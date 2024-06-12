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Тур: 1.
Перу
FIFA #32
 
Позже
Сальвадор
FIFA #81
Прогнозы 39
Перу 97.4% (38)
X 0% (0)
Сальвадор 2.6% (1)
Все прогнозы

История личных встреч

Перу
Сальвадор

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

4 матча

50%
50%
2 победы 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

История матчей

ТМС
4:1
ТМС
0:2
ТМС
3:1
ТМС
0:1

Голы

Всего голов

7
0

Голов в среднем за матч

1.75
0

Среднее время на гол

51
0

Всего голов

0
5

Голов в среднем за матч

0
1.25

Среднее время на гол

0
72

Всего голов

7
5

Голов в среднем за матч

1.75
1.25

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

51
72

Результаты последних матчей

Перу
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Перу - Парагвай 0:0 Перу - Доминиканская Республика 4:1 Перу - Никарагуа 2:0 Перу - Венесуэла 1:1
Боливия - Перу 2:0 Перу - Аргентина 0:2 Чили - Перу 2:0 Перу - Бразилия 0:1 Парагвай - Перу 0:0 Япония - Перу 4:1 Южная Корея - Перу 0:1 Марокко - Перу 0:0 Германия - Перу 2:0 Боливия - Перу 0:1 Перу - Парагвай 1:0 Перу - Сальвадор 4:1 Мексика - Перу 1:0 Австралия - Перу 0:0 Перу - Новая Зеландия 1:0 Перу - Парагвай 2:0
Сальвадор
(20 матчей)
5%
50%
45%
1 победа 10 ничьих 9 поражений
Сент-Винсент и Гренадины - Сальвадор 1:3 Сальвадор - Пуэрто-Рико 0:0 Сальвадор - Гондурас 1:1 Сальвадор - Аргентина 0:3
Сальвадор - Бонайре 1:1 Коста-Рика - Сальвадор 2:0 Сальвадор - Интер Майами 0:0 Кюрасао - Сальвадор 1:1 Кюрасао - Сальвадор 1:1 Сальвадор - Мартиника 0:0 Мартиника - Сальвадор 1:0 Сальвадор - Тринидад и Тобаго 2:3 Гватемала - Сальвадор 2:0 Панама - Сальвадор 2:2 Сальвадор - Коста-Рика 0:0 Сальвадор - Мартиника 1:2 Южная Корея - Сальвадор 1:1 Япония - Сальвадор 6:0 США - Сальвадор 1:0 Сальвадор - Гондурас 0:1
  • Текстовая онлайн трансляция матча Перу - Сальвадор от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 14 июня 2024, осталось 2 дня 20 часов 16 минут.



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  • 23 посетителя LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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    • Прогнозы 39
    Перу 97.4% (38)
    X 0% (0)
    Сальвадор 2.6% (1)
    Все прогнозы
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    Прогнозы на матч Перу - Сальвадор

    Исход игры
    Перу
    97.4% (38)
    Ничья
    0% (0)
    Сальвадор
    2.6% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    39.47% (15)
    Меньше
    60.53% (23)
    Обе команды забьют
    Да
    36.84% (14)
    Нет
    63.16% (24)
    Популярный счёт
    2:0 Перу
    46.2% (18)
    2:1 Перу
    30.8% (12)
    1:0 Перу
    12.8% (5)
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    Перу
    Сальвадор
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