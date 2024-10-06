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  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Аллсвенскан 2024
Тур: 26. Стадион: .
ИФК Норрчепинг
0:2
Второй тайм: 45'
Гётеборг
0'
30' Желтая карточка
Бьёрк Карл
0:1
33' Гол
Свенссон Густаф
36' Желтая карточка
Прица Тим
0:2
49' Гол
Скеллеруп Лаурс
76' Желтая карточка
Лундквист Рамон-Паскаль
84' Желтая карточка
Ольссон Себастьян

Ход матча

30'
Бьёрк Карл
 
33'
0:1
Свенссон Густаф
(Норлин Густаф)
36'
Прица Тим
 
49'
0:2
Скеллеруп Лаурс
(Лундквист Рамон-Паскаль)
59'
Marcus Baggesen
Эрикссон Антон
 
59'
Хаммерсхёй-Мистрати Вито
Хазени Кристоффер
 
59'
Моберг-Карлссон Давид
Сигюргейрссон Исак
 
61'
 
Саломонссон Эмиль
Петтерссон Оскар
76'
 
Лундквист Рамон-Паскаль
78'
Шабани Лаорент
Прица Тим
 
84'
 
Ольссон Себастьян
88'
Ортмарк Якоб
Сисей Йеспер
 

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 2
  • 5 Удары в створ 5
  • 6 Угловые 7
  • 0 Офсайды 1
  • 14 Нарушения правил 19
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 46 Владение мячом, % 54
Лучшие коэффициенты
ИФК Норрчепинг
Ничья
Гётеборг
3.30
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3.40
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3.40
Все Коэффициенты
91
Нильссон
Давид
4
Amadeus
Soegaard
24
Эрикссон
Антон
19
Ватсон
Макс
37
Moutaz
Neffati
21
Сисей
Йеспер
26
Хазени
Кристоффер
9
Траустасон
Арнор
15
Бьёрк
Карл
22
Прица
Тим
8
Сигюргейрссон
Исак
12
Карлстрём
Якоб
5
Ольссон
Себастьян
13
Свенссон
Густаф
3
Эрлингмарк
Огюст
6
Трондсен
Андерс
15
Крузе
Давид
21
Карлен
Адам
14
Норлин
Густаф
30
Лундквист
Рамон-Паскаль
7
Петтерссон
Оскар
9
Скеллеруп
Лаурс
ИФК Норрчепинг
3-5-2
Гётеборг
4-2-3-1

История личных встреч

ИФК Норрчепинг
Гётеборг

16 матчей

75%
25%
12 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

43.8%
50%
6.2%
7 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

62.5%
37.5%
10 побед 6 ничьих 0 побед

16 матчей

37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 10 побед

Первый тайм

56.3%
43.7%
0 побед 9 ничьих 8 побед

Второй тайм

43.8%
56.2%
0 побед 7 ничьих 9 побед

32 матча

37.5%
31.3%
31.2%
12 побед 10 ничьих 10 побед

Первый тайм

21.9%
53.1%
25%
7 побед 17 ничьих 8 побед

Второй тайм

31.3%
40.6%
28.1%
10 побед 13 ничьих 9 побед

История матчей

ТМК
1:0
А
1:1
А
3:0
А
1:1
А
2:0
А
0:2
А
1:2
А
1:2
К
1:1
А
1:3
А
3:1
А
0:0
А
1:2
А
2:1
А
0:2
А
4:1
А
2:0
К
1:2
А
3:1
А
1:1
С
3:0
А
2:2
А
0:0
А
3:0
А
2:2
А
2:0
А
1:2
А
0:0
А
1:2
А
3:0
А
2:2
А
4:0

Голы

Всего голов

27
17

Голов в среднем за матч

1.8
1

Среднее время на гол

50
90

Всего голов

25
16

Голов в среднем за матч

1.47
1.07

Среднее время на гол

61
84

Всего голов

52
33

Голов в среднем за матч

1.63
1.03

Тотал матчей

2.5
29
Больше 91%
Меньше 9%
3
28
Больше 88%
Меньше 13%
4
19
Больше 59%
Меньше 41%
13
8
Больше 25%
Меньше 75%
24
1
Больше 3%
Меньше 97%
31

