Тур: 1. Стадион: Lower.com Field.
4:0
Второй тайм: 89'
0'
1:0
5' ГолДжонс Дехуан
2:0
14' ГолМэцан Александру
51' Желтая карточкаРомни Дейв
3:0
64' ГолМэцан Александру
4:0
72' ГолМэцан Александру
79' Желтая карточкаБоатенг Эммануль
Ход матча
5'
1:0
14'
2:0
51'
64'
3:0
72'
4:0
74'
79'
Прогноз на матч от Liveresult
27
Арфстен
Макс
12
Джонс
Дехуан
10
Росси
Диего
31
Ивачич
Альяз
15
Бай
Брэндон
27
Паркер
Тим
23
Сандс
Уилл
41
Luca
Langoni
14
Харкс
Иэн
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Арфстен МаксЗащитник
-
12 Джонс ДехуанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Росси ДиегоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
14 Йебоа ЯвЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Нанси Вильфрид
- Основной состав
-
31 Ивачич АльязВратарь
-
15 Бай БрэндонЗащитник
-
27 Паркер ТимЗащитник
- Защитник
-
23 Сандс УиллЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
41 Luca LangoniПолузащитник
-
14 Харкс ИэнПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
36 Эдвардс ЭрлВратарь
-
12 Лима НикЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Хиль НачоПолузащитник
-
17 Вуд БоббиНападающий
-
32 Malcolm Fry
-
Главный тренер: Caleb Porter
История личных встреч
Коламбус Крю
Нью-Инглэнд Революшн
25 матчей
80%
20%
20 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
56%
44%
14 побед 11 ничьих 0 побед
Второй тайм
64%
28%
8%
16 побед 7 ничьих 0 побед
16 матчей
25%
75%
0 побед 4 ничьи 12 побед
Первый тайм
37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 10 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 8 ничьих 10 побед
41 матч
48.8%
22%
29.2%
20 побед 9 ничьих 12 побед
Первый тайм
34.1%
41.5%
24.4%
14 побед 17 ничьих 10 побед
Второй тайм
39%
36.6%
24.4%
16 побед 15 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
30
33
Голов в среднем за матч
1.5
1.57
Среднее время на гол
60
57
Всего голов
26
21
Голов в среднем за матч
1.24
1.05
Среднее время на гол
72
85
Всего голов
56
54
Голов в среднем за матч
1.37
1.32
Тотал матчей
2.5
38
Больше 93%
Меньше 7%
3
28
Больше 68%
Меньше 32%
13
20
Больше 49%
Меньше 51%
21
14
Больше 34%
Меньше 66%
27
6
Больше 15%
Меньше 85%
35
3
Больше 7%
Меньше 93%
38
1
Больше 2%
Меньше 98%
40
Среднее время на гол
65
68
Бомбардиры внутри турнира
Коламбус Крю
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эрнандес Хуан
|19 (2)
|0.58
|Росси Диего
|12 (1)
|0.36
|Кристиан Рамирес II
|8
|0.24
|Рассел-Роу Джейсен
|5
|0.15
|Арфстен Макс
|4
|0.12
|Фарси Мохамед
|4
|0.12
|Мэцан Александру
|3
|0.09
|Морейра Стивен
|2
|0.06
|Моррис Эйдан
|2
|0.06
|Хинестроза Марино
|2
|0.06
|Йебоа Яв
|1
|0.03
|Камашо Руди
|1
|0.03
|Джексон Азиль
|1
|0.03
|Завадски Шон
|1
|0.03
|Эррера Марсело II
|1
|0.03
|Шамбос Дилан
|0
|0
|Амундсен Мальте
|0
|0
|Нагбе Дарлингтон
|0
|0
Нью-Инглэнд Революшн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вриони Джакомо
|9
|0.27
|Хиль Карлес
