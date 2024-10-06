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  3. Норвегия
  4. Кубок 2024
Волеренга
0:1
Итог доп. времени
Фредрикстад
0'
25' Желтая карточка
Воледзи Максвелл
42' Желтая карточка
Aaron Kiil Olsen
96' Желтая карточка
Fidel Brice Ambina
0:1
97' Гол
Бьёрло Мортен
118' Желтая карточка
Кьяер Йеппе
21
Шёнг
Магнус
6
Хеденстад
Вегар
4
Aaron
Kiil
Olsen
55
Ярл
Себастиан
18
Юклеред
Симен
8
Бьёрдаль
Хенрик
29
Fidel
Brice
Ambina
17
Carl
Lange
25
Jones
El-Abdellaoui
80
Браянац
Муамер
24
Странд
Петтер
30
Jonathan
Fischer
22
Воледзи
Максвелл
3
Скарет
Браге
15
Фолл
Фаллу
5
Simen
Rafn
4
Stian
Stray
Molde
12
Меткалф
Патрик
19
Магнуссон
Юлиус
10
Бьёрло
Мортен
13
Sondre
Soerloekk
23
Скогволд
Хенрик
Волеренга
4-3-3
Фредрикстад
5-3-2

История личных встреч

Волеренга
Фредрикстад

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

60%
60%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

7 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

12 матчей

33.3%
16.7%
50%
4 победы 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

25%
50%
25%
3 победы 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

16.7%
41.7%
41.6%
2 победы 5 ничьих 5 побед

История матчей

ТМК
1:3
ТМК
1:0
ТМК
2:3
Э
1:2
Э
3:2
Э
1:2
Э
3:1
Э
3:1
Э
2:1
Э
1:1
Э
2:1
ТМС
3:3

Голы

Всего голов

11
8

Голов в среднем за матч

1.57
1.6

Среднее время на гол

57
56

Всего голов

12
12

Голов в среднем за матч

2.4
1.71

Среднее время на гол

37
52

Всего голов

23
20

Голов в среднем за матч

1.92
1.67

Тотал матчей

2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
10
Больше 83%
Меньше 17%
2
6
Больше 50%
Меньше 50%
6
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
1
Больше 8%
Меньше 92%
11

Среднее время на гол

46
54

Бомбардиры внутри турнира

Волеренга
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Риснаес Магнус 3 0.6
Рийкс Мис 2 0.4
Хеденстад Вегар 1 0.2
Юклеред Симен 1 0.2
Хаген Элиас 1 0.2
Jones El-Abdellaoui 1 0.2
Aleksander Hammer Kjelsen 1 0.2
Фредрикстад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ольсен Брандур 4 0.8
Бьёрло Мортен 3 0.6
Хельсруд-Юхансен Хенрик 2 0.4
Кьяер Йеппе 2 0.4
Ага Оскар 2 0.4
Ludvig Begby 1 0.2
Сегберг Эрленд 1 0.2
Sondre Soerloekk 1 0.2
Магнуссон Юлиус 1 0.2
Скарет Браге 1 0.2
Меткалф Патрик 1 0.2
Elias Solberg 1 0.2

Карточки

Волеренга
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Риснаес Магнус 2 0
Fidel Brice Ambina 2 0
Бьёрдаль Хенрик 1 0
Борхгревинк Кристиан 1 0
Aaron Kiil Olsen 1 0
Рийкс Мис 1 0
Aleksander Hammer Kjelsen 1 0
Фредрикстад
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Воледзи Максвелл 2 0
Кьяер Йеппе 1 0
Бьёрло Мортен 1 0
Philip Sandvik Aukland 1 0

Результаты матчей

Волеренга
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Фредрикстад
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
4

Упущенные победы

0
0
Волеренга
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Фредрикстад
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

7
1
Волеренга
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)
Фредрикстад
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

1
4

Упущенные победы

7
1

Голы по времени матча

Забито

4
19
2 В 1-м тайме 8
1 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 4
3 Не забивали 1
1
25%
1
5%
1-15
1
25%
4
21%
16-30
0
0%
3
16%
31-45
1
25%
3
16%
46-60
0
0%
3
16%
61-75
0
0%
4
21%
76-90
1
25%
1
5%
91-120

Пропущено

2
4
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
1
50%
0
0%
91-120

Забито

7
1
1 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
2
29%
1
100%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