Среднее время на гол

55
87

Бомбардиры внутри турнира

ИФК Норрчепинг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нюман Кристоффер 10 0.38
Прица Тим 4 0.15
Траустасон Арнор 4 0.15
Сигюргейрссон Исак 4 0.15
Хаммерсхёй-Мистрати Вито 4 0.15
Бьёрк Карл 1 0.04
Kevin Jansson 1 0.04
Ture Sandberg 1 0.04
Моберг-Карлссон Давид 1 0.04
Лушаку Исмет 1 0.04
Ватсон Макс 0 0
Шабани Лаорент 0 0
Moutaz Neffati 0 0
Нильссон Давид 0 0
Ссеванкамбо Исак 0 0
Сисей Йозеф 0 0
Daniel Eid 0 0
Хазени Кристоффер 0 0
Гётеборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Paulos Abraham 7 0.27
Норлин Густаф 4 0.15
Лундквист Рамон-Паскаль 3 0.12
Скеллеруп Лаурс 3 0.12
Тордарсон Колбейнн 2 0.08
Thomas Santos 2 0.08
Свенссон Густаф 2 0.08
Муколли Арбнор 2 0.08
Петтерссон Оскар 2 0.08
Ялькуйе Малик 1 0.04
Вендт Оскар 1 0.04
Карлстранд Линус 1 0.04
Саломонссон Эмиль 0 0
Трондсен Андерс 0 0
Ольссон Себастьян 0 0
Карлен Адам 0 0
Lucas Kahed 0 0

Карточки

ИФК Норрчепинг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Daniel Eid 5 0
Ватсон Макс 4 0
Прица Тим 4 0
Каллей Яхья 4 0
Бьёрк Карл 3 0
Лушаку Исмет 3 0
Kevin Jansson 3 0
Траустасон Арнор 2 0
Нильссон Давид 2 0
Ссеванкамбо Исак 2 0
Эрикссон Антон 2 0
Салихович Дино 2 0
Сисей Йеспер 2 0
Moutaz Neffati 2 0
Нюман Кристоффер 1 0
Сисей Йозеф 1 0
Marcus Baggesen 1 0
Гётеборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тордарсон Колбейнн 7 1
Муколли Арбнор 4 0
Ольссон Себастьян 3 0
Багер Йонас 3 0
Петтерссон Оскар 3 0
Ялькуйе Малик 3 0
Трондсен Андерс 1 1
Свенссон Густаф 2 0
Эрлингмарк Огюст 2 0
Хауснер Себастиан 2 0
Thomas Santos 2 0
Карлен Адам 2 0
Paulos Abraham 2 0
Крузе Давид 2 0
Hussein Carneil 0 1
Вендт Оскар 1 0
Саломонссон Эмиль 1 0
Лундквист Рамон-Паскаль 1 0
Фредериксен Николай 1 0
Норлин Густаф 1 0
Скеллеруп Лаурс 1 0
Пюндт Андреас 1 0
Бишесари Элис 1 0

Результаты матчей

ИФК Норрчепинг
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
8% (1)
50% (6)
Гётеборг
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
23% (3)
62% (8)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

7
12
ИФК Норрчепинг
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
46% (6)
46% (6)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Гётеборг
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

20
12

Упущенные победы

8
8
ИФК Норрчепинг
57.9%
42.1%
11 побед 8 поражений
Первый тайм
36% (9)
36% (9)
28% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (10)
24% (6)
36% (9)
Гётеборг
50%
50%
8 побед 8 поражений
Первый тайм
28% (7)
48% (12)
24% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (7)
44% (11)
28% (7)

Сухие победы

4
6

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

23
12

Упущенные победы

15
20

Голы по времени матча

Забито

17
17
4 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 7
15 Не забивали 15
0
0%
1
6%
1-15
3
18%
3
18%
16-30
1
6%
2
12%
31-45
2
12%
4
24%
46-60
6
35%
4
24%
61-75
5
29%
29%
3
18%
76-90

Пропущено

24
19
11 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 9
5
21%
1
5%
1-15
3
13%
0
0%
16-30
3
13%
5
26%
31-45
5
21%
4
21%
46-60
5
21%
4
21%
61-75
3
13%
5
26%
76-90

Забито

14
13
4 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 5
14 Не забивали 16
0
0%
1
8%
1-15
3
21%
0
0%
16-30
1
7%
3
23%
31-45
7
50%
1
8%
46-60
2
14%
4
31%
61-75
1
7%
4
31%
76-90

