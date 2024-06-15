  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Аргентина
  4. Лига професьональ 2024
Тур: 5.
Бока Хуниорс
1:0
Конец матча
Велес Сарсфилд
0'
40' Желтая карточка
Фернандес Игнасио
1:0
61' Гол
Кавани Эдинсон
65' Желтая карточка
Лема Кристиан
71' Желтая карточка
Бланко Лаутаро
90' Красная карточка
Кавани Эдинсон
90' Желтая карточка
Фернандес Пол
90' Красная карточка
Ордоньес Кристиан
90' Желтая карточка
Гомес Валентин
90'+12
1
Ромеро
Серхио
3
Сараччи
Марсело
40
Ди
Лолло
Лаутаро
2
Лема
Кристиан
23
Бланко
Лаутаро
36
Медина
Кристиан
8
Фернандес
Пол
21
Фернандес
Игнасио
22
Kevin
Zenon
10
Кавани
Эдинсон
16
Мерентиель
Мигель
1
Tomas
Marchiori
4
Roberto
Garcia
34
Фернандес
Дамиан
31
Гомес
Валентин
3
Гомес
Элиас
32
Ордоньес
Кристиан
26
Бузат
Агустин
20
Пиццини
Франсиско
22
Акино
Клаудио
27
Thiago
Fernandez
9
Ромеро
Брайан
Бока Хуниорс
4-4-2
Велес Сарсфилд
4-2-3-1

История личных встреч

Бока Хуниорс
Велес Сарсфилд

18 матчей

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
14 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

61.1%
33.3%
5.6%
11 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

44.4%
44.4%
11.2%
8 побед 8 ничьих 0 побед

12 матчей

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 8 ничьих 5 побед

Второй тайм

75%
25%
0 побед 9 ничьих 5 побед

30 матчей

46.7%
30%
23.3%
14 побед 9 ничьих 7 побед

Первый тайм

36.7%
46.7%
16.6%
11 побед 14 ничьих 5 побед

Второй тайм

26.7%
56.7%
16.6%
8 побед 17 ничьих 5 побед

История матчей

ЛП
1:2
ЛП
1:0
КПЛ
0:0
ЛП
2:0
КПЛ
1:7
С
0:0
КДЛС
0:0
КДЛС
0:0
С
3:0
С
0:4
П
1:3
П
2:0
П
1:0
ТМК
2:2
П
3:1
П
1:0
П
2:1
П
1:1
П
0:1
П
0:0
ПА
0:0
ПА
1:0
ПА
2:1
ПА
3:2
КС
1:0
КС
1:1
ПА
2:0
ПА
2:3
ПА
1:1
ПА
4:0

Голы

Всего голов

25
18

Голов в среднем за матч

1.79
1.13

Среднее время на гол

50
80

Всего голов

13
12

Голов в среднем за матч

0.81
0.86

Среднее время на гол

110
105

Всего голов

38
30

Голов в среднем за матч

1.27
1

Тотал матчей

2.5
24
Больше 80%
Меньше 20%
6
18
Больше 60%
Меньше 40%
12
12
Больше 40%
Меньше 60%
18
8
Больше 27%
Меньше 73%
22
3
Больше 10%
Меньше 90%
27
1
Больше 3%
Меньше 97%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
29

Среднее время на гол

71
90

Бомбардиры внутри турнира

Бока Хуниорс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фернандес Игнасио 2 0.4
Мерентиель Мигель 2 0.4
Кавани Эдинсон 1 0.2
Kevin Zenon 0 0
Медина Кристиан 0 0
Велес Сарсфилд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Акино Клаудио 2 (1) 0.4
Ромеро Брайан 1 0.2
Пеллегрини Матиас 1 0.2
Пиццини Франсиско 0 0

Карточки

Бока Хуниорс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фернандес Пол 3 0
Рохо Маркос 1 1
Фернандес Игнасио 2 0
Лема Кристиан 2 0
Бланко Лаутаро 2 0
Кавани Эдинсон 0 1
Адвинкула Луис 1 0
Дженсон Лукас 1 0
Фигаль Хорхе 1 0
Сараччи Марсело 1 0
Мерентиель Мигель 1 0
Медина Кристиан 1 0
Велес Сарсфилд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гомес Валентин 3 0
Ордоньес Кристиан 1 1
Фернандес Дамиан 2 0
Ромеро Брайан 2 0
Roberto Garcia 2 0
Бузат Агустин 2 0
Маммана Эмануэль 1 0
Гомес Элиас 1 0
Пеллегрини Матиас 1 0

Результаты матчей

Бока Хуниорс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Велес Сарсфилд
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
2
Бока Хуниорс
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Велес Сарсфилд
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

4
2
Бока Хуниорс
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Велес Сарсфилд
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

4
4

Голы по времени матча

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

0
5
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
3
60%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
2
0 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Пропущено

4
1
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
4
0 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
1
25%
61-75
2
40%
1
25%
76-90

