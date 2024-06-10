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Прогноз на матч от Liveresult
История личных встреч
Новосибирск
Ротор
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
3
0
Голов в среднем за матч
1.5
0
Тотал матчей
1.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
60
0
Бомбардиры внутри турнира
Новосибирск
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тюрин Владислав
|7
|0.19
|Nikita Rozhkov
|6 (1)
|0.17
|Конев Александр
|5
|0.14
|Попов Константин
|4
|0.11
|Бахарев Глеб
|4
|0.11
|Малеев Артемий
|3
|0.08
|Кобялко Антон
|2
|0.06
|Ларенц Вячеслав
|2
|0.06
|Нарылков Сергей
|1
|0.03
|Гладышев Алексей
|1
|0.03
|Макурин Антон
|1
|0.03
|Редькович Дмитрий
|1
|0.03
|Бамматгереев Муслим
|1
|0.03
|Житнев Максим
|1 (1)
|0.03
|Глухов Егор
|1 (1)
|0.03
Ротор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гаджимурадов Рамазан
|7 (3)
|0.19
|Сафронов Илья
|5
|0.14
|Арсентьев Даниил
|5
|0.14
|Никитин Алексей
|4
|0.11
|Зуйков Сергей
|3
|0.08
|Магомедов Рашид
|3 (1)
|0.08
|Болов Руслан
|2
|0.06
|Дворецков Филипп
|2
|0.06
|Пяткин Иван
|2
|0.06
|Шумских Алексей
|1
|0.03
|Агеев Михаил
|1
|0.03
|Лаврищев Дмитрий
|1
|0.03
|Усанов Алексей
|1
|0.03
|Шмаков Иван
|1
|0.03
|Прищепа Дмитрий
|1
|0.03
|Шильников Глеб
|1
|0.03
|Камлашев Даниил
|1
|0.03
Карточки
Новосибирск
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ларенц Вячеслав
|0
|1
|Редькович Дмитрий
|0
|1
|Хайруллов Радик
|0
|1
|Daniil Konoplev
|0
|1
Ротор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ахмедханов Ризван
|1
|1
|Завезён Юрий
|1
|0
|Арсентьев Даниил
|1
|0
|Пяткин Иван
|1
|0
Результаты матчей
Новосибирск
85.7%
14.3%
12 побед 2 поражения
Первый тайм
44% (8)
44% (8)
11% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (9)
33% (6)
17% (3)
Ротор
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
11% (2)
67% (12)
22% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
6% (1)
50% (9)
44% (8)
Сухие победы
8
1
Сухие поражения
2
7
Волевые победы
5
4
Упущенные победы
1
7
Новосибирск
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
28% (5)
56% (10)
17% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
39% (7)
33% (6)
Ротор
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
17% (3)
44% (8)
39% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
44% (8)
33% (6)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
4
6
Упущенные победы
14
21
Новосибирск
72.7%
27.3%
16 побед 6 поражений
Первый тайм
36% (13)
50% (18)
14% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (14)
36% (13)
25% (9)
Ротор
36%
64%
9 побед 16 поражений
Первый тайм
14% (5)
56% (20)
31% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (5)
47% (17)
39% (14)
Сухие победы
11
3
Сухие поражения
3
11
Волевые победы
9
10
Упущенные победы
15
28
Голы по времени матча
Забито
25
17
11 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 12
13 Забивали первыми 9
23 Не забивали 24
3
12%
1
6%
1-15
4
16%
0
0%
16-30
4
16%
4
24%
31-45
3
12%
3
18%
46-60
2
8%
5
29%
29%
61-75
9
36%
4
24%
76-90
Пропущено
11
24
4 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 12
2 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 13
2
18%
2
8%
1-15
2
18%
5
21%
16-30
0
0%
5
21%
31-45
1
9%
4
17%
46-60
5
45%
3
13%
61-75
1
9%
5
21%
76-90
Забито
16
24
6 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 19
6 Забивали первыми 8
25 Не забивали 22
2
13%
2
8%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
2
13%
3
13%
31-45
2
13%
5
21%
46-60
4
25%
6
25%
61-75
4
25%
8
33%
76-90
Пропущено
14
12
8 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 8
2
14%
1
8%
1-15
2
14%
2
17%
16-30
4
29%
1
8%
31-45
1
7%
3
25%
46-60
2
14%
3
25%
61-75
3
21%
2
17%
76-90
Забито
41
41
