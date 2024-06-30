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Стадион: . Главный судья: Мелер Халил
Англия
FIFA #5
 
Позже
Словакия
FIFA #45

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0
Прогнозы 222
Англия 80.6% (179)
X 7.2% (16)
Словакия 12.2% (27)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Англия
Ничья
Словакия
4.40
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9.93
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Пикфорд
Джордан
2
Уокер
Кайл
5
Стоунс
Джон
6
Гехи
Марк
12
Триппьер
Киран
26
Майну
Кобби
4
Райс
Деклан
7
Сака
Букайо
10
Беллингем
Джуд
11
Фоден
Фил
9
Кейн
Гарри
1
Дубравка
Мартин
2
Пекарик
Петер
3
Вавро
Денис
14
Шкриньяр
Милан
16
Ганцко
Давид
19
Куцка
Юрай
22
Лоботка
Станислав
8
Дуда
Ондрей
26
Шранц
Иван
18
Стрелец
Давид
17
Гараслин
Лукаш
Англия
4-2-3-1
Словакия
4-3-3

История личных встреч

Англия
Словакия

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

История матчей

ОМЧ2Е
2:1
ОМЧ2Е
0:1
Е2
0:0
ТМС
4:0

Голы

Всего голов

6
1

Голов в среднем за матч

3
0.5

Среднее время на гол

30
180

Всего голов

0
1

Голов в среднем за матч

0
0.5

Среднее время на гол

0
180

Всего голов

6
2

Голов в среднем за матч

1.5
0.5

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

60
180

Бомбардиры внутри турнира

Англия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кейн Гарри 1 0.33
Беллингем Джуд 1 0.33
Сака Букайо 0 0
Словакия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шранц Иван 2 0.67
Дуда Ондрей 1 0.33
Куцка Юрай 0 0
Гараслин Лукаш 0 0

Карточки

Англия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Триппьер Киран 1 0
Фоден Фил 1 0
Гехи Марк 1 0
Галлахер Конор 1 0
Словакия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шранц Иван 1 0
Дуда Ондрей 1 0

Результаты матчей

Англия
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Словакия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Англия
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Словакия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

2
1
Англия
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Словакия
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

2
1

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
2
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
1
50%
0
0%
1-15
1
50%
2
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

2
3
2 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 3
1 Не забивали 0
1
50%
1
33%
1-15
1
50%
2
67%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Англия
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Англия - Словения 0:0 Дания - Англия 1:1 Сербия - Англия 0:1 Англия - Исландия 0:1
Англия - Босния и Герцеговина 3:0 Англия - Бельгия 2:2 Англия - Бразилия 0:1 Северная Македония - Англия 1:1 Англия - Мальта 2:0 Англия - Италия 3:1 Англия - Австралия 1:0 Шотландия - Англия 1:3 Украина - Англия 1:1 Англия - Северная Македония 7:0 Мальта - Англия 0:4 Англия - Украина 2:0 Италия - Англия 1:2 Англия - Франция 1:2 Англия - Сенегал 3:0 Уэльс - Англия 0:3
Словакия
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Словакия - Румыния 1:1 Словакия - Украина 1:2 Бельгия - Словакия 0:1 Словакия - Уэльс 4:0
Словакия - Сан-Марино 4:0 Норвегия - Словакия 1:1 Словакия - Австрия 0:2 Босния и Герцеговина - Словакия 1:2 Словакия - Исландия 4:2 Люксембург - Словакия 0:1 Португалия - Словакия 3:2 Словакия - Лихтенштейн 3:0 Словакия - Португалия 0:1 Лихтенштейн - Словакия 0:1 Исландия - Словакия 1:2 Словакия - Босния и Герцеговина 2:0 Словакия - Люксембург 0:0 Словакия - Чили 0:0 Черногория - Словакия 2:2 Словакия - Беларусь 1:1

Результаты матчей

Англия
Словакия

Точный счет

0:0
1 раз 100%
1:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
1
2 раза 100%

Точный счет

0:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
1
3 раза 100%

Тоталы голов в матче

Англия
Словакия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1/8 финала
Испания
Грузия
2 Германия
0 Дания
Португалия
Словения
Франция
Бельгия
Румыния
Нидерланды
Австрия
Турция
Англия
Словакия
2 Швейцария
0 Италия
1/4 финала
?
Германия
?
?
?
?
?
Швейцария
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Грузия Микаутадзе Жорж 3 (1)
Германия Мусиала Джамал 3
Германия Хаверц Кай 2 (1)
Словакия Шранц Иван 2
Германия Фюллькруг Никлас 2
Весь список

Топ нарушителей
Чехия Барак Антонин 1 1
Испания Родри Эрнандес 2
Турция Чалханоглу Хакан 2
Словения Янжа Эрик 2
Швейцария Видмер Сильван 2
Весь список
  • До матча
  • Английская сборная на групповом этапе показала очень скучный футбол, что отметили даже фанаты англичан, однако подопечные Гарета Саутгейта сумели свою группу выиграть. Удалось им минимально переиграть сербов, после чего были две унылые ничьи со сборными Дании и Словении. 
  • Словаки классно провели групповой этап. Команда Франческо Кальцоны неожиданно переиграла бельгийцев на старте турнира, после чего проиграла сборной Украины, а в третьем матче сыграла в ничью с румынами. В итоге, словаки заняли третье место в очень сложном квартете и вышли в плей-офф. 
  • Здравствуйте, дорогие друзья! Рад приветствовать вас на матче 1/8 финала Чемпионата Европы, в котором встретятся сборные Англии и Словакии. Комментировать эту встречу буду я, Соколов Александр. 
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Arena Auf Schalke. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
  • Текстовая онлайн трансляция матча Англия - Словакия от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 30 июня 2024, осталось 3 минуты.

    Главный судья: Мелер Халил

    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:0 – на это поставили 18.8% пользователей.
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Англия - Словакия

Исход игры
Англия
80.7% (180)
Ничья
7.2% (16)
Словакия
12.1% (27)
Тотал 2.5
Больше
37.19% (45)
Меньше
62.81% (76)
Обе команды забьют
Да
37.19% (45)
Нет
62.81% (76)
Популярный счёт
1:0 Англия
18.8% (42)
2:1 Англия
14.3% (32)
2:0 Англия
13.5% (30)
1:2 Словакия
3.1% (7)
3:1 Англия
1.8% (4)
3:0 Англия
0.9% (2)
1:1 Ничья
0.9% (2)
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