 13 2 1 10 11 - 31 7
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Броммапойкарна Васич Никола 17 (4)
Мальмё Телин Исаак 15 (4)
Мальмё Ботхейм Эрик 11 (6)
Юргорден Хуммет Денис 11 (4)
АИК Питтас Яннис 11 (3)
Весь список

Топ нарушителей
ГАИС Axel Henriksson 11
Хальмстад Баффо Джозеф 9
Гётеборг Тордарсон Колбейнн 1 7
Юргорден Сабович Бесард 8
АИК Тюкосен Мадс 2 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 51'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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    • 34'
      Рикс Сёрен получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Мальмё 1:1 Вернаму онлайн

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