Кастань совершил рывок по правому флангу и выполнил подачу на дальний угол штрафной площади, Кунде был единственным в зоне подачи и спокойно головой сбросил мяч в руки Меньяну.

Тчуамени с правой половины поля на дальний угол штрафной площади, Тюрам под давлением соперника головой сбросил мяч в центр к линии вратарской, Кастельс вовремя вышел из ворот и спокойно перехватил мяч.

Полузащитник сборной Франции Антуан Гризманн получил жёлтую карточку за грубую игру на левом фланге у своей штрафной площади.

Де Брёйне со стандарта закрутил мяч в створ ворот, никто из игроков в итоге не задел мяч, но Меньян среагировал и ногой выбил мяч в сторону от своих владений.

Полузащитник сборной Франции Адриен Рабио получил жёлтую карточку за грубую игру в центре поля против Доку.

Из-за перебора жёлтых карточек Адриен Рабио пропустит четвертьфинал Евро-2024, если он будет для Франции.

Доку по итогам прошлого эпизода получил небольшое повреждение, но после паузы фланговый полузащитник сборной Бельгии показал, что он готов играть дальше.

Сборная Бельгии решила всё же пока что играть исключительно на контратаках, что немного рискованно.

Гризманн с правой половины поля выполнил подачу на дальний угол вратарской, Кастань под давлением Мбаппе выбил мяч на угловой.

Гризманн с углового покатил мяч на Тео, далее Эрнандес отыгрался с Мбаппе, Килиан вошёл в штрафную площадь и пробил по воротам под давлением соперника, мяч полетел выше цели.

На повторе показалось, что мяч задел голову Онаны, который был перед Килианом, но Гленн Нюберг в итоге назначил удар от ворот, что вызвало гнев игроков сборной Франции.

Карраско совершил рывок по правой половине поля и под давлением Тео у линии штрафной площади оказался на газоне, Гленн Нюберг показал, что нужно играть дальше.

Угловой у ворот сборной Бельгии. Гризманн выполнил подачу на ближний угол вратарской, Тюрам головой пробил в ближний угол ворот, мяч в створ не пошёл.

13' Упамекано подключился к атаке по правому флангу, но под давлением сразу двух соперников Дайо упустил мяч в аут.

12' Лукаку совершил рывок по левому флангу, Салиба накрыл форварда сборной Бельгии, мяч в итоге ушёл в аут от игрока сборной Франции, но Гленн Нюберг как раз отдал мяч французам.

11' Гризманн от радиуса штрафной площади на исполнение пробил по воротам, мяч полетел по центру и очень слабо, Кастельс поймал его без особого труда.

10' Сборная Бельгии не прекращает искать забросами к штрафной площади Опенда, Меньян вновь вышел за пределы штрафной площади, на этот раз Майк спокойно выбил мяч на правый фланг своему партнёру по команде.

9' Сборная Франции пока что больше времени работает с мячом, но при этом всё же создать качественный момент в атаке у команды Дидье Дешама никак не получается.

8' Тюрам в борьбе с Тиавом на правом фланге у штрафной площади сборной Бельгии оказался на газоне, Гленн Нюберг показал, что будет удар от ворот.

7' Мбаппе при входе в штрафную площадь по левой половине поля пытался отыграться с Гризманном, но ответный пас на левый угол штрафной площади из центра половины поля сборной Бельгии у Антуана не получился.

6' Из глубины поля в очередной раз последовал заброс на ход Опенда по левому флангу, на этот раз Меньян вышел за пределы штрафной площади и выбил мяч в аут.

5' Меньян из своей штрафной площади выбил мяч на половину поля соперника, Тюрам забрался в небольшой офсайд.