Гаджимурадов штрафной удар исполнил, подав мяч с правого фланга в штрафную площадь "Ротора", скидка под Завезёна, который не попал в нескольких метров! Но в этом эпизоде был зафиксирован офсайд.

Макурин с мячом в районе центрального круга, перевод на левый край пошёл. Заработали угловой удар гости.

Долгая подготовка к подаче, Бамматгереев руками махал, показывал куда набегать, подача... Бахарев полез в верховую борьбу, но Аверкиев снял мяч!

Гаджимурадов убежал в контратаку, нашёл момент для удара, поддержки всё равно не было, но пробил в Киселёва.

В атаке "Новосибирск", передача на Тюрина, который отыграл на левый край. Подача... Слишком сильно. Аверкиев провожал мяч взглядом, давая ему возможность выйти за пределы поля.

Ничего за добавленные минуты не смогли создать команды. Перерыв.

38' Прищепа с мячом на левом фланге, заработал аут, ввёл игровой снаряд в игру.

37' Через левый край рвётся Тюрин, двое против него, на газоне оказался! Но рефери молчит. Всё чисто на первый взгляд. Свою атаку "Ротор" не провёл.

35' От ворот пробил Аверкиев, борьба в районе центрального круга. Пяткин подобрал мяч, но быстро его взял под свой контроль Шалаев.

34' Попов с левой ноги, оказавшись первым на подборе, пробил! Выше цели...

33' С мячом Тюрин, отыграл он в среднюю линию, передачу принял Кузьмин, но дальше с пасом он не справился.

32' Снова момент у "Ротора", передача в штрафную площадь на Шильникова, который с правой ноги пробил выше цели! А до цели было 8 метров!

31' Перевалили команды за полчаса игры. Голов забито больше, чем в параллельной встрече чемпионата Европы между Словенией и Данией. Да и какая интрига! Это вам не первый тур Евро, а отбор в "лучшую лигу мира"!