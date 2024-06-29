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Стадион: .
Австрия
FIFA #25
 
Позже
Турция
FIFA #42
Прогнозы 90
Австрия 66.7% (60)
X 13.3% (12)
Турция 20% (18)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Австрия
Ничья
Турция
3.30
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История личных встреч

Австрия
Турция

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

6 матчей

33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 3 победы

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы

История матчей

ТМС
6:1
ТМС
1:2
ММ
2:0
Е2
0:0
Е2
2:0
ТМС
2:4

Голы

Всего голов

11
0

Голов в среднем за матч

2.2
0

Среднее время на гол

40
0

Всего голов

2
7

Голов в среднем за матч

2
1.4

Среднее время на гол

45
64

Всего голов

13
7

Голов в среднем за матч

2.17
1.17

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

41
77

Бомбардиры внутри турнира

Австрия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Баумгартнер Кристоф 1 0.33
Траунер Гернот 1 0.33
Забитцер Марсель 1 0.33
Шмид Романо 1 0.33
Арнаутович Марко 1 (1) 0.33
Гриллич Флориан 0 0
Мвене Филлипп 0 0
Прасс Александр 0 0
Турция
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тосун Дженк 1 0.33
Чалханоглу Хакан 1 0.33
Мюлдюр Мерт 1 0.33
Актюркоглу Мухаммед 1 0.33
Гюлер Арда 1 0.33
Айхан Кан 0 0
Кекчю Оркун 0 0
Юксек Исмаил 0 0

Карточки

Австрия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Виммер Патрик 2 0
Арнаутович Марко 1 0
Лаймер Конрад 1 0
Мвене Филлипп 1 0
Баумгартнер Кристоф 1 0
Дансо Кевин 1 0
Вёбер Максимилиан 1 0
Пош Штефан 1 0
Кверфельд Леопольд 1 0
Турция
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чалханоглу Хакан 2 0
Бардакчи Абдулкерим 2 0
Акайдын Самет 2 0
Гюнок Мерт 1 0
Айхан Кан 1 0
Эзкан Салих 1 0
Чакыр Угурджан 1 0
Челик Зеки 1 0
Мюлдюр Мерт 1 0
Кекчю Оркун 1 0
Юксек Исмаил 1 0
Гюлер Арда 1 0
Йылдыз Кенан 1 0

Результаты матчей

Австрия
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Турция
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

1
0
Австрия
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Турция
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

5
3
Австрия
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Турция
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

6
3

Голы по времени матча

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
4
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
1
25%
61-75
2
40%
1
25%
76-90

Пропущено

4
3
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
25%
1
33%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
6
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
1
17%
46-60
1
17%
1
17%
61-75
2
33%
2
33%
76-90

Пропущено

4
4
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
25%
1
25%
46-60
1
25%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Австрия
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Нидерланды - Австрия 2:3 Польша - Австрия 1:3 Австрия - Франция 0:1 Швейцария - Австрия 1:1
Австрия - Сербия 2:1 Австрия - Турция 6:1 Словакия - Австрия 0:2 Австрия - Германия 2:0 Эстония - Австрия 0:2 Азербайджан - Австрия 0:1 Австрия - Бельгия 2:3 Швеция - Австрия 1:3 Австрия - Молдова 1:1 Австрия - Швеция 2:0 Бельгия - Австрия 1:1 Австрия - Эстония 2:1 Австрия - Азербайджан 4:1 Австрия - Италия 2:0 Андорра - Австрия 0:1 Австрия - Хорватия 1:3
Турция
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Чехия - Турция 1:2 Турция - Португалия 0:3 Турция - Грузия 3:1 Польша - Турция 2:1
Италия - Турция 0:0 Австрия - Турция 6:1 Венгрия - Турция 1:0 Уэльс - Турция 1:1 Германия - Турция 2:3 Турция - Латвия 4:0 Хорватия - Турция 0:1 Япония - Турция 4:2 Турция - Армения 1:1 Турция - Уэльс 2:0 Латвия - Турция 2:3 Турция - Хорватия 0:2 Армения - Турция 1:2 Турция - Чехия 2:1 Турция - Шотландия 2:1 Фарерские острова - Турция 2:1

Результаты матчей

Австрия
Турция

Точный счет

0:1
1 раз 100%
0:3
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

1:3
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%
1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

3
2 раза 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%

Точное количество голов

3
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Австрия
Турция

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
2
1
1.5
2
1
2
1
2.5
1
2
1/8 финала
Испания
Грузия
2 Германия
0 Дания
Португалия
Словения
Франция
Бельгия
Румыния
Нидерланды
Австрия
Турция
Англия
Словакия
2 Швейцария
0 Италия
1/4 финала
?
Германия
?
?
?
?
?
Швейцария
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Грузия Микаутадзе Жорж 3 (1)
Германия Мусиала Джамал 3
Германия Хаверц Кай 2 (1)
Словакия Шранц Иван 2
Германия Фюллькруг Никлас 2
Весь список

Топ нарушителей
Чехия Барак Антонин 1 1
Испания Родри Эрнандес 2
Турция Чалханоглу Хакан 2
Словения Янжа Эрик 2
Швейцария Видмер Сильван 2
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Австрия - Турция от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 2 июля 2024, осталось 2 дня 14 часов 12 минут.



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    • Прогнозы 90
    Австрия 66.7% (60)
    X 13.3% (12)
    Турция 20% (18)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Австрия
    Ничья
    Турция
    3.30
    3.50
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Австрия - Турция

    Исход игры
    Австрия
    66.7% (60)
    Ничья
    13.3% (12)
    Турция
    20% (18)
    Тотал 2.5
    Больше
    83.1% (59)
    Меньше
    16.9% (12)
    Обе команды забьют
    Да
    88.73% (63)
    Нет
    11.27% (8)
    Популярный счёт
    2:1 Австрия
    45.6% (41)
    1:2 Турция
    8.9% (8)
    1:1 Ничья
    4.4% (4)
    3:1 Австрия
    4.4% (4)
    1:0 Австрия
    4.4% (4)
    3:2 Австрия
    2.2% (2)
    2:0 Австрия
    2.2% (2)
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