|7 (1)
|0.21
|Байрактаревич Есмир
|3
|0.09
|Вуд Бобби
|3
|0.09
|Джонс Дехуан
|2
|0.06
|Боатенг Эммануль II
|2
|0.06
|Luca Langoni
|2
|0.06
|Чанкалай Томас
|2
|0.06
|Хиль Начо
|1
|0.03
|Бай Брэндон
|1
|0.03
|Бак Ноуэл
|1
|0.03
|Харкс Иэн
|1
|0.03
|Лима Ник
|1
|0.03
|Борреро Дилан
|0
|0
|Сандс Уилл
|0
|0
|Полстер Мэтт
|0
|0
|Peyton Miller
|0
|0
Карточки
Коламбус Крю
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Амундсен Мальте
|6
|0
|Камашо Руди
|4
|1
|Эрнандес Хуан
|3
|1
|Росси Диего
|4
|0
|Чеберко Евгений
|4
|0
|Джонс Деррик
|2
|1
|Йебоа Яв
|3
|0
|Завадски Шон
|3
|0
|Шульте Патрик
|3
|0
|Нагбе Дарлингтон
|2
|0
|Мэцан Александру
|2
|0
|Ромеро Абрахам
|0
|1
|Хинестроза Марино
|0
|1
|Буш Ивен
|1
|0
|Эррера Марсело II
|1
|0
|Кинтон Филип
|1
|0
|Арфстен Макс
|1
|0
|Хабрун Таха
|1
|0
Нью-Инглэнд Революшн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Полстер Мэтт
|9
|0
|Кесслер Генри
|7
|0
|Вриони Джакомо
|5
|1
|Арреага Хавьер
|6
|0
|Харкс Иэн
|5
|0
|Борреро Дилан
|3
|1
|Хиль Карлес
|4
|0
|Чанкалай Томас
|4
|0
|Ивачич Альяз
|3
|0
|Хиль Начо
|3
|0
|Паркер Тим
|2
|0
|Лима Ник
|2
|0
|Боатенг Эммануль II
|2
|0
|Peyton Miller
|2
|0
|Спаулдинг Райан
|0
|1
|Вуд Бобби
|1
|0
|Кэй Марк-Энтони
|1
|0
|Джонс Дехуан
|1
|0
|Ромни Дейв
|1
|0
|Luca Langoni
|1
|0
|Байрактаревич Есмир
|1
|0
|Панайоту Джек
|1
|0
Результаты матчей
Коламбус Крю
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (8)
31% (5)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
31% (5)
19% (3)
Нью-Инглэнд Революшн
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
24% (4)
41% (7)
35% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
59% (10)
24% (4)
18% (3)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
8
2
Упущенные победы
7
6
Коламбус Крю
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
25% (4)
63% (10)
Нью-Инглэнд Революшн
26.7%
73.3%
4 победы 11 поражений
Первый тайм
20% (3)
27% (4)
53% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
7% (1)
80% (12)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
3
6
Волевые победы
6
22
Упущенные победы
29
13
Коламбус Крю
52.2%
47.8%
12 побед 11 поражений
Первый тайм
38% (12)
38% (12)
25% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (10)
28% (9)
41% (13)
Нью-Инглэнд Революшн
42.9%
57.1%
12 побед 16 поражений
Первый тайм
22% (7)
34% (11)
44% (14)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (12)
16% (5)
47% (15)
Сухие победы
6
5
Сухие поражения
4
9
Волевые победы
14
24
Упущенные победы
36
19
Голы по времени матча
Забито
34
16
11 В 1-м тайме 6
23 Во 2-м тайме 10
9 Забивали первыми 4
18 Не забивали 23
3
9%
1
6%
1-15
4
12%
3
19%
16-30
4
12%
2
13%
31-45
6
18%
3
19%
46-60
8
24%
3
19%
61-75
8
24%
4
25%
76-90
1
0%
0%
Пропущено
21
34
6 В 1-м тайме 12
15 Во 2-м тайме 22
6 Пропускали первыми 11
10 Не пропускали 13
2
10%
2
6%
1-15
1
5%
2
6%
16-30
3
14%
8
24%
31-45
3
14%
6
18%
46-60
6
29%
7
21%
61-75
6
29%
9
26%
76-90
Забито
31
17
10 В 1-м тайме 14
21 Во 2-м тайме 3
9 Забивали первыми 9
19 Не забивали 20
0
0%
4
24%
1-15
4
13%
4
24%
16-30
6
19%
6
35%
31-45
10
32%
0
0%
46-60
5
16%
1
6%
61-75
6
19%
2
12%
76-90
Пропущено
17
32
8 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 21
5 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 14
2
12%
3
9%
1-15
2
12%
4
13%
16-30
4
24%
4
13%
31-45
1
6%
6
19%
46-60
0
0%
6
19%
61-75
8
47%
9
28%
76-90
Забито
65
33
21 В 1-м тайме 20
44 Во 2-м тайме 13
18 Забивали первыми 13
5 Не забивали 11
3
5%
5
15%
1-15
8
12%
7
21%
16-30
10
15%
8
24%
31-45
16
25%
3
9%
46-60
13
20%
4
12%
61-75
14
22%
6
18%
76-90
1
0%
0%
Пропущено
38
66
14 В 1-м тайме 23
24 Во 2-м тайме 43
11 Пропускали первыми 19
21 Не пропускали 27
4
11%
5
8%
1-15
3
8%
6
9%
16-30
7
18%
12
18%
31-45
4
11%
12
18%
46-60
6
16%
13
20%
61-75
14
37%
18
27%
76-90
Результаты последних матчей
Коламбус Крю
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Коламбус Крю - Филадельфия Юнион 3:2 Коламбус Крю - Интер Майами 2:3 Ди Си Юнайтед - Коламбус Крю 2:2 Коламбус Крю - Орландо Сити 4:3
Торонто - Коламбус Крю 0:2 Цинциннати - Коламбус Крю 0:0 Коламбус Крю - Сиэтл Саундерс 0:4 Коламбус Крю - Нью-Йорк Сити 4:2 Филадельфия Юнион - Коламбус Крю 0:1 Коламбус Крю - Лос-Анджелес 3:1 Коламбус Крю - Филадельфия Юнион 3:1 Коламбус Крю - Нью-Йорк Сити 1:1 Коламбус Крю - Интер Майами 3:2 Коламбус Крю - Спортинг Канзас-Сити 4:0 Коламбус Крю - Астон Вилла 4:1 Атланта Юнайтед - Коламбус Крю 2:1 Коламбус Крю - Шарлотт 1:1 Лос-Анджелес - Коламбус Крю 1:5 Коламбус Крю - Торонто 4:0 Коламбус Крю - Нэшвилл 2:0
Нью-Инглэнд Революшн
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Нью-Инглэнд Революшн - Ди Си Юнайтед 1:2 Хьюстон Динамо - Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Нью-Инглэнд Революшн - Нэшвилл 1:0 Шарлотт - Нью-Инглэнд Революшн 4:0
Нью-Инглэнд Революшн - ФК Монреаль 2:2 Орландо Сити - Нью-Инглэнд Революшн 3:0 Нью-Инглэнд Революшн - Сент-Луис Сити 2:2 Реал Солт-Лейк - Нью-Инглэнд Революшн 2:0 ФК Монреаль - Нью-Инглэнд Революшн 0:5 Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Сити 1:1 Нью-Инглэнд Революшн - Нэшвилл 1:1 Нью-Инглэнд Революшн - Мазатлан 1:0 Нью-Инглэнд Революшн - Даллас 1:1 Филадельфия Юнион - Нью-Инглэнд Революшн 5:1 Нью-Инглэнд Революшн - Орландо Сити 1:3 Сиэтл Саундерс - Нью-Инглэнд Революшн 2:0 Нью-Инглэнд Революшн - Атланта Юнайтед 2:1 Нью-Инглэнд Революшн - Коламбус Крю 1:5 Цинциннати - Нью-Инглэнд Революшн 1:2 Нью-Инглэнд Революшн - Ванкувер Уайткэпс 3:2
Результаты матчей
Коламбус Крю
Нью-Инглэнд Революшн
Точный счет
1:1
2 раза 13%
4:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
1:0
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:3
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
Точное количество голов
2
4 раза 25%
1
4 раза 25%
4
4 раза 25%
0
2 раза 13%
3
2 раза 13%
