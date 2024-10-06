0:1
Доп. время (1 тайм)
0'
25' Желтая карточкаВоледзи Максвелл
42' Желтая карточкаAaron Kiil Olsen
96' Желтая карточкаFidel Brice Ambina
0:1
97' ГолБьёрло Мортен
Ход матча
25'
42'
64'
97'
0:1
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 2
-
4 Удары в створ 2
-
3 Угловые 5
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
47 Владение мячом, % 53
21
Шёнг
Магнус
17
Carl
Lange
15
Фолл
Фаллу
- Основной состав
-
21 Шёнг МагнусВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Carl LangeПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Хаген ЭлиасПолузащитник
-
19 Камара ОлаНападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Бакке Гейр
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Фолл ФаллуЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
17 Квиле СигурЗащитник
- Защитник
-
16 Daniel EidПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Кьяер ЙеппеНападающий
-
Главный тренер: Andreas Hagen
История личных встреч
Волеренга
Фредрикстад
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
60%
60%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
7 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
12 матчей
33.3%
16.7%
50%
4 победы 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
25%
50%
25%
3 победы 6 ничьих 3 победы
Второй тайм
16.7%
41.7%
41.6%
2 победы 5 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
11
8
Голов в среднем за матч
1.57
1.6
Среднее время на гол
57
56
Всего голов
12
12
Голов в среднем за матч
2.4
1.71
Среднее время на гол
37
52
Всего голов
23
20
Голов в среднем за матч
1.92
1.67
Тотал матчей
2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
10
Больше 83%
Меньше 17%
2
6
Больше 50%
Меньше 50%
6
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
Среднее время на гол
46
54
Бомбардиры внутри турнира
Волеренга
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Риснаес Магнус
|3
|0.6
|Рийкс Мис
|2
|0.4
|Хеденстад Вегар
|1
|0.2
|Юклеред Симен
|1
|0.2
|Хаген Элиас
|1
|0.2
|Jones El-Abdellaoui
|1
|0.2
|Aleksander Hammer Kjelsen
|1
|0.2
Фредрикстад
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ольсен Брандур
|4
|0.8
|Хельсруд-Юхансен Хенрик
|2
|0.4
|Кьяер Йеппе
|2
|0.4
|Бьёрло Мортен
|2
|0.4
|Ага Оскар
|2
|0.4
|Ludvig Begby
|1
|0.2
|Сегберг Эрленд
|1
|0.2
|Sondre Soerloekk
|1
|0.2
|Магнуссон Юлиус
|1
|0.2
|Скарет Браге
|1
|0.2
|Меткалф Патрик
|1
|0.2
|Elias Solberg
|1
|0.2
Карточки
Волеренга
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Риснаес Магнус
|2
|0
|Fidel Brice Ambina
|2
|0
|Бьёрдаль Хенрик
|1
|0
|Борхгревинк Кристиан
|1
|0
|Aaron Kiil Olsen
|1
|0
|Рийкс Мис
|1
|0
|Aleksander Hammer Kjelsen
|1
|0
Фредрикстад
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Воледзи Максвелл
|2
|0
|Бьёрло Мортен
|1
|0
|Philip Sandvik Aukland
|1
|0
Результаты матчей
Волеренга
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Фредрикстад
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
4
Упущенные победы
0
0
Волеренга
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Фредрикстад
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
7
1
Волеренга
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Фредрикстад
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
1
4
Упущенные победы
7
1
Голы по времени матча
Забито
4
18
2 В 1-м тайме 8
1 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 3
2 Не забивали 1
1
25%
1
6%
1-15
1
25%
4
22%
16-30
0
0%
3
17%
31-45
1
25%
3
17%
46-60
0
0%
3
17%
61-75
0
0%
4
22%
76-90
1
25%
0
0%
91-120
Пропущено
1
4
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Забито
7
1
1 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
2
29%
1
100%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
11
19
3 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 4
0 Не забивали 0
1
9%
1
5%
1-15
2
18%
4
21%
16-30
0
0%
3
16%
31-45
3
27%
3
16%
46-60
2
18%
3
16%
61-75
2
18%
5
26%
76-90
1
9%
0
0%
91-120
Пропущено
1
4
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Волеренга
(20 матчей)
80%
15%
5%
16 побед 3 ничьи 1 поражение
Волеренга - Мьёндален 4:2 Конгсвингер - Волеренга 2:2 Волеренга - Олесунн 4:1 Брюне - Волеренга 1:1
Волеренга - Осане 5:0 Санднес - Волеренга 0:2 Волеренга - Люн 4:2 Левангер - Волеренга 1:4 Волеренга - Рёуфосс 3:0 Мосс - Волеренга 0:2 Волеренга - Ранхейм 3:1 ИК Старт - Волеренга 1:2 Волеренга - Санднес 8:0 Эгерсунд - Волеренга 1:1 Волеренга - Мосс 5:1 Ранхейм - Волеренга 1:3 Волеренга - Левангер 3:1 Осане - Волеренга 1:5 Волеренга - Конгсвингер 0:2 Олесунн - Волеренга 0:2
Фредрикстад
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Сарпсборг-08 - Фредрикстад 0:1 Фредрикстад - Викинг 3:2 Мольде - Фредрикстад 6:1 Фредрикстад - Одд 2:0
Хёугесунн - Фредрикстад 1:0 Фредрикстад - Бранн 0:4 Фредрикстад - Хёугесунн 1:0 Фредрикстад - КФУМ Осло 0:0 Фредрикстад - Русенборг 2:2 Хам-Кам - Фредрикстад 0:1 Фредрикстад - Мольде 0:0 ФК Кристиансунн - Фредрикстад 3:1 Эльфсборг - Фредрикстад 0:0 Саннефьёрд - Фредрикстад 4:2 Русенборг - Фредрикстад 1:1 Тромсё - Фредрикстад 3:0 Фредрикстад - Тромсё 0:0 Лиллестрём - Фредрикстад 0:3 Фредрикстад - Стрёмсгодсет 4:1 КФУМ Осло - Фредрикстад 1:4
Результаты матчей
Волеренга
Фредрикстад
Точный счет
1:0
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
1:0
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 100%
Точный счет
0:3
1 раз 50%
0:4
1 раз 50%
0:10
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
2:5
1 раз 33%
Точное количество голов
3
1 раз 50%
4
1 раз 50%
3
1 раз 33%
5
1 раз 33%
10
1 раз 33%
Точный счет
0:3
1 раз 25%
0:4
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
0:10
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
2:5
1 раз 25%
Точное количество голов
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
5
1 раз 25%
10
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Волеренга
Фредрикстад
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
31
22
31
13
22
1/8 финала
1/4 финала
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
|Альта
|Хестад Тобиас
|8
|Санднес
|Хейланн Томми
|6
|Викинг
|Сальвесен Ларс-Йорген
|5
|Рёуфосс
|James Ampofo
|5
|Мольде
|Оланаре Аарон
|4
|Осане
|Stian Nygaard I
|1 1
|Викинг
|Стенснесс Джанни
|1 1
|Викинг
|Диоп Джибрил
|1 1
|Сарпсборг-08
|Sondre Oerjasaeter
|1 1
|Санднес
|Сакор Важебах
|2