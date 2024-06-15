Долго катают мяч у штрафной соперника перуанцы, но опасных моментов давно мы не видели.

Картахена отдавал пас в штрафную на ход Пенье, но тому пробить в окружении двоих соперников вновь не удалось.

С левого фланга Лопес низом отдал в центр на Картахену, но тому пробить не позволил Орельяна.

Теперь уж с дальней дистанции пробил Лопес после скидки от Флореса, но мяч полетел крайне неточно.

Тонко отдавал пас Адвинкула с фланга в штрафную на Лападулу, но на выходе первым на мяче оказался Гонсалес.

Диагональ исполнял Абрам в штрафную на ход Флоресу, но тот не смог в пределах поля добраться до мяча.

Слишком активно прессинговал соперника на чужой половине поля Флорес и в итоге нарушил правила в борьбе с защитником.

Ушел от соперника Адвинкула по флангу на скорости и прострелил в центр штрафной, но до удара дело так и не дошло.

Мягко забросил Картахена в штрафную на ход Адвинкуле, но тот издали пробил рядом со штангой.

В центре поля получил Крус по ногам в борьбе против Адвинкулы. Штрафной удар исполнят сальвадорцы.

Со штрафного забросил Ларин на ход Менхивару в штрафную соперника, но тому пробить так и не удалось.

Мягко заброс исполнял Картахена в штрафную на Лападулу, но тот проиграл верховую борьбу Клавелу.

Со штрафного забрасывал Лопес на дальнюю штангу, но Флорес головой не добрался до мяча.

Покатил тонко в штрафную Лападула на ход Пенье, но того грамотно корпусом от мяча оттеснил Мартинес.

20' Ферман мог убегать на ворота соперника после заброса от Круса, но мяч оказался точно в руках Гальесе.

18' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 1-0! Эдисон Флорес! Смогли хозяева все же открыть счёт в матче. После навеса с угла поля от Лопеса мяч заметался по штрафной и в итоге оказался в ногах Флореса, который из пределов вратарской протолкнул его точно в ближний нижний угол ворот.

17' Снова Лопес в штрафную забросил с левого фланга, но здесь Ореллана вынес сферу в центр поля головой.

16' С угла поля Лопес подал на линию вратарской. но здесь на выходе кулаком вынес сферу на фланг Гонсалес.

15' Отдавал пас Картахена под удар Пенье, который с линии штрафной пробил под перекладину, но Гонсалес в прыжке на угловой перевел.

14' С правого фланга отдавал Крус в штрафную на Фермана, но того опередил Сабрано и вынес сферу в аут.

13' Мог убегать на ворота соперника Ферман после заброса от Мартинеса, но вернулся в оборону Араухо и отобрал мяч.

12' Со штрафного Лопес закрутил на дальний угол вратарской, но здесь головой сферу вынес подальше от ворот защитник.

11' Пауза в матче. В прошлом эпизоде получил повреждение Лопес. Без помощи медиков здесь не обойтись.