  1. Футбол
  2. Матчи
  3. РОССИЯ
  4. Вторая лига А 2023-2024
Ротор
 
Позже
Новосибирск
Прогнозы 73
Ротор 84.9% (62)
X 9.6% (7)
Новосибирск 5.5% (4)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult

История личных встреч

Ротор
Новосибирск

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

3 матча

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

История матчей

ВЛА
1:1
ВЛА
1:0
ВЛА
2:0

Голы

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

1
0.5

Среднее время на гол

90
180

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

1.5
0

Среднее время на гол

60
0

Всего голов

4
1

Голов в среднем за матч

1.33
0.33

Тотал матчей

1.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1

Среднее время на гол

67
270

Бомбардиры внутри турнира

Ротор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гаджимурадов Рамазан 7 (3) 0.19
Сафронов Илья 5 0.14
Арсентьев Даниил 5 0.14
Никитин Алексей 4 0.11
Зуйков Сергей 3 0.08
Магомедов Рашид 3 (1) 0.08
Болов Руслан 2 0.05
Дворецков Филипп 2 0.05
Агеев Михаил 2 0.05
Пяткин Иван 2 0.05
Шумских Алексей 1 0.03
Лаврищев Дмитрий 1 0.03
Усанов Алексей 1 0.03
Шмаков Иван 1 0.03
Прищепа Дмитрий 1 0.03
Шильников Глеб 1 0.03
Камлашев Даниил 1 0.03
Новосибирск
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тюрин Владислав 7 0.19
Рожков Никита 7 (1) 0.19
Конев Александр 5 0.14
Попов Константин 4 0.11
Бахарев Глеб 4 0.11
Малеев Артемий 3 0.08
Кобялко Антон 2 0.05
Ларенц Вячеслав 2 0.05
Нарылков Сергей 1 0.03
Гладышев Алексей 1 0.03
Макурин Антон 1 0.03
Редькович Дмитрий 1 0.03
Бамматгереев Муслим 1 0.03
Житнев Максим 1 (1) 0.03
Глухов Егор 1 (1) 0.03

Карточки

Ротор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ахмедханов Ризван 1 1
Завезён Юрий 1 0
Сафронов Илья 1 0
Арсентьев Даниил 1 0
Пяткин Иван 1 0
Шильников Глеб 1 0
Новосибирск
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ларенц Вячеслав 0 1
Редькович Дмитрий 0 1
Хайруллов Радик 0 1
Daniil Konoplev 0 1
Ерохин Константин 1 0

Результаты матчей

Ротор
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
22% (4)
67% (12)
11% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (8)
50% (9)
6% (1)
Новосибирск
14.3%
85.7%
2 победы 12 поражений
Первый тайм
11% (2)
47% (9)
42% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (3)
37% (7)
47% (9)

Сухие победы

7
2

Сухие поражения

1
8

Волевые победы

2
4

Упущенные победы

7
8
Ротор
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
37% (7)
47% (9)
16% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
47% (9)
21% (4)
Новосибирск
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
17% (3)
56% (10)
28% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
39% (7)
28% (5)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

19
5

Упущенные победы

13
26
Ротор
64%
36%
16 побед 9 поражений
Первый тайм
30% (11)
57% (21)
14% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (14)
49% (18)
14% (5)
Новосибирск
27.3%
72.7%
6 побед 16 поражений
Первый тайм
14% (5)
51% (19)
35% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (9)
38% (14)
38% (14)

Сухие победы

11
3

Сухие поражения

3
11

Волевые победы

21
9

Упущенные победы

20
34

Голы по времени матча

Забито

24
16
5 В 1-м тайме 6
19 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 6
23 Не забивали 26
2
8%
2
13%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
3
13%
2
13%
31-45
5
21%
2
13%
46-60
6
25%
4
25%
61-75
8
33%
4
25%
76-90

Пропущено

12
14
4 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 13
1
8%
2
14%
1-15
2
17%
2
14%
16-30
1
8%
4
29%
31-45
3
25%
1
7%
46-60
3
25%
2
14%
61-75
2
17%
3
21%
76-90

Забито

18
26
5 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 15
9 Забивали первыми 14
24 Не забивали 23
1
6%
3
12%
1-15
0
0%
4
15%
16-30
4
22%
4
15%
31-45
3
17%
3
12%
46-60
5
28%
2
8%
61-75
5
28%
10
38%
76-90

Пропущено

25
12
12 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 2
14 Не пропускали 8
2
8%
2
17%
1-15
5
20%
2
17%
16-30
5
20%
0
0%
31-45
4
16%
1
8%
46-60
3
12%
5
42%
61-75
6
24%
2
17%
76-90

Забито

42
42
10 В 1-м тайме 17
32 Во 2-м тайме 25
17 Забивали первыми 20
10 Не забивали 12
3
7%
5
12%
1-15
0
0%
6
14%
16-30
7
17%
6
14%
31-45
8
19%
5
12%
46-60
11
26%
6
14%
61-75
13
31%
14
33%
76-90

