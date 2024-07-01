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Стадион: . Главный судья: Орсато Даниэле
Португалия
FIFA #6
0:0
Второй тайм: 63'
Словения
FIFA #57
0'
32' Желтая карточка
Дркушич Ваня
37' Желтая карточка
Карничник Жан

Ход матча

32'
 
Дркушич Ваня
37'
 
Карничник Жан

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 6 Удары по воротам 4
  • 1 Удары в створ 1
  • 5 Угловые 3
  • 3 Офсайды 2
  • 3 Нарушения правил 10
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 269 Количество передач 136
  • 68 Владение мячом, % 32

Владение мячом

Прогнозы 242
Португалия 87.2% (211)
X 4.1% (10)
Словения 8.7% (21)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Португалия
Ничья
Словения
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
22
Кошта
Диогу
20
Канселу
Жоау
4
Диаш
Рубен
3
Пепе
Кеплер
19
Мендеш
Нуну
23
Витинья
II
6
Пальинья
Жоау
10
Силва
Бернарду
8
Фернандеш
Бруну
17
Леау
Рафаэл
7
Роналду
Криштиану
1
Облак
Ян
2
Карничник
Жан
21
Дркушич
Ваня
6
Бийол
Яка
3
Балковец
Юре
20
Стоянович
Петар
22
Гнезда-Черин
Адам
10
Элшник
Тими
Макс
17
Млакар
Ян
9
Шпорар
Андраж
11
Шешко
Беньямин
Португалия
4-2-3-1
Словения
4-4-2

История личных встреч

Португалия
Словения

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ТМС
2:0

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Бомбардиры внутри турнира

Португалия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фернандеш Бруну 1 0.25
Силва Бернарду 1 0.25
Консейсау Франсишку 1 0.25
Роналду Криштиану 0 0
Словения
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Янжа Эрик 1 0.25
Карничник Жан 1 0.25
Элшник Тими Макс 0 0

Карточки

Португалия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Леау Рафаэл 2 0
Роналду Криштиану 1 0
Невеш Рубен 1 0
Пальинья Жоау 1 0
Нету Педру 1 0
Консейсау Франсишку 1 0
Словения
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Янжа Эрик 2 0
Стоянович Петар 1 0
Целар Жан 1 0
Карничник Жан 1 0
Бийол Яка 1 0
Дркушич Ваня 1 0
Випотник Жан 1 0

Результаты матчей

Португалия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Словения
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
0
Португалия
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Словения
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

2
2
Португалия
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Словения
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

2
2

Голы по времени матча

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

3
2
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

3
2
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
33%
1
50%
76-90

Пропущено

5
2
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Португалия
(20 матчей)
80%
20%
16 побед 0 ничьих 4 поражения
Грузия - Португалия 2:0 Турция - Португалия 0:3 Португалия - Чехия 2:1 Португалия - Ирландия 3:0
Португалия - Хорватия 1:2 Португалия - Финляндия 4:2 Словения - Португалия 2:0 Португалия - Швеция 5:2 Португалия - Исландия 2:0 Лихтенштейн - Португалия 0:2 Босния и Герцеговина - Португалия 0:5 Португалия - Словакия 3:2 Португалия - Люксембург 9:0 Словакия - Португалия 0:1 Исландия - Португалия 0:1 Португалия - Босния и Герцеговина 3:0 Люксембург - Португалия 0:6 Португалия - Лихтенштейн 4:0 Марокко - Португалия 1:0 Португалия - Швейцария 6:1
Словения
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Англия - Словения 0:0 Словения - Сербия 1:1 Словения - Дания 1:1 Словения - Болгария 1:1
Словения - Армения 2:1 Словения - Португалия 2:0 Мальта - Словения 2:2 США - Словения 0:1 Словения - Казахстан 2:1 Дания - Словения 2:1 Северная Ирландия - Словения 0:1 Словения - Финляндия 3:0 Сан-Марино - Словения 0:4 Словения - Северная Ирландия 4:2 Словения - Дания 1:1 Финляндия - Словения 2:0 Словения - Сан-Марино 2:0 Казахстан - Словения 1:2 Словения - Черногория 1:0 Румыния - Словения 1:2

Результаты матчей

Португалия
Словения

Точный счет

2:1
1 раз 100%
1:1
2 раза 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
1
2 раза 100%

Точный счет

0:3
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
0:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
1 раз 100%

Точный счет

0:3
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
1:1
2 раза 67%
0:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Португалия
Словения

