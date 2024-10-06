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  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Аллсвенскан 2024
Тур: 26. Стадион: .
Сириус
4:1
Конец матча
Эльфсборг
0'
0:1
7' Гол
Хольтен Эмиль
1:1
41' Гол
Салех Юсеф
2:1
62' Гол
Миллескуг Ноэль
69' Желтая карточка
Оума Тимоти
3:1
73' Гол
Валта Лео
74' Желтая карточка
Перссон Хоаким III
4:1
80' Гол
Хейер Мелкер
90'+5
30
Тоннандер
Якоб
4
Кастегрен
Хенрик
2
Нвадике
Патрик
31
Malcolm
Jeng
21
Видгрен
Деннис
14
Валта
Лео
18
Викман
Адам
19
Миллескуг
Ноэль
10
Хейер
Мелкер
7
Перссон
Хоаким
III
9
Салех
Юсеф
31
Петтерссон
Исак
8
Хольмен
Себастьян
4
Хенрикссон
Густав
2
Йегбе
Терри
15
Хедлунд
Симон
27
Зенели
Бесфорт
7
Томасен
Йенс
23
Хульт
Никлас
9
Зенели
Арбер
12
Хольтен
Эмиль
18
Касем
Ахмед
Сириус
4-2-3-1
Эльфсборг
3-4-3

История личных встреч

Сириус
Эльфсборг

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

116.7%
7 побед 0 ничьих 0 побед

11 матчей

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед

Первый тайм

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед

Второй тайм

9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 9 побед

17 матчей

29.4%
17.6%
53%
5 побед 3 ничьи 9 побед

Первый тайм

17.6%
35.3%
47.1%
3 победы 6 ничьих 8 побед

Второй тайм

41.2%
5.9%
52.9%
7 побед 1 ничья 9 побед

История матчей

А
2:0
А
1:0
А
3:4
А
3:0
А
2:0
А
3:0
А
0:2
А
1:1
А
3:3
А
1:1
А
2:4
А
4:2
А
0:1
А
0:2
А
4:1
К
4:0
КШ
1:4

Голы

Всего голов

17
7

Голов в среднем за матч

2.13
0.78

Среднее время на гол

42
115

Всего голов

17
18

Голов в среднем за матч

1.89
2.25

Среднее время на гол

47
40

Всего голов

34
25

Голов в среднем за матч

2
1.47

Тотал матчей

2.5
15
Больше 88%
Меньше 12%
2
9
Больше 53%
Меньше 47%
8
7
Больше 41%
Меньше 59%
10
6
Больше 35%
Меньше 65%
11
4
Больше 24%
Меньше 76%
13
1
Больше 6%
Меньше 94%
16

Среднее время на гол

45
61

Бомбардиры внутри турнира

Сириус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Салех Юсеф 11 0.42
Миллескуг Ноэль 8 0.31
Валта Лео 7 (1) 0.27
Перссон Хоаким IV 5 0.19
Хейер Мелкер 4 0.15
Линдберг Маркус 3 0.12
Викман Адам 2 0.08
Перссон Хоаким III 1 0.04
Кастегрен Хенрик 1 0.04
Олссон Филип 1 0.04
Стенссон Даниэль 0 0
Вельчерлинг-Перссон Якоб 0 0
Сьогрелл Херман 0 0
Тоннандер Якоб 0 0
August Ljungberg 0 0
Malcolm Jeng 0 0
Эльфсборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Байду Майкл 10 (1) 0.38
Хедлунд Симон 6 0.23
Зенели Арбер 5 0.19
Касем Ахмед 5 (1) 0.19
Абдулаи Джалал 5 0.19
Йегбе Терри 3 0.12
Фрик Пер 2 0.08
Хольмен Себастьян 2 0.08
Хольтен Эмиль 2 0.08
Зенели Бесфорт 1 0.04
Оума Тимоти 1 0.04
Ларссон Йохан 1 0.04
Кайб Рами 1 0.04
Седерберг Ноа 1 0.04
Гвюдмюндссон Эггерт-Арон 1 0.04
Хульт Никлас 0 0
Бальдюрссон Андри-Фаннар 0 0
Хенрикссон Густав 0 0
Ибрахим Бухари 0 0

