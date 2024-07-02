Стадион: Ред Булл Арена (Лейпциг). Главный судья: Диаш Артур Соареш
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
Прогноз на матч от Liveresult
13
Пенц
Патрик
18
Шмид
Романо
18
Мюлдюр
Мерт
16
Юксек
Исмаил
22
Айхан
Кан
19
Йылдыз
Кенан
21
Йылмаз
Барыш
- Основной состав
-
13 Пенц ПатрикВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Шмид РоманоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
12 Хедль НикласВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Грюлль МаркоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Рангник Ральф
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Мюлдюр МертЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Юксек ИсмаилПолузащитник
-
22 Айхан КанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Йылдыз КенанПолузащитник
-
21 Йылмаз БарышНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Языджи ЮсуфПолузащитник
-
15 Эзкан СалихПолузащитник
-
17 Кавечи ИрфанПолузащитник
-
25 Акгюн ЮнусПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Монтелла Винченцо
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Австрия
Турция
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
6 матчей
33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 3 победы
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
11
0
Голов в среднем за матч
2.2
0
Среднее время на гол
40
0
Всего голов
2
7
Голов в среднем за матч
2
1.4
Среднее время на гол
45
64
Всего голов
13
7
Голов в среднем за матч
2.17
1.17
Тотал матчей
2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
41
77
Бомбардиры внутри турнира
Австрия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Баумгартнер Кристоф
|1
|0.33
|Траунер Гернот
|1
|0.33
|Забитцер Марсель
|1
|0.33
|Шмид Романо
|1
|0.33
|Арнаутович Марко
|1 (1)
|0.33
|Гриллич Флориан
|0
|0
|Мвене Филлипп
|0
|0
|Прасс Александр
|0
|0
Турция
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тосун Дженк
|1
|0.33
|Чалханоглу Хакан
|1
|0.33
|Мюлдюр Мерт
|1
|0.33
|Актюркоглу Мухаммед
|1
|0.33
|Гюлер Арда
|1
|0.33
|Айхан Кан
|0
|0
|Кекчю Оркун
|0
|0
|Юксек Исмаил
|0
|0
Карточки
Австрия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Виммер Патрик
|2
|0
|Арнаутович Марко
|1
|0
|Лаймер Конрад
|1
|0
|Мвене Филлипп
|1
|0
|Баумгартнер Кристоф
|1
|0
|Дансо Кевин
|1
|0
|Вёбер Максимилиан
|1
|0
|Пош Штефан
|1
|0
|Кверфельд Леопольд
|1
|0
Турция
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чалханоглу Хакан
|2
|0
|Бардакчи Абдулкерим
|2
|0
|Акайдын Самет
|2
|0
|Гюнок Мерт
|1
|0
|Айхан Кан
|1
|0
|Эзкан Салих
|1
|0
|Чакыр Угурджан
|1
|0
|Челик Зеки
|1
|0
|Мюлдюр Мерт
|1
|0
|Кекчю Оркун
|1
|0
|Юксек Исмаил
|1
|0
|Гюлер Арда
|1
|0
|Йылдыз Кенан
|1
|0
Результаты матчей
Австрия
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Турция
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
1
0
Австрия
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Турция
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
5
3
Австрия
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Турция
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
6
3
Голы по времени матча
Забито
1
2
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
5
4
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
1
25%
61-75
2
40%
1
25%
76-90
Пропущено
4
3
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
25%
1
33%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
6
6
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
1
17%
46-60
1
17%
1
17%
61-75
2
33%
2
33%
76-90
Пропущено
4
4
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
25%
1
25%
46-60
1
25%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Австрия
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Нидерланды - Австрия 2:3 Польша - Австрия 1:3 Австрия - Франция 0:1 Швейцария - Австрия 1:1
Австрия - Сербия 2:1 Австрия - Турция 6:1 Словакия - Австрия 0:2 Австрия - Германия 2:0 Эстония - Австрия 0:2 Азербайджан - Австрия 0:1 Австрия - Бельгия 2:3 Швеция - Австрия 1:3 Австрия - Молдова 1:1 Австрия - Швеция 2:0 Бельгия - Австрия 1:1 Австрия - Эстония 2:1 Австрия - Азербайджан 4:1 Австрия - Италия 2:0 Андорра - Австрия 0:1 Австрия - Хорватия 1:3
Турция
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Чехия - Турция 1:2 Турция - Португалия 0:3 Турция - Грузия 3:1 Польша - Турция 2:1
Италия - Турция 0:0 Австрия - Турция 6:1 Венгрия - Турция 1:0 Уэльс - Турция 1:1 Германия - Турция 2:3 Турция - Латвия 4:0 Хорватия - Турция 0:1 Япония - Турция 4:2 Турция - Армения 1:1 Турция - Уэльс 2:0 Латвия - Турция 2:3 Турция - Хорватия 0:2 Армения - Турция 1:2 Турция - Чехия 2:1 Турция - Шотландия 2:1 Фарерские острова - Турция 2:1
Результаты матчей
Австрия
Турция
Точный счет
0:1
1 раз 100%
0:3
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
1:3
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%
1:2
1 раз 100%
Точное количество голов
3
2 раза 100%
2
1 раз 100%
Точный счет
0:1
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
Точное количество голов
3
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Австрия
Турция
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
21
21
21
12
1/8 финала
1/4 финала
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
|Нидерланды
|Гакпо Коди
|3 (1)
|Грузия
|Микаутадзе Жорж
|3 (1)
|Словакия
|Шранц Иван
|3
|Германия
|Мусиала Джамал
|3
|Испания
|Фабиан Руис
|2 (2)
|Чехия
|Барак Антонин
|1 1
|Испания
|Родри Эрнандес
|2
|Турция
|Чалханоглу Хакан
|2
|Словения
|Янжа Эрик
|2
|Швейцария
|Видмер Сильван
|2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Австрия - Турция
Исход игры
Австрия
72.5% (222)
Ничья
10.5% (32)
Турция
17% (52)
Тотал 2.5
Больше
75.19% (97)
Меньше
24.81% (32)
Обе команды забьют
Да
80.62% (104)
Нет
19.38% (25)
Популярный счёт
2:1 Австрия
21.2% (65)
1:0 Австрия
5.2% (16)
1:2 Турция
3.6% (11)
3:1 Австрия
3.6% (11)
1:1 Ничья
2.6% (8)
3:2 Австрия
1.6% (5)
2:0 Австрия
1.3% (4)
0:0 Ничья
1% (3)
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