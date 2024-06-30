До матча

— Многие считают, что сборная Грузии уже прыгнула выше головы. Команда вышла из непростой группы в плей-офф и сыграет матч 1/8 финала против звездных испанцев. В первом туре на турнире Грузия уступила Турции со счетом 1:3, а во втором туре расписала мировую с Чехией (1:1). В матче третьего игрового дня грузины смогли совершить чудо и переиграли Португалию со счетом 2:0. В плей-офф команда вышла с третьего места и готова двигаться дальше.

— Сборная Испании идеально провела групповой этапа чемпионата Европы по футболу в Германии. Команда смогла выиграть три встречи из трех возможных, не пропустив в свои ворота ни одного гола. «Красная фурия» смогла одолеть в стартовом туре Хорватию, переиграв соперника со счетом 3:0. Во втором матче испанская команда была сильнее Италии, которую одолела с минимальным счетом 1:0. В поединке третьего тура Испания переиграла Албанию (1:0), что позволило ей выйти в плей-офф с первого места.

— Представим вашему вниманию бригаду рефери:



Главный судья: Франсуа Летексье (Франция);

Ассистент: Сириль Мюнье (Франция);

Ассистент: Мехди Рахмуни (Франция);

Резервный: Сердар Гёзюбююк (Харлем, Нидерланды).