17 В 1-м тайме 10
24 Во 2-м тайме 31
19 Забивали первыми 17
12 Не забивали 10
5
12%
3
7%
1-15
6
15%
0
0%
16-30
6
15%
7
17%
31-45
5
12%
8
20%
46-60
6
15%
11
27%
61-75
13
32%
12
29%
29%
76-90
Пропущено
25
36
12 В 1-м тайме 16
13 Во 2-м тайме 20
10 Пропускали первыми 14
20 Не пропускали 21
4
16%
3
8%
1-15
4
16%
7
19%
16-30
4
16%
6
17%
31-45
2
8%
7
19%
46-60
7
28%
6
17%
61-75
4
16%
7
19%
76-90
Результаты последних матчей
Новосибирск
(20 матчей)
35%
50%
15%
7 побед 10 ничьих 3 поражения
Новосибирск - Чайка 0:3 Ротор - Новосибирск 1:0 Велес Москва - Новосибирск 1:1 Новосибирск - Краснодар-2 2:0
Металлург Липецк - Новосибирск 0:0 Челябинск - Новосибирск 1:1 Муром - Новосибирск 1:1 Новосибирск - Велес Москва 0:0 Уфа - Новосибирск 2:1 Новосибирск - Родина-2 Москва 1:1 Новосибирск - Ротор 2:0 Краснодар-2 - Новосибирск 1:1 Новосибирск - Металлург Липецк 1:0 Новосибирск - Челябинск 3:1 Новосибирск - Муром 2:0 Новосибирск - Уфа 0:0 Родина-2 Москва - Новосибирск 1:2 Чайка - Новосибирск 0:0 Новосибирск - Динамо Барнаул 2:2 Новосибирск - Алания 5:1
Ротор
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Уфа - Ротор 0:0 Ротор - Новосибирск 1:0 Чайка - Ротор 3:1 Челябинск - Ротор 2:1
Родина-2 Москва - Ротор 2:0 Ротор - Краснодар-2 0:0 Металлург Липецк - Ротор 1:2 Ротор - Челябинск 1:0 Муром - Ротор 1:2 Ротор - Велес Москва 2:3 Новосибирск - Ротор 2:0 Ротор - Чайка 0:0 Ротор - Родина-2 Москва 2:0 Краснодар-2 - Ротор 3:2 Ротор - Металлург Липецк 3:0 Ротор - Муром 1:1 Велес Москва - Ротор 1:2 Ротор - Уфа 0:1 Балтика - Ротор 1:2 Ротор - Калуга 2:1
Результаты матчей
Новосибирск
Ротор
Точный счет
1:0
4 раза 22%
2:0
4 раза 22%
0:0
3 раза 17%
3:1
3 раза 17%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
1:1
4 раза 22%
0:0
3 раза 17%
1:0
3 раза 17%
2:0
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
Точное количество голов
0
5 раз 28%
1
5 раз 28%
2
4 раза 22%
3
4 раза 22%
1
8 раз 44%
0
4 раза 22%
2
3 раза 17%
3
2 раза 11%
4
1 раз 6%
Точный счет
1:1
6 раз 33%
0:0
4 раза 22%
1:0
3 раза 17%
1:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
1:2
4 раза 22%
0:0
2 раза 11%
0:1
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
1:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
8 раз 44%
0
7 раз 39%
2
2 раза 11%
3
1 раз 6%
1
7 раз 39%
0
6 раз 33%
2
5 раз 28%
Точный счет
0:0
7 раз 19%
1:0
7 раз 19%
1:1
7 раз 19%
2:0
4 раза 11%
3:1
3 раза 8%
1:2
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
1:1
6 раз 17%
0:0
5 раз 14%
1:2
5 раз 14%
1:0
4 раза 11%
2:0
4 раза 11%
0:1
3 раза 8%
3:0
3 раза 8%
3:1
2 раза 6%
2:1
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
Точное количество голов
1
13 раз 36%
0
12 раз 33%
2
6 раз 17%
3
5 раз 14%
1
15 раз 42%
0
10 раз 28%
2
8 раз 22%
3
2 раза 6%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Новосибирск
Ротор
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
135
Больше Меньше
144
810
612
414
315
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
117
Больше Меньше
126
315
513
117
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2412
Больше Меньше
2610
1125
1125
531
333
|Муром
|Азявин Илья
|19
|Чайка
|Долгов Павел
|18
|Текстильщик
|Скворцов Алексей
|13
|Уфа
|Агеян Мигран
|9
|Текстильщик
|Евсеев Алексей
|8
|Авангард Курск
|Куприянов Никита
|3
|Челябинск
|Першин Никита
|2 1
|Ротор
|Ахмедханов Ризван
|1 1
|Муром
|Сысуев Дмитрий
|1
|Краснодар-2
|Шахов Виталий
|1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Новосибирск - Ротор
Исход игры
Новосибирск
47.7% (21)
Ничья
18.2% (8)
Ротор
34.1% (15)
Тотал 2.5
Больше
50% (19)
Меньше
50% (19)
Обе команды забьют
Да
65.79% (25)
Нет
34.21% (13)
Популярный счёт
2:1 Новосибирск
25% (11)
1:2 Ротор
18.2% (8)
1:1 Ничья
13.6% (6)
1:0 Новосибирск
13.6% (6)
0:1 Ротор
9.1% (4)
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