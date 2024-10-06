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  3. Норвегия
  4. Кубок 2024
Лиллестрём
1:2
Конец матча
Мольде
0'
0:1
29' Гол
Брюнхильдсен Ола
1:1
78' Гол
Alexander Roessing
1:2
88' Гол
Ихлер Фредерик
90' Желтая карточка
Росет Мартин-Уве
90' Желтая карточка
Ловик Матиас
90' Желтая карточка
Дели Матс Мёллер
90' Желтая карточка
Габриэльсен Рубен
90' Желтая карточка
Эдегор Никлас
90' Желтая карточка
Хагельскьер Андерс
90'+6
12
Кристиансен
Мадс
64
Ларссон
Эрик
28
Габриэльсен
Рубен
3
Росет
Мартин-Уве
5
Джазе
Моханад
55
Крюгор
Кевин
Мартин
8
Лундему
Мариус
6
Хофф
Вебьёрн
20
Антонио
Владимиро
10
Ольсен
Томас
17
Китолано
Эрик
22
Посьядала
Альберт
2
Бьорнбак
Мартин
3
Эйванн
Каспер
4
Лунд
Йенсен
Вальдемар
18
Стеневик
Халлдор
28
Хёуген
Кристоффер
20
Эриксен
Кристиан
I
17
Дели
Матс
Мёллер
16
Брейвик
Эмиль
27
Брюнхильдсен
Ола
7
Эйкрем
Магнус
Лиллестрём
4-3-3
Мольде
5-3-2

История личных встреч

Лиллестрём
Мольде

17 матчей

58.8%
41.2%
10 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

64.7%
52.9%
11 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

64.7%
35.3%
11 побед 6 ничьих 0 побед

23 матча

17.4%
82.6%
0 побед 4 ничьи 19 побед

Первый тайм

17.4%
82.6%
0 побед 4 ничьи 16 побед

Второй тайм

26.1%
73.9%
0 побед 6 ничьих 17 побед

40 матчей

25%
27.5%
47.5%
10 побед 11 ничьих 19 побед

Первый тайм

27.5%
32.5%
40%
11 побед 13 ничьих 16 побед

Второй тайм

27.5%
30%
42.5%
11 побед 12 ничьих 17 побед

История матчей

Э
1:2
Э
3:0
Э
4:0
Э
2:1
Э
0:1
Э
1:2
Э
3:3
Э
1:1
ТМК
2:0
Э
2:1
Э
0:2
ТМК
1:1
Э
2:2
Э
2:1
ТМК
2:1
Э
0:1
К
0:3
Э
2:1
Э
1:0
Э
4:2
Э
2:2
Э
2:1
Э
3:2
Э
1:2
ТМС
1:1
КН
2:2
Э
2:0
Э
1:2
Э
1:1
Э
3:2
Э
1:0
Э
0:3
Э
1:1
Э
3:3
Э
3:0
Э
0:1
ТМС
4:3
Э
1:1
Э
1:1
ТМС
0:1

Голы

Всего голов

25
26

Голов в среднем за матч

1.19
1.37

Среднее время на гол

75
65

Всего голов

40
28

Голов в среднем за матч

2.11
1.33

Среднее время на гол

42
67

Всего голов

65
54

Голов в среднем за матч

1.63
1.35

Тотал матчей

2.5
34
Больше 85%
Меньше 15%
6
24
Больше 60%
Меньше 40%
16
10
Больше 25%
Меньше 75%
30
6
Больше 15%
Меньше 85%
34
4
Больше 10%
Меньше 90%
36
1
Больше 3%
Меньше 98%
39

Среднее время на гол

55
66

Бомбардиры внутри турнира

Лиллестрём
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Осен Йермунд 3 0.6
Антонио Владимиро 3 0.6
El Schaddai Furuha 3 0.6
Ольсен Томас 3 (1) 0.6
Daniel Johan Skaarud 2 (1) 0.4
Габриэльсен Рубен 1 0.2
Лундему Мариус 1 0.2
Китолано Эрик 1 0.2
Фосс Сандер Моэн 1 0.2
Сефери Ураник 1 0.2
_Efe L. 1 0.2
Alexander Roessing 1 0.2
Мольде
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Оланаре Аарон 4 0.8
Брейвик Эмиль 2 0.4
Гранаас Сондре 2 0.4
Эйкрем Магнус 1 0.2
Хестад Эйрик 1 0.2
Эриксен Кристиан I 1 0.2
Брюнхильдсен Ола 1 0.2
Хагельскьер Андерс 1 0.2
Ихлер Фредерик 1 0.2
Юберг-Ховланд Леон-Робин 1 0.2
Нихейм Густав 1 0.2

Карточки

Лиллестрём
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Росет Мартин-Уве 2 0
Габриэльсен Рубен 1 0
Осен Йермунд 1 0
Ибрахимай Илльдрен 1 0
Мольде
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дели Матс Мёллер 1 0
Брейвик Эмиль 1 0
Хагельскьер Андерс 1 0
Амундсен Исак 1 0
Ловик Матиас 1 0
Эдегор Никлас 1 0

Результаты матчей

Лиллестрём
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Мольде
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

1
0
Лиллестрём
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Мольде
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

20
4
Лиллестрём
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Мольде
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