Пропущено

37
26
16 В 1-м тайме 12
21 Во 2-м тайме 14
15 Пропускали первыми 10
22 Не пропускали 21
3
8%
4
15%
1-15
7
19%
4
15%
16-30
6
16%
4
15%
31-45
7
19%
2
8%
46-60
6
16%
7
27%
61-75
8
22%
5
19%
76-90

Результаты последних матчей

Ротор
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Новосибирск - Ротор 1:1 Уфа - Ротор 0:0 Ротор - Новосибирск 1:0 Чайка - Ротор 3:1
Челябинск - Ротор 2:1 Родина-2 Москва - Ротор 2:0 Ротор - Краснодар-2 0:0 Металлург Липецк - Ротор 1:2 Ротор - Челябинск 1:0 Муром - Ротор 1:2 Ротор - Велес Москва 2:3 Новосибирск - Ротор 2:0 Ротор - Чайка 0:0 Ротор - Родина-2 Москва 2:0 Краснодар-2 - Ротор 3:2 Ротор - Металлург Липецк 3:0 Ротор - Муром 1:1 Велес Москва - Ротор 1:2 Ротор - Уфа 0:1 Балтика - Ротор 1:2
Новосибирск
(20 матчей)
30%
55%
15%
6 побед 11 ничьих 3 поражения
Новосибирск - Ротор 1:1 Новосибирск - Чайка 0:3 Ротор - Новосибирск 1:0 Велес Москва - Новосибирск 1:1
Новосибирск - Краснодар-2 2:0 Металлург Липецк - Новосибирск 0:0 Челябинск - Новосибирск 1:1 Муром - Новосибирск 1:1 Новосибирск - Велес Москва 0:0 Уфа - Новосибирск 2:1 Новосибирск - Родина-2 Москва 1:1 Новосибирск - Ротор 2:0 Краснодар-2 - Новосибирск 1:1 Новосибирск - Металлург Липецк 1:0 Новосибирск - Челябинск 3:1 Новосибирск - Муром 2:0 Новосибирск - Уфа 0:0 Родина-2 Москва - Новосибирск 1:2 Чайка - Новосибирск 0:0 Новосибирск - Динамо Барнаул 2:2

Результаты матчей

Ротор
Новосибирск

Точный счет

1:1
4 раза 22%
0:0
3 раза 17%
1:0
3 раза 17%
2:0
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
1:0
4 раза 21%
2:0
4 раза 21%
0:0
3 раза 16%
3:1
3 раза 16%
1:1
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%

Точное количество голов

1
8 раз 44%
0
4 раза 22%
2
3 раза 17%
3
2 раза 11%
4
1 раз 6%
1
6 раз 32%
0
5 раз 26%
2
4 раза 21%
3
4 раза 21%

Точный счет

1:2
4 раза 21%
1:1
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
0:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
1:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
1:1
6 раз 33%
0:0
4 раза 22%
1:0
3 раза 17%
1:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 42%
0
6 раз 32%
2
5 раз 26%
1
8 раз 44%
0
7 раз 39%
2
2 раза 11%
3
1 раз 6%

Точный счет

1:1
7 раз 19%
0:0
5 раз 14%
1:2
5 раз 14%
1:0
4 раза 11%
2:0
4 раза 11%
0:1
3 раза 8%
3:0
3 раза 8%
3:1
2 раза 5%
2:1
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
1:1
8 раз 22%
0:0
7 раз 19%
1:0
7 раз 19%
2:0
4 раза 11%
3:1
3 раза 8%
1:2
2 раза 5%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%

Точное количество голов

1
16 раз 43%
0
10 раз 27%
2
8 раз 22%
3
2 раза 5%
4
1 раз 3%
1
14 раз 38%
0
12 раз 32%
2
6 раз 16%
3
5 раз 14%

Тоталы голов в матче

Ротор
Новосибирск

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
4
0.5
Больше Меньше
14
5
6
12
1.5
8
11
3
15
2.5
4
15
1
17
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
6
0.5
Больше Меньше
11
7
5
14
1.5
3
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
27
10
0.5
Больше Меньше
25
12
11
26
1.5
11
26
3
34
2.5
5
32
1
36
3.5
  • Текстовая онлайн трансляция матча Ротор - Новосибирск от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 16 июня 2024, осталось 2 дня 10 часов 33 минуты.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

    • Прогнозы 73
    Ротор 84.9% (62)
    X 9.6% (7)
    Новосибирск 5.5% (4)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Где смотреть матч Ротор - Новосибирск онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Ротор - Новосибирск

    Исход игры
    Ротор
    84.9% (62)
    Ничья
    9.6% (7)
    Новосибирск
    5.5% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    31.75% (20)
    Меньше
    68.25% (43)
    Обе команды забьют
    Да
    42.86% (27)
    Нет
    57.14% (36)
    Популярный счёт
    1:0 Ротор
    35.6% (26)
    2:1 Ротор
    24.7% (18)
    2:0 Ротор
    12.3% (9)
    1:1 Ничья
    9.6% (7)
    1:2 Новосибирск
    2.7% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Ротор
    Новосибирск
    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (24) Обзор Играть
    4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
    5 Бонус: $150 Отзывы (1) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный