Тур: 26. Стадион: Platinumcars Arena. Зрители: 8767
0:2
Конец матча
0'
30' Желтая карточкаБьёрк Карл
0:1
33' ГолСвенссон Густаф
36' Желтая карточкаПрица Тим
0:2
48' ГолСкеллеруп Лаурс
76' Желтая карточкаЛундквист Рамон-Паскаль
84' Желтая карточкаОльссон Себастьян
90' Желтая карточкаВатсон Макс
90'+6
Ход матча
30'
33'
36'
48'
90'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 2
-
7 Удары в створ 5
-
8 Угловые 8
-
0 Офсайды 1
-
14 Нарушения правил 20
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
50 Владение мячом, % 50
19
Ватсон
Макс
21
Сисей
Йеспер
15
Бьёрк
Карл
22
Прица
Тим
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Ватсон МаксЗащитник
- Полузащитник
-
21 Сисей ЙесперПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Бьёрк КарлПолузащитник
-
22 Прица ТимНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
Главный тренер: Andreas Alm
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Крузе ДавидПолузащитник
-
21 Карлен АдамПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
28 Lucas Kahed
-
33 Noah Tolf
-
Главный тренер: Биллборн Стефан
История личных встреч
ИФК Норрчепинг
Гётеборг
16 матчей
75%
25%
12 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
43.8%
50%
6.2%
7 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
62.5%
37.5%
10 побед 6 ничьих 0 побед
16 матчей
37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 10 побед
Первый тайм
56.3%
43.7%
0 побед 9 ничьих 8 побед
Второй тайм
43.8%
56.2%
0 побед 7 ничьих 9 побед
32 матча
37.5%
31.3%
31.2%
12 побед 10 ничьих 10 побед
Первый тайм
21.9%
53.1%
25%
7 побед 17 ничьих 8 побед
Второй тайм
31.3%
40.6%
28.1%
10 побед 13 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
27
17
Голов в среднем за матч
1.8
1
Среднее время на гол
50
90
Всего голов
25
16
Голов в среднем за матч
1.47
1.07
Среднее время на гол
61
84
Всего голов
52
33
Голов в среднем за матч
1.63
1.03
Тотал матчей
2.5
29
Больше 91%
Меньше 9%
3
28
Больше 88%
Меньше 13%
4
19
Больше 59%
Меньше 41%
13
8
Больше 25%
Меньше 75%
24
1
Больше 3%
Меньше 97%
31
Среднее время на гол
55
87
Бомбардиры внутри турнира
ИФК Норрчепинг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нюман Кристоффер
|10
|0.38
|Прица Тим
|4
|0.15
|Траустасон Арнор
|4
|0.15
|Сигюргейрссон Исак
|4
|0.15
|Хаммерсхёй-Мистрати Вито
|4
|0.15
|Бьёрк Карл
|1
|0.04
|Kevin Jansson
|1
|0.04
|Ture Sandberg
|1
|0.04
|Моберг-Карлссон Давид
|1
|0.04
|Лушаку Исмет
|1
|0.04
|Ватсон Макс
|0
|0
|Шабани Лаорент
|0
|0
|Moutaz Neffati
|0
|0
|Нильссон Давид
|0
|0
|Ссеванкамбо Исак
|0
|0
|Сисей Йозеф
|0
|0
|Daniel Eid
|0
|0
|Хазени Кристоффер
|0
|0
Гётеборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Paulos Abraham
|7
|0.27
|Норлин Густаф
|4
|0.15
|Лундквист Рамон-Паскаль
|3
|0.12
|Скеллеруп Лаурс
|3
|0.12
|Тордарсон Колбейнн
|2
|0.08
|Thomas Santos
|2
|0.08
|Свенссон Густаф
|2
|0.08
|Петтерссон Оскар
|2
|0.08
|Муколли Арбнор
|2
|0.08
|Ялькуйе Малик
|1
|0.04
|Вендт Оскар
|1
|0.04
|Карлстранд Линус
|1
|0.04
|Саломонссон Эмиль
|0
|0
|Трондсен Андерс
|0
|0
|Ольссон Себастьян
|0
|0
|Карлен Адам
|0
|0
|Lucas Kahed
|0
|0
Карточки
