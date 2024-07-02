Стадион: Альянц Арена. Главный судья: Цвайер Феликс
Позже
Прогноз на матч от Liveresult
15
Буркэ
Андрей
22
Могос
Василе
20
Ман
Деннис
18
Марин
Рэзван
10
Хаджи
Янис
19
Дрэгуш
Денис
11
Гакпо
Коди
10
Депай
Мемфис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Буркэ АндрейЗащитник
-
22 Могос ВасилеЗащитник
- Полузащитник
-
20 Ман ДеннисПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Марин РэзванПолузащитник
-
10 Хаджи ЯнисПолузащитник
-
19 Дрэгуш ДенисНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Олару ДариусЗащитник
-
23 Сореску ДеянЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Шут АдрианПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Йордэнеску Эдуард
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Гакпо КодиПолузащитник
-
10 Депай МемфисНападающий
- Запасные игроки
-
13 Бейло ЮстинВратарь
-
23 Флеккен МаркВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Блинд ДэйлиЗащитник
-
20 Матсен ЯнЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Веерман ЙоэйПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Куман Рональд
История личных встреч
Румыния
Нидерланды
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
5 матчей
20%
80%
1 победа 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
20%
80%
1 победа 0 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
0.67
0
Среднее время на гол
135
0
Всего голов
6
7
Голов в среднем за матч
3
2.33
Среднее время на гол
30
38
Всего голов
8
7
Голов в среднем за матч
1.6
1.4
Тотал матчей
2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
Среднее время на гол
56
64
Бомбардиры внутри турнира
Румыния
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Марин Рэзван
|2 (1)
|0.67
|Станчу Николае
|1
|0.33
|Дрэгуш Денис
|1
|0.33
|Ман Деннис
|0
|0
Нидерланды
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гакпо Коди
|2
|0.67
|Вегхорст Ваут
|1
|0.33
|Депай Мемфис
|1
|0.33
|Аке Натан
|0
|0
|Симонс Хави
|0
|0
Карточки
Румыния
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Банку Никусор
|2
|0
|Пушкаш Георге
|1
|0
|Марин Рэзван
|1
|0
|Буркэ Андрей
|1
|0
|Марин Мариус
|1
|0
|Йордэнеску Эдуард (тренер)
|1
|0
Нидерланды
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Веерман Йоэй
|1
|0
|Схаутен Йерди
|1
|0
Результаты матчей
Румыния
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Нидерланды
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
0
0
Румыния
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Нидерланды
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
1
0
Румыния
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Нидерланды
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
3
Упущенные победы
1
0
Голы по времени матча
Забито
3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
2
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
50%
76-90
Забито
4
5
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
20%
1-15
1
25%
1
20%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
2
50%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Пропущено
3
3
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
33%
76-90
Результаты последних матчей
Румыния
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Словакия - Румыния 1:1 Бельгия - Румыния 2:0 Румыния - Украина 3:0 Румыния - Лихтенштейн 0:0
Румыния - Болгария 0:0 Румыния - Колумбия 2:3 Румыния - Северная Ирландия 1:1 Румыния - Швейцария 1:0 Израиль - Румыния 1:2 Румыния - Андорра 4:0 Беларусь - Румыния 0:0 Румыния - Косово 2:0 Румыния - Израиль 1:1 Чешант - Румыния 4:3 Швейцария - Румыния 2:2 Косово - Румыния 0:0 Румыния - Беларусь 2:1 Андорра - Румыния 0:2 Молдова - Румыния 0:5 Румыния - Словения 1:2
Нидерланды
(20 матчей)
60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 поражений
Нидерланды - Австрия 2:3 Нидерланды - Франция 0:0 Польша - Нидерланды 1:2 Нидерланды - Исландия 4:0
Нидерланды - Канада 4:0 Германия - Нидерланды 2:1 Нидерланды - Шотландия 4:0 Гибралтар - Нидерланды 0:6 Нидерланды - Ирландия 1:0 Греция - Нидерланды 0:1 Нидерланды - Франция 1:2 Ирландия - Нидерланды 1:2 Нидерланды - Греция 3:0 Нидерланды - Италия 2:3 Нидерланды - Хорватия 2:4 Нидерланды - Гибралтар 3:0 Франция - Нидерланды 4:0 Нидерланды - Аргентина 2:2 Нидерланды - США 3:1 Нидерланды - Катар 2:0
Результаты матчей
Румыния
Нидерланды
Точный счет
3:0
1 раз 100%
0:0
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%
Точное количество голов
3
1 раз 100%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
1:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 100%
Точный счет
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
2
2 раза 67%
0
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Румыния
Нидерланды
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
12
21
12
1/8 финала
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
|Грузия
|Микаутадзе Жорж
|3 (1)
|Словакия
|Шранц Иван
|3
|Германия
|Мусиала Джамал
|3
|Испания
|Фабиан Руис
|2 (2)
|Германия
|Хаверц Кай
|2 (1)
|Чехия
|Барак Антонин
|1 1
|Испания
|Родри Эрнандес
|2
|Турция
|Чалханоглу Хакан
|2
|Словения
|Янжа Эрик
|2
|Швейцария
|Видмер Сильван
|2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Румыния - Нидерланды
Исход игры
Румыния
16% (38)
Ничья
7.6% (18)
Нидерланды
76.4% (181)
Тотал 2.5
Больше
59.52% (75)
Меньше
40.48% (51)
Обе команды забьют
Да
61.9% (78)
Нет
38.1% (48)
Популярный счёт
1:2 Нидерланды
25.7% (61)
0:2 Нидерланды
8.9% (21)
0:1 Нидерланды
6.8% (16)
2:1 Румыния
2.5% (6)
1:1 Ничья
2.5% (6)
1:3 Нидерланды
2.1% (5)
1:0 Румыния
2.1% (5)
0:3 Нидерланды
1.3% (3)
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