1
10 раз 59%
0
3 раза 18%
2
3 раза 18%
3
1 раз 6%
Точный счет
0:0
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
1:5
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:0
3 раза 20%
1:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
Точное количество голов
2
4 раза 25%
1
4 раза 25%
0
3 раза 19%
3
3 раза 19%
5
2 раза 13%
0
6 раз 40%
1
5 раз 33%
2
3 раза 20%
5
1 раз 7%
Точный счет
0:0
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
1:5
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
1:2
4 раза 13%
1:0
4 раза 13%
0:1
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
2:1
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
0:5
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
8 раз 25%
2
8 раз 25%
0
5 раз 16%
3
5 раз 16%
4
4 раза 13%
5
2 раза 6%
1
15 раз 47%
0
9 раз 28%
2
6 раз 19%
3
1 раз 3%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Коламбус Крю
Нью-Инглэнд Революшн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
142
Больше Меньше
143
106
413
610
116
412
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
133
Больше Меньше
96
97
411
511
114
214
114
214
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
275
Больше Меньше
239
1913
824
1121
230
626
131
230
131
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|33
|19
|7
|7
|68 - 48
|64
|2.
|Заявка
|32
|17
|7
|8
|58 - 41
|58
|3.
|Заявка
|33
|16
|8
|9
|50 - 34
|56
|4.
|Заявка
|33
|15
|11
|7
|63 - 47
|56
|5.
|Заявка
|33
|14
|9
|10
|45 - 38
|51
|6.
|Заявка
|33
|15
|5
|13
|59 - 57
|50
|7.
|Заявка
|33
|14
|7
|12
|54 - 48
|49
|8.
|Заявка
|32
|13
|8
|11
|50 - 45
|47
|9.
|Заявка
|33
|12
|10
|11
|64 - 55
|46
|10.
|Заявка
|33
|10
|9
|14
|36 - 46
|39
|11.
|Заявка
|33
|10
|8
|15
|52 - 55
|38
|12.
|Заявка
|33
|8
|13
|12
|49 - 59
|37
|13.
|Заявка
|33
|8
|7
|18
|50 - 64
|31
|14.
|Заявка
|33
|6
|3
|24
|40 - 75
|21
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|33
|21
|8
|4
|73 - 47
|71
|2.
|4:0 Заявка
|33
|18
|9
|6
|69 - 38
|63
|3.
|Заявка
|33
|17
|5
|11
|56 - 47
|56
|4.
|Заявка
|33
|15
|7
|11
|58 - 48
|52
|5.
|Заявка
|33
|14
|8
|11
|54 - 47
|50
|6.
|Заявка
|33
|13
|9
|11
|43 - 37
|48
|7.
|Заявка
|33
|11
|14
|8
|53 - 47
|47
|8.
|Заявка
|33
|10
|10
|13
|52 - 67
|40
|9.
|Заявка
|33
|10
|10
|13
|46 - 64
|40
|10.
|Заявка
|33
|9
|10
|14
|61 - 53
|37
|11.
|Заявка
|33
|9
|10
|14
|44 - 48
|37
|12.
|Заявка
|34
|11
|4
|19
|40 - 61
|37
|13.
|Заявка
|33
|8
|9
|16
|35 - 54
|33
|14.
|0:4 Заявка
|33
|9
|4
|20
|35 - 68
|31
|15.
|Заявка
|33
|7
|9
|17
|40 - 59
|30
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|13
|3
|1
|43 - 25
|42
|2.
|Заявка
|16
|10
|4
|2
|33 - 17
|34
|3.
|Заявка
|16
|10
|3
|3
|36 - 19
|33
|4.
|Заявка
|17
|10
|3
|4
|33 - 22
|33
|5.
|Заявка
|17
|9
|5
|3
|39 - 25
|32
|6.
|Заявка
|16
|8
|6
|2
|24 - 13
|30
|7.
|Заявка
|16
|9
|2
|5
|32 - 24
|29
|8.
|Заявка
|17
|7
|5
|5
|23 - 21
|26
|9.
|Заявка
|16
|6
|7
|3
|20 - 14
|25
|10.
