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  4. Кубок 2024
Волеренга
0:1
Доп. время (1 тайм)
Фредрикстад
0'
25' Желтая карточка
Воледзи Максвелл
42' Желтая карточка
Aaron Kiil Olsen
96' Желтая карточка
Fidel Brice Ambina
0:1
97' Гол
Бьёрло Мортен

Ход матча

25'
 
Воледзи Максвелл
42'
Aaron Kiil Olsen
 
59'
Aleksander Hammer Kjelsen
Aaron Kiil Olsen
 
64'
 
Квиле Сигур
Фолл Фаллу
64'
 
Daniel Eid
Simen Rafn
87'
 
Кьяер Йеппе
Stian Stray Molde
96'
Fidel Brice Ambina
 
96'
 
Бьярталид Йоаннес
Скогволд Хенрик
97'
0:1
Бьёрло Мортен
100'
 
Тиджани Самсон
Бьёрло Мортен

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 2
  • 4 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 5
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 47 Владение мячом, % 53
Лучшие коэффициенты
Волеренга
Ничья
Фредрикстад
2.35
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3.30
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3.35
Все Коэффициенты
21
Шёнг
Магнус
6
Хеденстад
Вегар
4
Aaron
Kiil
Olsen
55
Ярл
Себастиан
18
Юклеред
Симен
8
Бьёрдаль
Хенрик
29
Fidel
Brice
Ambina
17
Carl
Lange
25
Jones
El-Abdellaoui
80
Браянац
Муамер
24
Странд
Петтер
30
Jonathan
Fischer
22
Воледзи
Максвелл
3
Скарет
Браге
15
Фолл
Фаллу
5
Simen
Rafn
4
Stian
Stray
Molde
12
Меткалф
Патрик
19
Магнуссон
Юлиус
10
Бьёрло
Мортен
13
Sondre
Soerloekk
23
Скогволд
Хенрик
Волеренга
4-3-3
Фредрикстад
5-3-2

История личных встреч

Волеренга
Фредрикстад

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

60%
60%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

7 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

12 матчей

33.3%
16.7%
50%
4 победы 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

25%
50%
25%
3 победы 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

16.7%
41.7%
41.6%
2 победы 5 ничьих 5 побед

История матчей

ТМК
1:3
ТМК
1:0
ТМК
2:3
Э
1:2
Э
3:2
Э
1:2
Э
3:1
Э
3:1
Э
2:1
Э
1:1
Э
2:1
ТМС
3:3

Голы

Всего голов

11
8

Голов в среднем за матч

1.57
1.6

Среднее время на гол

57
56

Всего голов

12
12

Голов в среднем за матч

2.4
1.71

Среднее время на гол

37
52

Всего голов

23
20

Голов в среднем за матч

1.92
1.67

Тотал матчей

2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
10
Больше 83%
Меньше 17%
2
6
Больше 50%
Меньше 50%
6
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
1
Больше 8%
Меньше 92%
11

Среднее время на гол

46
54

Бомбардиры внутри турнира

Волеренга
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Риснаес Магнус 3 0.6
Рийкс Мис 2 0.4
Хеденстад Вегар 1 0.2
Юклеред Симен 1 0.2
Хаген Элиас 1 0.2
Jones El-Abdellaoui 1 0.2
Aleksander Hammer Kjelsen 1 0.2
Фредрикстад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ольсен Брандур 4 0.8
Хельсруд-Юхансен Хенрик 2 0.4
Кьяер Йеппе 2 0.4
Бьёрло Мортен 2 0.4
Ага Оскар 2 0.4
Ludvig Begby 1 0.2
Сегберг Эрленд 1 0.2
Sondre Soerloekk 1 0.2
Магнуссон Юлиус 1 0.2
Скарет Браге 1 0.2
Меткалф Патрик 1 0.2
Elias Solberg 1 0.2

Карточки

Волеренга
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Риснаес Магнус 2 0
Fidel Brice Ambina 2 0
Бьёрдаль Хенрик 1 0
Борхгревинк Кристиан 1 0
Aaron Kiil Olsen 1 0
Рийкс Мис 1 0
Aleksander Hammer Kjelsen 1 0
Фредрикстад
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Воледзи Максвелл 2 0
Бьёрло Мортен 1 0
Philip Sandvik Aukland 1 0

Результаты матчей

Волеренга
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Фредрикстад
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
4

Упущенные победы

0
0
Волеренга
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Фредрикстад
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

7
1
Волеренга
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Фредрикстад
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