Пропущено

26
16
14 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 9
5
19%
0
0%
1-15
4
15%
0
0%
16-30
5
19%
7
44%
31-45
3
12%
2
13%
46-60
4
15%
2
13%
61-75
5
19%
5
31%
76-90

Забито

31
30
8 В 1-м тайме 10
23 Во 2-м тайме 20
9 Забивали первыми 12
4 Не забивали 6
0
0%
2
7%
1-15
6
19%
3
10%
16-30
2
6%
5
17%
31-45
9
29%
29%
5
17%
46-60
8
26%
8
27%
61-75
6
19%
7
23%
76-90

Пропущено

50
35
25 В 1-м тайме 13
25 Во 2-м тайме 22
15 Пропускали первыми 12
20 Не пропускали 18
10
20%
1
3%
1-15
7
14%
0
0%
16-30
8
16%
12
34%
31-45
8
16%
6
17%
46-60
9
18%
6
17%
61-75
8
16%
10
29%
76-90

Результаты последних матчей

ИФК Норрчепинг
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
ИФК Норрчепинг - Сириус 0:2 Хальмстад - ИФК Норрчепинг 0:0 Эльфсборг - ИФК Норрчепинг 2:2 Хаммарбю - ИФК Норрчепинг 1:1
ИФК Норрчепинг - Хеккен 3:3 ИФК Норрчепинг - Мьельбю 1:2 Питео - ИФК Норрчепинг 1:3 Мальмё - ИФК Норрчепинг 2:1 ИФК Норрчепинг - Вестерос 2:1 ГАИС - ИФК Норрчепинг 0:1 ИФК Норрчепинг - Кальмар 2:0 ИФК Норрчепинг - Хальмстад 1:0 Вестерос - ИФК Норрчепинг 2:1 ИФК Норрчепинг - Юргорден 1:3 Гётеборг - ИФК Норрчепинг 1:0 Сириус - ИФК Норрчепинг 5:1 ИФК Норрчепинг - Вернаму 0:4 Броммапойкарна - ИФК Норрчепинг 2:1 Кальмар - ИФК Норрчепинг 1:1 ИФК Норрчепинг - Хаммарбю 1:2
Гётеборг
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Гётеборг - ГАИС 2:0 Вестерос - Гётеборг 1:1 Гётеборг - Хальмстад 1:1 Хеккен - Гётеборг 3:3
Гётеборг - Хаммарбю 0:1 Эльфсборг - Гётеборг 3:1 Ариана ФК - Гётеборг 0:2 Гётеборг - Сириус 1:1 Гётеборг - Вернаму 0:0 Юргорден - Гётеборг 1:1 Гётеборг - Броммапойкарна 3:4 Гётеборг - Вестерос 1:1 Хаммарбю - Гётеборг 0:1 Вернаму - Гётеборг 2:0 Гётеборг - ИФК Норрчепинг 1:0 Лиллестрём - Гётеборг 2:0 Гётеборг - Эльфсборг 1:0 АИК - Гётеборг 5:2 Гётеборг - Мьельбю 1:0 Сириус - Гётеборг 2:2

Результаты матчей

ИФК Норрчепинг
Гётеборг

Точный счет

1:0
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
1:1
4 раза 31%
0:1
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 50%
0
2 раза 17%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
1
7 раз 54%
0
4 раза 31%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%

Точный счет

1:1
3 раза 23%
2:1
3 раза 23%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
6:2
1 раз 8%
0:1
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
8 раз 62%
2
3 раза 23%
0
2 раза 15%
1
6 раз 50%
0
2 раза 17%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%

Точный счет

2:1
4 раза 16%
1:1
3 раза 12%
1:2
3 раза 12%
1:0
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
6:2
1 раз 4%
1:1
6 раз 24%
0:1
4 раза 16%
1:0
3 раза 12%
0:3
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%

Точное количество голов

1
14 раз 56%
2
5 раз 20%
0
4 раза 16%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%
1
13 раз 52%
0
6 раз 24%
2
3 раза 12%
3
3 раза 12%

