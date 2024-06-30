Стадион: Arena Auf Schalke. Главный судья: Мелер Халил
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
Прогноз на матч от Liveresult
26
Майну
Кобби
11
Фоден
Фил
16
Ганцко
Давид
19
Куцка
Юрай
26
Шранц
Иван
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Майну КоббиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Фоден ФилПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
3 Шоу ЛюкЗащитник
-
14 Конса ЭзриЗащитник
-
15 Данк ЛьюисЗащитник
-
22 Гомес ДжоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Эзе ЭберечиПолузащитник
-
24 Палмер КоулПолузащитник
-
25 Уортон АдамПолузащитник
-
17 Тони АйвенНападающий
-
19 Уоткинс ОллиНападающий
-
Главный тренер: Саутгейт Гарет
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Ганцко ДавидЗащитник
-
19 Куцка ЮрайПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Шранц ИванНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Родак МарекВратарь
-
23 Равас ГенрихВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Бенеш ЛаслоПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Беро МатушПолузащитник
-
24 Сейер ЛеоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
20 Дюриш ДавидНападающий
-
Главный тренер: Кальцона Франческо
История личных встреч
Англия
Словакия
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
6
1
Голов в среднем за матч
3
0.5
Среднее время на гол
30
180
Всего голов
0
1
Голов в среднем за матч
0
0.5
Среднее время на гол
0
180
Всего голов
6
2
Голов в среднем за матч
1.5
0.5
Тотал матчей
2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
60
180
Бомбардиры внутри турнира
Англия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кейн Гарри
|1
|0.33
|Беллингем Джуд
|1
|0.33
|Сака Букайо
|0
|0
Словакия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шранц Иван
|2
|0.67
|Дуда Ондрей
|1
|0.33
|Куцка Юрай
|0
|0
|Гараслин Лукаш
|0
|0
Карточки
Англия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Триппьер Киран
|1
|0
|Фоден Фил
|1
|0
|Гехи Марк
|1
|0
|Галлахер Конор
|1
|0
Словакия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шранц Иван
|1
|0
|Дуда Ондрей
|1
|0
Результаты матчей
Англия
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Словакия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Англия
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Словакия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
2
1
Англия
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Словакия
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
2
1
Голы по времени матча
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
2
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
1
50%
0
0%
1-15
1
50%
2
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
2
3
2 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 3
1 Не забивали 0
1
50%
1
33%
1-15
1
50%
2
67%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Результаты последних матчей
Англия
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Англия - Словения 0:0 Дания - Англия 1:1 Сербия - Англия 0:1 Англия - Исландия 0:1
Англия - Босния и Герцеговина 3:0 Англия - Бельгия 2:2 Англия - Бразилия 0:1 Северная Македония - Англия 1:1 Англия - Мальта 2:0 Англия - Италия 3:1 Англия - Австралия 1:0 Шотландия - Англия 1:3 Украина - Англия 1:1 Англия - Северная Македония 7:0 Мальта - Англия 0:4 Англия - Украина 2:0 Италия - Англия 1:2 Англия - Франция 1:2 Англия - Сенегал 3:0 Уэльс - Англия 0:3
Словакия
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Словакия - Румыния 1:1 Словакия - Украина 1:2 Бельгия - Словакия 0:1 Словакия - Уэльс 4:0
Словакия - Сан-Марино 4:0 Норвегия - Словакия 1:1 Словакия - Австрия 0:2 Босния и Герцеговина - Словакия 1:2 Словакия - Исландия 4:2 Люксембург - Словакия 0:1 Португалия - Словакия 3:2 Словакия - Лихтенштейн 3:0 Словакия - Португалия 0:1 Лихтенштейн - Словакия 0:1 Исландия - Словакия 1:2 Словакия - Босния и Герцеговина 2:0 Словакия - Люксембург 0:0 Словакия - Чили 0:0 Черногория - Словакия 2:2 Словакия - Беларусь 1:1
Результаты матчей
Англия
Словакия
Точный счет
0:0
1 раз 100%
1:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
1
2 раза 100%
Точный счет
0:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
0:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
2 раза 100%
1
1 раз 100%
Точный счет
0:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
1
3 раза 100%
Тоталы голов в матче
Англия
Словакия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
1/8 финала
1/4 финала
— ?
— Германия
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— Швейцария
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
|Грузия
|Микаутадзе Жорж
|3 (1)
|Германия
|Мусиала Джамал
|3
|Германия
|Хаверц Кай
|2 (1)
|Словакия
|Шранц Иван
|2
|Германия
|Фюллькруг Никлас
|2
|Чехия
|Барак Антонин
|1 1
|Испания
|Родри Эрнандес
|2
|Турция
|Чалханоглу Хакан
|2
|Словения
|Янжа Эрик
|2
|Швейцария
|Видмер Сильван
|2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Англия - Словакия
Исход игры
Англия
80.7% (180)
Ничья
7.2% (16)
Словакия
12.1% (27)
Тотал 2.5
Больше
37.19% (45)
Меньше
62.81% (76)
Обе команды забьют
Да
37.19% (45)
Нет
62.81% (76)
Популярный счёт
1:0 Англия
18.8% (42)
2:1 Англия
14.3% (32)
2:0 Англия
13.5% (30)
1:2 Словакия
3.1% (7)
3:1 Англия
1.8% (4)
3:0 Англия
0.9% (2)
1:1 Ничья
0.9% (2)
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