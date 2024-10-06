Тур: 26. Стадион: Студентернас.
0'
0:1
7' ГолХольтен Эмиль
1:1
41' ГолСалех Юсеф
2:1
62' ГолМиллескуг Ноэль
69' Желтая карточкаОума Тимоти
3:1
73' ГолВалта Лео
74' Желтая карточкаПерссон Хоаким III
4:1
80' ГолХейер Мелкер
90'+5
Ход матча
7'
0:1
41'
1:1
62'
69'
73'
3:1
80'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 2
-
7 Удары в створ 2
-
6 Угловые 6
-
1 Офсайды 1
-
8 Нарушения правил 8
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
50 Владение мячом, % 50
31
Malcolm
Jeng
14
Валта
Лео
18
Викман
Адам
10
Хейер
Мелкер
23
Хульт
Никлас
18
Касем
Ахмед
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
31 Malcolm JengЗащитник
- Защитник
-
14 Валта ЛеоПолузащитник
-
18 Викман АдамПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Хейер МелкерПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Олссон ФилипПолузащитник
- Полузащитник
-
34 David Celic
-
-
Главный тренер: Christer Mattiasson
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Хульт НикласПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
18 Касем АхмедНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Оума ТимотиПолузащитник
-
19 Кайб РамиПолузащитник
-
10 Байду МайклНападающий
- Нападающий
-
17 Фрик ПерНападающий
-
Главный тренер: Хильемарк Оскар
История личных встреч
Сириус
Эльфсборг
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
116.7%
7 побед 0 ничьих 0 побед
11 матчей
18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед
Первый тайм
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед
Второй тайм
9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 9 побед
17 матчей
29.4%
17.6%
53%
5 побед 3 ничьи 9 побед
Первый тайм
17.6%
35.3%
47.1%
3 победы 6 ничьих 8 побед
Второй тайм
41.2%
5.9%
52.9%
7 побед 1 ничья 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
17
7
Голов в среднем за матч
2.13
0.78
Среднее время на гол
42
115
Всего голов
17
18
Голов в среднем за матч
1.89
2.25
Среднее время на гол
47
40
Всего голов
34
25
Голов в среднем за матч
2
1.47
Тотал матчей
2.5
15
Больше 88%
Меньше 12%
2
9
Больше 53%
Меньше 47%
8
7
Больше 41%
Меньше 59%
10
6
Больше 35%
Меньше 65%
11
4
Больше 24%
Меньше 76%
13
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
Среднее время на гол
45
61
Бомбардиры внутри турнира
Сириус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Салех Юсеф
|11
|0.42
|Миллескуг Ноэль
|8
|0.31
|Валта Лео
|7 (1)
|0.27
|Перссон Хоаким IV
|5
|0.19
|Хейер Мелкер
|4
|0.15
|Линдберг Маркус
|3
|0.12
|Викман Адам
|2
|0.08
|Перссон Хоаким III
|1
|0.04
|Кастегрен Хенрик
|1
|0.04
|Олссон Филип
|1
|0.04
|Стенссон Даниэль
|0
|0
|Вельчерлинг-Перссон Якоб
|0
|0
|Сьогрелл Херман
|0
|0
|Тоннандер Якоб
|0
|0
|August Ljungberg
|0
|0
|Malcolm Jeng
|0
|0
Эльфсборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Байду Майкл
|10 (1)
|0.38
|Хедлунд Симон
|6
|0.23
|Зенели Арбер
|5
|0.19
|Касем Ахмед
|5 (1)
|0.19
|Абдулаи Джалал
|5
|0.19
|Йегбе Терри
|3
|0.12
|Фрик Пер
|2
|0.08
|Хольмен Себастьян
|2
|0.08
|Хольтен Эмиль
|2
|0.08
|Зенели Бесфорт
|1
|0.04
|Оума Тимоти
|1
|0.04
|Ларссон Йохан
|1
|0.04
|Кайб Рами
|1
|0.04
|Седерберг Ноа
|1
|0.04
|Гвюдмюндссон Эггерт-Арон
|1
|0.04
|Хульт Никлас
|0
|0
|Бальдюрссон Андри-Фаннар
|0
|0
|Хенрикссон Густав
|0
|0
|Ибрахим Бухари
|0
|0
Карточки
Сириус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кастегрен Хенрик
|6
|0
|Нвадике Патрик
|4
|0
|Валта Лео
|4
|0
|Перссон Хоаким IV
|3
|0
|Стенссон Даниэль
|3
|0
|Вельчерлинг-Перссон Якоб
|3
|0
|Мурбек Андреас
|3
|0
|Хейер Мелкер
|3
|0
|Викман Адам
|3
|0
|Линдберг Маркус
|2
|0
|Видгрен Деннис
|2
|0
|Олссон Филип
|2
|0
|Сьогрелл Херман
|2
|0
|Миллескуг Ноэль
|2
|0
|Перссон Хоаким III
|2
|0
|Салех Юсеф
|1
|0
|August Ljungberg
|1
|0
|Malcolm Jeng
|1
|0
Эльфсборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хольмен Себастьян
|7
|0
|Абдулаи Джалал
|6
|0
|Касем Ахмед
|4
|1
|Байду Майкл
|3
|1
|Оума Тимоти
|3
|1
|Хульт Никлас
|4
|0
|Ибрахим Бухари
|2
|1
|Йегбе Терри
|2
|1
|Ларссон Йохан
|3
|0
|Фрик Пер
|3
|0
|Бальдюрссон Андри-Фаннар
|3
|0
|Кайб Рами
|2
|0
|Джебара Камиль
|2
|0
|Зенели Бесфорт
|2
|0
|Хедлунд Симон
|1
|0
|Томасен Йенс
|1
|0
|Хенрикссон Густав
|1
|0
|Бундгорд Маркус
|1
|0
|Седерберг Ноа
|1
|0
Результаты матчей
Сириус
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)
Эльфсборг
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
8% (1)
23% (3)
69% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
23% (3)
