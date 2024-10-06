1:2
Конец матча
0'
0:1
29' ГолБрюнхильдсен Ола
1:1
78' ГолAlexander Roessing
1:2
88' ГолИхлер Фредерик
90' Желтая карточкаРосет Мартин-Уве
90' Желтая карточкаЛовик Матиас
90' Желтая карточкаДели Матс Мёллер
90' Желтая карточкаГабриэльсен Рубен
90' Желтая карточкаЭдегор Никлас
90' Желтая карточкаХагельскьер Андерс
90'+6
Ход матча
29'
0:1
78'
88'
1:2
90'
90'
90'
90'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 4
-
2 Удары в створ 2
-
5 Угловые 4
-
2 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
48 Владение мячом, % 52
64
Ларссон
Эрик
10
Ольсен
Томас
- Основной состав
- Вратарь
-
64 Ларссон ЭрикЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Ольсен ТомасНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Осен ЙермундПолузащитник
- Полузащитник
-
33 Диоп МоктарНападающий
- Нападающий
-
-
16 Uba Charles
-
Главный тренер: Даг-Эйлев Фагермо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
31 Ловик МатиасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Моэ Эрлинг
История личных встреч
Лиллестрём
Мольде
17 матчей
58.8%
41.2%
10 побед 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
64.7%
52.9%
11 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
64.7%
35.3%
11 побед 6 ничьих 0 побед
23 матча
17.4%
82.6%
0 побед 4 ничьи 19 побед
Первый тайм
17.4%
82.6%
0 побед 4 ничьи 16 побед
Второй тайм
26.1%
73.9%
0 побед 6 ничьих 17 побед
40 матчей
25%
27.5%
47.5%
10 побед 11 ничьих 19 побед
Первый тайм
27.5%
32.5%
40%
11 побед 13 ничьих 16 побед
Второй тайм
27.5%
30%
42.5%
11 побед 12 ничьих 17 побед
История матчей
Голы
Всего голов
25
26
Голов в среднем за матч
1.19
1.37
Среднее время на гол
75
65
Всего голов
40
28
Голов в среднем за матч
2.11
1.33
Среднее время на гол
42
67
Всего голов
65
54
Голов в среднем за матч
1.63
1.35
Тотал матчей
2.5
34
Больше 85%
Меньше 15%
6
24
Больше 60%
Меньше 40%
16
10
Больше 25%
Меньше 75%
30
6
Больше 15%
Меньше 85%
34
4
Больше 10%
Меньше 90%
36
1
Больше 3%
Меньше 98%
39
Среднее время на гол
55
66
Бомбардиры внутри турнира
Лиллестрём
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Осен Йермунд
|3
|0.6
|Антонио Владимиро
|3
|0.6
|El Schaddai Furuha
|3
|0.6
|Ольсен Томас
|3 (1)
|0.6
|Daniel Johan Skaarud
|2 (1)
|0.4
|Габриэльсен Рубен
|1
|0.2
|Лундему Мариус
|1
|0.2
|Китолано Эрик
|1
|0.2
|Фосс Сандер Моэн
|1
|0.2
|Сефери Ураник
|1
|0.2
|_Efe L.
|1
|0.2
|Alexander Roessing
|1
|0.2
Мольде
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Оланаре Аарон
|4
|0.8
|Брейвик Эмиль
|2
|0.4
|Гранаас Сондре
|2
|0.4
|Эйкрем Магнус
|1
|0.2
|Хестад Эйрик
|1
|0.2
|Эриксен Кристиан I
|1
|0.2
|Брюнхильдсен Ола
|1
|0.2
|Хагельскьер Андерс
|1
|0.2
|Ихлер Фредерик
|1
|0.2
|Юберг-Ховланд Леон-Робин
|1
|0.2
|Нихейм Густав
|1
|0.2
Карточки
Лиллестрём
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Росет Мартин-Уве
|2
|0
|Габриэльсен Рубен
|1
|0
|Осен Йермунд
|1
|0
|Ибрахимай Илльдрен
|1
|0
Мольде
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дели Матс Мёллер
|1
|0
|Брейвик Эмиль
|1
|0
|Хагельскьер Андерс
|1
|0
|Амундсен Исак
|1
|0
|Ловик Матиас
|1
|0
|Эдегор Никлас
|1
|0
Результаты матчей
Лиллестрём
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Мольде
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
1
0
Лиллестрём
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Мольде
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
20
4
Лиллестрём
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Мольде
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
21
4
Голы по времени матча
Забито
1
12
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 9
0 Забивали первыми 4
4 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
0
0%
5
42%
61-75
1
100%
3
25%
76-90
Пропущено
2
3
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
33%
76-90
Забито
20
4
12 В 1-м тайме 0
7 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 0
1 Не забивали 4
2
10%
0
0%
1-15
4
20%
0
0%
16-30
6
30%
0
0%
31-45
3
15%
1
25%
46-60
4
20%
1
25%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
1
5%
0
0%
91-120
Пропущено
9
2
4 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
3
33%
1
50%
31-45
1
11%
1
50%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
2
22%
0
0%
76-90
Забито
21
16
12 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 4
0 Не забивали 0
2
10%
0
0%
1-15
4
19%
2
13%
16-30
6
29%
1
6%
31-45
3
14%
2
13%
46-60
4
19%
6
38%
61-75
1
5%
5
31%
76-90
1
5%
0
0%
91-120
Пропущено
11
5
5 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
3
27%
1
20%
31-45
1
9%
3
60%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
3
27%
1
20%
76-90
Результаты последних матчей
Лиллестрём
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Лиллестрём - Викинг 1:4 Хам-Кам - Лиллестрём 5:0 Лиллестрём - Русенборг 1:1 КФУМ Осло - Лиллестрём 2:0
Лиллестрём - Тромсё 0:1 Русенборг - Лиллестрём 4:0 Стрёмсгодсет - Лиллестрём 3:2 Лиллестрём - Мольде 1:2 ФК Кристиансунн - Лиллестрём 2:1 Лиллестрём - Сарпсборг-08 2:2 Лиллестрём - Стрёмсгодсет 3:1 Мольде - Лиллестрём 3:0 Лиллестрём - КФУМ Осло 2:1 Лиллестрём - Гётеборг 2:0 Тромсё - Лиллестрём 1:2 Одд - Лиллестрём 2:1 Лиллестрём - Фредрикстад 0:3 Викинг - Лиллестрём 1:4 Лиллестрём - Бранн 0:2 Стрёмсгодсет - Лиллестрём 3:4
Мольде
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Мольде - Ларн 3:0 Мольде - Тромсё 5:3 КФУМ Осло - Мольде 1:1 ФК Кристиансунн - Мольде 0:4
Мольде - Фредрикстад 6:1 Русенборг - Мольде 2:1 Эльфсборг - Мольде 0:1 Мольде - Хам-Кам 3:0 Мольде - Эльфсборг 0:1 Серкль Брюгге - Мольде 1:0 Лиллестрём - Мольде 1:2 Мольде - Серкль Брюгге 3:0 Силькеборг - Мольде 3:2 Викинг - Мольде 1:0 Мольде - Силькеборг 3:1 Мольде - КФУМ Осло 2:3 Фредрикстад - Мольде 0:0 Мольде - Лиллестрём 3:0 Тромсё - Мольде 0:2 Мольде - Одд 2:0
Результаты матчей
Лиллестрём
Мольде
Точный счет
1:2
1 раз 100%
4:2
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
4
1 раз 100%
Точный счет
0:7
1 раз 25%
2:4
1 раз 25%
3:4
1 раз 25%
4:5
1 раз 25%
1:2
2 раза 50%
0:5
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
Точное количество голов
4
2 раза 50%
5
1 раз 25%
7
1 раз 25%
2
2 раза 50%
3
1 раз 25%
5
1 раз 25%
Точный счет
0:7
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:4
1 раз 20%
3:4
1 раз 20%
4:5
1 раз 20%
1:2
2 раза 40%
0:5
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%
Точное количество голов
4
2 раза 40%
1
1 раз 20%
5
1 раз 20%
7
1 раз 20%
2
2 раза 40%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
5
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Лиллестрём
Мольде
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
41
32
41
23
23
14
14
1/8 финала
1/4 финала
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
|Альта
|Хестад Тобиас
|8
|Санднес
|Хейланн Томми
|6
|Викинг
|Сальвесен Ларс-Йорген
|5
|Рёуфосс
|James Ampofo
|5
|Мольде
|Оланаре Аарон
|4
|Осане
|Stian Nygaard I
|1 1
|Викинг
|Стенснесс Джанни
|1 1
|Викинг
|Диоп Джибрил
|1 1
|Сарпсборг-08
|Sondre Oerjasaeter
|1 1
|Санднес
|Сакор Важебах
|2