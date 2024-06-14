Позже
История личных встреч
Ротор
Новосибирск
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
3 матча
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
1
1
Голов в среднем за матч
1
0.5
Среднее время на гол
90
180
Всего голов
3
0
Голов в среднем за матч
1.5
0
Среднее время на гол
60
0
Всего голов
4
1
Голов в среднем за матч
1.33
0.33
Тотал матчей
1.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
Среднее время на гол
67
270
Бомбардиры внутри турнира
Ротор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гаджимурадов Рамазан
|7 (3)
|0.19
|Сафронов Илья
|5
|0.14
|Арсентьев Даниил
|5
|0.14
|Никитин Алексей
|4
|0.11
|Зуйков Сергей
|3
|0.08
|Магомедов Рашид
|3 (1)
|0.08
|Болов Руслан
|2
|0.05
|Дворецков Филипп
|2
|0.05
|Агеев Михаил
|2
|0.05
|Пяткин Иван
|2
|0.05
|Шумских Алексей
|1
|0.03
|Лаврищев Дмитрий
|1
|0.03
|Усанов Алексей
|1
|0.03
|Шмаков Иван
|1
|0.03
|Прищепа Дмитрий
|1
|0.03
|Шильников Глеб
|1
|0.03
|Камлашев Даниил
|1
|0.03
Новосибирск
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тюрин Владислав
|7
|0.19
|Рожков Никита
|7 (1)
|0.19
|Конев Александр
|5
|0.14
|Попов Константин
|4
|0.11
|Бахарев Глеб
|4
|0.11
|Малеев Артемий
|3
|0.08
|Кобялко Антон
|2
|0.05
|Ларенц Вячеслав
|2
|0.05
|Нарылков Сергей
|1
|0.03
|Гладышев Алексей
|1
|0.03
|Макурин Антон
|1
|0.03
|Редькович Дмитрий
|1
|0.03
|Бамматгереев Муслим
|1
|0.03
|Житнев Максим
|1 (1)
|0.03
|Глухов Егор
|1 (1)
|0.03
Карточки
Ротор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ахмедханов Ризван
|1
|1
|Завезён Юрий
|1
|0
|Сафронов Илья
|1
|0
|Арсентьев Даниил
|1
|0
|Пяткин Иван
|1
|0
|Шильников Глеб
|1
|0
Новосибирск
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ларенц Вячеслав
|0
|1
|Редькович Дмитрий
|0
|1
|Хайруллов Радик
|0
|1
|Daniil Konoplev
|0
|1
|Ерохин Константин
|1
|0
Результаты матчей
Ротор
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
22% (4)
67% (12)
11% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (8)
50% (9)
6% (1)
Новосибирск
14.3%
85.7%
2 победы 12 поражений
Первый тайм
11% (2)
47% (9)
42% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (3)
37% (7)
47% (9)
Сухие победы
7
2
Сухие поражения
1
8
Волевые победы
2
4
Упущенные победы
7
8
Ротор
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
37% (7)
47% (9)
16% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
47% (9)
21% (4)
Новосибирск
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
17% (3)
56% (10)
28% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
39% (7)
28% (5)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
19
5
Упущенные победы
13
26
Ротор
64%
36%
16 побед 9 поражений
Первый тайм
30% (11)
57% (21)
14% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (14)
49% (18)
14% (5)
Новосибирск
27.3%
72.7%
6 побед 16 поражений
Первый тайм
14% (5)
51% (19)
35% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (9)
38% (14)
38% (14)
Сухие победы
11
3
Сухие поражения
3
11
Волевые победы
21
9
Упущенные победы
20
34
Голы по времени матча
Забито
24
16
5 В 1-м тайме 6
19 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 6
23 Не забивали 26
2
8%
2
13%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
3
13%
2
13%
31-45
5
21%
2
13%
46-60
6
25%
4
25%
61-75
8
33%
4
25%
76-90
Пропущено
12
14
4 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 13
1
8%
2
14%
1-15
2
17%
2
14%
16-30
1
8%
4
29%
31-45
3
25%
1
7%
46-60
3
25%
2
14%
61-75
2
17%
3
21%
76-90
Забито
18
26
5 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 15
9 Забивали первыми 14
24 Не забивали 23
1
6%
3
12%
1-15
0
0%
4
15%
16-30
4
22%
4
15%
31-45
3
17%
3
12%
46-60
5
28%
2
8%
61-75
5
28%
10
38%
76-90
Пропущено
25
12
12 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 2
14 Не пропускали 8
2
8%
2
17%
1-15
5
20%
2
17%
16-30
5
20%
0
0%
31-45
4
16%
1
8%
46-60
3
