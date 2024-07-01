Гнезда-Черин фолит против Канселу в опасной близости от своей штрафной, 22 метра до ворот, мяч установлен напротив правой штанги.

Мощный удар наносит Криштиану со штрафного, мяч миновал "стенку", но угодил в кулаки Облака.

Канселу в очередной раз врывается в штрафную, Фернандеш пяткой катит под удар Витинье, однако под мяч бросается Бийол.

Угловой на правом фланге атаки разыграли португальцы, в итоге Фернандеш направил мяч в штрафную, однако Шпорар принял снаряд на себя.

Выбрались словенцы в атаку, Гнезда-Черин отмечается ударом метров с 20, однако мяч летит очень высоко.

Шешко убегает к чужой штрафной площади, уходит от Пепе, однако пробивает метров с 14 мимо дальнего угла.

Около получаса остается играть во втором тайме, не удается сборной Португалии реализовать свое преимущество в классе.

Канселу врывается в штрафную с правого края и простреливает в центр, мяч от ноги Дркушича отскакивает к Бернарду, который с 13 метров пробил выше ворот.

Угловой на правом фланге словенцы разыграли, Элшник после навеса попытался пробить слёта, но особых проблем у Кошты не возникло.

Шешко жестковато фолит на фланге против Пепе, не сразу ветеран португальского футбола поднимается на ноги.

Шешко после навеса партнера головой направил мяч в дальний угол по дуге, но в створ не попал, плюс чуть раньше офсайд зафиксирован у Шпорара.

Витинья попытался пробить из-за пределов штрафной площади, однако Дркушич в очередной раз встает на пути мяча.

Леау с левого края штрафной катит мяч на радиус, Пальинья в касание пробивает в левый от себя угол, однако снаряд цепляет штангу с внешней стороны и проходит рядом со штангой!

Угловой португальцы в этот раз разыграли, после чего Витинья навесил на дальнюю штангу, а Роналду не дотянулся до мяча головой.

Карничник получает желтую карточку за игру рукой, которая прервала проход Леау по флангу.

Роналду, несмотря на не самую очевидную позицию, отмечается прямым ударом со штрафного, однако мяч летит выше ворот.

Стоянович прорывается по правому флангу, добирается до штрафной и катит мяч под удар Шпорару, которого в последний момент опередил Мендеш.

Разыграли словенцы свой первый угловой, Гнезда-Черин исполнил слишком сильную подачу, мяч ушел за боковую линию, никого не задев.

Вертикальный заброс в направлении Роналду приводит к отмашке лайнсмена, к тому же Облак в этом моменте всё равно был первым на мяче.

Шешко смещается с правого фланга вдоль линии штрафной, однако португальцев в этой зоне было слишком много.

Шешко отмечается плотным ударом метров с 30, однако мяч пошел точно по центру и стал добычей Диогу Кошты.

2 минуты добавляет Даниэле Орсато к основному времени первого тайма.

Гнезда-Черин с углового навесил на ближнюю штангу, мяч угодил в спину Бийолу и прошел мимо створа.

35' Еще один проход Леау приводит к угловому на левом фланге атаки, Дркушич выбивает мяч за лицевую линию.

34' Роналду со штрафного с 21 метра наносит удар в дальний верхний угол, однако мяч пролетает над перекладиной.

32' Первая желтая карточка сегодня - проход Леау в нескольких метрах от своей штрафной срывает Дркушич.

31' У португальцев прошла хорошая диагональ на Фернандеша, которому не позволил пробить по воротам Бийол. В следующей фазе атаки Роналду в борьбе с Дркушичем головой пробил точно в руки Облаку.

29' Угловой с правого фланга подает Бернарду Силва, однако словенцы легко выбивают мяч, а вторым темпом Рубен Диаш забрался в положение "вне игры".

27' Канселу подает с правого фланга на дальнюю штангу, однако Дркушич выигрывает верховую борьбу у Роналду.

26' Леау на фланге жестковато встретил Черина, требуют словенцы желтую карточку, но пока Орсато в кармашек не тянется.

25' Пальинья подыграл себе рукой около чужой штрафной площади, это первый фол португальцев сегодня.

24' Не идет в прессинг сборная Словении, но встречает соперника достаточно высоко, не позволяя португальцам легко переводить мяч в переднюю линию.

23' И снова Мендеш оказывается на газоне, в этот раз после фола Шпорара, при помощи партнеров Нуну поднимается на ноги.

22' Потеряли мяч португальцы на своей половине поля, однако словенцы не смогли довести свою атаку до ума.

21' Разбивается игра на эпизоды в эти минуты, удается сборной Словении отодвинуть игру от своей штрафной площади.

19' Мендешу требуется помощь врачей после подката со стороны Стояновича, медбригада португальцев на поле.

17' Шпорара затолкали на половине поля португальцев, но игра продолжилась, в итоге Млакар завалил на газон Пальинью.

15' Роналду оказывается на газоне после единоборства с Дркушичем в момент подачи Фернандеша, свисток Орсато молчит.

14' С первых минут сборная Португалии забирает мяч под свой контроль, словенцы пока даже выбраться в контратаку не могут.

13' Бернарду Силва исполняет подачу с правого фланга, Роналду не дотягивается до мяча головой, а Фернандешу на дальней штанге не хватает сантиметров, чтобы ткнуть мяч в падении.

11' Карничник мешает Рафаэлу Леау набрать ход на левом фланге португальской атаки, фолов сегодня наверняка будет немало.

10' Витинья с углового снова подает на дальнюю штангу, Рубен Диаш скидывает мяч в центр, а Пепе в падении пробить по воротам не удается.

9' Напомним, что команды в истории провели всего один матч - в марте этого года в товарищеской встрече словенцы дома переиграли португальцев со счётом 2:0.

8' Роналду врывается в штрафную с левого края, однако не очень удачно подрабатывает мяч, а падение Криштиану было скорее от отчаяния, нежели от контакта с защитником.

7' Витинья подает штрафной с левого фланга, Пепе скинул мяч во вратарскую в руки Облаку, при этом снаряд чуть раньше успел покинуть пределы поля.

6' Шпорар забирается в положение "вне игры" на правом фланге атаки, внимательно действует лайнсмен на ближней бровке.

5' Рафаэл Леау после навеса с правого фланга добирается до мяча, однако снаряд проходит мимо створа после касания защитника. После навеса Витиньи на дальний край штрафной Рубен Диаш пробил по воротам с левой, но в створ не попал.

4' Словенцы стали третьими в группе С, все три матча сведя к ничьей и уступив вторую строчку Дании только по большему количеству желтых карточек.

3' Напомним, что сборная Португалии выиграла группу F, обыграв Чехию (2:1) и Турцию (3:0), а поражение от Грузии (0:2) ни на что не повлияло.

2' Отметим, что чуть ранее сборная Франции с минимальным счётом одолела Бельгию, победитель нашего матча сыграет в четвертьфинале с "трехцветными".