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5
1
1
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
2
1
1.5
1
2
2.5
1/8 финала
4 Испания
1 Грузия
2 Германия
0 Дания
Португалия
Словения
1 Франция
0 Бельгия
Румыния
Нидерланды
Австрия
Турция
2 Англия
1 Словакия
2 Швейцария
0 Италия
1/4 финала
Испания
Германия
?
Франция
?
?
Англия
Швейцария
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Грузия Микаутадзе Жорж 3 (1)
Словакия Шранц Иван 3
Германия Мусиала Джамал 3
Испания Фабиан Руис 2 (2)
Германия Хаверц Кай 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Чехия Барак Антонин 1 1
Испания Родри Эрнандес 2
Турция Чалханоглу Хакан 2
Словения Янжа Эрик 2
Швейцария Видмер Сильван 2
Весь список
  • Второй тайм
  • 62'
    Около получаса остается играть во втором тайме, не удается сборной Португалии реализовать свое преимущество в классе.
  • 61'
    Шешко убегает к чужой штрафной площади, уходит от Пепе, однако пробивает метров с 14 мимо дальнего угла.
  • 59'
    Выбрались словенцы в атаку, Гнезда-Черин отмечается ударом метров с 20, однако мяч летит очень высоко.
  • Угловой
    58'
    Угловой на правом фланге атаки разыграли португальцы, в итоге Фернандеш направил мяч в штрафную, однако Шпорар принял снаряд на себя.
  • 56'
    Канселу в очередной раз врывается в штрафную, Фернандеш пяткой катит под удар Витинье, однако под мяч бросается Бийол.
  • 55'
    Мощный удар наносит Криштиану со штрафного, мяч миновал "стенку", но угодил в кулаки Облака.
  • 54'
    Гнезда-Черин фолит против Канселу в опасной близости от своей штрафной, 22 метра до ворот, мяч установлен напротив правой штанги.
  • 52'
    Витинья попытался пробить из-за пределов штрафной площади, однако Дркушич в очередной раз встает на пути мяча.
  • Офсайд
    51'
    Шешко после навеса партнера головой направил мяч в дальний угол по дуге, но в створ не попал, плюс чуть раньше офсайд зафиксирован у Шпорара.
  • Фол, нарушение
    49'
    Шешко жестковато фолит на фланге против Пепе, не сразу ветеран португальского футбола поднимается на ноги.
  • Угловой
    48'
    Угловой на правом фланге словенцы разыграли, Элшник после навеса попытался пробить слёта, но особых проблем у Кошты не возникло.
  • 47'
    Канселу врывается в штрафную с правого края и простреливает в центр, мяч от ноги Дркушича отскакивает к Бернарду, который с 13 метров пробил выше ворот.
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался!
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Звучит свисток на перерыв!
  • Опасный момент
    45'
    Леау с левого края штрафной катит мяч на радиус, Пальинья в касание пробивает в левый от себя угол, однако снаряд цепляет штангу с внешней стороны и проходит рядом со штангой!
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    • Угловой
      45'
      Гнезда-Черин с углового навесил на ближнюю штангу, мяч угодил в спину Бийолу и прошел мимо створа.
    • Дополнительное время
      45'
      2 минуты добавляет Даниэле Орсато к основному времени первого тайма.
    • 44'
      Шешко отмечается плотным ударом метров с 30, однако мяч пошел точно по центру и стал добычей Диогу Кошты.
    • 43'
      Шешко смещается с правого фланга вдоль линии штрафной, однако португальцев в этой зоне было слишком много.
    • Офсайд
      41'
      Вертикальный заброс в направлении Роналду приводит к отмашке лайнсмена, к тому же Облак в этом моменте всё равно был первым на мяче.
    • Угловой
      40'
      Разыграли словенцы свой первый угловой, Гнезда-Черин исполнил слишком сильную подачу, мяч ушел за боковую линию, никого не задев.
    • 39'
      Стоянович прорывается по правому флангу, добирается до штрафной и катит мяч под удар Шпорару, которого в последний момент опередил Мендеш.
    • 38'
      Роналду, несмотря на не самую очевидную позицию, отмечается прямым ударом со штрафного, однако мяч летит выше ворот.
    • Желтая карточка
      37'
      Карничник получает желтую карточку за игру рукой, которая прервала проход Леау по флангу.
    • Угловой
      36'
      Угловой португальцы в этот раз разыграли, после чего Витинья навесил на дальнюю штангу, а Роналду не дотянулся до мяча головой.
    • 35'
      Еще один проход Леау приводит к угловому на левом фланге атаки, Дркушич выбивает мяч за лицевую линию.
    • 34'
      Роналду со штрафного с 21 метра наносит удар в дальний верхний угол, однако мяч пролетает над перекладиной.
    • Желтая карточка
      32'
      Первая желтая карточка сегодня - проход Леау в нескольких метрах от своей штрафной срывает Дркушич.
