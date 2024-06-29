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Швейцария
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Италия
FIFA #10
Прогнозы 312
Швейцария 27.6% (86)
X 20.2% (63)
Италия 52.2% (163)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Швейцария
Ничья
Италия
3.55
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2.95
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2.90
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История личных встреч

Швейцария
Италия

3 матча

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

5 матчей

80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа

Первый тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа

История матчей

ОМЧ2Е
1:1
ОМЧ2Е
0:0
Е2
3:0
ТМС
1:1
ТМС
0:0

Голы

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

0.33
0.5

Среднее время на гол

270
180

Всего голов

4
1

Голов в среднем за матч

2
0.33

Среднее время на гол

45
270

Всего голов

5
2

Голов в среднем за матч

1
0.4

Тотал матчей

2.5
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

90
225

Бомбардиры внутри турнира

Швейцария
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эбишер Мишель 1 0.33
Шакири Джердан 1 0.33
Эмболо Брель 1 0.33
Дуа Квадво 1 0.33
Ндой Дан 1 0.33
Фройлер Ремо 0 0
Италия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Барелла Николо 1 0.33
Дзакканьи Маттиа 1 0.33
Бастони Алессандро 1 0.33
Пеллегрини Лоренцо 0 0
Калафьори Риккардо 0 0

Карточки

Швейцария
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Видмер Сильван 2 0
Родригес Рикардо 1 0
Джака Гранит 1 0
Фройлер Ремо 1 0
Сьерро Венсан 1 0
Ндой Дан 1 0
Якин Мурат (тренер) 1 0
Италия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Калафьори Риккардо 2 0
Кристанте Бриан 1 0
Пеллегрини Лоренцо 1 0
Доннарумма Джанлуиджи 1 0
Фаджоли Николо 1 0
Лучано Спаллетти 1 0

Результаты матчей

Швейцария
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Италия
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
2
Швейцария
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Италия
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

4
2
Швейцария
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Италия
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

5
4

Голы по времени матча

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

4
2
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
1
25%
1
50%
1-15
1
25%
1
50%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
50%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
4
4 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
1
20%
1
25%
1-15
2
40%
1
25%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
1
25%
76-90

Пропущено

3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
1
33%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Швейцария
(20 матчей)
40%
45%
15%
8 побед 9 ничьих 3 поражения
Швейцария - Германия 1:1 Шотландия - Швейцария 1:1 Венгрия - Швейцария 1:3 Швейцария - Австрия 1:1
Швейцария - Эстония 4:0 Ирландия - Швейцария 0:1 Дания - Швейцария 0:0 Румыния - Швейцария 1:0 Швейцария - Косово 1:1 Израиль - Швейцария 1:1 Швейцария - Беларусь 3:3 Швейцария - Андорра 3:0 Косово - Швейцария 2:2 Швейцария - Румыния 2:2 Андорра - Швейцария 1:2 Швейцария - Израиль 3:0 Беларусь - Швейцария 0:5 Португалия - Швейцария 6:1 Сербия - Швейцария 2:3 Бразилия - Швейцария 1:0
Италия
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Хорватия - Италия 1:1 Испания - Италия 1:0 Италия - Албания 2:1 Италия - Босния и Герцеговина 1:0
Италия - Турция 0:0 Италия - Эквадор 2:0 Италия - Венесуэла 2:1 Украина - Италия 0:0 Италия - Северная Македония 5:2 Англия - Италия 3:1 Италия - Мальта 4:0 Италия - Украина 2:1 Северная Македония - Италия 1:1 Нидерланды - Италия 2:3 Испания - Италия 2:1 Мальта - Италия 0:2 Италия - Англия 1:2 Австрия - Италия 2:0 Албания - Италия 1:3 Венгрия - Италия 0:2

Результаты матчей

Швейцария
Италия

Точный счет

1:1
1 раз 100%
2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

1:1
2 раза 67%
1:3
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
3
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Швейцария
Италия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше
1
2
1
2
2.5
1/8 финала
Испания
Грузия
Германия
Дания
Португалия
Словения
Франция
Бельгия
Румыния
Нидерланды
Австрия
Турция
Англия
Словакия
Швейцария
Италия
1/4 финала
?
?
?
?
?
?
?
?
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Грузия Микаутадзе Жорж 3 (1)
Словакия Шранц Иван 2
Германия Фюллькруг Никлас 2
Нидерланды Гакпо Коди 2
Германия Мусиала Джамал 2
Весь список

Топ нарушителей
Чехия Барак Антонин 1 1
Испания Родри Эрнандес 2
Турция Чалханоглу Хакан 2
Словения Янжа Эрик 2
Швейцария Видмер Сильван 2
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Швейцария - Италия от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 29 июня 2024, осталось 32 минуты.



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    • Прогнозы 312
    Швейцария 27.6% (86)
    X 20.2% (63)
    Италия 52.2% (163)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Швейцария
    Ничья
    Италия
    3.55
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    2.95
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Швейцария - Италия

    Исход игры
    Швейцария
    27% (87)
    Ничья
    20.5% (66)
    Италия
    52.5% (169)
    Тотал 2.5
    Больше
    48.39% (60)
    Меньше
    51.61% (64)
    Обе команды забьют
    Да
    78.23% (97)
    Нет
    21.77% (27)
    Популярный счёт
    1:2 Италия
    13.4% (43)
    1:1 Ничья
    11.5% (37)
    0:1 Италия
    4.7% (15)
    2:1 Швейцария
    3.4% (11)
    0:2 Италия
    1.6% (5)
    1:0 Швейцария
    1.2% (4)
    2:2 Ничья
    0.6% (2)
    2:0 Швейцария
    0.6% (2)
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