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|24 - 23
|23
|11.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|26 - 22
|22
|12.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|25 - 24
|22
|13.
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|33 - 32
|22
|14.
|Заявка
|17
|4
|1
|12
|18 - 32
|13
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|10
|4
|2
|39 - 20
|34
|2.
|4:0 Заявка
|17
|10
|4
|3
|38 - 21
|34
|3.
|Заявка
|17
|10
|3
|4
|35 - 25
|33
|4.
|Заявка
|17
|9
|5
|3
|25 - 15
|32
|5.
|Заявка
|16
|7
|7
|2
|29 - 20
|28
|6.
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|26 - 23
|26
|7.
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|27 - 16
|25
|8.
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|26 - 22
|24
|9.
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|30 - 27
|22
|10.
|Заявка
|17
|7
|0
|10
|27 - 32
|21
|11.
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|24 - 25
|21
|12.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|20 - 28
|19
|13.
|0:4 Заявка
|17
|5
|4
|8
|19 - 30
|19
|14.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|26 - 21
|17
|15.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|26 - 33
|17
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|28 - 26
|27
|2.
|Заявка
|17
|8
|2
|7
|26 - 21
|26
|3.
|Заявка
|17
|8
|2
|7
|25 - 24
|26
|4.
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|25 - 21
|25
|5.
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|25 - 24
|24
|6.
|Заявка
|17
|5
|8
|4
|27 - 28
|23
|7.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|25 - 23
|22
|8.
|Заявка
|16
|5
|2
|9
|26 - 35
|17
|9.
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|12 - 23
|16
|10.
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|25 - 30
|14
|11.
|Заявка
|16
|1
|8
|7
|26 - 38
|11
|12.
|Заявка
|16
|2
|3
|11
|17 - 32
|9
|13.
|Заявка
|17
|1
|6
|10
|20 - 31
|9
|14.
|Заявка
|16
|2
|2
|12
|22 - 43
|8
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|11
|4
|2
|34 - 27
|37
|2.
|Заявка
|16
|10
|2
|4
|30 - 25
|32
|3.
|4:0 Заявка
|16
|8
|5
|3
|31 - 17
|29
|4.
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|31 - 32
|27
|5.
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|26 - 34
|23
|6.
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|35 - 32
|20
|7.
|Заявка
|17
|4
|7
|6
|24 - 27
|19
|8.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|19 - 22
|17
|9.
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|18 - 22
|16
|10.
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|13 - 29
|16
|11.
|Заявка
|16
|3
|6
|7
|14 - 21
|15
|12.
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|20 - 41
|14
|13.
|0:4 Заявка
|16
|4
|0
|12
|16 - 38
|12
|14.
|Заявка
|16
|3
|3
|10
|11 - 29
|12
|15.
|Заявка
|17
|2
|5
|10
|20 - 31
|11
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Ди Си Юнайтед
|Бентеке Кристиан
|23 (7)
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|19 (11)
|Коламбус Крю
|Эрнандес Хуан
|19 (9)
|Интер Майами
|Суарес Луис
|18 (7)
|Интер Майами
|Месси Лионель
|17 (11)
|Интер Майами
|Авилес Томас
|2 13
|Торонто
|Бернардески Федерико
|3 10
|Орландо Сити
|Араухо Сесар
|12
|Хьюстон Динамо
|Эскобар Франко
|1 10
|Нью-Йорк Сити
|Сэндс Джеймс
|1 10