Карточки

Сириус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кастегрен Хенрик 6 0
Нвадике Патрик 4 0
Валта Лео 4 0
Перссон Хоаким IV 3 0
Стенссон Даниэль 3 0
Вельчерлинг-Перссон Якоб 3 0
Мурбек Андреас 3 0
Хейер Мелкер 3 0
Викман Адам 3 0
Линдберг Маркус 2 0
Видгрен Деннис 2 0
Олссон Филип 2 0
Сьогрелл Херман 2 0
Миллескуг Ноэль 2 0
Перссон Хоаким III 2 0
Салех Юсеф 1 0
August Ljungberg 1 0
Malcolm Jeng 1 0
Эльфсборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хольмен Себастьян 7 0
Абдулаи Джалал 6 0
Касем Ахмед 4 1
Байду Майкл 3 1
Оума Тимоти 3 1
Хульт Никлас 4 0
Ибрахим Бухари 2 1
Йегбе Терри 2 1
Ларссон Йохан 3 0
Фрик Пер 3 0
Бальдюрссон Андри-Фаннар 3 0
Кайб Рами 2 0
Джебара Камиль 2 0
Зенели Бесфорт 2 0
Хедлунд Симон 1 0
Томасен Йенс 1 0
Хенрикссон Густав 1 0
Бундгорд Маркус 1 0
Седерберг Ноа 1 0

Результаты матчей

Сириус
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)
Эльфсборг
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
8% (1)
23% (3)
69% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
23% (3)
54% (7)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

6
5

Упущенные победы

6
8
Сириус
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)
Эльфсборг
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

12
4

Упущенные победы

16
26
Сириус
47.6%
52.4%
10 побед 11 поражений
Первый тайм
32% (8)
48% (12)
20% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (10)
24% (6)
36% (9)
Эльфсборг
30%
70%
6 побед 14 поражений
Первый тайм
16% (4)
32% (8)
52% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (7)
28% (7)
44% (11)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

6
6

Волевые победы

18
9

Упущенные победы

22
34

Голы по времени матча

Забито

22
17
10 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 5
17 Не забивали 16
3
14%
2
12%
1-15
3
14%
4
24%
16-30
4
18%
3
18%
31-45
6
27%
1
6%
46-60
3
14%
2
12%
61-75
3
14%
5
29%
29%
76-90

Пропущено

17
23
4 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 12
3 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 10
1
6%
4
17%
1-15
3
18%
3
13%
16-30
0
0%
4
17%
31-45
3
18%
4
17%
46-60
5
29%
29%
5
22%
61-75
5
29%
29%
3
13%
76-90

Забито

18
28
5 В 1-м тайме 14
13 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 10
16 Не забивали 13
3
17%
5
18%
1-15
1
6%
3
11%
16-30
1
6%
6
21%
31-45
6
33%
7
25%
46-60
2
11%
3
11%
61-75
5
28%
4
14%
76-90

Пропущено

19
15
4 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 2
11 Не пропускали 9
0
0%
1
7%
1-15
1
5%
2
13%
16-30
3
16%
3
20%
31-45
4
21%
3
20%
46-60
7
37%
3
20%
61-75
4
21%
3
20%
76-90

Забито

40
45
15 В 1-м тайме 23
25 Во 2-м тайме 22
15 Забивали первыми 15
8 Не забивали 4
6
15%
7
16%
1-15
4
10%
7
16%
16-30
5
13%
9
20%
31-45
12
30%
8
18%
46-60
5
13%
5
11%
61-75
8
20%
9
20%
76-90