21
4

Голы по времени матча

Забито

1
12
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 9
0 Забивали первыми 4
4 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
0
0%
5
42%
61-75
1
100%
3
25%
76-90

Пропущено

2
3
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
33%
76-90

Забито

20
4
12 В 1-м тайме 0
7 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 0
1 Не забивали 4
2
10%
0
0%
1-15
4
20%
0
0%
16-30
6
30%
0
0%
31-45
3
15%
1
25%
46-60
4
20%
1
25%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
1
5%
0
0%
91-120

Пропущено

9
2
4 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
3
33%
1
50%
31-45
1
11%
1
50%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
2
22%
0
0%
76-90

Забито

21
16
12 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 4
0 Не забивали 0
2
10%
0
0%
1-15
4
19%
2
13%
16-30
6
29%
1
6%
31-45
3
14%
2
13%
46-60
4
19%
6
38%
61-75
1
5%
5
31%
76-90
1
5%
0
0%
91-120

Пропущено

11
5
5 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
3
27%
1
20%
31-45
1
9%
3
60%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
3
27%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

Лиллестрём
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Лиллестрём - Викинг 1:4 Хам-Кам - Лиллестрём 5:0 Лиллестрём - Русенборг 1:1 КФУМ Осло - Лиллестрём 2:0
Лиллестрём - Тромсё 0:1 Русенборг - Лиллестрём 4:0 Стрёмсгодсет - Лиллестрём 3:2 Лиллестрём - Мольде 1:2 ФК Кристиансунн - Лиллестрём 2:1 Лиллестрём - Сарпсборг-08 2:2 Лиллестрём - Стрёмсгодсет 3:1 Мольде - Лиллестрём 3:0 Лиллестрём - КФУМ Осло 2:1 Лиллестрём - Гётеборг 2:0 Тромсё - Лиллестрём 1:2 Одд - Лиллестрём 2:1 Лиллестрём - Фредрикстад 0:3 Викинг - Лиллестрём 1:4 Лиллестрём - Бранн 0:2 Стрёмсгодсет - Лиллестрём 3:4
Мольде
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Мольде - Ларн 3:0 Мольде - Тромсё 5:3 КФУМ Осло - Мольде 1:1 ФК Кристиансунн - Мольде 0:4
Мольде - Фредрикстад 6:1 Русенборг - Мольде 2:1 Эльфсборг - Мольде 0:1 Мольде - Хам-Кам 3:0 Мольде - Эльфсборг 0:1 Серкль Брюгге - Мольде 1:0 Лиллестрём - Мольде 1:2 Мольде - Серкль Брюгге 3:0 Силькеборг - Мольде 3:2 Викинг - Мольде 1:0 Мольде - Силькеборг 3:1 Мольде - КФУМ Осло 2:3 Фредрикстад - Мольде 0:0 Мольде - Лиллестрём 3:0 Тромсё - Мольде 0:2 Мольде - Одд 2:0

Результаты матчей

Лиллестрём
Мольде

Точный счет

1:2
1 раз 100%
4:2
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
4
1 раз 100%

Точный счет

0:7
1 раз 25%
2:4
1 раз 25%
3:4
1 раз 25%
4:5
1 раз 25%
1:2
2 раза 50%
0:5
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%

Точное количество голов

4
2 раза 50%
5
1 раз 25%
7
1 раз 25%
2
2 раза 50%
3
1 раз 25%
5
1 раз 25%

Точный счет

0:7
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:4
1 раз 20%
3:4
1 раз 20%
4:5
1 раз 20%
1:2
2 раза 40%
0:5
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%

Точное количество голов

4
2 раза 40%
1
1 раз 20%
5
1 раз 20%
7
1 раз 20%
2
2 раза 40%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
5
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Лиллестрём
Мольде

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
4.5
Больше Меньше
1
3
1
3
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
1.5
Больше Меньше
4
1
2.5
3
2
4
1
3.5
2
3
2
3
4.5
1
4
1
4
5.5
1/8 финала
3 Эйдсвольд
5 Санднес
4 Левангер
2 Викинг
5 Стабек
1 Брюне
2 Лисеклостер
3 КФУМ Осло
3 Стрёмсгодсет
4 Лиллестрём
4 Мольде
2 Сарпсборг-08
6 Волеренга
5 Хам-Кам
2 Рёуфосс
3 Фредрикстад
1/4 финала
2 Санднес
0 Левангер
2 Стабек
3 КФУМ Осло
1 Лиллестрём
2 Мольде
Волеренга
Фредрикстад
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Альта Хестад Тобиас 8
Санднес Хейланн Томми 6
Викинг Сальвесен Ларс-Йорген 5
Рёуфосс James Ampofo 5
Мольде Оланаре Аарон 4
Весь список

Топ нарушителей
Осане Stian Nygaard I 1 1
Викинг Стенснесс Джанни 1 1
Викинг Диоп Джибрил 1 1
Сарпсборг-08 Sondre Oerjasaeter 1 1
Санднес Сакор Важебах 2
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 50'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 29'
      Дели Матс Мёллер сделал результативную передачу.
    • 29'
      Г О О О О Л - Брюнхильдсен Ола бьет в цель!
    • Судья начинает матч
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