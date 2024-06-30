До матча

— Английская сборная на групповом этапе показала очень скучный футбол, что отметили даже фанаты англичан, однако подопечные Гарета Саутгейта сумели свою группу выиграть. Удалось им минимально переиграть сербов, после чего были две унылые ничьи со сборными Дании и Словении.

— Словаки классно провели групповой этап. Команда Франческо Кальцоны неожиданно переиграла бельгийцев на старте турнира, после чего проиграла сборной Украины, а в третьем матче сыграла в ничью с румынами. В итоге, словаки заняли третье место в очень сложном квартете и вышли в плей-офф.