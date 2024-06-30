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Стадион: . Главный судья: Летексье Франсуа
Испания
FIFA #8
 
Позже
Грузия
FIFA #74
Прогнозы 316
Испания 62.3% (197)
X 7.3% (23)
Грузия 30.4% (96)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Испания
Ничья
Грузия
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23
Унай
Симон
2
Карвахаль
Даниэль
3
Ле
Норман
Робен
14
Лапорт
Эмерик
24
Кукурелья
Марк
20
Педри
16
Родри
Эрнандес
8
Фабиан
Руис
19
Ямаль
Ламин
7
Мората
Альваро
17
Уильямс
Нико
25
Мамардашвили
Георгий
15
Гвелесиани
Георгий
4
Кашия
Гурам
3
Двали
Лаша
2
Какабадзе
Отар
14
Лочошвили
Лука
10
Чакветадзе
Георгий
17
Китеишвили
Отар
6
Кочорашвили
Георгий
22
Микаутадзе
Жорж
7
Кварацхелия
Хвича
Испания
4-3-3
Грузия
5-3-2

История личных встреч

Испания
Грузия

6 матчей

100%
6 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
16.7%
6 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

Е2ОМ
3:1
Е2ОМ
1:7
ОМЧ2Е
4:0
ОМЧ2Е
1:2
ТМС
0:1
ЧМОМ
2:0
ЧМОМ
0:1

Голы

Всего голов

9
10

Голов в среднем за матч

2.25
3.33

Среднее время на гол

40
27

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

0.67
0.5

Среднее время на гол

135
180

Всего голов

11
12

Голов в среднем за матч

1.57
1.71

Тотал матчей

2.5
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

57
52

Бомбардиры внутри турнира

Испания
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фабиан Руис 1 0.33
Мората Альваро 1 0.33
Карвахаль Даниэль 1 0.33
Торрес Ферран 1 0.33
Ольмо Дани 0 0
Педри 0 0
Ямаль Ламин 0 0
Грузия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Микаутадзе Жорж 3 (2) 1
Кварацхелия Хвича 1 0.33
Кочорашвили Георгий 0 0

Карточки

Испания
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Родри Эрнандес 2 0
Карвахаль Даниэль 1 0
Ле Норман Робен 1 0
Вивиан Даниэль 1 0
Грузия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Меквабишвили Анзор 2 0
Кашия Гурам 1 0
Кверквелия Соломон 1 0
Гвелесиани Георгий 1 0
Кочорашвили Георгий 1 0

Результаты матчей

Испания
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Грузия
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
1
Испания
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Грузия
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
3
Испания
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Грузия
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

1
4

Голы по времени матча

Забито

3
1
3 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
2
67%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

1
3
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
1
100%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
4
4 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
1
25%
1
25%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
2
50%
2
50%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
4
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Испания
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Албания - Испания 0:1 Испания - Италия 1:0 Испания - Хорватия 3:0 Испания - Северная Ирландия 5:1
Испания - Андорра 5:0 Испания - Бразилия 3:3 Испания - Колумбия 0:1 Испания - Грузия 3:1 Кипр - Испания 1:3 Норвегия - Испания 0:1 Испания - Шотландия 2:0 Испания - Кипр 6:0 Грузия - Испания 1:7 Хорватия - Испания 0:0 Испания - Италия 2:1 Шотландия - Испания 2:0 Испания - Норвегия 3:0 Марокко - Испания 0:0 Япония - Испания 2:1 Испания - Германия 1:1
Грузия
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Грузия - Португалия 2:0 Грузия - Чехия 1:1 Турция - Грузия 3:1 Черногория - Грузия 1:3
Грузия - Греция 0:0 Грузия - Люксембург 2:0 Испания - Грузия 3:1 Грузия - Шотландия 2:2 Грузия - Кипр 4:0 Грузия - Таиланд 8:0 Норвегия - Грузия 2:1 Грузия - Испания 1:7 Шотландия - Грузия 2:0 Кипр - Грузия 1:2 Грузия - Норвегия 1:1 Грузия - Монголия 6:1 Марокко - Грузия 3:0 Гибралтар - Грузия 1:2 Грузия - Северная Македония 2:0 Грузия - Болгария 0:0

