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  4. МЛС 2024
Тур: 1. Стадион: .
Коламбус Крю
4:0
Второй тайм: 89'
Нью-Инглэнд Революшн
0'
1:0
5' Гол
Джонс Дехуан
2:0
14' Гол
Мэцан Александру
51' Желтая карточка
Ромни Дейв
3:0
64' Гол
Мэцан Александру
4:0
72' Гол
Мэцан Александру
79' Желтая карточка
Боатенг Эммануль

Ход матча

5'
Джонс Дехуан
(Джексон Азиль)
1:0
14'
Мэцан Александру
(Шамбос Дилан)
2:0
51'
 
Ромни Дейв
61'
Джонс Деррик
Нагбе Дарлингтон
 
61'
Рассел-Роу Джейсен
Джексон Азиль
 
64'
Мэцан Александру
(Камашо Руди)
3:0
65'
 
Хиль Начо
Полстер Мэтт
68'
Кристиан Рамирес
Арфстен Макс
 
68'
Эррера Марсело II
Росси Диего
 
72'
Мэцан Александру
(Джонс Деррик)
4:0
73'
 
Вуд Бобби
Вриони Джакомо
74'
 
Лима Ник
Сандс Уилл
74'
 
Боатенг Эммануль
Luca Langoni
74'
Йебоа Яв
Мэцан Александру
 
79'
 
Боатенг Эммануль
Прогноз на матч от Liveresult
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Коламбус Крю
Ничья
Нью-Инглэнд Революшн
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
22
Ромеро
Абрахам
21
Чеберко
Евгений
4
Камашо
Руди
18
Амундсен
Мальте
27
Арфстен
Макс
12
Джонс
Дехуан
20
Мэцан
Александру
6
Нагбе
Дарлингтон
7
Шамбос
Дилан
13
Джексон
Азиль
10
Росси
Диего
31
Ивачич
Альяз
15
Бай
Брэндон
27
Паркер
Тим
2
Ромни
Дейв
23
Сандс
Уилл
8
Полстер
Мэтт
28
Кэй
Марк-Энтони
41
Luca
Langoni
14
Харкс
Иэн
11
Борреро
Дилан
9
Вриони
Джакомо
Коламбус Крю
3-4-2-1
Нью-Инглэнд Революшн
4-2-3-1

История личных встреч

Коламбус Крю
Нью-Инглэнд Революшн

25 матчей

80%
20%
20 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

56%
44%
14 побед 11 ничьих 0 побед

Второй тайм

64%
28%
8%
16 побед 7 ничьих 0 побед

16 матчей

25%
75%
0 побед 4 ничьи 12 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 10 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 8 ничьих 10 побед

41 матч

48.8%
22%
29.2%
20 побед 9 ничьих 12 побед

Первый тайм

34.1%
41.5%
24.4%
14 побед 17 ничьих 10 побед

Второй тайм

39%
36.6%
24.4%
16 побед 15 ничьих 10 побед

История матчей

М
1:5
М
1:2
М
1:1
М
0:0
М
2:2
М
1:1
М
2:2
М
1:0
М
1:0
М
1:0
М
0:2
М
0:1
М
2:2
М
2:1
М
2:0
М
2:0
М
0:2
М
3:1
М
2:1
М
0:0
М
3:1
М
2:4
М
2:1
М
1:0
М
1:2
М
0:1
М
3:2
М
0:2
М
2:0
М
4:3
М
0:0
М
0:3
М
3:1
М
2:2
М
3:2
М
0:1
М
0:1
М
0:1
М
4:0
М
0:1
М
2:3

Голы

Всего голов

30
33

Голов в среднем за матч

1.5
1.57

Среднее время на гол

60
57

Всего голов

26
21

Голов в среднем за матч

1.24
1.05

Среднее время на гол

72
85

Всего голов

56
54

Голов в среднем за матч

1.37
1.32

Тотал матчей

2.5
38
Больше 93%
Меньше 7%
3
28
Больше 68%
Меньше 32%
13
20
Больше 49%
Меньше 51%
21
14
Больше 34%
Меньше 66%
27
6
Больше 15%
Меньше 85%
35
3
Больше 7%
Меньше 93%
38
1
Больше 2%
Меньше 98%
40