Тоталы голов в матче

ИФК Норрчепинг
Гётеборг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
0.5
Больше Меньше
9
4
4
8
1.5
2
11
2
10
2.5
1
12
1
11
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
2
0.5
Больше Меньше
10
2
3
10
1.5
4
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
4
0.5
Больше Меньше
19
6
7
18
1.5
6
19
2
23
2.5
3
22
1
24
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 26 17 6 3 60 - 20 57
2.
Хаммарбю
 26 14 5 7 41 - 22 47
3.
Юргорден
 26 14 5 7 40 - 30 47
4.
АИК
 26 14 3 9 37 - 37 45
5.
Мьельбю
 26 12 6 8 38 - 33 42
6.
Эльфсборг
 26 12 5 9 49 - 39 41
7.
Сириус
 26 12 4 10 44 - 37 40
8.
ГАИС
 26 12 4 10 31 - 31 40
9.
Хеккен
 26 11 6 9 50 - 46 39
10.
Броммапойкарна
 26 8 9 9 43 - 47 33
11.
Гётеборг
 2:0 26 7 9 10 30 - 37 30
12.
ИФК Норрчепинг
 0:2 26 7 6 13 31 - 52 27
13.
Вернаму
 26 6 8 12 28 - 38 26
14.
Хальмстад
 26 7 3 16 26 - 44 24
15.
Кальмар
 26 6 5 15 34 - 53 23
16.
Вестерос
 26 5 4 17 23 - 39 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 13 11 1 1 34 - 5 34
2.
Мьельбю
 13 8 4 1 26 - 15 28
3.
Эльфсборг
 13 8 3 2 30 - 13 27
4.
Хаммарбю
 13 8 3 2 24 - 10 27
5.
ГАИС
 13 8 3 2 20 - 10 27
6.
АИК
 13 8 1 4 22 - 13 25
7.
Юргорден
 13 6 4 3 16 - 13 22
8.
Хеккен
 13 6 3 4 30 - 22 21
9.
Сириус
 13 6 2 5 26 - 18 20
10.
Хальмстад
 13 5 2 6 15 - 13 17
11.
Броммапойкарна
 13 4 5 4 19 - 24 17
12.
ИФК Норрчепинг
 0:2 13 5 1 7 17 - 26 16
13.
Гётеборг
 2:0 13 3 5 5 12 - 17 14
14.
Вестерос
 13 3 2 8 13 - 20 11
15.
Кальмар
 13 3 2 8 18 - 26 11
16.
Вернаму
 13 2 3 8 13 - 25 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Юргорден
 13 8 1 4 24 - 17 25
2.
Мальмё
 13 6 5 2 26 - 15 23
3.
Хаммарбю
 13 6 2 5 17 - 12 20
4.
Сириус
 13 6 2 5 18 - 19 20
5.
АИК
 13 6 2 5 15 - 24 20
6.
Хеккен
 13 5 3 5 20 - 24 18
7.
Вернаму
 13 4 5 4 15 - 13 17
8.
Броммапойкарна
 13 4 4 5 24 - 23 16
9.
Гётеборг
 2:0 13 4 4 5 18 - 20 16
10.
Мьельбю
 13 4 2 7 12 - 18 14
11.
Эльфсборг
 13 4 2 7 19 - 26 14
12.
ГАИС
 13 4 1 8 11 - 21 13
13.
Кальмар
 13 3 3 7 16 - 27 12
14.
ИФК Норрчепинг
 0:2 13 2 5 6 14 - 26 11
15.
Вестерос
 13 2 2 9 10 - 19 8
16.
Хальмстад
 13 2 1 10 11 - 31 7
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Броммапойкарна Васич Никола 17 (4)
Мальмё Телин Исаак 15 (4)
Мальмё Ботхейм Эрик 11 (6)
Юргорден Хуммет Денис 11 (4)
АИК Питтас Яннис 11 (3)
Весь список

Топ нарушителей
ГАИС Axel Henriksson 11
Хальмстад Баффо Джозеф 9
Гётеборг Тордарсон Колбейнн 1 7
Юргорден Сабович Бесард 8
АИК Тюкосен Мадс 2 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 37'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • 36'
    Прица Тим получил желтую карточку от судьи
  • 33'
    Норлин Густаф сделал результативную передачу.
  • 33'
    Г О О О О Л - Свенссон Густаф бьет в цель!
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 30'
      Бьёрк Карл получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Лучшие коэффициенты
    ИФК Норрчепинг
    Ничья
    Гётеборг
    3.30
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    3.40
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    3.40
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