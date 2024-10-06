  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Норвегия
  4. Кубок 2024
Стабек
2:3
Конец матча
КФУМ Осло
0'
0:1
25' Гол
Johannes Hummelvoll-Nunez
31' Желтая карточка
Алеесами Хайтам
1:1
40' Гол
William Wendt
45' Желтая карточка
Momodou Lion Njie
2:1
48' Гол
Bassekou Diabate
2:2
57' Гол
Ayoub Aleesami
2:3
65' Гол
Нджиэ Мусса
90'+5

Ход матча

25'
0:1
Johannes Hummelvoll-Nunez
31'
 
Алеесами Хайтам
40'
William Wendt
1:1
45'
 
Momodou Lion Njie
46'
 
Teodor Berg Haltvik
Sverre Hakami Sandal
48'
Bassekou Diabate
2:1
57'
2:2
Ayoub Aleesami
57'
Лиллеорен-Веум Олав
Jon Haukvik Oeya
 
60'
 
Dadi Dodou Gaye
Momodou Lion Njie
65'
2:3
Нджиэ Мусса
69'
 
David Hickson
Jonas Lange Hjorth
78'
Sebastian Olderheim
Rasmus Eggen Vinge
 
81'
 
Remi Svindland
Robin Rasch
90'
Геэльмуйден Херман
William Wendt
 

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 2
  • 5 Удары в створ 4
  • 3 Угловые 4
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 49 Владение мячом, % 51
1
Россбах
Сондре
11
Вальстад
Николас
3
Jon
Haukvik
Oeya
4
Несс Николай
29
Karsten
Arman
Ekorness
33
Матич
Алекса
6
Кристенсен
Магнус
27
William
Wendt
7
Rasmus
Eggen
Vinge
9
Bassekou
Diabate
21
Oskar
Spiten-Nysaether
1
Emil
Oedegaard
3
Ayoub
Aleesami
4
Momodou
Lion
Njie
2
Алеесами
Хайтам
33
Амин
Нури
16
Jonas
Lange
Hjorth
8
Simen
Hestnes
7
Robin
Rasch
25
Sverre
Hakami
Sandal
10
Нджиэ
Мусса
9
Johannes
Hummelvoll-Nunez
Стабек
4-3-3
КФУМ Осло
3-4-2-1

История личных встреч

Стабек
КФУМ Осло

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

История матчей

ПД
0:0
ПД
2:2
К
1:3

Голы

Всего голов

2
3

Голов в среднем за матч

2
1.5

Среднее время на гол

45
60

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

0.5
2

Среднее время на гол

180
45

Всего голов

3
5

Голов в среднем за матч

1
1.67

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1

Среднее время на гол

90
54

Бомбардиры внутри турнира

Стабек
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Упсет Кристиан 3 0.6
Sebastian Olderheim 3 0.6
Bassekou Diabate 2 0.4
Oskar Spiten-Nysaether 2 0.4
Несс Николай 1 0.2
Кристенсен Магнус 1 0.2
Костадинов Калоян 1 0.2
Хегардт Кристофер 1 0.2
Андресен Александр 1 0.2
Rasmus Eggen Vinge 1 0.2
William Wendt 1 0.2
КФУМ Осло
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
David Hickson 2 0.4
Johannes Hummelvoll-Nunez 2 0.4
Robin Rasch 2 (1) 0.4
Нджиэ Мусса 1 0.2
Simen Hestnes 1 0.2
Ayoub Aleesami 1 0.2
Mame Mor Ndiaye 1 0.2
Teodor Berg Haltvik 1 0.2
Носа Даль Петтер 1 0.2

Карточки

Стабек
Игрок Желтая карточка Красная карточка
КФУМ Осло
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Алеесами Хайтам 1 0
Remi Svindland 1 0
Kristoffer Harrison 1 0
Momodou Lion Njie 1 0

Результаты матчей

Стабек
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
КФУМ Осло
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
5

Упущенные победы

2
0
Стабек
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
КФУМ Осло
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

11
0
Стабек
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
КФУМ Осло
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

2
5

Упущенные победы

13
0

Голы по времени матча

Забито

6
12
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 4
3 Не забивали 0
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
2
33%
2
17%
31-45
2
33%
3
25%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
2
33%
3
25%
76-90
0
0%
1
8%
91-120

Пропущено

5
5
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
20%
1
20%
46-60
1
20%
2
40%
61-75
2
40%
1
20%
76-90

Забито

11
0
5 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 0
2 Не забивали 5
1
9%
0
0%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
3
27%
0
0%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
4
36%
0
0%
61-75
1
9%
0
0%
76-90

