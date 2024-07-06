—

Доброго времени суток вам, уважаемые любители спорта №1! Спортивный портал LiveResult.Ru приветствует всех, кто неравнодушен к товарищеским матчам. В рамках одного из поединков сыграют "Монако" и "Серветт".



Для вас текстовую трансляцию встречи проведет Козырев Вячеслав. Добро пожаловать на игру!