    • 31'
      У португальцев прошла хорошая диагональ на Фернандеша, которому не позволил пробить по воротам Бийол. В следующей фазе атаки Роналду в борьбе с Дркушичем головой пробил точно в руки Облаку.
    • Угловой
      29'
      Угловой с правого фланга подает Бернарду Силва, однако словенцы легко выбивают мяч, а вторым темпом Рубен Диаш забрался в положение "вне игры".
    • 27'
      Канселу подает с правого фланга на дальнюю штангу, однако Дркушич выигрывает верховую борьбу у Роналду.
    • Фол, нарушение
      26'
      Леау на фланге жестковато встретил Черина, требуют словенцы желтую карточку, но пока Орсато в кармашек не тянется.
    • Фол, нарушение
      25'
      Пальинья подыграл себе рукой около чужой штрафной площади, это первый фол португальцев сегодня.
    • 24'
      Не идет в прессинг сборная Словении, но встречает соперника достаточно высоко, не позволяя португальцам легко переводить мяч в переднюю линию.
    • Фол, нарушение
      23'
      И снова Мендеш оказывается на газоне, в этот раз после фола Шпорара, при помощи партнеров Нуну поднимается на ноги.
    • 22'
      Потеряли мяч португальцы на своей половине поля, однако словенцы не смогли довести свою атаку до ума.
    • 21'
      Разбивается игра на эпизоды в эти минуты, удается сборной Словении отодвинуть игру от своей штрафной площади.
    • Травма, повреждение
      19'
      Мендешу требуется помощь врачей после подката со стороны Стояновича, медбригада португальцев на поле.
    • Фол, нарушение
      17'
      Шпорара затолкали на половине поля португальцев, но игра продолжилась, в итоге Млакар завалил на газон Пальинью.
    • Судья
      15'
      Роналду оказывается на газоне после единоборства с Дркушичем в момент подачи Фернандеша, свисток Орсато молчит.
    • 14'
      С первых минут сборная Португалии забирает мяч под свой контроль, словенцы пока даже выбраться в контратаку не могут.
    • 13'
      Бернарду Силва исполняет подачу с правого фланга, Роналду не дотягивается до мяча головой, а Фернандешу на дальней штанге не хватает сантиметров, чтобы ткнуть мяч в падении.
    • Фол, нарушение
      11'
      Карничник мешает Рафаэлу Леау набрать ход на левом фланге португальской атаки, фолов сегодня наверняка будет немало.
    • Угловой
      10'
      Витинья с углового снова подает на дальнюю штангу, Рубен Диаш скидывает мяч в центр, а Пепе в падении пробить по воротам не удается.
    • 9'
      Напомним, что команды в истории провели всего один матч - в марте этого года в товарищеской встрече словенцы дома переиграли португальцев со счётом 2:0.
    • 8'
      Роналду врывается в штрафную с левого края, однако не очень удачно подрабатывает мяч, а падение Криштиану было скорее от отчаяния, нежели от контакта с защитником.
    • 7'
      Витинья подает штрафной с левого фланга, Пепе скинул мяч во вратарскую в руки Облаку, при этом снаряд чуть раньше успел покинуть пределы поля.
    • Офсайд
      6'
      Шпорар забирается в положение "вне игры" на правом фланге атаки, внимательно действует лайнсмен на ближней бровке.
    • Угловой
      5'
      Рафаэл Леау после навеса с правого фланга добирается до мяча, однако снаряд проходит мимо створа после касания защитника. После навеса Витиньи на дальний край штрафной Рубен Диаш пробил по воротам с левой, но в створ не попал.
    • 4'
      Словенцы стали третьими в группе С, все три матча сведя к ничьей и уступив вторую строчку Дании только по большему количеству желтых карточек.
    • 3'
      Напомним, что сборная Португалии выиграла группу F, обыграв Чехию (2:1) и Турцию (3:0), а поражение от Грузии (0:2) ни на что не повлияло.
    • 2'
      Отметим, что чуть ранее сборная Франции с минимальным счётом одолела Бельгию, победитель нашего матча сыграет в четвертьфинале с "трехцветными".
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался, поехали!
    • До матча
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Португалия 0:0 Словения

    Исход игры
    Португалия
    87.2% (211)
    Ничья
    4.1% (10)
    Словения
    8.7% (21)
    Тотал 2.5
    Больше
    41.27% (52)
    Меньше
    58.73% (74)
    Обе команды забьют
    Да
    37.3% (47)
    Нет
    62.7% (79)
    Популярный счёт
    2:0 Португалия
    21.9% (53)
    2:1 Португалия
    12.8% (31)
    1:0 Португалия
    7.4% (18)
    3:1 Португалия
    3.3% (8)
    3:0 Португалия
    2.5% (6)
    2:3 Словения
    1.7% (4)
    1:1 Ничья
    0.8% (2)
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