Результаты матчей

Испания
Грузия

Точный счет

1:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:1
1 раз 100%
3:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
3
1 раз 33%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Испания
Грузия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
1
1
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше
1
2
1
2
2.5
1/8 финала
Испания
Грузия
2 Германия
0 Дания
Португалия
Словения
Франция
Бельгия
Румыния
Нидерланды
Австрия
Турция
2 Англия
1 Словакия
2 Швейцария
0 Италия
1/4 финала
?
Германия
?
?
?
?
Англия
Швейцария
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Грузия Микаутадзе Жорж 3 (1)
Словакия Шранц Иван 3
Германия Мусиала Джамал 3
Германия Хаверц Кай 2 (1)
Англия Кейн Гарри 2
Весь список

Топ нарушителей
Чехия Барак Антонин 1 1
Испания Родри Эрнандес 2
Турция Чалханоглу Хакан 2
Словения Янжа Эрик 2
Швейцария Видмер Сильван 2
Весь список
  • До матча
  • Многие считают, что сборная Грузии уже прыгнула выше головы. Команда вышла из непростой группы в плей-офф и сыграет матч 1/8 финала против звездных испанцев. В первом туре на турнире Грузия уступила Турции со счетом 1:3, а во втором туре расписала мировую с Чехией (1:1). В матче третьего игрового дня грузины смогли совершить чудо и переиграли Португалию со счетом 2:0. В плей-офф команда вышла с третьего места и готова двигаться дальше.
  • Сборная Испании идеально провела групповой этапа чемпионата Европы по футболу в Германии. Команда смогла выиграть три встречи из трех возможных, не пропустив в свои ворота ни одного гола. «Красная фурия» смогла одолеть в стартовом туре Хорватию, переиграв соперника со счетом 3:0. Во втором матче испанская команда была сильнее Италии, которую одолела с минимальным счетом 1:0. В поединке третьего тура Испания переиграла Албанию (1:0), что позволило ей выйти в плей-офф с первого места.
  • Судья
    Представим вашему вниманию бригаду рефери:

    Главный судья: Франсуа Летексье (Франция);
    Ассистент: Сириль Мюнье (Франция);
    Ассистент: Мехди Рахмуни (Франция);
    Резервный: Сердар Гёзюбююк (Харлем, Нидерланды).
  • Доброго времени суток вам, уважаемые любители спорта №1! Спортивный портал LiveResult.Ru приветствует всех, кто неравнодушен к играм сборных. В рамках поединка 1/8 финала Евро-2024 сыграют между собой Испания и Грузия. Встреча состоится в Кёльне, на стадионе «Рейн-Энерги».

    Для вас текстовую трансляцию поединка проведет Козырев Вячеслав. Добро пожаловать на матч!
  • Текстовая онлайн трансляция матча Испания - Грузия от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 30 июня 2024, осталось 4 минуты.

    Главный судья: Летексье Франсуа

    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • 73 посетителя LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
    Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
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Прогнозы 316
Испания 62.3% (197)
X 7.3% (23)
Грузия 30.4% (96)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Испания
Ничья
Грузия
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Испания - Грузия

Исход игры
Испания
61.7% (205)
Ничья
7.2% (24)
Грузия
31% (103)
Тотал 2.5
Больше
57.48% (73)
Меньше
42.52% (54)
Обе команды забьют
Да
41.73% (53)
Нет
58.27% (74)
Популярный счёт
2:0 Испания
14.5% (48)
3:1 Испания
6.6% (22)
3:0 Испания
5.7% (19)
2:1 Испания
5.4% (18)
1:0 Испания
1.2% (4)
4:1 Испания
1.2% (4)
2:3 Грузия
0.6% (2)
4:2 Испания
0.6% (2)
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