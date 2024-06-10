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  4. Вторая лига А 2023-2024
Новосибирск
 
Позже
Ротор
Прогнозы 44
Новосибирск 47.7% (21)
X 18.2% (8)
Ротор 34.1% (15)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult

История личных встреч

Новосибирск
Ротор

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

История матчей

ВЛА
1:0
ВЛА
2:0

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

1.5
0

Тотал матчей

1.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

60
0

Бомбардиры внутри турнира

Новосибирск
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тюрин Владислав 7 0.19
Nikita Rozhkov 6 (1) 0.17
Конев Александр 5 0.14
Попов Константин 4 0.11
Бахарев Глеб 4 0.11
Малеев Артемий 3 0.08
Кобялко Антон 2 0.06
Ларенц Вячеслав 2 0.06
Нарылков Сергей 1 0.03
Гладышев Алексей 1 0.03
Макурин Антон 1 0.03
Редькович Дмитрий 1 0.03
Бамматгереев Муслим 1 0.03
Житнев Максим 1 (1) 0.03
Глухов Егор 1 (1) 0.03
Ротор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гаджимурадов Рамазан 7 (3) 0.19
Сафронов Илья 5 0.14
Арсентьев Даниил 5 0.14
Никитин Алексей 4 0.11
Зуйков Сергей 3 0.08
Магомедов Рашид 3 (1) 0.08
Болов Руслан 2 0.06
Дворецков Филипп 2 0.06
Пяткин Иван 2 0.06
Шумских Алексей 1 0.03
Агеев Михаил 1 0.03
Лаврищев Дмитрий 1 0.03
Усанов Алексей 1 0.03
Шмаков Иван 1 0.03
Прищепа Дмитрий 1 0.03
Шильников Глеб 1 0.03
Камлашев Даниил 1 0.03

Карточки

Новосибирск
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ларенц Вячеслав 0 1
Редькович Дмитрий 0 1
Хайруллов Радик 0 1
Daniil Konoplev 0 1
Ротор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ахмедханов Ризван 1 1
Завезён Юрий 1 0
Арсентьев Даниил 1 0
Пяткин Иван 1 0

Результаты матчей

Новосибирск
85.7%
14.3%
12 побед 2 поражения
Первый тайм
44% (8)
44% (8)
11% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (9)
33% (6)
17% (3)
Ротор
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
11% (2)
67% (12)
22% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
6% (1)
50% (9)
44% (8)

Сухие победы

8
1

Сухие поражения

2
7

Волевые победы

5
4

Упущенные победы

1
7
Новосибирск
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
28% (5)
56% (10)
17% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
39% (7)
33% (6)
Ротор
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
17% (3)
44% (8)
39% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
44% (8)
33% (6)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

4
6

Упущенные победы

14
21
Новосибирск
72.7%
27.3%
16 побед 6 поражений
Первый тайм
36% (13)
50% (18)
14% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (14)
36% (13)
25% (9)
Ротор
36%
64%
9 побед 16 поражений
Первый тайм
14% (5)
56% (20)
31% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (5)
47% (17)
39% (14)

Сухие победы

11
3

Сухие поражения

3
11

Волевые победы

9
10

Упущенные победы

15
28

Голы по времени матча

Забито

25
17
11 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 12
13 Забивали первыми 9
23 Не забивали 24
3
12%
1
6%
1-15
4
16%
0
0%
16-30
4
16%
4
24%
31-45
3
12%
3
18%
46-60
2
8%
5
29%
29%
61-75
9
36%
4
24%
76-90

Пропущено

11
24
4 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 12
2 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 13
2
18%
2
8%
1-15
2
18%
5
21%
16-30
0
0%
5
21%
31-45
1
9%
4
17%
46-60
5
45%
3
13%
61-75
1
9%
5
21%
76-90

Забито

16
24
6 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 19
6 Забивали первыми 8
25 Не забивали 22
2
13%
2
8%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
2
13%
3
13%
31-45
2
13%
5
21%
46-60
4
25%
6
25%
61-75
4
25%
8
33%
76-90

Пропущено

14
12
8 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 8
2
14%
1
8%
1-15
2
14%
2
17%
16-30
4
29%
1
8%
31-45
1
7%
3
25%
46-60
2
14%
3
25%
61-75
3
21%
2
17%
76-90

Забито

41
41
17 В 1-м тайме 10
24 Во 2-м тайме 31
19 Забивали первыми 17
12 Не забивали 10
5
12%
3
7%
1-15
6
15%
0
0%
16-30
6
15%
7
17%
31-45
5
12%
8
20%
46-60
6
15%
11
27%
61-75
13
32%
12
29%
29%
76-90