Среднее время на гол

65
68

Бомбардиры внутри турнира

Коламбус Крю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эрнандес Хуан 19 (2) 0.58
Росси Диего 12 (1) 0.36
Кристиан Рамирес II 8 0.24
Рассел-Роу Джейсен 5 0.15
Арфстен Макс 4 0.12
Фарси Мохамед 4 0.12
Мэцан Александру 3 0.09
Морейра Стивен 2 0.06
Моррис Эйдан 2 0.06
Хинестроза Марино 2 0.06
Йебоа Яв 1 0.03
Камашо Руди 1 0.03
Джексон Азиль 1 0.03
Завадски Шон 1 0.03
Эррера Марсело II 1 0.03
Шамбос Дилан 0 0
Амундсен Мальте 0 0
Нагбе Дарлингтон 0 0
Нью-Инглэнд Революшн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вриони Джакомо 9 0.27
Хиль Карлес 7 (1) 0.21
Байрактаревич Есмир 3 0.09
Вуд Бобби 3 0.09
Джонс Дехуан 2 0.06
Боатенг Эммануль II 2 0.06
Luca Langoni 2 0.06
Чанкалай Томас 2 0.06
Хиль Начо 1 0.03
Бай Брэндон 1 0.03
Бак Ноуэл 1 0.03
Харкс Иэн 1 0.03
Лима Ник 1 0.03
Борреро Дилан 0 0
Сандс Уилл 0 0
Полстер Мэтт 0 0
Peyton Miller 0 0

Карточки

Коламбус Крю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Амундсен Мальте 6 0
Камашо Руди 4 1
Эрнандес Хуан 3 1
Росси Диего 4 0
Чеберко Евгений 4 0
Джонс Деррик 2 1
Йебоа Яв 3 0
Завадски Шон 3 0
Шульте Патрик 3 0
Нагбе Дарлингтон 2 0
Мэцан Александру 2 0
Ромеро Абрахам 0 1
Хинестроза Марино 0 1
Буш Ивен 1 0
Эррера Марсело II 1 0
Кинтон Филип 1 0
Арфстен Макс 1 0
Хабрун Таха 1 0
Нью-Инглэнд Революшн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Полстер Мэтт 9 0
Кесслер Генри 7 0
Вриони Джакомо 5 1
Арреага Хавьер 6 0
Харкс Иэн 5 0
Борреро Дилан 3 1
Хиль Карлес 4 0
Чанкалай Томас 4 0
Ивачич Альяз 3 0
Хиль Начо 3 0
Паркер Тим 2 0
Лима Ник 2 0
Боатенг Эммануль II 2 0
Peyton Miller 2 0
Спаулдинг Райан 0 1
Вуд Бобби 1 0
Кэй Марк-Энтони 1 0
Джонс Дехуан 1 0
Ромни Дейв 1 0
Luca Langoni 1 0
Байрактаревич Есмир 1 0
Панайоту Джек 1 0

Результаты матчей

Коламбус Крю
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (8)
31% (5)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
31% (5)
19% (3)
Нью-Инглэнд Революшн
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
24% (4)
41% (7)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
59% (10)
24% (4)
18% (3)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

8
2

Упущенные победы

7
6
Коламбус Крю
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
25% (4)
63% (10)
Нью-Инглэнд Революшн
26.7%
73.3%
4 победы 11 поражений
Первый тайм
20% (3)
27% (4)
53% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
7% (1)
80% (12)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

3
6

Волевые победы

6
22

Упущенные победы

29
13
Коламбус Крю
52.2%
47.8%
12 побед 11 поражений
Первый тайм
38% (12)
38% (12)
25% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (10)
28% (9)
41% (13)
Нью-Инглэнд Революшн
42.9%
57.1%
12 побед 16 поражений
Первый тайм
22% (7)
34% (11)
44% (14)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (12)
16% (5)
47% (15)

Сухие победы

6
5

Сухие поражения

4
9

Волевые победы

14
24

Упущенные победы

36
19

Голы по времени матча

Забито

34
16
11 В 1-м тайме 6
23 Во 2-м тайме 10
9 Забивали первыми 4
18 Не забивали 23
3
9%
1
6%
1-15
4
12%
3
19%
16-30
4
12%
2
13%
31-45
6
18%
3
19%
46-60
8
24%
3
19%
61-75
8
24%
4
25%
76-90
1
0%
0%

