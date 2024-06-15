Тур: 5.
1:0
Конец матча
0'
40' Желтая карточкаФернандес Игнасио
1:0
61' ГолКавани Эдинсон
65' Желтая карточкаЛема Кристиан
71' Желтая карточкаБланко Лаутаро
90' Красная карточкаКавани Эдинсон
90' Желтая карточкаФернандес Пол
90' Красная карточкаОрдоньес Кристиан
90' Желтая карточкаГомес Валентин
90'+12
Ход матча
61'
65'
71'
90'
90'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
22
Kevin
Zenon
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Kevin ZenonПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
18 Фабра ФранкПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
12 Leandro Brey
-
-
-
-
-
-
14 Luca Langoni
-
Главный тренер: Мартинес Диего
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
37 Кавана ТомасЗащитник
-
21 Мендез НачоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
14 Лобато ЛенниНападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Кинтерос Густаво
История личных встреч
Бока Хуниорс
Велес Сарсфилд
18 матчей
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
14 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
61.1%
33.3%
5.6%
11 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
44.4%
44.4%
11.2%
8 побед 8 ничьих 0 побед
12 матчей
41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 8 ничьих 5 побед
Второй тайм
75%
25%
0 побед 9 ничьих 5 побед
30 матчей
46.7%
30%
23.3%
14 побед 9 ничьих 7 побед
Первый тайм
36.7%
46.7%
16.6%
11 побед 14 ничьих 5 побед
Второй тайм
26.7%
56.7%
16.6%
8 побед 17 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
25
18
Голов в среднем за матч
1.79
1.13
Среднее время на гол
50
80
Всего голов
13
12
Голов в среднем за матч
0.81
0.86
Среднее время на гол
110
105
Всего голов
38
30
Голов в среднем за матч
1.27
1
Тотал матчей
2.5
24
Больше 80%
Меньше 20%
6
18
Больше 60%
Меньше 40%
12
12
Больше 40%
Меньше 60%
18
8
Больше 27%
Меньше 73%
22
3
Больше 10%
Меньше 90%
27
1
Больше 3%
Меньше 97%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
29
Среднее время на гол
71
90
Бомбардиры внутри турнира
Бока Хуниорс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фернандес Игнасио
|2
|0.4
|Мерентиель Мигель
|2
|0.4
|Кавани Эдинсон
|1
|0.2
|Kevin Zenon
|0
|0
|Медина Кристиан
|0
|0
Велес Сарсфилд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Акино Клаудио
|2 (1)
|0.4
|Ромеро Брайан
|1
|0.2
|Пеллегрини Матиас
|1
|0.2
|Пиццини Франсиско
|0
|0
Карточки
Бока Хуниорс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фернандес Пол
|3
|0
|Рохо Маркос
|1
|1
|Фернандес Игнасио
|2
|0
|Лема Кристиан
|2
|0
|Бланко Лаутаро
|2
|0
|Кавани Эдинсон
|0
|1
|Адвинкула Луис
|1
|0
|Дженсон Лукас
|1
|0
|Фигаль Хорхе
|1
|0
|Сараччи Марсело
|1
|0
|Мерентиель Мигель
|1
|0
|Медина Кристиан
|1
|0
Велес Сарсфилд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гомес Валентин
|3
|0
|Ордоньес Кристиан
|1
|1
|Фернандес Дамиан
|2
|0
|Ромеро Брайан
|2
|0
|Roberto Garcia
|2
|0
|Бузат Агустин
|2
|0
|Маммана Эмануэль
|1
|0
|Гомес Элиас
|1
|0
|Пеллегрини Матиас
|1
|0
Результаты матчей
Бока Хуниорс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Велес Сарсфилд
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
2
Бока Хуниорс
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Велес Сарсфилд
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
4
2
Бока Хуниорс
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Велес Сарсфилд
