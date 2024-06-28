Стадион: Дойче банк Парк.
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Прогноз на матч от Liveresult
История личных встреч
Португалия
Словения
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Бомбардиры внутри турнира
Португалия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фернандеш Бруну
|1
|0.33
|Силва Бернарду
|1
|0.33
|Консейсау Франсишку
|1
|0.33
|Роналду Криштиану
|0
|0
Словения
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Янжа Эрик
|1
|0.33
|Карничник Жан
|1
|0.33
|Элшник Тими Макс
|0
|0
Карточки
Португалия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Леау Рафаэл
|2
|0
|Роналду Криштиану
|1
|0
|Невеш Рубен
|1
|0
|Пальинья Жоау
|1
|0
|Нету Педру
|1
|0
|Консейсау Франсишку
|1
|0
Словения
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Янжа Эрик
|2
|0
|Стоянович Петар
|1
|0
|Целар Жан
|1
|0
|Бийол Яка
|1
|0
|Випотник Жан
|1
|0
Результаты матчей
Португалия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Словения
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
0
0
Португалия
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Словения
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
2
2
Португалия
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Словения
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
2
2
Голы по времени матча
Забито
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
3
2
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
3
2
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
33%
1
50%
76-90
Пропущено
5
2
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Результаты последних матчей
Португалия
(20 матчей)
80%
20%
16 побед 0 ничьих 4 поражения
Грузия - Португалия 2:0 Турция - Португалия 0:3 Португалия - Чехия 2:1 Португалия - Ирландия 3:0
Португалия - Хорватия 1:2 Португалия - Финляндия 4:2 Словения - Португалия 2:0 Португалия - Швеция 5:2 Португалия - Исландия 2:0 Лихтенштейн - Португалия 0:2 Босния и Герцеговина - Португалия 0:5 Португалия - Словакия 3:2 Португалия - Люксембург 9:0 Словакия - Португалия 0:1 Исландия - Португалия 0:1 Португалия - Босния и Герцеговина 3:0 Люксембург - Португалия 0:6 Португалия - Лихтенштейн 4:0 Марокко - Португалия 1:0 Португалия - Швейцария 6:1
Словения
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Англия - Словения 0:0 Словения - Сербия 1:1 Словения - Дания 1:1 Словения - Болгария 1:1
Словения - Армения 2:1 Словения - Португалия 2:0 Мальта - Словения 2:2 США - Словения 0:1 Словения - Казахстан 2:1 Дания - Словения 2:1 Северная Ирландия - Словения 0:1 Словения - Финляндия 3:0 Сан-Марино - Словения 0:4 Словения - Северная Ирландия 4:2 Словения - Дания 1:1 Финляндия - Словения 2:0 Словения - Сан-Марино 2:0 Казахстан - Словения 1:2 Словения - Черногория 1:0 Румыния - Словения 1:2
Результаты матчей
Португалия
Словения
Точный счет
2:1
1 раз 100%
1:1
2 раза 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
1
2 раза 100%
Точный счет
0:3
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
0:0
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
1 раз 100%
Точный счет
0:3
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
1:1
2 раза 67%
0:0
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Португалия
Словения
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
21
12
|Грузия
|Микаутадзе Жорж
|3 (1)
|Словакия
|Шранц Иван
|2
|Германия
|Фюллькруг Никлас
|2
|Нидерланды
|Гакпо Коди
|2
|Германия
|Мусиала Джамал
|2
|Чехия
|Барак Антонин
|1 1
|Испания
|Родри Эрнандес
|2
|Турция
|Чалханоглу Хакан
|2
|Словения
|Янжа Эрик
|2
|Швейцария
|Видмер Сильван
|2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Португалия - Словения
Исход игры
Португалия
92.4% (85)
Ничья
1.1% (1)
Словения
6.5% (6)
Тотал 2.5
Больше
43.06% (31)
Меньше
56.94% (41)
Обе команды забьют
Да
38.89% (28)
Нет
61.11% (44)
Популярный счёт
2:0 Португалия
31.5% (29)
2:1 Португалия
21.7% (20)
1:0 Португалия
12% (11)
3:1 Португалия
5.4% (5)
3:0 Португалия
3.3% (3)
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