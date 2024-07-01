Стадион: Дойче банк Парк. Главный судья: Орсато Даниэле
0:0
Второй тайм: 63'
Ход матча
32'
37'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
6 Удары по воротам 4
-
1 Удары в створ 1
-
5 Угловые 3
-
3 Офсайды 2
-
3 Нарушения правил 10
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
269 Количество передач 136
-
68 Владение мячом, % 32
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
22
Кошта
Диогу
20
Канселу
Жоау
19
Мендеш
Нуну
23
Витинья
II
17
Леау
Рафаэл
1
Облак
Ян
21
Дркушич
Ваня
17
Млакар
Ян
- Основной состав
-
22 Кошта ДиогуВратарь
-
20 Канселу ЖоауЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Мендеш НунуЗащитник
-
23 ВитиньяПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Леау РафаэлПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
12 Са ЖозеВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Невеш ЖоауПолузащитник
-
16 Луис МатеусПолузащитник
-
18 Невеш РубенПолузащитник
-
25 Нету ПедруПолузащитник
- Нападающий
-
11 Фелиш ЖоауНападающий
-
21 Жота ДиогуНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Мартинес Роберто
- Основной состав
-
1 Облак ЯнВратарь
- Защитник
-
21 Дркушич ВаняЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Млакар ЯнПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Белек ВидВратарь
-
16 Векич ИгорВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Куртич ЯсминПолузащитник
-
15 Хорват ТомиПолузащитник
- Полузащитник
-
26 Иличич ЙосипПолузащитник
-
18 Випотник ЖанНападающий
-
19 Целар ЖанНападающий
-
24 Зугеля НиноНападающий
-
Главный тренер: Кек Матьяж
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Португалия
Словения
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Бомбардиры внутри турнира
Португалия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фернандеш Бруну
|1
|0.25
|Силва Бернарду
|1
|0.25
|Консейсау Франсишку
|1
|0.25
|Роналду Криштиану
|0
|0
Словения
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Янжа Эрик
|1
|0.25
|Карничник Жан
|1
|0.25
|Элшник Тими Макс
|0
|0
Карточки
Португалия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Леау Рафаэл
|2
|0
|Роналду Криштиану
|1
|0
|Невеш Рубен
|1
|0
|Пальинья Жоау
|1
|0
|Нету Педру
|1
|0
|Консейсау Франсишку
|1
|0
Словения
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Янжа Эрик
|2
|0
|Стоянович Петар
|1
|0
|Целар Жан
|1
|0
|Карничник Жан
|1
|0
|Бийол Яка
|1
|0
|Дркушич Ваня
|1
|0
|Випотник Жан
|1
|0
Результаты матчей
Португалия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Словения
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
0
0
Португалия
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Словения
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
2
2
Португалия
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Словения
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
2
2
Голы по времени матча
Забито
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
3
2
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
3
2
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
33%
1
50%
76-90
Пропущено
5
2
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Результаты последних матчей
Португалия
(20 матчей)
80%
20%
16 побед 0 ничьих 4 поражения
Грузия - Португалия 2:0 Турция - Португалия 0:3 Португалия - Чехия 2:1 Португалия - Ирландия 3:0
Португалия - Хорватия 1:2 Португалия - Финляндия 4:2 Словения - Португалия 2:0 Португалия - Швеция 5:2 Португалия - Исландия 2:0 Лихтенштейн - Португалия 0:2 Босния и Герцеговина - Португалия 0:5 Португалия - Словакия 3:2 Португалия - Люксембург 9:0 Словакия - Португалия 0:1 Исландия - Португалия 0:1 Португалия - Босния и Герцеговина 3:0 Люксембург - Португалия 0:6 Португалия - Лихтенштейн 4:0 Марокко - Португалия 1:0 Португалия - Швейцария 6:1
Словения
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Англия - Словения 0:0 Словения - Сербия 1:1 Словения - Дания 1:1 Словения - Болгария 1:1
Словения - Армения 2:1 Словения - Португалия 2:0 Мальта - Словения 2:2 США - Словения 0:1 Словения - Казахстан 2:1 Дания - Словения 2:1 Северная Ирландия - Словения 0:1 Словения - Финляндия 3:0 Сан-Марино - Словения 0:4 Словения - Северная Ирландия 4:2 Словения - Дания 1:1 Финляндия - Словения 2:0 Словения - Сан-Марино 2:0 Казахстан - Словения 1:2 Словения - Черногория 1:0 Румыния - Словения 1:2
Результаты матчей
Португалия
Словения
Точный счет
2:1
1 раз 100%
1:1
2 раза 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
1
2 раза 100%
Точный счет
0:3
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
0:0
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
1 раз 100%
Точный счет
0:3
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
1:1
2 раза 67%
0:0
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Португалия
Словения
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
21
12
1/8 финала
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
|Грузия
|Микаутадзе Жорж
|3 (1)
|Словакия
|Шранц Иван
|3
|Германия
|Мусиала Джамал
|3
|Испания
|Фабиан Руис
|2 (2)
|Германия
|Хаверц Кай
|2 (1)
|Чехия
|Барак Антонин
|1 1
|Испания
|Родри Эрнандес
|2
|Турция
|Чалханоглу Хакан
|2
|Словения
|Янжа Эрик
|2
|Швейцария
|Видмер Сильван
|2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Португалия 0:0 Словения
Исход игры
Португалия
87.2% (211)
Ничья
4.1% (10)
Словения
8.7% (21)
Тотал 2.5
Больше
41.27% (52)
Меньше
58.73% (74)
Обе команды забьют
Да
37.3% (47)
Нет
62.7% (79)
Популярный счёт
2:0 Португалия
21.9% (53)
2:1 Португалия
12.8% (31)
1:0 Португалия
7.4% (18)
3:1 Португалия
3.3% (8)
3:0 Португалия
2.5% (6)
2:3 Словения
1.7% (4)
1:1 Ничья
0.8% (2)
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