Пропущено

36
38
8 В 1-м тайме 17
28 Во 2-м тайме 21
9 Пропускали первыми 9
22 Не пропускали 19
1
3%
5
13%
1-15
4
11%
5
13%
16-30
3
8%
7
18%
31-45
7
19%
7
18%
46-60
12
33%
8
21%
61-75
9
25%
6
16%
76-90

Результаты последних матчей

Сириус
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
ИФК Норрчепинг - Сириус 0:2 Хеккен - Сириус 2:0 Сириус - АИК 0:1 Сириус - Броммапойкарна 3:2
Вестерос - Сириус 1:2 Сириус - Юргорден 0:1 Карлштад - Сириус 1:3 Гётеборг - Сириус 1:1 Сириус - Кальмар 3:1 Вернаму - Сириус 2:4 Мальмё - Сириус 0:1 Сириус - Мальмё 3:4 Сириус - ГАИС 3:1 Мьельбю - Сириус 3:2 Сириус - Юргорден 2:2 Сириус - ИФК Норрчепинг 5:1 Хаммарбю - Сириус 3:0 Сириус - Вестерос 0:0 Сириус - Гётеборг 2:2 АИК - Сириус 1:3
Эльфсборг
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Эльфсборг - Рома 1:0 Кальмар - Эльфсборг 1:3 АЗ Алкмаар - Эльфсборг 3:2 Эльфсборг - Хаммарбю 0:0
Эльфсборг - ИФК Норрчепинг 2:2 Хальмстад - Эльфсборг 0:1 Броммапойкарна - Эльфсборг 3:3 Эльфсборг - Мольде 0:1 Эльфсборг - Гётеборг 3:1 Мольде - Эльфсборг 0:1 Мьельбю - Эльфсборг 1:1 Эльфсборг - Риека 2:0 Эльфсборг - ГАИС 2:1 Риека - Эльфсборг 1:1 Эльфсборг - Шериф 2:0 Эльфсборг - Юргорден 1:2 Шериф - Эльфсборг 0:1 Эльфсборг - Мьельбю 3:1 Пафос - Эльфсборг 2:5 Хеккен - Эльфсборг 3:5

Результаты матчей

Сириус
Эльфсборг

Точный счет

0:1
3 раза 25%
3:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
3:1
3 раза 23%
1:2
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 42%
3
5 раз 42%
2
1 раз 8%
5
1 раз 8%
2
5 раз 38%
3
4 раза 31%
1
2 раза 15%
0
1 раз 8%
6
1 раз 8%

Точный счет

2:0
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
0:1
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
3:5
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%

Точное количество голов

0
4 раза 31%
2
4 раза 31%
1
3 раза 23%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
1
5 раз 42%
0
3 раза 25%
3
2 раза 17%
2
1 раз 8%
5
1 раз 8%

Точный счет

0:1
4 раза 16%
2:0
3 раза 12%
1:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
2:0
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
3:1
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
3:5
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%

