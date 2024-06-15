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Тур: 1.
Перу
FIFA #32
1:0
Первый тайм: 36'
Сальвадор
FIFA #81
0'
1:0
17' Гол
Флорес Эдисон

Ход матча

17'
Флорес Эдисон
1:0
Прогнозы 116
Перу 94% (109)
X 1.7% (2)
Сальвадор 4.3% (5)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Перу
Ничья
Сальвадор
5.20
5.60
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12.00
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Перу
Сальвадор

История личных встреч

Перу
Сальвадор

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

4 матча

50%
50%
2 победы 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

История матчей

ТМС
4:1
ТМС
0:2
ТМС
3:1
ТМС
0:1

Голы

Всего голов

7
0

Голов в среднем за матч

1.75
0

Среднее время на гол

51
0

Всего голов

0
5

Голов в среднем за матч

0
1.25

Среднее время на гол

0
72

Всего голов

7
5

Голов в среднем за матч

1.75
1.25

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

51
72

Результаты последних матчей

Перу
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Перу - Парагвай 0:0 Перу - Доминиканская Республика 4:1 Перу - Никарагуа 2:0 Перу - Венесуэла 1:1
Боливия - Перу 2:0 Перу - Аргентина 0:2 Чили - Перу 2:0 Перу - Бразилия 0:1 Парагвай - Перу 0:0 Япония - Перу 4:1 Южная Корея - Перу 0:1 Марокко - Перу 0:0 Германия - Перу 2:0 Боливия - Перу 0:1 Перу - Парагвай 1:0 Перу - Сальвадор 4:1 Мексика - Перу 1:0 Австралия - Перу 0:0 Перу - Новая Зеландия 1:0 Перу - Парагвай 2:0
Сальвадор
(20 матчей)
5%
50%
45%
1 победа 10 ничьих 9 поражений
Сент-Винсент и Гренадины - Сальвадор 1:3 Сальвадор - Пуэрто-Рико 0:0 Сальвадор - Гондурас 1:1 Сальвадор - Аргентина 0:3
Сальвадор - Бонайре 1:1 Коста-Рика - Сальвадор 2:0 Сальвадор - Интер Майами 0:0 Кюрасао - Сальвадор 1:1 Кюрасао - Сальвадор 1:1 Сальвадор - Мартиника 0:0 Мартиника - Сальвадор 1:0 Сальвадор - Тринидад и Тобаго 2:3 Гватемала - Сальвадор 2:0 Панама - Сальвадор 2:2 Сальвадор - Коста-Рика 0:0 Сальвадор - Мартиника 1:2 Южная Корея - Сальвадор 1:1 Япония - Сальвадор 6:0 США - Сальвадор 1:0 Сальвадор - Гондурас 0:1
  • Первый тайм
  • 35'
    Слишком активно прессинговал соперника на чужой половине поля Флорес и в итоге нарушил правила в борьбе с защитником.
  • 34'
    Диагональ исполнял Абрам в штрафную на ход Флоресу, но тот не смог в пределах поля добраться до мяча.
  • 33'
    Тонко отдавал пас Адвинкула с фланга в штрафную на Лападулу, но на выходе первым на мяче оказался Гонсалес.
  • 32'
    Теперь уж с дальней дистанции пробил Лопес после скидки от Флореса, но мяч полетел крайне неточно.
  • 31'
    С левого фланга Лопес низом отдал в центр на Картахену, но тому пробить не позволил Орельяна.
  • 30'
    Картахена отдавал пас в штрафную на ход Пенье, но тому пробить в окружении двоих соперников вновь не удалось.
  • 29'
    Долго катают мяч у штрафной соперника перуанцы, но опасных моментов давно мы не видели.
  • 28'
    Покатил тонко в штрафную Лападула на ход Пенье, но того грамотно корпусом от мяча оттеснил Мартинес.
  • 27'
    Со штрафного забрасывал Лопес на дальнюю штангу, но Флорес головой не добрался до мяча.
  • 26'
    Грамотно подставился Картахена на чужой половине поля и вынудил соперника нарушить правила. 
  • 25'
    Мягко заброс исполнял Картахена в штрафную на Лападулу, но тот проиграл верховую борьбу Клавелу.
  • 24'
    Со штрафного забросил Ларин на ход Менхивару в штрафную соперника, но тому пробить так и не удалось.
  • 23'
    В центре поля получил Крус по ногам в борьбе против Адвинкулы. Штрафной удар исполнят сальвадорцы.
  • 22'
    Мягко забросил Картахена в штрафную на ход Адвинкуле, но тот издали пробил рядом со штангой.
  • 21'