Пропущено

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Забито

17
12
7 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 4
0 Не забивали 0
1
6%
1
8%
1-15
1
6%
1
8%
16-30
5
29%
29%
2
17%
31-45
3
18%
3
25%
46-60
4
24%
1
8%
61-75
3
18%
3
25%
76-90
0
0%
1
8%
91-120

Пропущено

8
5
2 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
13%
1
20%
46-60
1
13%
2
40%
61-75
4
50%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

Стабек
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Левангер - Стабек 1:2 Стабек - Согндаль 2:0 Эгерсунд - Стабек 2:1 Стабек - ИК Старт 2:3
Стабек - Рёуфосс 1:2 Брюне - Стабек 3:0 Стабек - Осане 1:1 Санднес - Стабек 1:3 Стабек - Ранхейм 3:0 Люн - Стабек 7:1 Стабек - Санднес 3:0 Стабек - Мосс 1:4 Рёуфосс - Стабек 0:0 Стабек - Согндаль 3:3 Стабек - Левангер 1:0 ИК Старт - Стабек 4:3 Стабек - Мьёндален 4:2 Согндаль - Стабек 2:3 Стабек - Эгерсунд 4:5 Ранхейм - Стабек 3:0
КФУМ Осло
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Одд - КФУМ Осло 1:3 КФУМ Осло - Мольде 1:1 Бранн - КФУМ Осло 2:0 Викинг - КФУМ Осло 1:0
КФУМ Осло - Лиллестрём 2:0 КФУМ Осло - Тромсё 0:1 КФУМ Осло - Русенборг 1:0 Фредрикстад - КФУМ Осло 0:0 КФУМ Осло - Будё-Глимт 1:1 Мольде - КФУМ Осло 2:3 Тромсё - КФУМ Осло 1:2 КФУМ Осло - Викинг 1:2 Лиллестрём - КФУМ Осло 2:1 Хам-Кам - КФУМ Осло 3:2 КФУМ Осло - Саннефьёрд 3:3 Будё-Глимт - КФУМ Осло 2:2 КФУМ Осло - Одд 0:0 Русенборг - КФУМ Осло 1:3 КФУМ Осло - Фредрикстад 1:4 Лисеклостер - КФУМ Осло 2:3

Результаты матчей

Стабек
КФУМ Осло

Точный счет

2:3
1 раз 50%
5:1
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
5
1 раз 50%

Точный счет

0:2
1 раз 33%
0:5
1 раз 33%
3:4
1 раз 33%
2:3
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%

Точное количество голов

2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
5
1 раз 33%
3
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%

Точный счет

0:2
1 раз 20%
0:5
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:4
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%
2:3
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%

Точное количество голов

2
2 раза 40%
5
2 раза 40%
4
1 раз 20%
3
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Стабек
КФУМ Осло

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше
1
1
3.5
1
1
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
2.5
Больше Меньше
3
2
2
1
3.5
1
2
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
2.5
Больше Меньше
3
2
3
2
3.5
2
3
4.5
1/8 финала
3 Эйдсвольд
5 Санднес
4 Левангер
2 Викинг
5 Стабек
1 Брюне
2 Лисеклостер
3 КФУМ Осло
3 Стрёмсгодсет
4 Лиллестрём
4 Мольде
2 Сарпсборг-08
6 Волеренга
5 Хам-Кам
2 Рёуфосс
3 Фредрикстад
1/4 финала
2 Санднес
0 Левангер
2 Стабек
3 КФУМ Осло
Лиллестрём
Мольде
Волеренга
Фредрикстад
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Альта Хестад Тобиас 8
Санднес Хейланн Томми 6
Викинг Сальвесен Ларс-Йорген 5
Рёуфосс James Ampofo 5
Мольде Оланаре Аарон 4
Весь список

Топ нарушителей
Осане Stian Nygaard I 1 1
Викинг Стенснесс Джанни 1 1
Викинг Диоп Джибрил 1 1
Сарпсборг-08 Sondre Oerjasaeter 1 1
Санднес Сакор Важебах 2
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 47'
      Momodou Lion Njie получил желтую карточку от судьи
    • 40'
      Rasmus Eggen Vinge сделал результативную передачу.
    • 40'
      Г О О О О Л - William Wendt бьет в цель!
    • 31'
      Алеесами Хайтам получил желтую карточку от судьи
    • 25'
      Emil Oedegaard сделал результативную передачу.
    • 25'
      Г О О О О Л - Johannes Hummelvoll-Nunez бьет в цель!
    • Судья начинает матч
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