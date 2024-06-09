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Тур: 1.
Беларусь
FIFA #96
 
Позже
Израиль
FIFA #78
Прогнозы 9
Беларусь 22.2% (2)
X 33.3% (3)
Израиль 44.4% (4)
Все прогнозы

История личных встреч

Беларусь
Израиль

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

4 матча

25%
75%
1 победа 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

История матчей

Е2ОМ
1:0
Е2ОМ
1:2
ММ
1:2
ТМС
2:1

Голы

Всего голов

1
3

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

4
2

Голов в среднем за матч

1.33
2

Среднее время на гол

67
45

Всего голов

5
5

Голов в среднем за матч

1.25
1.25

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
3
Больше 75%
Меньше 25%
1

Среднее время на гол

72
72

Результаты последних матчей

Беларусь
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Беларусь - РОССИЯ 0:4 Мальта - Беларусь 0:0 Беларусь - Черногория 0:2 Косово - Беларусь 0:1
Беларусь - Андорра 1:0 Швейцария - Беларусь 3:3 Беларусь - Румыния 0:0 Израиль - Беларусь 1:0 Андорра - Беларусь 0:0 Беларусь - Косово 2:1 Беларусь - Израиль 1:2 Румыния - Беларусь 2:1 Беларусь - Швейцария 0:5 Оман - Беларусь 2:0 Сирия - Беларусь 0:1 Словакия - Беларусь 1:1 Казахстан - Беларусь 2:1 Азербайджан - Беларусь 2:0 Беларусь - Казахстан 1:1 Беларусь - Азербайджан 0:0
Израиль
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Венгрия - Израиль 3:0 Израиль - Исландия 1:4 Андорра - Израиль 0:2 Израиль - Румыния 1:2
Израиль - Швейцария 1:1 Косово - Израиль 1:0 Израиль - Беларусь 1:0 Румыния - Израиль 1:1 Израиль - Андорра 2:1 Беларусь - Израиль 1:2 Швейцария - Израиль 3:0 Израиль - Косово 1:1 Израиль - Кипр 2:3 Израиль - Замбия 4:2 Мальта - Израиль 2:1 Израиль - Албания 2:1 Исландия - Израиль 2:2 Албания - Израиль 1:2 Израиль - Исландия 2:2 Израиль - Румыния 2:2
  • Текстовая онлайн трансляция матча Беларусь - Израиль от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 11 июня 2024, осталось 1 день 22 часа 44 минуты.



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  • 8 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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    • Прогнозы 9
    Беларусь 22.2% (2)
    X 33.3% (3)
    Израиль 44.4% (4)
    Все прогнозы
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    Прогнозы на матч Беларусь - Израиль

    Исход игры
    Беларусь
    13.3% (2)
    Ничья
    40% (6)
    Израиль
    46.7% (7)
    Тотал 2.5
    Больше
    46.67% (7)
    Меньше
    53.33% (8)
    Обе команды забьют
    Да
    86.67% (13)
    Нет
    13.33% (2)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    40% (6)
    1:2 Израиль
    33.3% (5)
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