Пропущено

21
34
6 В 1-м тайме 12
15 Во 2-м тайме 22
6 Пропускали первыми 11
10 Не пропускали 13
2
10%
2
6%
1-15
1
5%
2
6%
16-30
3
14%
8
24%
31-45
3
14%
6
18%
46-60
6
29%
7
21%
61-75
6
29%
9
26%
76-90

Забито

31
17
10 В 1-м тайме 14
21 Во 2-м тайме 3
9 Забивали первыми 9
19 Не забивали 20
0
0%
4
24%
1-15
4
13%
4
24%
16-30
6
19%
6
35%
31-45
10
32%
0
0%
46-60
5
16%
1
6%
61-75
6
19%
2
12%
76-90

Пропущено

17
32
8 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 21
5 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 14
2
12%
3
9%
1-15
2
12%
4
13%
16-30
4
24%
4
13%
31-45
1
6%
6
19%
46-60
0
0%
6
19%
61-75
8
47%
9
28%
76-90

Забито

65
33
21 В 1-м тайме 20
44 Во 2-м тайме 13
18 Забивали первыми 13
5 Не забивали 11
3
5%
5
15%
1-15
8
12%
7
21%
16-30
10
15%
8
24%
31-45
16
25%
3
9%
46-60
13
20%
4
12%
61-75
14
22%
6
18%
76-90
1
0%
0%

Пропущено

38
66
14 В 1-м тайме 23
24 Во 2-м тайме 43
11 Пропускали первыми 19
21 Не пропускали 27
4
11%
5
8%
1-15
3
8%
6
9%
16-30
7
18%
12
18%
31-45
4
11%
12
18%
46-60
6
16%
13
20%
61-75
14
37%
18
27%
76-90

Результаты последних матчей

Коламбус Крю
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Коламбус Крю - Филадельфия Юнион 3:2 Коламбус Крю - Интер Майами 2:3 Ди Си Юнайтед - Коламбус Крю 2:2 Коламбус Крю - Орландо Сити 4:3
Торонто - Коламбус Крю 0:2 Цинциннати - Коламбус Крю 0:0 Коламбус Крю - Сиэтл Саундерс 0:4 Коламбус Крю - Нью-Йорк Сити 4:2 Филадельфия Юнион - Коламбус Крю 0:1 Коламбус Крю - Лос-Анджелес 3:1 Коламбус Крю - Филадельфия Юнион 3:1 Коламбус Крю - Нью-Йорк Сити 1:1 Коламбус Крю - Интер Майами 3:2 Коламбус Крю - Спортинг Канзас-Сити 4:0 Коламбус Крю - Астон Вилла 4:1 Атланта Юнайтед - Коламбус Крю 2:1 Коламбус Крю - Шарлотт 1:1 Лос-Анджелес - Коламбус Крю 1:5 Коламбус Крю - Торонто 4:0 Коламбус Крю - Нэшвилл 2:0
Нью-Инглэнд Революшн
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Нью-Инглэнд Революшн - Ди Си Юнайтед 1:2 Хьюстон Динамо - Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Нью-Инглэнд Революшн - Нэшвилл 1:0 Шарлотт - Нью-Инглэнд Революшн 4:0
Нью-Инглэнд Революшн - ФК Монреаль 2:2 Орландо Сити - Нью-Инглэнд Революшн 3:0 Нью-Инглэнд Революшн - Сент-Луис Сити 2:2 Реал Солт-Лейк - Нью-Инглэнд Революшн 2:0 ФК Монреаль - Нью-Инглэнд Революшн 0:5 Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Сити 1:1 Нью-Инглэнд Революшн - Нэшвилл 1:1 Нью-Инглэнд Революшн - Мазатлан 1:0 Нью-Инглэнд Революшн - Даллас 1:1 Филадельфия Юнион - Нью-Инглэнд Революшн 5:1 Нью-Инглэнд Революшн - Орландо Сити 1:3 Сиэтл Саундерс - Нью-Инглэнд Революшн 2:0 Нью-Инглэнд Революшн - Атланта Юнайтед 2:1 Нью-Инглэнд Революшн - Коламбус Крю 1:5 Цинциннати - Нью-Инглэнд Революшн 1:2 Нью-Инглэнд Революшн - Ванкувер Уайткэпс 3:2

