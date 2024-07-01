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Стадион: . Главный судья: Нюберг Гленн
Франция
FIFA #2
0:0
Первый тайм: 26'
Бельгия
FIFA #3
0'
14' Желтая карточка
Тчуамени Орельен
23' Желтая карточка
Гризманн Антуан
24' Желтая карточка
Рабио Адриен

Ход матча

14'
Тчуамени Орельен
 
23'
Гризманн Антуан
 
24'
Рабио Адриен
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 0
  • 3 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 60 Владение мячом, % 40

Владение мячом

Прогнозы 284
Франция 75.4% (214)
X 14.4% (41)
Бельгия 10.2% (29)
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16
Меньян
Майк
5
Кунде
Жюль
4
Упамекано
Дайо
17
Салиба
Вильям
22
Эрнандес
Тео
8
Тчуамени
Орельен
13
Канте
Н'Голо
14
Рабио
Адриен
7
Гризманн
Антуан
15
Тюрам
Маркус
10
Мбаппе
Килиан
1
Кастельс
Коэн
21
Кастань
Тимоти
4
Фас
Ваут
5
Вертонген
Ян
3
Теате
Артур
11
Карраско
Янник
24
Онана
Амаду
7
Де
Брёйне
Кевин
22
Доку
Жереми
10
Лукаку
Ромелу
20
Опенда
Лои
Франция
4-1-2-3
Бельгия
4-4-2

История личных встреч

Франция
Бельгия

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

5 матчей

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

История матчей

ЛНУ
2:3
ЧМ
1:0
ТМС
3:4
ТМС
0:0
ТМС
0:0

Голы

Всего голов

4
3

Голов в среднем за матч

1.33
1.5

Среднее время на гол

67
60

Всего голов

2
4

Голов в среднем за матч

1
1.33

Среднее время на гол

90
67

Всего голов

6
7

Голов в среднем за матч

1.2
1.4

Тотал матчей

2.5
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

75
64

Бомбардиры внутри турнира

Франция
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мбаппе Килиан 1 (1) 0.25
Бельгия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Де Брёйне Кевин 1 0.25
Тилеманс Юри 1 0.25
Лукаку Ромелу 0 0
Кастельс Коэн 0 0

Карточки

Франция
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гризманн Антуан 1 0
Рабио Адриен 1 0
Дембеле Усман 1 0
Мбаппе Килиан 1 0
Тчуамени Орельен 1 0
Бельгия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лукебакио Доди 2 0
Тилеманс Юри 1 0
Фас Ваут 1 0
Мангаля Орель 1 0

Результаты матчей

Франция
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Бельгия
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
0
Франция
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Бельгия
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

0
2
Франция
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Бельгия
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

1
2

Голы по времени матча

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Франция
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Франция - Польша 1:1 Нидерланды - Франция 0:0 Австрия - Франция 0:1 Франция - Канада 0:0
Франция - Люксембург 3:0 Франция - Чили 3:2 Франция - Германия 0:2 Греция - Франция 2:2 Франция - Гибралтар 14:0 Франция - Шотландия 4:1 Нидерланды - Франция 1:2 Германия - Франция 2:1 Франция - Ирландия 2:0 Франция - Греция 1:0 Гибралтар - Франция 0:3 Ирландия - Франция 0:1 Франция - Нидерланды 4:0 Аргентина - Франция 3:3 Франция - Марокко 2:0 Англия - Франция 1:2
Бельгия
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Украина - Бельгия 0:0 Бельгия - Румыния 2:0 Бельгия - Словакия 0:1 Бельгия - Люксембург 3:0
Бельгия - Черногория 2:0 Англия - Бельгия 2:2 Ирландия - Бельгия 0:0 Бельгия - Азербайджан 5:0 Бельгия - Сербия 1:0 Бельгия - Швеция 1:1 Австрия - Бельгия 2:3 Бельгия - Эстония 5:0 Азербайджан - Бельгия 0:1 Эстония - Бельгия 0:3 Бельгия - Австрия 1:1 Германия - Бельгия 2:3 Швеция - Бельгия 0:3 Хорватия - Бельгия 0:0 Бельгия - Марокко 0:2 Бельгия - Канада 1:0