Пропущено

4
6
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
25%
3
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Бока Хуниорс
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Платенсе - Бока Хуниорс 1:0 Бока Хуниорс - Насьональ Потоси 4:0 Бока Хуниорс - Тальерес Кордоба 0:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Бока Хуниорс 2:4
Бока Хуниорс - Форталеза Сеара 1:1 Атлетико Тукуман - Бока Хуниорс 1:0 Спортиво Триниденсе - Бока Хуниорс 1:2 Эстудиантес Ла-Плата - Бока Хуниорс 1:1 Форталеза Сеара - Бока Хуниорс 4:2 Ривер Плейт - Бока Хуниорс 2:3 Бока Хуниорс - Годой Крус 1:0 Эстудиантес Ла-Плата - Бока Хуниорс 1:0 Бока Хуниорс - Спортиво Триниденсе 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Бока Хуниорс 1:3 Насьональ Потоси - Бока Хуниорс 0:0 Бока Хуниорс - Сан-Лоренсо Альмагро 2:1 Бока Хуниорс - Сентраль Норте Сальта 3:0 Бока Хуниорс - Расинг Авельянеда 4:2 Унион Санта-Фе - Бока Хуниорс 1:0 Бока Хуниорс - Бельграно 3:2
Велес Сарсфилд
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Арсенал Саранди - Велес Сарсфилд 1:2 Велес Сарсфилд - Атлетико Тукуман 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Велес Сарсфилд 1:1 Велес Сарсфилд - Ньюэллс Олд Бойз 1:0
Химнасия Ла-Плата - Велес Сарсфилд 3:1 Эстудиантес Ла-Плата - Велес Сарсфилд 1:1 Архентинос Хуниорс - Велес Сарсфилд 0:0 Годой Крус - Велес Сарсфилд 1:2 Индепендьенте Ривадавия - Велес Сарсфилд 0:1 Велес Сарсфилд - Архентинос Хуниорс 0:0 Тальерес Кордоба - Велес Сарсфилд 1:0 Велес Сарсфилд - Институто Кордоба 1:0 Банфилд - Велес Сарсфилд 1:2 Велес Сарсфилд - Росарио Сентраль 1:0 Атлетико Тукуман - Велес Сарсфилд 0:0 Велес Сарсфилд - Тигре 2:2 Велес Сарсфилд - Спортиво лас Парехас 2:1 Велес Сарсфилд - Уракан 1:0 Депортиво Риестра - Велес Сарсфилд 1:2 Велес Сарсфилд - Химнасия Ла-Плата 3:1

Результаты матчей

Бока Хуниорс
Велес Сарсфилд

Точный счет

0:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
2 раза 100%

Точный счет

1:0
2 раза 67%
2:4
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
4
1 раз 33%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Точный счет

1:0
3 раза 60%
0:0
1 раз 20%
2:4
1 раз 20%
1:0
2 раза 40%
1:1
2 раза 40%
3:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
4
1 раз 20%
1
4 раза 80%
0
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Бока Хуниорс
Велес Сарсфилд