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
4
4
Голы по времени матча
Забито
1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
0
5
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
3
60%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
2
0 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Пропущено
4
1
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
5
4
0 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
1
25%
61-75
2
40%
1
25%
76-90
Пропущено
4
6
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
25%
3
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Бока Хуниорс
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Платенсе - Бока Хуниорс 1:0 Бока Хуниорс - Насьональ Потоси 4:0 Бока Хуниорс - Тальерес Кордоба 0:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Бока Хуниорс 2:4
Бока Хуниорс - Форталеза Сеара 1:1 Атлетико Тукуман - Бока Хуниорс 1:0 Спортиво Триниденсе - Бока Хуниорс 1:2 Эстудиантес Ла-Плата - Бока Хуниорс 1:1 Форталеза Сеара - Бока Хуниорс 4:2 Ривер Плейт - Бока Хуниорс 2:3 Бока Хуниорс - Годой Крус 1:0 Эстудиантес Ла-Плата - Бока Хуниорс 1:0 Бока Хуниорс - Спортиво Триниденсе 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Бока Хуниорс 1:3 Насьональ Потоси - Бока Хуниорс 0:0 Бока Хуниорс - Сан-Лоренсо Альмагро 2:1 Бока Хуниорс - Сентраль Норте Сальта 3:0 Бока Хуниорс - Расинг Авельянеда 4:2 Унион Санта-Фе - Бока Хуниорс 1:0 Бока Хуниорс - Бельграно 3:2
Велес Сарсфилд
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Арсенал Саранди - Велес Сарсфилд 1:2 Велес Сарсфилд - Атлетико Тукуман 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Велес Сарсфилд 1:1 Велес Сарсфилд - Ньюэллс Олд Бойз 1:0
Химнасия Ла-Плата - Велес Сарсфилд 3:1 Эстудиантес Ла-Плата - Велес Сарсфилд 1:1 Архентинос Хуниорс - Велес Сарсфилд 0:0 Годой Крус - Велес Сарсфилд 1:2 Индепендьенте Ривадавия - Велес Сарсфилд 0:1 Велес Сарсфилд - Архентинос Хуниорс 0:0 Тальерес Кордоба - Велес Сарсфилд 1:0 Велес Сарсфилд - Институто Кордоба 1:0 Банфилд - Велес Сарсфилд 1:2 Велес Сарсфилд - Росарио Сентраль 1:0 Атлетико Тукуман - Велес Сарсфилд 0:0 Велес Сарсфилд - Тигре 2:2 Велес Сарсфилд - Спортиво лас Парехас 2:1 Велес Сарсфилд - Уракан 1:0 Депортиво Риестра - Велес Сарсфилд 1:2 Велес Сарсфилд - Химнасия Ла-Плата 3:1
Результаты матчей
Бока Хуниорс
Велес Сарсфилд
Точный счет
0:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
2 раза 100%
Точный счет
1:0
2 раза 67%
2:4
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
4
1 раз 33%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
Точный счет
1:0
3 раза 60%
0:0
1 раз 20%
2:4
1 раз 20%
1:0
2 раза 40%
1:1
2 раза 40%
3:1
1 раз 20%
Точное количество голов
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
4
1 раз 20%
1
4 раза 80%
0
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Бока Хуниорс
Велес Сарсфилд
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
21
12
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
41
14
14
14
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса
|Институто Кордоба
|Santiago Rodriguez III
|4 (1)
|Тальерес Кордоба
|Bruno Barticciotto
|4 (1)
|Уракан
|Пуссетто Игнасио
|4 (1)
|Банфилд
|Milton Gimenez
|4
|Химнасия Ла-Плата
|Rodrigo Castillo
|3 (2)
|Банфилд
|Alejandro Maciel
|1 3
|Химнасия Ла-Плата
|Моралес Леонардо
|4
|Ньюэллс Олд Бойз
|Фернандес Родриго
|1 2
|Индепендьенте Авельянеда
|Alexis Conelo
|1 2
|Институто Кордоба
|Jonas Acevedo
|1 2