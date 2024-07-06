Тур: 1.
Прогноз на матч от Liveresult
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Главный тренер: Хюттер Ади
- Основной состав
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1 _Mall J.Вратарь
- Полузащитник
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17 Кутеса ДерекПолузащитник
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10 _Antunes A.
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28 _Douline D.
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24 _Sawadogo M.
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11 _Von Moos J.
- Запасные игроки
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32 _Frick J.Вратарь
- Нападающий
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18 _Mazikou B.
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31 _Ouattara T.
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Главный тренер: Вайлер Рене
Результаты последних матчей
Монако
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Монако - Нант 4:0 Монпелье - Монако 0:2 Монако - Клермон 4:1 Лион - Монако 3:2
Монако - Лилль 1:0 Брест - Монако 0:2 Монако - Ренн 1:0 Мец - Монако 2:5 Монако - Лорьян 2:2 Страсбург - Монако 0:1 Монако - ПСЖ 0:0 Ланс - Монако 2:3 Монако - Тулуза 1:2 Ницца - Монако 2:3 Руан - Монако 1:1 Монако - Гавр 1:1 Марсель - Монако 2:2 Родез - Монако 1:3 Монако - Реймс 1:3 Ланс - Монако 2:2
Серветт
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Серветт - Лугано 0:0 Лугано - Серветт 0:2 Серветт - Янг Бойз 0:1 Цюрих - Серветт 2:1
Санкт-Галлен - Серветт 1:1 Серветт - Винтертур 2:1 Винтертур - Серветт 0:1 Серветт - Грасcхоппер 1:0 Базель - Серветт 2:1 Серветт - Цюрих 0:1 Серветт - Стад Лозанна-Уши 1:2 Винтертур - Серветт 1:0 Люцерн - Серветт 2:2 Виктория Пльзень - Серветт 0:0 Серветт - Лозанна 3:1 Серветт - Виктория Пльзень 0:0 Серветт - Санкт-Галлен 2:0 Делемон - Серветт 0:2 Янг Бойз - Серветт 0:1 Лудогорец - Серветт 0:1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Монако - Серветт
Исход игры
Монако
93.5% (116)
Ничья
2.4% (3)
Серветт
4% (5)
Тотал 2.5
Больше
59.82% (67)
Меньше
40.18% (45)
Обе команды забьют
Да
56.25% (63)
Нет
43.75% (49)
Популярный счёт
2:1 Монако
37.9% (47)
2:0 Монако
26.6% (33)
1:0 Монако
9.7% (12)
3:1 Монако
7.3% (9)
3:0 Монако
2.4% (3)
2:2 Ничья
1.6% (2)
1:2 Серветт
1.6% (2)
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