Результаты матчей

Коламбус Крю
Нью-Инглэнд Революшн

Точный счет

1:1
2 раза 13%
4:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
1:0
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:3
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%

Точное количество голов

2
4 раза 25%
1
4 раза 25%
4
4 раза 25%
0
2 раза 13%
3
2 раза 13%
1
10 раз 59%
0
3 раза 18%
2
3 раза 18%
3
1 раз 6%

Точный счет

0:0
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
1:5
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:0
3 раза 20%
1:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%

Точное количество голов

2
4 раза 25%
1
4 раза 25%
0
3 раза 19%
3
3 раза 19%
5
2 раза 13%
0
6 раз 40%
1
5 раз 33%
2
3 раза 20%
5
1 раз 7%

Точный счет

0:0
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
1:5
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
1:2
4 раза 13%
1:0
4 раза 13%
0:1
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
2:1
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
0:5
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
8 раз 25%
2
8 раз 25%
0
5 раз 16%
3
5 раз 16%
4
4 раза 13%
5
2 раза 6%
1
15 раз 47%
0
9 раз 28%
2
6 раз 19%
3
1 раз 3%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Коламбус Крю
Нью-Инглэнд Революшн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
2
0.5
Больше Меньше
14
3
10
6
1.5
4
13
6
10
2.5
1
16
4
12
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
3
0.5
Больше Меньше
9
6
9
7
1.5
4
11
5
11
2.5
1
14
2
14
3.5
1
14
2
14
4.5
1
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
27
5
0.5
Больше Меньше
23
9
19
13
1.5
8
24
11
21
2.5
2
30
6
26
3.5
1
31
2
30
4.5
1
31

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 33 19 7 7 68 - 48 64
2.
Лос-Анджелес
 Заявка 32 17 7 8 58 - 41 58
3.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 33 16 8 9 50 - 34 56
4.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 33 15 11 7 63 - 47 56
5.
Хьюстон Динамо
 Заявка 33 14 9 10 45 - 38 51
6.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 33 15 5 13 59 - 57 50
7.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 33 14 7 12 54 - 48 49
8.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 32 13 8 11 50 - 45 47
9.
Портленд Тимберс
 Заявка 33 12 10 11 64 - 55 46
10.
Остин
 Заявка 33 10 9 14 36 - 46 39
11.
Даллас
 Заявка 33 10 8 15 52 - 55 38
12.
Сент-Луис Сити
 Заявка 33 8 13 12 49 - 59 37
13.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 33 8 7 18 50 - 64 31
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 33 6 3 24 40 - 75 21

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 Заявка 33 21 8 4 73 - 47 71
2.
Коламбус Крю
 4:0 Заявка 33 18 9 6 69 - 38 63
3.
Цинциннати
 Заявка 33 17 5 11 56 - 47 56
4.
Орландо Сити
 Заявка 33 15 7 11 58 - 48 52
5.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 33 14 8 11 54 - 47 50
6.
Шарлотт
 Заявка 33 13 9 11 43 - 37 48
7.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 33 11 14 8 53 - 47 47
8.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 33 10 10 13 52 - 67 40
9.
ФК Монреаль
 Заявка 33 10 10 13 46 - 64 40
10.
Филадельфия Юнион
 Заявка 33 9 10 14 61 - 53 37
11.
Атланта Юнайтед
 Заявка 33 9 10 14 44 - 48 37
12.
Торонто
 Заявка 34 11 4 19 40 - 61 37
13.
Нэшвилл
 Заявка 33 8 9 16 35 - 54 33
14.
Нью-Инглэнд Революшн
 0:4 Заявка 33 9 4 20 35 - 68 31
15.
Чикаго Файр
 Заявка 33 7 9 17 40 - 59 30

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 17 13 3 1 43 - 25 42
2.
Лос-Анджелес
 Заявка 16 10 4 2 33 - 17 34
3.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 16 10 3 3 36 - 19 33
4.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 17 10 3 4 33 - 22 33
5.
Портленд Тимберс
 Заявка 17 9 5 3 39 - 25 32
6.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 16 8 6 2 24 - 13 30
7.
Даллас
 Заявка 16 9 2 5 32 - 24 29
8.
Сент-Луис Сити
 Заявка 17 7 5 5 23 - 21 26
9.
Хьюстон Динамо
 Заявка 16 6 7 3 20 - 14 25
10.
Остин
 Заявка 16 6 5 5 24 - 23 23
11.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 16 6 4 6 26 - 22 22
12.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 16 6 4 6 25 - 24 22
13.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 17 6 4 7 33 - 32 22
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 17 4 1 12 18 - 32 13