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
2
1
1
2
1.5
1
2
2.5
1
2
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
0.5
Больше Меньше
4
1
1
4
1.5
1
4
2.5
1
4
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тальерес Кордоба
 5 4 1 0 11 - 4 13
2.
Уракан
 4 3 1 0 7 - 2 10
3.
Унион Санта-Фе
 4 3 1 0 5 - 1 10
4.
Расинг Авельянеда
 5 3 1 1 12 - 6 10
5.
Химнасия Ла-Плата
 5 3 1 1 10 - 5 10
6.
Институто Кордоба
 5 3 1 1 7 - 4 10
7.
Ривер Плейт
 5 3 0 2 9 - 4 9
8.
Архентинос Хуниорс
 5 3 0 2 6 - 7 9
9.
Ланус
 5 2 2 1 6 - 5 8
10.
Бельграно
 5 2 2 1 8 - 9 8
11.
Индепендьенте Ривадавия
 4 2 1 1 3 - 1 7
12.
Сармьенто
 5 2 1 2 5 - 4 7
13.
Бока Хуниорс
 5 2 1 2 5 - 4 7
14.
Эстудиантес Ла-Плата
 5 2 1 2 5 - 5 7
15.
Ньюэллс Олд Бойз
 5 2 0 3 3 - 5 6
16.
Депортиво Риестра
 5 2 0 3 3 - 5 6
17.
Росарио Сентраль
 5 1 3 1 7 - 6 6
18.
Индепендьенте Авельянеда
 5 1 3 1 4 - 5 6
19.
Атлетико Тукуман
 4 1 2 1 3 - 4 5
20.
Велес Сарсфилд
 5 1 2 2 4 - 6 5
21.
Платенсе
 5 1 2 2 3 - 5 5
22.
Банфилд
 5 1 1 3 4 - 7 4
23.
Барракас Сентраль
 5 1 1 3 3 - 7 4
24.
Годой Крус
 4 0 3 1 3 - 4 3
25.
Дефенса и Хустисия
 4 0 2 2 2 - 5 2
26.
Тигре
 5 0 2 3 3 - 10 2
27.
Сан-Лоренсо Альмагро
 3 0 1 2 2 - 4 1
28.
Сентраль Кордоба СдЕ
 5 0 0 5 6 - 15 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 3 3 0 0 9 - 1 9
2.
Химнасия Ла-Плата
 3 3 0 0 8 - 2 9
3.
Архентинос Хуниорс
 3 3 0 0 6 - 3 9
4.
Бельграно
 3 2 1 0 7 - 5 7
5.
Расинг Авельянеда
 2 2 0 0 4 - 0 6
6.
Тальерес Кордоба
 2 2 0 0 4 - 1 6
7.
Унион Санта-Фе
 2 2 0 0 3 - 0 6
8.
Уракан
 2 2 0 0 4 - 1 6
9.
Ланус
 3 2 0 1 4 - 3 6
10.
Депортиво Риестра
 3 2 0 1 3 - 2 6
11.
Ньюэллс Олд Бойз
 3 2 0 1 3 - 2 6
12.
Банфилд
 2 1 1 0 3 - 1 4
13.
Эстудиантес Ла-Плата
 2 1 1 0 3 - 1 4
14.
Атлетико Тукуман
 2 1 1 0 2 - 1 4
15.
Велес Сарсфилд
 2 1 1 0 2 - 1 4
16.
Бока Хуниорс
 2 1 1 0 1 - 0 4
17.
Платенсе
 2 1 1 0 1 - 0 4
18.
Институто Кордоба
 2 1 1 0 3 - 2 4
19.
Индепендьенте Авельянеда
 3 1 1 1 4 - 5 4
20.
Сармьенто
 3 1 0 2 3 - 3 3
21.
Дефенса и Хустисия
 2 0 2 0 1 - 1 2
22.
Росарио Сентраль
 2 0 2 0 2 - 2 2
23.
Индепендьенте Ривадавия
 2 0 1 1 0 - 1 1
24.
Сан-Лоренсо Альмагро
 2 0 1 1 1 - 2 1
25.
Годой Крус
 2 0 1 1 2 - 3 1
26.
Барракас Сентраль
 2 0 1 1 1 - 3 1
27.
Тигре
 3 0 1 2 1 - 6 1
28.
Сентраль Кордоба СдЕ
 2 0 0 2 4 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тальерес Кордоба
 3 2 1 0 7 - 3 7
2.
Индепендьенте Ривадавия
 2 2 0 0 3 - 0 6
3.
Институто Кордоба
 3 2 0 1 4 - 2 6
4.
Уракан
 2 1 1 0 3 - 1 4
5.
Унион Санта-Фе
 2 1 1 0 2 - 1 4
6.
Сармьенто
 2 1 1 0 2 - 1 4
7.
Расинг Авельянеда
 3 1 1 1 8 - 6 4
8.
Росарио Сентраль
 3 1 1 1 5 - 4 4
9.
Бока Хуниорс
 3 1 0 2 4 - 4 3
10.
Эстудиантес Ла-Плата
 3 1 0 2 2 - 4 3
11.
Барракас Сентраль
 3 1 0 2 2 - 4 3
12.
Ланус
 2 0 2 0 2 - 2 2
13.
Индепендьенте Авельянеда
 2 0 2 0 0 - 0 2
14.
Годой Крус
 2 0 2 0 1 - 1 2
15.
Химнасия Ла-Плата
 2 0 1 1 2 - 3 1
16.
Атлетико Тукуман
 2 0 1 1 1 - 3 1
17.
Тигре
 2 0 1 1 2 - 4 1
18.
Бельграно
 2 0 1 1 1 - 4 1
19.
Велес Сарсфилд
 3 0 1 2 2 - 5 1
20.
Платенсе
 3 0 1 2 2 - 5 1
21.
Сан-Лоренсо Альмагро
 1 0 0 1 1 - 2 0
22.
Ривер Плейт
 2 0 0 2 0 - 3 0
23.
Ньюэллс Олд Бойз
 2 0 0 2 0 - 3 0
24.
Депортиво Риестра
 2 0 0 2 0 - 3 0
25.
Дефенса и Хустисия
 2 0 0 2 1 - 4 0
26.
Архентинос Хуниорс
 2 0 0 2 0 - 4 0
27.
Банфилд
 3 0 0 3 1 - 6 0
28.
Сентраль Кордоба СдЕ
 3 0 0 3 2 - 7 0
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса

Топ бомбардиров
Институто Кордоба Santiago Rodriguez III 4 (1)
Тальерес Кордоба Bruno Barticciotto 4 (1)
Уракан Пуссетто Игнасио 4 (1)
Банфилд Milton Gimenez 4
Химнасия Ла-Плата Rodrigo Castillo 3 (2)
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Топ нарушителей
Банфилд Alejandro Maciel 1 3
Химнасия Ла-Плата Моралес Леонардо 4
Ньюэллс Олд Бойз Фернандес Родриго 1 2
Индепендьенте Авельянеда Alexis Conelo 1 2
Институто Кордоба Jonas Acevedo 1 2
Весь список
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    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 40'
      Фернандес Игнасио получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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