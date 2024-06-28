  1. Футбол
  2. Матчи
  3. ЕВРО-2024
Стадион: .
Португалия
FIFA #6
 
Позже
Словения
FIFA #57
Прогнозы 91
Португалия 92.3% (84)
X 1.1% (1)
Словения 6.6% (6)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Португалия
Ничья
Словения
4.80
Реклама, zenit.win
4.90
Реклама, betcity.ru
9.92
Реклама, olimp.bet
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Португалия
Словения

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ТМС
2:0

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Бомбардиры внутри турнира

Португалия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фернандеш Бруну 1 0.33
Силва Бернарду 1 0.33
Консейсау Франсишку 1 0.33
Роналду Криштиану 0 0
Словения
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Янжа Эрик 1 0.33
Карничник Жан 1 0.33
Элшник Тими Макс 0 0

Карточки

Португалия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Леау Рафаэл 2 0
Роналду Криштиану 1 0
Невеш Рубен 1 0
Пальинья Жоау 1 0
Нету Педру 1 0
Консейсау Франсишку 1 0
Словения
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Янжа Эрик 2 0
Стоянович Петар 1 0
Целар Жан 1 0
Бийол Яка 1 0
Випотник Жан 1 0

Результаты матчей

Португалия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Словения
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
0
Португалия
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Словения
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

2
2
Португалия
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Словения
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

2
2

Голы по времени матча

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

3
2
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

3
2
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
33%
1
50%
76-90

Пропущено

5
2
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Португалия
(20 матчей)
80%
20%
16 побед 0 ничьих 4 поражения
Грузия - Португалия 2:0 Турция - Португалия 0:3 Португалия - Чехия 2:1 Португалия - Ирландия 3:0
Португалия - Хорватия 1:2 Португалия - Финляндия 4:2 Словения - Португалия 2:0 Португалия - Швеция 5:2 Португалия - Исландия 2:0 Лихтенштейн - Португалия 0:2 Босния и Герцеговина - Португалия 0:5 Португалия - Словакия 3:2 Португалия - Люксембург 9:0 Словакия - Португалия 0:1 Исландия - Португалия 0:1 Португалия - Босния и Герцеговина 3:0 Люксембург - Португалия 0:6 Португалия - Лихтенштейн 4:0 Марокко - Португалия 1:0 Португалия - Швейцария 6:1
Словения
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Англия - Словения 0:0 Словения - Сербия 1:1 Словения - Дания 1:1 Словения - Болгария 1:1
Словения - Армения 2:1 Словения - Португалия 2:0 Мальта - Словения 2:2 США - Словения 0:1 Словения - Казахстан 2:1 Дания - Словения 2:1 Северная Ирландия - Словения 0:1 Словения - Финляндия 3:0 Сан-Марино - Словения 0:4 Словения - Северная Ирландия 4:2 Словения - Дания 1:1 Финляндия - Словения 2:0 Словения - Сан-Марино 2:0 Казахстан - Словения 1:2 Словения - Черногория 1:0 Румыния - Словения 1:2

Результаты матчей

Португалия
Словения

Точный счет

2:1
1 раз 100%
1:1
2 раза 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
1
2 раза 100%

Точный счет

0:3
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
0:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
1 раз 100%

Точный счет

0:3
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
1:1
2 раза 67%
0:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Португалия
Словения

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5
1
1
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
2
1
1.5
1
2
2.5
1/8 финала
Испания
Грузия
Германия
Дания
Португалия
Словения
Франция
Бельгия
Румыния
Нидерланды
Австрия
Турция
Англия
Словакия
Швейцария
Италия
1/4 финала
?
?
?
?
?
?
?
?
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Грузия Микаутадзе Жорж 3 (1)
Словакия Шранц Иван 2
Германия Фюллькруг Никлас 2
Нидерланды Гакпо Коди 2
Германия Мусиала Джамал 2
Весь список

Топ нарушителей
Чехия Барак Антонин 1 1
Испания Родри Эрнандес 2
Турция Чалханоглу Хакан 2
Словения Янжа Эрик 2
Швейцария Видмер Сильван 2
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Португалия - Словения от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 1 июля 2024, осталось 2 дня 14 часов 19 минут.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • 41 посетитеть LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
    Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
    BetBoom
    ПОСТАВИТЬ
    • Прогнозы 91
    Португалия 92.3% (84)
    X 1.1% (1)
    Словения 6.6% (6)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Португалия
    Ничья
    Словения
    4.80
    Реклама, zenit.win
    4.90
    Реклама, betcity.ru
    9.92
    Реклама, olimp.bet
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Португалия - Словения онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Португалия - Словения

    Исход игры
    Португалия
    92.4% (85)
    Ничья
    1.1% (1)
    Словения
    6.5% (6)
    Тотал 2.5
    Больше
    43.06% (31)
    Меньше
    56.94% (41)
    Обе команды забьют
    Да
    38.89% (28)
    Нет
    61.11% (44)
    Популярный счёт
    2:0 Португалия
    31.5% (29)
    2:1 Португалия
    21.7% (20)
    1:0 Португалия
    12% (11)
    3:1 Португалия
    5.4% (5)
    3:0 Португалия
    3.3% (3)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Португалия
    Словения
    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (27) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный