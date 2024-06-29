Стадион: Олимпиаштадион.
Прогноз на матч от Liveresult
История личных встреч
Швейцария
Италия
3 матча
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
5 матчей
80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа
Первый тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
1
1
Голов в среднем за матч
0.33
0.5
Среднее время на гол
270
180
Всего голов
4
1
Голов в среднем за матч
2
0.33
Среднее время на гол
45
270
Всего голов
5
2
Голов в среднем за матч
1
0.4
Тотал матчей
2.5
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
Среднее время на гол
90
225
Бомбардиры внутри турнира
Швейцария
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эбишер Мишель
|1
|0.33
|Шакири Джердан
|1
|0.33
|Эмболо Брель
|1
|0.33
|Дуа Квадво
|1
|0.33
|Ндой Дан
|1
|0.33
|Фройлер Ремо
|0
|0
Италия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Барелла Николо
|1
|0.33
|Дзакканьи Маттиа
|1
|0.33
|Бастони Алессандро
|1
|0.33
|Пеллегрини Лоренцо
|0
|0
|Калафьори Риккардо
|0
|0
Карточки
Швейцария
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Видмер Сильван
|2
|0
|Родригес Рикардо
|1
|0
|Джака Гранит
|1
|0
|Фройлер Ремо
|1
|0
|Сьерро Венсан
|1
|0
|Ндой Дан
|1
|0
|Якин Мурат (тренер)
|1
|0
Италия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Калафьори Риккардо
|2
|0
|Кристанте Бриан
|1
|0
|Пеллегрини Лоренцо
|1
|0
|Доннарумма Джанлуиджи
|1
|0
|Фаджоли Николо
|1
|0
|Лучано Спаллетти
|1
|0
Результаты матчей
Швейцария
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Италия
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
2
Швейцария
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Италия
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
4
2
Швейцария
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Италия
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
5
4
Голы по времени матча
Забито
1
2
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Забито
4
2
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
1
25%
1
50%
1-15
1
25%
1
50%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
50%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
5
4
4 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
1
20%
1
25%
1-15
2
40%
1
25%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
1
25%
76-90
Пропущено
3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
1
33%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Швейцария
(20 матчей)
40%
45%
15%
8 побед 9 ничьих 3 поражения
Швейцария - Германия 1:1 Шотландия - Швейцария 1:1 Венгрия - Швейцария 1:3 Швейцария - Австрия 1:1
Швейцария - Эстония 4:0 Ирландия - Швейцария 0:1 Дания - Швейцария 0:0 Румыния - Швейцария 1:0 Швейцария - Косово 1:1 Израиль - Швейцария 1:1 Швейцария - Беларусь 3:3 Швейцария - Андорра 3:0 Косово - Швейцария 2:2 Швейцария - Румыния 2:2 Андорра - Швейцария 1:2 Швейцария - Израиль 3:0 Беларусь - Швейцария 0:5 Португалия - Швейцария 6:1 Сербия - Швейцария 2:3 Бразилия - Швейцария 1:0
Италия
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Хорватия - Италия 1:1 Испания - Италия 1:0 Италия - Албания 2:1 Италия - Босния и Герцеговина 1:0
Италия - Турция 0:0 Италия - Эквадор 2:0 Италия - Венесуэла 2:1 Украина - Италия 0:0 Италия - Северная Македония 5:2 Англия - Италия 3:1 Италия - Мальта 4:0 Италия - Украина 2:1 Северная Македония - Италия 1:1 Нидерланды - Италия 2:3 Испания - Италия 2:1 Мальта - Италия 0:2 Италия - Англия 1:2 Австрия - Италия 2:0 Албания - Италия 1:3 Венгрия - Италия 0:2
Результаты матчей
Швейцария
Италия
Точный счет
1:1
1 раз 100%
2:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
2
1 раз 100%
Точный счет
1:1
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
1:1
2 раза 67%
1:3
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
3
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Швейцария
Италия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
12
12
|Грузия
|Микаутадзе Жорж
|3 (1)
|Словакия
|Шранц Иван
|2
|Германия
|Фюллькруг Никлас
|2
|Нидерланды
|Гакпо Коди
|2
|Германия
|Мусиала Джамал
|2
|Чехия
|Барак Антонин
|1 1
|Испания
|Родри Эрнандес
|2
|Турция
|Чалханоглу Хакан
|2
|Словения
|Янжа Эрик
|2
|Швейцария
|Видмер Сильван
|2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Швейцария - Италия
Исход игры
Швейцария
27% (87)
Ничья
20.5% (66)
Италия
52.5% (169)
Тотал 2.5
Больше
48.39% (60)
Меньше
51.61% (64)
Обе команды забьют
Да
78.23% (97)
Нет
21.77% (27)
Популярный счёт
1:2 Италия
13.4% (43)
1:1 Ничья
11.5% (37)
0:1 Италия
4.7% (15)
2:1 Швейцария
3.4% (11)
0:2 Италия
1.6% (5)
1:0 Швейцария
1.2% (4)
2:2 Ничья
0.6% (2)
2:0 Швейцария
0.6% (2)
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