11
20
3 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 5
1 Не забивали 0
1
9%
1
5%
1-15
2
18%
4
20%
16-30
0
0%
3
15%
31-45
3
27%
3
15%
46-60
2
18%
3
15%
61-75
2
18%
5
25%
76-90
1
9%
1
5%
91-120

Пропущено

2
4
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
1
50%
0
0%
91-120

Результаты последних матчей

Волеренга
(20 матчей)
80%
15%
5%
16 побед 3 ничьи 1 поражение
Волеренга - Мьёндален 4:2 Конгсвингер - Волеренга 2:2 Волеренга - Олесунн 4:1 Брюне - Волеренга 1:1
Волеренга - Осане 5:0 Санднес - Волеренга 0:2 Волеренга - Люн 4:2 Левангер - Волеренга 1:4 Волеренга - Рёуфосс 3:0 Мосс - Волеренга 0:2 Волеренга - Ранхейм 3:1 ИК Старт - Волеренга 1:2 Волеренга - Санднес 8:0 Эгерсунд - Волеренга 1:1 Волеренга - Мосс 5:1 Ранхейм - Волеренга 1:3 Волеренга - Левангер 3:1 Осане - Волеренга 1:5 Волеренга - Конгсвингер 0:2 Олесунн - Волеренга 0:2
Фредрикстад
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Сарпсборг-08 - Фредрикстад 0:1 Фредрикстад - Викинг 3:2 Мольде - Фредрикстад 6:1 Фредрикстад - Одд 2:0
Хёугесунн - Фредрикстад 1:0 Фредрикстад - Бранн 0:4 Фредрикстад - Хёугесунн 1:0 Фредрикстад - КФУМ Осло 0:0 Фредрикстад - Русенборг 2:2 Хам-Кам - Фредрикстад 0:1 Фредрикстад - Мольде 0:0 ФК Кристиансунн - Фредрикстад 3:1 Эльфсборг - Фредрикстад 0:0 Саннефьёрд - Фредрикстад 4:2 Русенборг - Фредрикстад 1:1 Тромсё - Фредрикстад 3:0 Фредрикстад - Тромсё 0:0 Лиллестрём - Фредрикстад 0:3 Фредрикстад - Стрёмсгодсет 4:1 КФУМ Осло - Фредрикстад 1:4

Результаты матчей

Волеренга
Фредрикстад

Точный счет

0:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
1
1 раз 100%

Точный счет

0:3
1 раз 50%
0:4
1 раз 50%
0:1
1 раз 25%
0:10
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
2:5
1 раз 25%

Точное количество голов

3
1 раз 50%
4
1 раз 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
5
1 раз 25%
10
1 раз 25%

Точный счет

0:1
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
0:4
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
0:10
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
2:5
1 раз 20%

Точное количество голов

0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
1
2 раза 40%
3
1 раз 20%
5
1 раз 20%
10
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Волеренга
Фредрикстад

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
3.5
Больше Меньше
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
3
2
1.5
3
2
2
3
2.5
3
2
1
4
3.5
2
3
1/8 финала
5 Стабек
1 Брюне
2 Лисеклостер
3 КФУМ Осло
6 Волеренга
5 Хам-Кам
2 Рёуфосс
3 Фредрикстад
3 Эйдсвольд
5 Санднес
4 Левангер
2 Викинг
3 Стрёмсгодсет
4 Лиллестрём
4 Мольде
2 Сарпсборг-08
1/4 финала
2 Стабек
3 КФУМ Осло
0 Волеренга
1 Фредрикстад
2 Санднес
0 Левангер
1 Лиллестрём
2 Мольде
1/2 финала
?
?
Санднес
Мольде
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Альта Хестад Тобиас 8
Санднес Хейланн Томми 6
Викинг Сальвесен Ларс-Йорген 5
Рёуфосс James Ampofo 5
Мольде Оланаре Аарон 4
Весь список

Топ нарушителей
Осане Stian Nygaard I 1 1
Викинг Стенснесс Джанни 1 1
Викинг Диоп Джибрил 1 1
Сарпсборг-08 Sondre Oerjasaeter 1 1
Санднес Сакор Важебах 2
Весь список
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      Начался первый тайм дополнительного времени
    • 91'
      Мы ожидаем дополнительного времени
    • Первый тайм
    • 50'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 42'
      Aaron Kiil Olsen получил желтую карточку от судьи
    • 25'
      Воледзи Максвелл получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Волеренга 0:1 Фредрикстад онлайн

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