54% (7)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
6
5
Упущенные победы
6
8
Сириус
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)
Эльфсборг
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
12
4
Упущенные победы
16
26
Сириус
47.6%
52.4%
10 побед 11 поражений
Первый тайм
32% (8)
48% (12)
20% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (10)
24% (6)
36% (9)
Эльфсборг
30%
70%
6 побед 14 поражений
Первый тайм
16% (4)
32% (8)
52% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (7)
28% (7)
44% (11)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
6
6
Волевые победы
18
9
Упущенные победы
22
34
Голы по времени матча
Забито
22
17
10 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 5
17 Не забивали 16
3
14%
2
12%
1-15
3
14%
4
24%
16-30
4
18%
3
18%
31-45
6
27%
1
6%
46-60
3
14%
2
12%
61-75
3
14%
5
29%
29%
76-90
Пропущено
17
23
4 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 12
3 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 10
1
6%
4
17%
1-15
3
18%
3
13%
16-30
0
0%
4
17%
31-45
3
18%
4
17%
46-60
5
29%
29%
5
22%
61-75
5
29%
29%
3
13%
76-90
Забито
18
28
5 В 1-м тайме 14
13 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 10
16 Не забивали 13
3
17%
5
18%
1-15
1
6%
3
11%
16-30
1
6%
6
21%
31-45
6
33%
7
25%
46-60
2
11%
3
11%
61-75
5
28%
4
14%
76-90
Пропущено
19
15
4 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 2
11 Не пропускали 9
0
0%
1
7%
1-15
1
5%
2
13%
16-30
3
16%
3
20%
31-45
4
21%
3
20%
46-60
7
37%
3
20%
61-75
4
21%
3
20%
76-90
Забито
40
45
15 В 1-м тайме 23
25 Во 2-м тайме 22
15 Забивали первыми 15
8 Не забивали 4
6
15%
7
16%
1-15
4
10%
7
16%
16-30
5
13%
9
20%
31-45
12
30%
8
18%
46-60
5
13%
5
11%
61-75
8
20%
9
20%
76-90
Пропущено
36
38
8 В 1-м тайме 17
28 Во 2-м тайме 21
9 Пропускали первыми 9
22 Не пропускали 19
1
3%
5
13%
1-15
4
11%
5
13%
16-30
3
8%
7
18%
31-45
7
19%
7
18%
46-60
12
33%
8
21%
61-75
9
25%
6
16%
76-90
Результаты последних матчей
Сириус
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
ИФК Норрчепинг - Сириус 0:2 Хеккен - Сириус 2:0 Сириус - АИК 0:1 Сириус - Броммапойкарна 3:2
Вестерос - Сириус 1:2 Сириус - Юргорден 0:1 Карлштад - Сириус 1:3 Гётеборг - Сириус 1:1 Сириус - Кальмар 3:1 Вернаму - Сириус 2:4 Мальмё - Сириус 0:1 Сириус - Мальмё 3:4 Сириус - ГАИС 3:1 Мьельбю - Сириус 3:2 Сириус - Юргорден 2:2 Сириус - ИФК Норрчепинг 5:1 Хаммарбю - Сириус 3:0 Сириус - Вестерос 0:0 Сириус - Гётеборг 2:2 АИК - Сириус 1:3
Эльфсборг
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Эльфсборг - Рома 1:0 Кальмар - Эльфсборг 1:3 АЗ Алкмаар - Эльфсборг 3:2 Эльфсборг - Хаммарбю 0:0
Эльфсборг - ИФК Норрчепинг 2:2 Хальмстад - Эльфсборг 0:1 Броммапойкарна - Эльфсборг 3:3 Эльфсборг - Мольде 0:1 Эльфсборг - Гётеборг 3:1 Мольде - Эльфсборг 0:1 Мьельбю - Эльфсборг 1:1 Эльфсборг - Риека 2:0 Эльфсборг - ГАИС 2:1 Риека - Эльфсборг 1:1 Эльфсборг - Шериф 2:0 Эльфсборг - Юргорден 1:2 Шериф - Эльфсборг 0:1 Эльфсборг - Мьельбю 3:1 Пафос - Эльфсборг 2:5 Хеккен - Эльфсборг 3:5
Результаты матчей
Сириус
Эльфсборг
Точный счет
0:1
3 раза 25%
3:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
3:1
3 раза 23%
1:2
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 42%
3
5 раз 42%
2
1 раз 8%
5
1 раз 8%
2
5 раз 38%
3
4 раза 31%
1
2 раза 15%
0
1 раз 8%
6
1 раз 8%
Точный счет
2:0
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
0:1
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
3:5
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
Точное количество голов
0
4 раза 31%
2
4 раза 31%
1
3 раза 23%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
1
5 раз 42%
0
3 раза 25%
3
2 раза 17%
2
1 раз 8%
5
1 раз 8%
Точный счет
0:1
4 раза 16%
2:0
3 раза 12%
1:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
2:0
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
3:1
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
3:5
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%
Точное количество голов
0
9 раз 36%
3
6 раз 24%
2
5 раз 20%
1
3 раза 12%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
1
7 раз 28%
2
6 раз 24%
3
6 раз 24%
0
4 раза 16%
5
1 раз 4%
6
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Сириус
Эльфсборг
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
75
Больше Меньше
121
75
103
66
58
111
112
111
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
94
Больше Меньше
93
67
48
211
39
112
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
169
Больше Меньше
214
1312
1411
817
817
223
223
124
223
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|26
|17
|6
|3
|60 - 20
|57
|2.
|26
|14
|5
|7
|41 - 22
|47
|3.
|26
|14
|5
|7
|40 - 30
|47
|4.
|26
|14
|3
|9
|37 - 37
|45
|5.
|26
|12
|6
|8
|38 - 33
|42
|6.
|26
|12
|5
|9
|49 - 39
|41
|7.
|26
|12
|4
|10
|44 - 37
|40
|8.
|26
|12
|4
|10
|31 - 31
|40
|9.
|26
|11
|6
|9
|50 - 46
|39
|10.
|26
|8
|9
|9
|43 - 47
|33
|11.
|2:0
|26
|7
|9
|10
|30 - 37
|30
|12.
|0:2
|26
|7
|6
|13
|31 - 52
|27
|13.
|26
|6
|8
|12
|28 - 38
|26
|14.
|26
|7
|3
|16
|26 - 44
|24
|15.
|26
|6
|5
|15
|34 - 53
|23
|16.
|26
|5
|4
|17
|23 - 39
|19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|11
|1
|1
|34 - 5
|34
|2.
|13
|8
|4
|1
|26 - 15
|28
|3.
|13
|8
|3
|2
|30 - 13
|27
|4.
|13
|8
|3
|2
|24 - 10
|27
|5.
|13
|8
|3
|2
|20 - 10
|27
|6.
|13
|8
|1
|4
|22 - 13
|25
|7.
|13
|6
|4
|3
|16 - 13
|22
|8.
|13
|6
|3
|4
|30 - 22
|21
|9.
|13
|6
|2
|5
|26 - 18
|20
|10.
|13
|5
|2
|6
|15 - 13
|17
|11.
|13
|4
|5
|4
|19 - 24
|17
|12.
|0:2
|13
|5
|1
|7
|17 - 26
|16
|13.
|2:0
|13
|3
|5
|5
|12 - 17
|14
|14.
|13
|3
|2
|8
|13 - 20
|11
|15.
|13
|3
|2
|8
|18 - 26
|11
|16.
|13
|2
|3
|8
|13 - 25
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|8
|1
|4
|24 - 17
|25
|2.
|13
|6
|5
|2
|26 - 15
|23
|3.
|13
|6
|2
|5
|17 - 12
|20
|4.
|13
|6
|2
|5
|18 - 19
|20
|5.
|13
|6
|2
|5
|15 - 24
|20
|6.
|13
|5
|3
|5
|20 - 24
|18
|7.
|13
|4
|5
|4
|15 - 13
|17
|8.
|13
|4
|4
|5
|24 - 23
|16
|9.
|2:0
|13
|4
|4
|5
|18 - 20
|16
|10.
|13
|4
|2
|7
|12 - 18
|14
|11.
|13
|4
|2
|7
|19 - 26
|14
|12.
|13
|4
|1
|8
|11 - 21
|13
|13.
|13
|3
|3
|7
|16 - 27
|12
|14.
|0:2
|13
|2
|5
|6
|14 - 26
|11
|15.
|13
|2
|2
|9
|10 - 19
|8
|16.
|13
|2
|1
|10
|11 - 31
|7
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Броммапойкарна
|Васич Никола
|17 (4)
|Мальмё
|Телин Исаак
|15 (4)
|Мальмё
|Ботхейм Эрик
|11 (6)
|Юргорден
|Хуммет Денис
|11 (4)
|АИК
|Питтас Яннис
|11 (3)
|ГАИС
|Axel Henriksson
|11
|Хальмстад
|Баффо Джозеф
|9
|Гётеборг
|Тордарсон Колбейнн
|1 7
|Юргорден
|Сабович Бесард
|8
|АИК
|Тюкосен Мадс
|2 4