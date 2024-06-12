Тур: 1.
История личных встреч
Перу
Сальвадор
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
4 матча
50%
50%
2 победы 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
7
0
Голов в среднем за матч
1.75
0
Среднее время на гол
51
0
Всего голов
0
5
Голов в среднем за матч
0
1.25
Среднее время на гол
0
72
Всего голов
7
5
Голов в среднем за матч
1.75
1.25
Тотал матчей
2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
51
72
Результаты последних матчей
Перу
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Перу - Парагвай 0:0 Перу - Доминиканская Республика 4:1 Перу - Никарагуа 2:0 Перу - Венесуэла 1:1
Боливия - Перу 2:0 Перу - Аргентина 0:2 Чили - Перу 2:0 Перу - Бразилия 0:1 Парагвай - Перу 0:0 Япония - Перу 4:1 Южная Корея - Перу 0:1 Марокко - Перу 0:0 Германия - Перу 2:0 Боливия - Перу 0:1 Перу - Парагвай 1:0 Перу - Сальвадор 4:1 Мексика - Перу 1:0 Австралия - Перу 0:0 Перу - Новая Зеландия 1:0 Перу - Парагвай 2:0
Сальвадор
(20 матчей)
5%
50%
45%
1 победа 10 ничьих 9 поражений
Сент-Винсент и Гренадины - Сальвадор 1:3 Сальвадор - Пуэрто-Рико 0:0 Сальвадор - Гондурас 1:1 Сальвадор - Аргентина 0:3
Сальвадор - Бонайре 1:1 Коста-Рика - Сальвадор 2:0 Сальвадор - Интер Майами 0:0 Кюрасао - Сальвадор 1:1 Кюрасао - Сальвадор 1:1 Сальвадор - Мартиника 0:0 Мартиника - Сальвадор 1:0 Сальвадор - Тринидад и Тобаго 2:3 Гватемала - Сальвадор 2:0 Панама - Сальвадор 2:2 Сальвадор - Коста-Рика 0:0 Сальвадор - Мартиника 1:2 Южная Корея - Сальвадор 1:1 Япония - Сальвадор 6:0 США - Сальвадор 1:0 Сальвадор - Гондурас 0:1
Прогнозы на матч Перу - Сальвадор
Исход игры
Перу
97.4% (38)
Ничья
0% (0)
Сальвадор
2.6% (1)
Тотал 2.5
Больше
39.47% (15)
Меньше
60.53% (23)
Обе команды забьют
Да
36.84% (14)
Нет
63.16% (24)
Популярный счёт
2:0 Перу
46.2% (18)
2:1 Перу
30.8% (12)
1:0 Перу
12.8% (5)
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