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 Заявка 16 10 4 2 39 - 20 34
2.
Коламбус Крю
 4:0 Заявка 17 10 4 3 38 - 21 34
3.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 17 10 3 4 35 - 25 33
4.
Шарлотт
 Заявка 17 9 5 3 25 - 15 32
5.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 16 7 7 2 29 - 20 28
6.
ФК Монреаль
 Заявка 16 7 5 4 26 - 23 26
7.
Орландо Сити
 Заявка 16 7 4 5 27 - 16 25
8.
Цинциннати
 Заявка 17 7 3 7 26 - 22 24
9.
Атланта Юнайтед
 Заявка 17 6 4 7 30 - 27 22
10.
Торонто
 Заявка 17 7 0 10 27 - 32 21
11.
Нэшвилл
 Заявка 17 5 6 6 24 - 25 21
12.
Чикаго Файр
 Заявка 16 5 4 7 20 - 28 19
13.
Нью-Инглэнд Революшн
 0:4 Заявка 17 5 4 8 19 - 30 19
14.
Филадельфия Юнион
 Заявка 16 4 5 7 26 - 21 17
15.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 16 4 5 7 26 - 33 17

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 17 8 3 6 28 - 26 27
2.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 17 8 2 7 26 - 21 26
3.
Хьюстон Динамо
 Заявка 17 8 2 7 25 - 24 26
4.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 16 7 4 5 25 - 21 25
5.
Лос-Анджелес
 Заявка 16 7 3 6 25 - 24 24
6.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 17 5 8 4 27 - 28 23
7.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 16 6 4 6 25 - 23 22
8.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 16 5 2 9 26 - 35 17
9.
Остин
 Заявка 17 4 4 9 12 - 23 16
10.
Портленд Тимберс
 Заявка 16 3 5 8 25 - 30 14
11.
Сент-Луис Сити
 Заявка 16 1 8 7 26 - 38 11
12.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 16 2 3 11 17 - 32 9
13.
Даллас
 Заявка 17 1 6 10 20 - 31 9
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 16 2 2 12 22 - 43 8

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 Заявка 17 11 4 2 34 - 27 37
2.
Цинциннати
 Заявка 16 10 2 4 30 - 25 32
3.
Коламбус Крю
 4:0 Заявка 16 8 5 3 31 - 17 29
4.
Орландо Сити
 Заявка 17 8 3 6 31 - 32 27
5.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 17 6 5 6 26 - 34 23
6.
Филадельфия Юнион
 Заявка 17 5 5 7 35 - 32 20
7.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 17 4 7 6 24 - 27 19
8.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 16 4 5 7 19 - 22 17
9.
Шарлотт
 Заявка 16 4 4 8 18 - 22 16
10.
Торонто
 Заявка 17 4 4 9 13 - 29 16
11.
Атланта Юнайтед
 Заявка 16 3 6 7 14 - 21 15
12.
ФК Монреаль
 Заявка 17 3 5 9 20 - 41 14
13.
Нью-Инглэнд Революшн
 0:4 Заявка 16 4 0 12 16 - 38 12
14.
Нэшвилл
 Заявка 16 3 3 10 11 - 29 12
15.
Чикаго Файр
 Заявка 17 2 5 10 20 - 31 11
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Ди Си Юнайтед Бентеке Кристиан 23 (7)
Лос-Анджелес Буанга Денис 19 (11)
Коламбус Крю Эрнандес Хуан 19 (9)
Интер Майами Суарес Луис 18 (7)
Интер Майами Месси Лионель 17 (11)
Весь список

Топ нарушителей
Интер Майами Авилес Томас 2 13
Торонто Бернардески Федерико 3 10
Орландо Сити Араухо Сесар 12
Хьюстон Динамо Эскобар Франко 1 10
Нью-Йорк Сити Сэндс Джеймс 1 10
Весь список
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    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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    Лучшие коэффициенты
    Коламбус Крю
    Ничья
    Нью-Инглэнд Революшн
    1.38
    Реклама, betcity.ru
    5.60
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    7.10
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    Нью-Инглэнд Революшн
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