12%
5
42%
61-75
6
24%
2
17%
76-90
Забито
42
42
10 В 1-м тайме 17
32 Во 2-м тайме 25
17 Забивали первыми 20
10 Не забивали 12
3
7%
5
12%
1-15
0
0%
6
14%
16-30
7
17%
6
14%
31-45
8
19%
5
12%
46-60
11
26%
6
14%
61-75
13
31%
14
33%
76-90
Пропущено
37
26
16 В 1-м тайме 12
21 Во 2-м тайме 14
15 Пропускали первыми 10
22 Не пропускали 21
3
8%
4
15%
1-15
7
19%
4
15%
16-30
6
16%
4
15%
31-45
7
19%
2
8%
46-60
6
16%
7
27%
61-75
8
22%
5
19%
76-90
Результаты последних матчей
Ротор
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Новосибирск - Ротор 1:1 Уфа - Ротор 0:0 Ротор - Новосибирск 1:0 Чайка - Ротор 3:1
Челябинск - Ротор 2:1 Родина-2 Москва - Ротор 2:0 Ротор - Краснодар-2 0:0 Металлург Липецк - Ротор 1:2 Ротор - Челябинск 1:0 Муром - Ротор 1:2 Ротор - Велес Москва 2:3 Новосибирск - Ротор 2:0 Ротор - Чайка 0:0 Ротор - Родина-2 Москва 2:0 Краснодар-2 - Ротор 3:2 Ротор - Металлург Липецк 3:0 Ротор - Муром 1:1 Велес Москва - Ротор 1:2 Ротор - Уфа 0:1 Балтика - Ротор 1:2
Новосибирск
(20 матчей)
30%
55%
15%
6 побед 11 ничьих 3 поражения
Новосибирск - Ротор 1:1 Новосибирск - Чайка 0:3 Ротор - Новосибирск 1:0 Велес Москва - Новосибирск 1:1
Новосибирск - Краснодар-2 2:0 Металлург Липецк - Новосибирск 0:0 Челябинск - Новосибирск 1:1 Муром - Новосибирск 1:1 Новосибирск - Велес Москва 0:0 Уфа - Новосибирск 2:1 Новосибирск - Родина-2 Москва 1:1 Новосибирск - Ротор 2:0 Краснодар-2 - Новосибирск 1:1 Новосибирск - Металлург Липецк 1:0 Новосибирск - Челябинск 3:1 Новосибирск - Муром 2:0 Новосибирск - Уфа 0:0 Родина-2 Москва - Новосибирск 1:2 Чайка - Новосибирск 0:0 Новосибирск - Динамо Барнаул 2:2
Результаты матчей
Ротор
Новосибирск
Точный счет
1:1
4 раза 22%
0:0
3 раза 17%
1:0
3 раза 17%
2:0
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
1:0
4 раза 21%
2:0
4 раза 21%
0:0
3 раза 16%
3:1
3 раза 16%
1:1
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
Точное количество голов
1
8 раз 44%
0
4 раза 22%
2
3 раза 17%
3
2 раза 11%
4
1 раз 6%
1
6 раз 32%
0
5 раз 26%
2
4 раза 21%
3
4 раза 21%
Точный счет
1:2
4 раза 21%
1:1
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
0:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
1:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
1:1
6 раз 33%
0:0
4 раза 22%
1:0
3 раза 17%
1:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
Точное количество голов
1
8 раз 42%
0
6 раз 32%
2
5 раз 26%
1
8 раз 44%
0
7 раз 39%
2
2 раза 11%
3
1 раз 6%
Точный счет
1:1
7 раз 19%
0:0
5 раз 14%
1:2
5 раз 14%
1:0
4 раза 11%
2:0
4 раза 11%
0:1
3 раза 8%
3:0
3 раза 8%
3:1
2 раза 5%
2:1
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
1:1
8 раз 22%
0:0
7 раз 19%
1:0
7 раз 19%
2:0
4 раза 11%
3:1
3 раза 8%
1:2
2 раза 5%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
Точное количество голов
1
16 раз 43%
0
10 раз 27%
2
8 раз 22%
3
2 раза 5%
4
1 раз 3%
1
14 раз 38%
0
12 раз 32%
2
6 раз 16%
3
5 раз 14%
Тоталы голов в матче
Ротор
Новосибирск
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
144
Больше Меньше
145
612
811
315
415
117
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
136
Больше Меньше
117
514
315
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2710
Больше Меньше
2512
1126
1126
334
532
136
|Муром
|Азявин Илья
|19
|Чайка
|Долгов Павел
|18
|Текстильщик
|Скворцов Алексей
|13
|Уфа
|Агеян Мигран
|9
|Текстильщик
|Евсеев Алексей
|8
|Авангард Курск
|Куприянов Никита
|3
|Челябинск
|Першин Никита
|2 1
|Ротор
|Ахмедханов Ризван
|1 1
|Муром
|Сысуев Дмитрий
|1
|Краснодар-2
|Шахов Виталий
|1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Ротор - Новосибирск
Исход игры
Ротор
84.9% (62)
Ничья
9.6% (7)
Новосибирск
5.5% (4)
Тотал 2.5
Больше
31.75% (20)
Меньше
68.25% (43)
Обе команды забьют
Да
42.86% (27)
Нет
57.14% (36)
Популярный счёт
1:0 Ротор
35.6% (26)
2:1 Ротор
24.7% (18)
2:0 Ротор
12.3% (9)
1:1 Ничья
9.6% (7)
1:2 Новосибирск
2.7% (2)
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