Результаты матчей

Франция
Бельгия

Точный счет

1:1
1 раз 100%
0:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
0:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Франция
Бельгия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1/8 финала
4 Испания
1 Грузия
2 Германия
0 Дания
Португалия
Словения
Франция
Бельгия
Румыния
Нидерланды
Австрия
Турция
2 Англия
1 Словакия
2 Швейцария
0 Италия
1/4 финала
Испания
Германия
?
?
?
?
Англия
Швейцария
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Грузия Микаутадзе Жорж 3 (1)
Словакия Шранц Иван 3
Германия Мусиала Джамал 3
Испания Фабиан Руис 2 (2)
Германия Хаверц Кай 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Чехия Барак Антонин 1 1
Испания Родри Эрнандес 2
Турция Чалханоглу Хакан 2
Словения Янжа Эрик 2
Швейцария Видмер Сильван 2
Весь список
  • Первый тайм
  • Травма, повреждение
    28'
    Доку по итогам прошлого эпизода получил небольшое повреждение, но после паузы фланговый полузащитник сборной Бельгии показал, что он готов играть дальше. 
  • 27'
    Из-за перебора жёлтых карточек Адриен Рабио пропустит четвертьфинал Евро-2024, если он будет для Франции. 
  • Желтая карточка
    26'
    Полузащитник сборной Франции Адриен Рабио получил жёлтую карточку за грубую игру в центре поля против Доку. 
  • Опасный момент
    25'
    Де Брёйне со стандарта закрутил мяч в створ ворот, никто из игроков в итоге не задел мяч, но Меньян среагировал и ногой выбил мяч в сторону от своих владений. 
  • Желтая карточка
    24'
    Полузащитник сборной Франции Антуан Гризманн получил жёлтую карточку за грубую игру на левом фланге у своей штрафной площади. 
  • 23'
    Тчуамени с правой половины поля на дальний угол штрафной площади, Тюрам под давлением соперника головой сбросил мяч в центр к линии вратарской, Кастельс вовремя вышел из ворот и спокойно перехватил мяч. 
  • 22'
    Кастань совершил рывок по правому флангу и выполнил подачу на дальний угол штрафной площади, Кунде был единственным в зоне подачи и спокойно головой сбросил мяч в руки Меньяну. 
  • 21'
    Рабио с дальней дистанции решил пробить по воротам, мяч полетел значительно выше цели. 
  • Угловой
    20'
    Угловой у ворот сборной Бельгии. Гризманн выполнил подачу на ближний угол вратарской, Тюрам головой пробил в ближний угол ворот, мяч в створ не пошёл. 
  • Судья
    19'
    Карраско совершил рывок по правой половине поля и под давлением Тео у линии штрафной площади оказался на газоне, Гленн Нюберг показал, что нужно играть дальше. 
  • Желтая карточка
    18'
    Полузащитник сборной Франции Орельен Тчуамени получил жёлтую карточку за неспортивное поведение. 
  • Судья
    17'
    На повторе показалось, что мяч задел голову Онаны, который был перед Килианом, но Гленн Нюберг в итоге назначил удар от ворот, что вызвало гнев игроков сборной Франции. 
  • Угловой
    16'
    Гризманн с углового покатил мяч на Тео, далее Эрнандес отыгрался с Мбаппе, Килиан вошёл в штрафную площадь и пробил по воротам под давлением соперника, мяч полетел выше цели. 
  • 15'
    Гризманн с правой половины поля выполнил подачу на дальний угол вратарской, Кастань под давлением Мбаппе выбил мяч на угловой. 
  • 14'
    Сборная Бельгии решила всё же пока что играть исключительно на контратаках, что немного рискованно. 
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    • 13'
      Упамекано подключился к атаке по правому флангу, но под давлением сразу двух соперников Дайо упустил мяч в аут. 
    • 12'
      Лукаку совершил рывок по левому флангу, Салиба накрыл форварда сборной Бельгии, мяч в итоге ушёл в аут от игрока сборной Франции, но Гленн Нюберг как раз отдал мяч французам. 
    • 11'
      Гризманн от радиуса штрафной площади на исполнение пробил по воротам, мяч полетел по центру и очень слабо, Кастельс поймал его без особого труда. 
    • 10'
      Сборная Бельгии не прекращает искать забросами к штрафной площади Опенда, Меньян вновь вышел за пределы штрафной площади, на этот раз Майк спокойно выбил мяч на правый фланг своему партнёру по команде. 
    • 9'
      Сборная Франции пока что больше времени работает с мячом, но при этом всё же создать качественный момент в атаке у команды Дидье Дешама никак не получается. 
    • Судья
      8'
      Тюрам в борьбе с Тиавом на правом фланге у штрафной площади сборной Бельгии оказался на газоне, Гленн Нюберг показал, что будет удар от ворот. 
    • 7'
      Мбаппе при входе в штрафную площадь по левой половине поля пытался отыграться с Гризманном, но ответный пас на левый угол штрафной площади из центра половины поля сборной Бельгии у Антуана не получился. 
    • 6'
      Из глубины поля в очередной раз последовал заброс на ход Опенда по левому флангу, на этот раз Меньян вышел за пределы штрафной площади и выбил мяч в аут. 
    • Офсайд
      5'
      Меньян из своей штрафной площади выбил мяч на половину поля соперника, Тюрам забрался в небольшой офсайд. 
    • 4'
      Из глубины поля теперь уже последовал заброс на ход Опенда по правому флангу, на этот раз Упамекано выиграл забег за мячу у форварда сборной Бельгии. 
    • 3'
      Доку из глубины поля выполнил заброс на ход Опенда по левому флангу, защитники сборной Франции сыграли внимательно и перехватили мяч. 
    • 2'
      Тчуамени с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Рабио под давлением Вертонгена в касание отправил мяч в сторону от левой штанги. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Посмотрим, кто сегодня сможет показать более качественную игру в атаке и в итоге пробиться в четвертьфинал. Франция и Бельгия способны показывать хороший футбол, но вот в завершении атак у обеих команд есть проблемы. 
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Франция 0:0 Бельгия

    Исход игры
    Франция
    75.6% (223)
    Ничья
    14.2% (42)
    Бельгия
    10.2% (30)
    Тотал 2.5
    Больше
    57.6% (72)
    Меньше
    42.4% (53)
    Обе команды забьют
    Да
    68.8% (86)
    Нет
    31.2% (39)
    Популярный счёт
    2:1 Франция
    19% (56)
    1:0 Франция
    10.5% (31)
    1:1 Ничья
    4.7% (14)
    1:2 Бельгия
    2.4% (7)
    2:0 Франция
    1.7% (5)
    3:1 Франция
    1.4% (4)
    0:1 Бельгия
    0.7% (2)
    3:2 Франция
    0.7% (2)
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