ИФК Норрчепинг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ватсон Макс
|5
|0
|Daniel Eid
|5
|0
|Прица Тим
|4
|0
|Каллей Яхья
|4
|0
|Бьёрк Карл
|3
|0
|Лушаку Исмет
|3
|0
|Kevin Jansson
|3
|0
|Траустасон Арнор
|2
|0
|Нильссон Давид
|2
|0
|Ссеванкамбо Исак
|2
|0
|Эрикссон Антон
|2
|0
|Салихович Дино
|2
|0
|Сисей Йеспер
|2
|0
|Moutaz Neffati
|2
|0
|Нюман Кристоффер
|1
|0
|Сисей Йозеф
|1
|0
|Marcus Baggesen
|1
|0
Гётеборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тордарсон Колбейнн
|7
|1
|Ольссон Себастьян
|4
|0
|Муколли Арбнор
|4
|0
|Багер Йонас
|3
|0
|Петтерссон Оскар
|3
|0
|Ялькуйе Малик
|3
|0
|Трондсен Андерс
|1
|1
|Свенссон Густаф
|2
|0
|Эрлингмарк Огюст
|2
|0
|Хауснер Себастиан
|2
|0
|Thomas Santos
|2
|0
|Карлен Адам
|2
|0
|Paulos Abraham
|2
|0
|Крузе Давид
|2
|0
|Hussein Carneil
|0
|1
|Вендт Оскар
|1
|0
|Саломонссон Эмиль
|1
|0
|Лундквист Рамон-Паскаль
|1
|0
|Фредериксен Николай
|1
|0
|Норлин Густаф
|1
|0
|Скеллеруп Лаурс
|1
|0
|Пюндт Андреас
|1
|0
|Бишесари Элис
|1
|0
Результаты матчей
ИФК Норрчепинг
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
23% (3)
23% (3)
54% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
8% (1)
54% (7)
Гётеборг
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
23% (3)
62% (8)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
7
12
ИФК Норрчепинг
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
46% (6)
46% (6)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Гётеборг
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
Сухие победы
1
4
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
20
12
Упущенные победы
8
8
ИФК Норрчепинг
55%
45%
11 побед 9 поражений
Первый тайм
35% (9)
35% (9)
31% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (10)
23% (6)
38% (10)
Гётеборг
52.9%
47.1%
9 побед 8 поражений
Первый тайм
31% (8)
46% (12)
23% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (8)
42% (11)
27% (7)
Сухие победы
4
7
Сухие поражения
4
5
Волевые победы
23
12
Упущенные победы
15
20
Голы по времени матча
Забито
17
19
4 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 8
16 Не забивали 15
0
0%
1
5%
1-15
3
18%
3
16%
16-30
1
6%
3
16%
31-45
2
12%
5
26%
46-60
6
35%
4
21%
61-75
5
29%
29%
3
16%
76-90
Пропущено
26
19
12 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 13
9 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 9
5
19%
1
5%
1-15
3
12%
0
0%
16-30
4
15%
5
26%
31-45
6
23%
4
21%
46-60
5
19%
4
21%
61-75
3
12%
5
26%
76-90
Забито
14
13
4 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 5
15 Не забивали 17
0
0%
1
8%
1-15
3
21%
0
0%
16-30
1
7%
3
23%
31-45
7
50%
1
8%
46-60
2
14%
4
31%
61-75
1
7%
4
31%
76-90
Пропущено
26
16
14 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 9
5
19%
0
0%
1-15
4
15%
0
0%
16-30
5
19%
7
44%
31-45
3
12%
2
13%
46-60
4
15%
2
13%
61-75
5
19%
5
31%
76-90
Забито
31
32
8 В 1-м тайме 11
23 Во 2-м тайме 21
9 Забивали первыми 13
5 Не забивали 6
0
0%
2
6%
1-15
6
19%
3
9%
16-30
2
6%
6
19%
31-45
9
29%
29%
6
19%
46-60
8
26%
8
25%
61-75
6
19%
7
22%
76-90
Пропущено
52
35
26 В 1-м тайме 13
26 Во 2-м тайме 22
16 Пропускали первыми 12