    Ушел от соперника Адвинкула по флангу на скорости и прострелил в центр штрафной, но до удара дело так и не дошло.
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    • 20'
      Ферман мог убегать на ворота соперника после заброса от Круса, но мяч оказался точно в руках Гальесе.
    • Описание гола
      18'
      ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 1-0! Эдисон Флорес! Смогли хозяева все же открыть счёт в матче. После навеса с угла поля от Лопеса мяч заметался по штрафной и в итоге оказался в ногах Флореса, который из пределов вратарской протолкнул его точно в ближний нижний угол ворот.
    • 17'
      Снова Лопес в штрафную забросил с левого фланга, но здесь Ореллана вынес сферу в центр поля головой.
    • 16'
      С угла поля Лопес подал на линию вратарской. но здесь на выходе кулаком вынес сферу на фланг Гонсалес.
    • Опасный момент
      15'
      Отдавал пас Картахена под удар Пенье, который с линии штрафной пробил под перекладину, но Гонсалес в прыжке на угловой перевел.
    • 14'
      С правого фланга отдавал Крус в штрафную на Фермана, но того опередил Сабрано и вынес сферу в аут.
    • 13'
      Мог убегать на ворота соперника Ферман после заброса от Мартинеса, но вернулся в оборону Араухо и отобрал мяч.
    • 12'
      Со штрафного Лопес закрутил на дальний угол вратарской, но здесь головой сферу вынес подальше от ворот защитник.
    • 11'
      Пауза в матче. В прошлом эпизоде получил повреждение Лопес. Без помощи медиков здесь не обойтись. 
    • 10'
      На фланге получил по ногам Лопес в подкате от соперника. Штрафной удар исполнять будут перуанцы. 
    • 9'
      Абрам подхватил мяч на чужой половине поля и тут же забросил в штрафную, но здесь Флоресу не хватило роста, чтобы дотянуться до мяча головой.
    • 8'
      С центра поля Самбрано забросил в штрафную на ход Флоресу, но тот проиграл борьбу за мяч Сибриану.
    • 7'
      Продавил соперника по флангу Крус и прострелил вдоль ворот, но Ферману помешал пробить Араухо.
    • 6'
      Отдавал пас по флангу Ларин на ход Ферману, но тот в борьбе с защитником выпустил сферу в аут.
    • 5'
      В центре поля получил по ногам соперник в борьбе против Самбрано. Штрафной удар исполнять будут сальвадорцы.
    • 4'
      Оторвался от соперника по флангу Лопес и прострелил вдоль ворот, но никто из партнеров так и не пробил.
    • 3'
      Забросил Пенья в штрафную соперника на ход Лападуле, но тот проиграл борьбу за мяч защитнику и пробить не смог.
    • 2'
      Перуанцы будут играть сегодня в черных цветах, сальвадорцы выбрали себе белый комплект формы.
    • Первый тайм начался
      1'
      Прозвучал стартовый свисток, матч начался!
    • До матча
    • Приветствую всех любителей футбола. В очередном товарищеском поединке сборных нас ждет встреча между Перу и Сальвадором. Комментировать игру для Вас будет Федосов Дмитрий!
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:0 – на это поставили 42.2% пользователей.
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    Прогнозы 116
    Перу 94% (109)
    X 1.7% (2)
    Сальвадор 4.3% (5)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Перу
    Ничья
    Сальвадор
    5.20
    5.60
    Реклама, ligastavok.ru
    12.00
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Перу 1:0 Сальвадор

    Исход игры
    Перу
    94% (109)
    Ничья
    1.7% (2)
    Сальвадор
    4.3% (5)
    Тотал 2.5
    Больше
    36.04% (40)
    Меньше
    63.96% (71)
    Обе команды забьют
    Да
    36.04% (40)
    Нет
    63.96% (71)
    Популярный счёт
    2:0 Перу
    42.2% (49)
    2:1 Перу
    24.1% (28)
    1:0 Перу
    15.5% (18)
    3:1 Перу
    6% (7)
    3:0 Перу
    1.7% (2)
    1:1 Ничья
    1.7% (2)
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