1
4

Упущенные победы

7
1

Голы по времени матча

Забито

4
18
2 В 1-м тайме 8
1 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 3
2 Не забивали 1
1
25%
1
6%
1-15
1
25%
4
22%
16-30
0
0%
3
17%
31-45
1
25%
3
17%
46-60
0
0%
3
17%
61-75
0
0%
4
22%
76-90
1
25%
0
0%
91-120

Пропущено

1
4
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

7
1
1 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
2
29%
1
100%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

11
19
3 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 4
0 Не забивали 0
1
9%
1
5%
1-15
2
18%
4
21%
16-30
0
0%
3
16%
31-45
3
27%
3
16%
46-60
2
18%
3
16%
61-75
2
18%
5
26%
76-90
1
9%
0
0%
91-120

Пропущено

1
4
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Волеренга
(20 матчей)
80%
15%
5%
16 побед 3 ничьи 1 поражение
Волеренга - Мьёндален 4:2 Конгсвингер - Волеренга 2:2 Волеренга - Олесунн 4:1 Брюне - Волеренга 1:1
Волеренга - Осане 5:0 Санднес - Волеренга 0:2 Волеренга - Люн 4:2 Левангер - Волеренга 1:4 Волеренга - Рёуфосс 3:0 Мосс - Волеренга 0:2 Волеренга - Ранхейм 3:1 ИК Старт - Волеренга 1:2 Волеренга - Санднес 8:0 Эгерсунд - Волеренга 1:1 Волеренга - Мосс 5:1 Ранхейм - Волеренга 1:3 Волеренга - Левангер 3:1 Осане - Волеренга 1:5 Волеренга - Конгсвингер 0:2 Олесунн - Волеренга 0:2
Фредрикстад
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Сарпсборг-08 - Фредрикстад 0:1 Фредрикстад - Викинг 3:2 Мольде - Фредрикстад 6:1 Фредрикстад - Одд 2:0
Хёугесунн - Фредрикстад 1:0 Фредрикстад - Бранн 0:4 Фредрикстад - Хёугесунн 1:0 Фредрикстад - КФУМ Осло 0:0 Фредрикстад - Русенборг 2:2 Хам-Кам - Фредрикстад 0:1 Фредрикстад - Мольде 0:0 ФК Кристиансунн - Фредрикстад 3:1 Эльфсборг - Фредрикстад 0:0 Саннефьёрд - Фредрикстад 4:2 Русенборг - Фредрикстад 1:1 Тромсё - Фредрикстад 3:0 Фредрикстад - Тромсё 0:0 Лиллестрём - Фредрикстад 0:3 Фредрикстад - Стрёмсгодсет 4:1 КФУМ Осло - Фредрикстад 1:4

Результаты матчей

Волеренга
Фредрикстад

Точный счет

1:0
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 100%

Точный счет

0:3
1 раз 50%
0:4
1 раз 50%
0:10
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
2:5
1 раз 33%

Точное количество голов

3
1 раз 50%
4
1 раз 50%
3
1 раз 33%
5
1 раз 33%
10
1 раз 33%

Точный счет

0:3
1 раз 25%
0:4
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
0:10
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
2:5
1 раз 25%

Точное количество голов

1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
5
1 раз 25%
10
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Волеренга
Фредрикстад

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
3.5
Больше Меньше
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
1.5
Больше Меньше
3
1
2
2
2.5
3
1
1
3
3.5
2
2
1/8 финала
3 Эйдсвольд
5 Санднес
4 Левангер
2 Викинг
5 Стабек
1 Брюне
2 Лисеклостер
3 КФУМ Осло
3 Стрёмсгодсет
4 Лиллестрём
4 Мольде
2 Сарпсборг-08
6 Волеренга
5 Хам-Кам
2 Рёуфосс
3 Фредрикстад
1/4 финала
2 Санднес
0 Левангер
2 Стабек
3 КФУМ Осло
1 Лиллестрём
2 Мольде
Волеренга
Фредрикстад
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Альта Хестад Тобиас 8
Санднес Хейланн Томми 6
Викинг Сальвесен Ларс-Йорген 5
Рёуфосс James Ampofo 5
Мольде Оланаре Аарон 4
Весь список

Топ нарушителей
Осане Stian Nygaard I 1 1
Викинг Стенснесс Джанни 1 1
Викинг Диоп Джибрил 1 1
Сарпсборг-08 Sondre Oerjasaeter 1 1
Санднес Сакор Важебах 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 42'
    Aaron Kiil Olsen получил желтую карточку от судьи
  • 25'
    Воледзи Максвелл получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 44% завершится победой Волеренга.
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