21 Не пропускали 18
10
19%
1
3%
1-15
7
13%
0
0%
16-30
9
17%
12
34%
31-45
9
17%
6
17%
46-60
9
17%
6
17%
61-75
8
15%
10
29%
76-90
Результаты последних матчей
ИФК Норрчепинг
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
ИФК Норрчепинг - Сириус 0:2 Хальмстад - ИФК Норрчепинг 0:0 Эльфсборг - ИФК Норрчепинг 2:2 Хаммарбю - ИФК Норрчепинг 1:1
ИФК Норрчепинг - Хеккен 3:3 ИФК Норрчепинг - Мьельбю 1:2 Питео - ИФК Норрчепинг 1:3 Мальмё - ИФК Норрчепинг 2:1 ИФК Норрчепинг - Вестерос 2:1 ГАИС - ИФК Норрчепинг 0:1 ИФК Норрчепинг - Кальмар 2:0 ИФК Норрчепинг - Хальмстад 1:0 Вестерос - ИФК Норрчепинг 2:1 ИФК Норрчепинг - Юргорден 1:3 Гётеборг - ИФК Норрчепинг 1:0 Сириус - ИФК Норрчепинг 5:1 ИФК Норрчепинг - Вернаму 0:4 Броммапойкарна - ИФК Норрчепинг 2:1 Кальмар - ИФК Норрчепинг 1:1 ИФК Норрчепинг - Хаммарбю 1:2
Гётеборг
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Гётеборг - ГАИС 2:0 Вестерос - Гётеборг 1:1 Гётеборг - Хальмстад 1:1 Хеккен - Гётеборг 3:3
Гётеборг - Хаммарбю 0:1 Эльфсборг - Гётеборг 3:1 Ариана ФК - Гётеборг 0:2 Гётеборг - Сириус 1:1 Гётеборг - Вернаму 0:0 Юргорден - Гётеборг 1:1 Гётеборг - Броммапойкарна 3:4 Гётеборг - Вестерос 1:1 Хаммарбю - Гётеборг 0:1 Вернаму - Гётеборг 2:0 Гётеборг - ИФК Норрчепинг 1:0 Лиллестрём - Гётеборг 2:0 Гётеборг - Эльфсборг 1:0 АИК - Гётеборг 5:2 Гётеборг - Мьельбю 1:0 Сириус - Гётеборг 2:2
Результаты матчей
ИФК Норрчепинг
Гётеборг
Точный счет
0:2
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
0:4
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
1:1
4 раза 31%
0:1
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 46%
0
3 раза 23%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
1
7 раз 54%
0
4 раза 31%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
Точный счет
1:1
3 раза 23%
2:1
3 раза 23%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
6:2
1 раз 8%
0:1
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
Точное количество голов
1
8 раз 62%
2
3 раза 23%
0
2 раза 15%
1
6 раз 46%
2
3 раза 23%
0
2 раза 15%
3
2 раза 15%
Точный счет
2:1
4 раза 15%
1:1
3 раза 12%
1:2
3 раза 12%
0:2
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
6:2
1 раз 4%
1:1
6 раз 23%
0:1
4 раза 15%
1:0
3 раза 12%
0:3
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
Точное количество голов
1
14 раз 54%
0
5 раз 19%
2
5 раз 19%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%
1
13 раз 50%
0
6 раз 23%
2
4 раза 15%
3
3 раза 12%
Тоталы голов в матче
ИФК Норрчепинг
Гётеборг
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
103
Больше Меньше
94
49
211
211
112
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
112
Больше Меньше
112
310
58
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
215
Больше Меньше
206
719
719
224
323
125
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Броммапойкарна
|Васич Никола
|17 (4)
|Мальмё
|Телин Исаак
|15 (4)
|Мальмё
|Ботхейм Эрик
|11 (6)
|Юргорден
|Хуммет Денис
|11 (4)
|АИК
|Питтас Яннис
|11 (3)
|ГАИС
|Axel Henriksson
|11
|Хальмстад
|Баффо Джозеф
|9
|Гётеборг
|Тордарсон Колбейнн
|1 7
|Юргорден
|Сабович Бесард
|8
|АИК
|Тюкосен Мадс
|2 4