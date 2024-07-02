До матча

— Напомним, что сборная Румынии в группе Е набрала четыре очка и вышла в плей-офф Евро-2024 с первого места по дополнительным показателям. Нидерланды также набрали четыре очка и вышли в плей-офф с третьего места в группе D.

— Рассудит этот матч немецкая бригада арбитров во главе с Феликсом Цвайером. Помогать ему на бровках будут Штефан Лупп и Марко Ахмюллер. Резервным арбитром на этот матч назначен Даниэль Зиберт. На VAR будут работать немцы Бастиан Данкерт, Кристиан Дингерт и Жером Брисар из Франции.

— Доброго времени суток, дорогие друзья! Приветствуем вас на матче 1/8 финала Евро-2024. Сегодня в Мюнхене между собой сойдутся сборные Румынии и Нидерландов. Вместе с вами за ходом этой встречи наблюдать буду я, Михаил Бугров.