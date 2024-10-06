0'
0:1
25' ГолJohannes Hummelvoll-Nunez
31' Желтая карточкаАлеесами Хайтам
1:1
40' ГолWilliam Wendt
45' Желтая карточкаMomodou Lion Njie
2:1
48' ГолBassekou Diabate
2:2
57' ГолAyoub Aleesami
2:3
65' ГолНджиэ Мусса
90'+5
Ход матча
25'
31'
40'
1:1
48'
2:1
57'
2:2
65'
2:3
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 2
-
5 Удары в створ 4
-
3 Угловые 4
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
49 Владение мячом, % 51
33
Матич
Алекса
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Матич АлексаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Marius Ulla
-
-
-
18 Abu Bawa
-
-
Главный тренер: Bjoern Helge Riise
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Амин НуриЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Нджиэ МуссаПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
-
43 Салдана АдамПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Johannes Moesgaard
История личных встреч
Стабек
КФУМ Осло
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
200%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
2
3
Голов в среднем за матч
2
1.5
Среднее время на гол
45
60
Всего голов
1
2
Голов в среднем за матч
0.5
2
Среднее время на гол
180
45
Всего голов
3
5
Голов в среднем за матч
1
1.67
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
Среднее время на гол
90
54
Бомбардиры внутри турнира
Стабек
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Упсет Кристиан
|3
|0.6
|Sebastian Olderheim
|3
|0.6
|Bassekou Diabate
|2
|0.4
|Oskar Spiten-Nysaether
|2
|0.4
|Несс Николай
|1
|0.2
|Кристенсен Магнус
|1
|0.2
|Костадинов Калоян
|1
|0.2
|Хегардт Кристофер
|1
|0.2
|Андресен Александр
|1
|0.2
|Rasmus Eggen Vinge
|1
|0.2
|William Wendt
|1
|0.2
КФУМ Осло
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|David Hickson
|2
|0.4
|Johannes Hummelvoll-Nunez
|2
|0.4
|Robin Rasch
|2 (1)
|0.4
|Нджиэ Мусса
|1
|0.2
|Simen Hestnes
|1
|0.2
|Ayoub Aleesami
|1
|0.2
|Mame Mor Ndiaye
|1
|0.2
|Teodor Berg Haltvik
|1
|0.2
|Носа Даль Петтер
|1
|0.2
Карточки
Стабек
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
КФУМ Осло
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Алеесами Хайтам
|1
|0
|Remi Svindland
|1
|0
|Kristoffer Harrison
|1
|0
|Momodou Lion Njie
|1
|0
Результаты матчей
Стабек
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
КФУМ Осло
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
5
Упущенные победы
2
0
Стабек
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
КФУМ Осло
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
11
0
Стабек
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
КФУМ Осло
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
2
5
Упущенные победы
13
0
Голы по времени матча
Забито
6
12
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 4
3 Не забивали 0
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
2
33%
2
17%
31-45
2
33%
3
25%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
2
33%
3
25%
76-90
0
0%
1
8%
91-120
Пропущено
5
5
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
20%
1
20%
46-60
1
20%
2
40%
61-75
2
40%
1
20%
76-90
Забито
11
0
5 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 0
2 Не забивали 5
1
9%
0
0%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
3
27%
0
0%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
4
36%
0
0%
61-75
1
9%
0
0%
76-90
Пропущено
3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90
Забито
17
12
7 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 4
0 Не забивали 0
1
6%
1
8%
1-15
1
6%
1
8%
16-30
5
29%
29%
2
17%
31-45
3
18%
3
25%
46-60
4
24%
1
8%
61-75
3
18%
3
25%
76-90
0
0%
1
8%
91-120
Пропущено
8
5
2 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
13%
1
20%
46-60
1
13%
2
40%
61-75
4
50%
1
20%
76-90
Результаты последних матчей
Стабек
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Левангер - Стабек 1:2 Стабек - Согндаль 2:0 Эгерсунд - Стабек 2:1 Стабек - ИК Старт 2:3
Стабек - Рёуфосс 1:2 Брюне - Стабек 3:0 Стабек - Осане 1:1 Санднес - Стабек 1:3 Стабек - Ранхейм 3:0 Люн - Стабек 7:1 Стабек - Санднес 3:0 Стабек - Мосс 1:4 Рёуфосс - Стабек 0:0 Стабек - Согндаль 3:3 Стабек - Левангер 1:0 ИК Старт - Стабек 4:3 Стабек - Мьёндален 4:2 Согндаль - Стабек 2:3 Стабек - Эгерсунд 4:5 Ранхейм - Стабек 3:0
КФУМ Осло
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Одд - КФУМ Осло 1:3 КФУМ Осло - Мольде 1:1 Бранн - КФУМ Осло 2:0 Викинг - КФУМ Осло 1:0
КФУМ Осло - Лиллестрём 2:0 КФУМ Осло - Тромсё 0:1 КФУМ Осло - Русенборг 1:0 Фредрикстад - КФУМ Осло 0:0 КФУМ Осло - Будё-Глимт 1:1 Мольде - КФУМ Осло 2:3 Тромсё - КФУМ Осло 1:2 КФУМ Осло - Викинг 1:2 Лиллестрём - КФУМ Осло 2:1 Хам-Кам - КФУМ Осло 3:2 КФУМ Осло - Саннефьёрд 3:3 Будё-Глимт - КФУМ Осло 2:2 КФУМ Осло - Одд 0:0 Русенборг - КФУМ Осло 1:3 КФУМ Осло - Фредрикстад 1:4 Лисеклостер - КФУМ Осло 2:3
Результаты матчей
Стабек
КФУМ Осло
Точный счет
2:3
1 раз 50%
5:1
1 раз 50%
Точное количество голов
2
1 раз 50%
5
1 раз 50%
Точный счет
0:2
1 раз 33%
0:5
1 раз 33%
3:4
1 раз 33%
2:3
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
Точное количество голов
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
5
1 раз 33%
3
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
Точный счет
0:2
1 раз 20%
0:5
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:4
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%
2:3
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
Точное количество голов
2
2 раза 40%
5
2 раза 40%
4
1 раз 20%
3
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Стабек
КФУМ Осло
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
32
21
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
32
32
23
1/8 финала
1/4 финала
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
|Альта
|Хестад Тобиас
|8
|Санднес
|Хейланн Томми
|6
|Викинг
|Сальвесен Ларс-Йорген
|5
|Рёуфосс
|James Ampofo
|5
|Мольде
|Оланаре Аарон
|4
|Осане
|Stian Nygaard I
|1 1
|Викинг
|Стенснесс Джанни
|1 1
|Викинг
|Диоп Джибрил
|1 1
|Сарпсборг-08
|Sondre Oerjasaeter
|1 1
|Санднес
|Сакор Важебах
|2