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Тур: 1.
Монако
 
Позже
Серветт
Прогнозы 60
Монако 95% (57)
X 0% (0)
Серветт 5% (3)
Все прогнозы

Результаты последних матчей

Монако
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Монако - Нант 4:0 Монпелье - Монако 0:2 Монако - Клермон 4:1 Лион - Монако 3:2
Монако - Лилль 1:0 Брест - Монако 0:2 Монако - Ренн 1:0 Мец - Монако 2:5 Монако - Лорьян 2:2 Страсбург - Монако 0:1 Монако - ПСЖ 0:0 Ланс - Монако 2:3 Монако - Тулуза 1:2 Ницца - Монако 2:3 Руан - Монако 1:1 Монако - Гавр 1:1 Марсель - Монако 2:2 Родез - Монако 1:3 Монако - Реймс 1:3 Ланс - Монако 2:2
Серветт
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Серветт - Лугано 0:0 Лугано - Серветт 0:2 Серветт - Янг Бойз 0:1 Цюрих - Серветт 2:1
Санкт-Галлен - Серветт 1:1 Серветт - Винтертур 2:1 Винтертур - Серветт 0:1 Серветт - Грасcхоппер 1:0 Базель - Серветт 2:1 Серветт - Цюрих 0:1 Серветт - Стад Лозанна-Уши 1:2 Винтертур - Серветт 1:0 Люцерн - Серветт 2:2 Виктория Пльзень - Серветт 0:0 Серветт - Лозанна 3:1 Серветт - Виктория Пльзень 0:0 Серветт - Санкт-Галлен 2:0 Делемон - Серветт 0:2 Янг Бойз - Серветт 0:1 Лудогорец - Серветт 0:1
  • Текстовая онлайн трансляция матча Монако - Серветт от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 6 июля 2024, осталось 2 дня 4 часа 34 минуты.



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    • Прогнозы 60
    Монако 95% (57)
    X 0% (0)
    Серветт 5% (3)
    Все прогнозы
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    Прогнозы на матч Монако - Серветт

    Исход игры
    Монако
    95% (57)
    Ничья
    0% (0)
    Серветт
    5% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    55.36% (31)
    Меньше
    44.64% (25)
    Обе команды забьют
    Да
    53.57% (30)
    Нет
    46.43% (26)
    Популярный счёт
    2:1 Монако
    36.7% (22)
    2:0 Монако
    35% (21)
    3:1 Монако
    6.7% (4)
    1:0 Монако
    6.7% (4)
    1:2 Серветт
    3.3% (2)
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    Серветт
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