Пропущено

25
36
12 В 1-м тайме 16
13 Во 2-м тайме 20
10 Пропускали первыми 14
20 Не пропускали 21
4
16%
3
8%
1-15
4
16%
7
19%
16-30
4
16%
6
17%
31-45
2
8%
7
19%
46-60
7
28%
6
17%
61-75
4
16%
7
19%
76-90

Результаты последних матчей

Новосибирск
(20 матчей)
35%
50%
15%
7 побед 10 ничьих 3 поражения
Новосибирск - Чайка 0:3 Ротор - Новосибирск 1:0 Велес Москва - Новосибирск 1:1 Новосибирск - Краснодар-2 2:0
Металлург Липецк - Новосибирск 0:0 Челябинск - Новосибирск 1:1 Муром - Новосибирск 1:1 Новосибирск - Велес Москва 0:0 Уфа - Новосибирск 2:1 Новосибирск - Родина-2 Москва 1:1 Новосибирск - Ротор 2:0 Краснодар-2 - Новосибирск 1:1 Новосибирск - Металлург Липецк 1:0 Новосибирск - Челябинск 3:1 Новосибирск - Муром 2:0 Новосибирск - Уфа 0:0 Родина-2 Москва - Новосибирск 1:2 Чайка - Новосибирск 0:0 Новосибирск - Динамо Барнаул 2:2 Новосибирск - Алания 5:1
Ротор
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Уфа - Ротор 0:0 Ротор - Новосибирск 1:0 Чайка - Ротор 3:1 Челябинск - Ротор 2:1
Родина-2 Москва - Ротор 2:0 Ротор - Краснодар-2 0:0 Металлург Липецк - Ротор 1:2 Ротор - Челябинск 1:0 Муром - Ротор 1:2 Ротор - Велес Москва 2:3 Новосибирск - Ротор 2:0 Ротор - Чайка 0:0 Ротор - Родина-2 Москва 2:0 Краснодар-2 - Ротор 3:2 Ротор - Металлург Липецк 3:0 Ротор - Муром 1:1 Велес Москва - Ротор 1:2 Ротор - Уфа 0:1 Балтика - Ротор 1:2 Ротор - Калуга 2:1

Результаты матчей

Новосибирск
Ротор

Точный счет

1:0
4 раза 22%
2:0
4 раза 22%
0:0
3 раза 17%
3:1
3 раза 17%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
1:1
4 раза 22%
0:0
3 раза 17%
1:0
3 раза 17%
2:0
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%

Точное количество голов

0
5 раз 28%
1
5 раз 28%
2
4 раза 22%
3
4 раза 22%
1
8 раз 44%
0
4 раза 22%
2
3 раза 17%
3
2 раза 11%
4
1 раз 6%

Точный счет

1:1
6 раз 33%
0:0
4 раза 22%
1:0
3 раза 17%
1:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
1:2
4 раза 22%
0:0
2 раза 11%
0:1
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
1:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 44%
0
7 раз 39%
2
2 раза 11%
3
1 раз 6%
1
7 раз 39%
0
6 раз 33%
2
5 раз 28%

Точный счет

0:0
7 раз 19%
1:0
7 раз 19%
1:1
7 раз 19%
2:0
4 раза 11%
3:1
3 раза 8%
1:2
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
1:1
6 раз 17%
0:0
5 раз 14%
1:2
5 раз 14%
1:0
4 раза 11%
2:0
4 раза 11%
0:1
3 раза 8%
3:0
3 раза 8%
3:1
2 раза 6%
2:1
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%

Точное количество голов

1
13 раз 36%
0
12 раз 33%
2
6 раз 17%
3
5 раз 14%
1
15 раз 42%
0
10 раз 28%
2
8 раз 22%
3
2 раза 6%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Новосибирск
Ротор

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
5
0.5
Больше Меньше
14
4
8
10
1.5
6
12
4
14
2.5
3
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
7
0.5
Больше Меньше
12
6
3
15
1.5
5
13
1
17
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
24
12
0.5
Больше Меньше
26
10
11
25
1.5
11
25
5
31
2.5
3
33
  • Текстовая онлайн трансляция матча Новосибирск - Ротор от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 12 июня 2024, осталось 2 дня 6 часов 27 минут.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

    • Прогнозы 44
    Новосибирск 47.7% (21)
    X 18.2% (8)
    Ротор 34.1% (15)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Новосибирск - Ротор

    Исход игры
    Новосибирск
    47.7% (21)
    Ничья
    18.2% (8)
    Ротор
    34.1% (15)
    Тотал 2.5
    Больше
    50% (19)
    Меньше
    50% (19)
    Обе команды забьют
    Да
    65.79% (25)
    Нет
    34.21% (13)
    Популярный счёт
    2:1 Новосибирск
    25% (11)
    1:2 Ротор
    18.2% (8)
    1:1 Ничья
    13.6% (6)
    1:0 Новосибирск
    13.6% (6)
    0:1 Ротор
    9.1% (4)
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    Новосибирск
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