Точное количество голов

0
9 раз 36%
3
6 раз 24%
2
5 раз 20%
1
3 раза 12%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
1
7 раз 28%
2
6 раз 24%
3
6 раз 24%
0
4 раза 16%
5
1 раз 4%
6
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Сириус
Эльфсборг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
5
0.5
Больше Меньше
12
1
7
5
1.5
10
3
6
6
2.5
5
8
1
11
3.5
1
12
1
11
4.5
1
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
4
0.5
Больше Меньше
9
3
6
7
1.5
4
8
2
11
2.5
3
9
1
12
3.5
1
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
9
0.5
Больше Меньше
21
4
13
12
1.5
14
11
8
17
2.5
8
17
2
23
3.5
2
23
1
24
4.5
2
23
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 26 17 6 3 60 - 20 57
2.
Хаммарбю
 26 14 5 7 41 - 22 47
3.
Юргорден
 26 14 5 7 40 - 30 47
4.
АИК
 26 14 3 9 37 - 37 45
5.
Мьельбю
 26 12 6 8 38 - 33 42
6.
Эльфсборг
 26 12 5 9 49 - 39 41
7.
Сириус
 26 12 4 10 44 - 37 40
8.
ГАИС
 26 12 4 10 31 - 31 40
9.
Хеккен
 26 11 6 9 50 - 46 39
10.
Броммапойкарна
 26 8 9 9 43 - 47 33
11.
Гётеборг
 2:0 26 7 9 10 30 - 37 30
12.
ИФК Норрчепинг
 0:2 26 7 6 13 31 - 52 27
13.
Вернаму
 26 6 8 12 28 - 38 26
14.
Хальмстад
 26 7 3 16 26 - 44 24
15.
Кальмар
 26 6 5 15 34 - 53 23
16.
Вестерос
 26 5 4 17 23 - 39 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 13 11 1 1 34 - 5 34
2.
Мьельбю
 13 8 4 1 26 - 15 28
3.
Эльфсборг
 13 8 3 2 30 - 13 27
4.
Хаммарбю
 13 8 3 2 24 - 10 27
5.
ГАИС
 13 8 3 2 20 - 10 27
6.
АИК
 13 8 1 4 22 - 13 25
7.
Юргорден
 13 6 4 3 16 - 13 22
8.
Хеккен
 13 6 3 4 30 - 22 21
9.
Сириус
 13 6 2 5 26 - 18 20
10.
Хальмстад
 13 5 2 6 15 - 13 17
11.
Броммапойкарна
 13 4 5 4 19 - 24 17
12.
ИФК Норрчепинг
 0:2 13 5 1 7 17 - 26 16
13.
Гётеборг
 2:0 13 3 5 5 12 - 17 14
14.
Вестерос
 13 3 2 8 13 - 20 11
15.
Кальмар
 13 3 2 8 18 - 26 11
16.
Вернаму
 13 2 3 8 13 - 25 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Юргорден
 13 8 1 4 24 - 17 25
2.
Мальмё
 13 6 5 2 26 - 15 23
3.
Хаммарбю
 13 6 2 5 17 - 12 20
4.
Сириус
 13 6 2 5 18 - 19 20
5.
АИК
 13 6 2 5 15 - 24 20
6.
Хеккен
 13 5 3 5 20 - 24 18
7.
Вернаму
 13 4 5 4 15 - 13 17
8.
Броммапойкарна
 13 4 4 5 24 - 23 16
9.
Гётеборг
 2:0 13 4 4 5 18 - 20 16
10.
Мьельбю
 13 4 2 7 12 - 18 14
11.
Эльфсборг
 13 4 2 7 19 - 26 14
12.
ГАИС
 13 4 1 8 11 - 21 13
13.
Кальмар
 13 3 3 7 16 - 27 12
14.
ИФК Норрчепинг
 0:2 13 2 5 6 14 - 26 11
15.
Вестерос
 13 2 2 9 10 - 19 8
16.
Хальмстад
 13 2 1 10 11 - 31 7
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Броммапойкарна Васич Никола 17 (4)
Мальмё Телин Исаак 15 (4)
Мальмё Ботхейм Эрик 11 (6)
Юргорден Хуммет Денис 11 (4)
АИК Питтас Яннис 11 (3)
Весь список

Топ нарушителей
ГАИС Axel Henriksson 11
Хальмстад Баффо Джозеф 9
Гётеборг Тордарсон Колбейнн 1 7
Юргорден Сабович Бесард 8
АИК Тюкосен Мадс 2 4
Весь список
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    • Первый тайм
    • 46'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 41'
      Хейер Мелкер сделал результативную передачу.
    • 41'
      Г О О О О Л - Салех Юсеф бьет в цель!
    • 7'
      Зенели Арбер сделал результативную передачу.
    • 7'
      Г О О О О Л - Хольтен Эмиль бьет в цель!
    • Судья начинает матч
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