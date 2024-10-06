Тур: 26. Стадион: Эледа.
0'
34' Желтая карточкаРикс Сёрен
1:0
55' ГолБолин Уго
80' Желтая карточкаПенья Серхио
87' Желтая карточкаЛукили Закария
1:1
89' ПенальтиЗелькович Айдин
90'+6
Ход матча
34'
55'
1:0
80'
87'
89'
1:1
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 6
-
8 Удары в створ 3
-
4 Угловые 7
-
4 Офсайды 2
-
0 Нарушения правил 0
-
3 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
56 Владение мячом, % 44
38
Болин
Уго
20
Ботхейм
Эрик
23
Samuel
Kotto
22
Терн
Симон
21
Ле
Ру
Люк
19
Бастос
Марко
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
38 Болин УгоПолузащитник
- Нападающий
-
20 Ботхейм ЭрикНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Рюдстрём Хенрик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Samuel KottoЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Терн СимонПолузащитник
-
21 Ле Ру ЛюкПолузащитник
-
19 Бастос МаркоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
20 Винст ФреддиЗащитник
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Ferran Sibila
История личных встреч
Мальмё
Вернаму
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
200%
0 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
8 матчей
62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
12.5%
87.5%
1 победа 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
6
9
Голов в среднем за матч
2
1.8
Среднее время на гол
45
50
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
0.4
0.67
Среднее время на гол
225
135
Всего голов
8
11
Голов в среднем за матч
1
1.38
Тотал матчей
2.5
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
Среднее время на гол
90
65
Бомбардиры внутри турнира
Мальмё
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Телин Исаак
|15
|0.58
|Ботхейм Эрик
|11 (1)
|0.42
|Болин Уго
|8
|0.31
|Нанаси Себастьян
|6
|0.23
|Кристиансен Андерс
|5
|0.19
|Рикс Сёрен
|3
|0.12
|Йонсен Лассер Берг
|2
|0.08
|Корнелиус Дерек
|2
|0.08
|Пенья Серхио
|1
|0.04
|Янссон Понтус
|1
|0.04
|Йоргенсен Себастьян Винтер
|1
|0.04
|Веккья Стефано
|1
|0.04
|Зеттерстрем Нильс
|1
|0.04
|Габриэль Даль Тое Бусанелло
|0
|0
|Берг Оливер
|0
|0
|Али Таха Абди
|0
|0
|Стрюгер-Ларсен Йенс
|0
|0
|Мойсандер Никлас
|0
|0
Вернаму
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Johnbosco Samuel Kalu
|7
|0.27
|Зелькович Айдин
|7 (3)
|0.27
|Энгвалль Густав
|3
|0.12
|Берг Виктор
|2
|0.08
|Терн Симон
|2
|0.08
|Ларссон Виктор
|2
|0.08
|Юханссон Карл
|1
|0.04
|Оливейра Вендерсон
|1
|0.04
|Hampus Naesstroem
|1
|0.04
|Ле Ру Люк
|1
|0.04
|Штайнвендер Михаэль
|1
|0.04
|Frank Junior Adjei
|0
|0
|Перссон Йоэль
|0
|0
|Mohammad Alsalkhadi
|0
|0
Карточки
Мальмё
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Розенгрен Отто
|5
|0
|Стрюгер-Ларсен Йенс
|4
|0
|Пенья Серхио
|4
|0
|Рикс Сёрен
|4
|0
|Габриэль Даль Тое Бусанелло
|4
|0
|Далин Юхан
|3
|0
|Телин Исаак
|3
|0
|Йонсен Лассер Берг
|3
|0
|Кристиансен Андерс
|2
|0
|Янссон Понтус
|2
|0
|Али Таха Абди
|2
|0
|Ольссон Мартин
|1
|0
|Мойсандер Никлас
|1
|0
|Тиннерхольм Антон
|1
|0
|Ботхейм Эрик
|1
|0
|Корнелиус Дерек
|1
|0
|Рослер Колин
|1
|0
|Нанаси Себастьян
|1
|0
|Маколли Элисон
|1
|0
|Болин Уго
|1
|0
|Лукили Закария
|1
|0
|Зеттерстрем Нильс
|1
|0
Вернаму
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Frank Junior Adjei
|6
|0
|Оливейра Вендерсон
|5
|0
|Энгвалль Густав
|4
|0
|Samuel Kotto
|4
|0
|Albin Lohikangas
|3
|0
|Хасич Эмин
|3
|0
|Винст Фредди
|2
|0
|Бастос Марко
|2
|0
|Зелькович Айдин
|2
|0
|Штайнвендер Михаэль
|2
|0
|Hampus Naesstroem
|2
|0
|Johnbosco Samuel Kalu
|2
|0
|Терн Симон
|1
|0
|Грозданич Эмин
|1
|0
|Ле Ру Люк
|1
|0
|Рапп Йохан
|1
|0
|Ларссон Виктор
|1
|0
|Берг Виктор
|1
|0
|Mohammad Alsalkhadi
|1
|0
Результаты матчей
Мальмё
91.7%
8.3%
11 побед 1 поражение
Первый тайм
54% (7)
46% (6)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
77% (10)
15% (2)
8% (1)
Вернаму
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
69% (9)
15% (2)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
Сухие победы
8
4
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
5
1
Упущенные победы
1
6
Мальмё
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
Вернаму
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Сухие победы
0
3
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
5
21
Упущенные победы
24
9
Мальмё
65%
35%
13 побед 7 поражений
Первый тайм
38% (10)
38% (10)
23% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (13)
27% (7)
23% (6)
Вернаму
66.7%
33.3%
12 побед 6 поражений
Первый тайм
50% (13)
23% (6)
27% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (8)
46% (12)
23% (6)
Сухие победы
8
7
Сухие поражения
5
5
Волевые победы
10
22
Упущенные победы
25
15
Голы по времени матча
Забито
32
15
16 В 1-м тайме 5
16 Во 2-м тайме 10
10 Забивали первыми 5
14 Не забивали 17
5
16%
3
20%
1-15
4
13%
0
0%
16-30
7
22%
2
13%
31-45
6
19%
4
27%
46-60
2
6%
4
27%
61-75
8
25%
2
13%
76-90
Пропущено
7
13
5 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 9
1
14%
2
15%
1-15
3
43%
4
31%
16-30
1
14%
1
8%
31-45
1
14%
1
8%
46-60
0
0%
4
31%
61-75
1
14%
1
8%
76-90
Забито
26
14
11 В 1-м тайме 5
15 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 4
16 Не забивали 17
4
15%
1
7%
1-15
1
4%
1
7%
16-30
6
23%
3
21%
31-45
4
15%
4
29%
46-60
2
8%
3
21%
61-75
9
35%
2
14%
76-90
Пропущено
15
24
5 В 1-м тайме 15
10 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 9
7 Не пропускали 11
0
0%
8
33%
1-15
1
7%
2
8%
16-30
4
27%
5
21%
31-45
2
13%
1
4%
46-60
3
20%
3
13%
61-75
5
33%
5
21%
76-90
Забито
58
29
27 В 1-м тайме 10
31 Во 2-м тайме 19
18 Забивали первыми 9
4 Не забивали 8
9
16%
4
14%
1-15
5
9%
1
3%
16-30
13
22%
5
17%
31-45
10
17%
8
28%
46-60
4
7%
7
24%
61-75
17
29%
29%
4
14%
76-90
Пропущено
22
37
10 В 1-м тайме 22
12 Во 2-м тайме 15
6 Пропускали первыми 16
14 Не пропускали 20
1
5%
10
27%
1-15
4
18%
6
16%
16-30
5
23%
6
16%
31-45
3
14%
2
5%
46-60
3
14%
7
19%
61-75
6
27%
6
16%
76-90
Результаты последних матчей
Мальмё
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Карабах - Мальмё 1:2 Мальмё - Мьельбю 2:0 Мальмё - Рейнджерс 0:2 Мальмё - Хеккен 4:0
ГАИС - Мальмё 0:0 АИК - Мальмё 0:0 Мальмё - Юргорден 4:0 Спарта Прага - Мальмё 2:0 Кальмар - Мальмё 2:2 Мальмё - Спарта Прага 0:2 Мальмё - ИФК Норрчепинг 2:1 ПАОК - Мальмё 3:4 Хальмстад - Мальмё 0:1 Мальмё - ПАОК 2:2 Клаксвик - Мальмё 3:2 Мальмё - Сириус 0:1 Мальмё - Клаксвик 4:1 Сириус - Мальмё 3:4 Мьельбю - Мальмё 2:1 Мальмё - Хальмстад 5:1
Вернаму
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Вернаму - Юргорден 1:1 Мьельбю - Вернаму 1:1 Вернаму - Вестерос 2:0 Кальмар - Вернаму 3:1
Вернаму - АИК 0:1 Хеккен - Вернаму 1:1 Йёнчёпинг - Вернаму 1:2 Вернаму - Хаммарбю 0:3 Гётеборг - Вернаму 0:0 Вернаму - Сириус 2:4 Хальмстад - Вернаму 1:0 Вернаму - Хеккен 2:2 Юргорден - Вернаму 1:0 Вернаму - Гётеборг 2:0 Хаммарбю - Вернаму 2:2 Вернаму - Мьельбю 1:2 ИФК Норрчепинг - Вернаму 0:4 Вернаму - Кальмар 0:2 Вестерос - Вернаму 0:2 Вернаму - Броммапойкарна 1:1
Результаты матчей
Мальмё
Вернаму
Точный счет
1:0
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
4:0
2 раза 15%
5:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
1:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
Точное количество голов
2
4 раза 31%
1
3 раза 23%
5
3 раза 23%
4
2 раза 15%
0
1 раз 8%
1
5 раз 38%
0
4 раза 31%
2
4 раза 31%
Точный счет
2:2
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
0:1
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
1:1
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
4 раза 31%
2
3 раза 23%
0
2 раза 15%
4
2 раза 15%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%
1
5 раз 38%
0
4 раза 31%
2
3 раза 23%
4
1 раз 8%
Точный счет
2:1
3 раза 12%
0:1
3 раза 12%
2:2
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
4:0
2 раза 8%
5:0
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
1:1
5 раз 19%
1:2
3 раза 12%
2:0
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
0:4
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
Точное количество голов
1
7 раз 27%
2
7 раз 27%
4
4 раза 15%
5
4 раза 15%
0
3 раза 12%
3
1 раз 4%
1
10 раз 38%
0
8 раз 31%
2
7 раз 27%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Мальмё
Вернаму
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
121
Больше Меньше
94
94
49
58
58
310
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
112
Больше Меньше
94
76
49
49
112
310
112
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
233
Больше Меньше
188
1610
818
917
125
818
125
422
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Броммапойкарна
|Васич Никола
|17 (4)
|Мальмё
|Телин Исаак
|15 (4)
|Мальмё
|Ботхейм Эрик
|11 (6)
|Юргорден
|Хуммет Денис
|11 (4)
|АИК
|Питтас Яннис
|11 (3)
|ГАИС
|Axel Henriksson
|11
|Хальмстад
|Баффо Джозеф
|9
|Гётеборг
|Тордарсон Колбейнн
|1 7
|Юргорден
|Сабович Бесард
|8
|АИК
|Тюкосен Мадс
|2 4