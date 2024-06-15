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  3. Испания
  4. РФЭФ 2023-2024
Малага
0:0
Первый тайм: 8'
Химнастик
0'
Прогнозы 118
Малага 87.3% (103)
X 9.3% (11)
Химнастик 3.4% (4)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Малага
Ничья
Химнастик
2.88
4.90
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История личных встреч

Малага
Химнастик

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

5 матчей

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы

Первый тайм

20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы

История матчей

КК
2:1
С
0:1
С
2:0
С
1:2
С
1:1

Голы

Всего голов

3
3

Голов в среднем за матч

1.5
1

Среднее время на гол

60
90

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

6
5

Голов в среднем за матч

1.2
1

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
2
Больше 40%
Меньше 60%
3

Среднее время на гол

75
90

Бомбардиры внутри турнира

Малага
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Роберто Фернандес Альварельос 18 (1) 0.45
Dioni 8 (1) 0.2
Родригес Хенаро 5 0.13
Лоренсо Дани 4 0.1
Феррейро Давид 3 0.08
Вильодрес Кевин 3 (1) 0.08
Галилея Эйнар 2 0.05
Ларрубия Давид 2 0.05
Абайда Хайтам 2 0.05
Эрреро Альфонсо 1 0.03
Ривас Хуан 1 0.03
Сангальи Лука 1 0.03
Гарсия Хуан II 1 0.03
Габилондо Хокин 1 0.03
Diego Murillo 1 0.03
Химнастик
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Pablo Fernandez II 7 0.18
Jaume Jardi 7 0.18
Фернандес Марк 5 0.13
Тригерос Пабло 5 0.13
Годой Алан 5 0.13
Andy Escudero 4 0.1
Nacho Gonzalez 2 0.05
Borja Martinez 2 0.05
Конча Давид 2 0.05
Горостиди Андер 2 0.05
Родригез Марио 1 0.03
Ориоль Хоан 1 0.03
Oscar Sanz 1 0.03

Карточки

Малага
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Dioni 0 1
Феррейро Давид 0 1
Галилея Эйнар 0 1
Родригес Хенаро 0 1
Химнастик
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Конча Давид 0 1

Результаты матчей

Малага
84.6%
15.4%
11 побед 2 поражения
Первый тайм
35% (7)
40% (8)
25% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (11)
40% (8)
5% (1)
Химнастик
13.3%
86.7%
2 победы 13 поражений
Первый тайм
5% (1)
50% (10)
45% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (5)
35% (7)
40% (8)

Сухие победы

8
2

Сухие поражения

1
9

Волевые победы

5
1

Упущенные победы

5
6
Малага
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
15% (3)
55% (11)
30% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (3)
45% (9)
40% (8)
Химнастик
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
20% (4)
60% (12)
20% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (8)
30% (6)
30% (6)

Сухие победы

2
7

Сухие поражения

5
5

Волевые победы

7
3

Упущенные победы

26
27
Малага
57.7%
42.3%
15 побед 11 поражений
Первый тайм
25% (10)
48% (19)
28% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (14)
43% (17)
23% (9)
Химнастик
34.5%
65.5%
10 побед 19 поражений
Первый тайм
13% (5)
55% (22)
33% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (13)
33% (13)
35% (14)

Сухие победы

10
9

Сухие поражения

6
14

Волевые победы

12
4

Упущенные победы

31
33

Голы по времени матча

Забито

24
17
12 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 13
9 Забивали первыми 10
24 Не забивали 27
2
8%
1
6%
1-15
6
25%
2
12%
16-30
4
17%
1
6%
31-45
4
17%
8
47%
46-60
4
17%
1
6%
61-75
4
17%
4
24%
76-90

Пропущено

12
16
9 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 11
2
17%
3
19%
1-15
4
33%
2
13%
16-30
3
25%
0
0%
31-45
1
8%
2
13%
46-60
1
8%
6
38%
61-75
1
8%
3
19%
76-90

Забито

29
27
12 В 1-м тайме 13
17 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 15
24 Не забивали 24
4
14%
3
11%
1-15
2
7%
4
15%
16-30
6
21%
6
22%
31-45
8
28%
4
15%
46-60
7
24%
3
11%
61-75
2
7%
7
26%
76-90

Пропущено

18
11
8 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 8
11 Пропускали первыми 3
13 Не пропускали 9
4
22%
1
9%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
2
11%
2
18%
31-45
3
17%
6
55%
46-60
4
22%
2
18%
61-75
3
17%
0
0%
76-90

Забито

53
44
24 В 1-м тайме 17
29 Во 2-м тайме 27
16 Забивали первыми 25
8 Не забивали 11
6
11%
4
9%
1-15
8
15%
6
14%
16-30
10
19%
7
16%
31-45
12
23%
12
27%
46-60
11
21%
4
9%
61-75
6
11%
11
25%
76-90

Пропущено

30
27
17 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 19
19 Пропускали первыми 11
24 Не пропускали 20
6
20%
4
15%
1-15
6
20%
2
7%
16-30
5
17%
2
7%
31-45
4
13%
8
30%
30%
46-60
5
17%
8
30%
30%
61-75
4
13%
3
11%
76-90

Результаты последних матчей

Малага
(20 матчей)
50%
40%
10%
10 побед 8 ничьих 2 поражения
Малага - Сельта-2 2:1 Сельта-2 - Малага 2:2 Реал Мадрид Кастилья - Малага 1:2 Малага - Антекера 3:0
Сан-Фернандо - Малага 1:1 Малага - Мерида 1:1 Кордова - Малага 1:0 Малага - Мурсия 0:0 Атлетико-2 Мадрид - Малага 0:1 Малага - Сеута 1:1 Малага - Линарес 1:1 Альхесирас - Малага 0:0 Малага - Интерсити 1:0 Атлетико Санлукеньо - Малага 0:0 Малага - УД Ибица 1:0 Алькояно - Малага 0:3 Малага - Рекреативо 2:0 Мелилья - Малага 1:0 Малага - Атлетико Балеарес 3:0 Гранада-2 - Малага 0:2
Химнастик
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Химнастик - Сеута 2:1 Сеута - Химнастик 2:2 Химнастик - Райо Махадаонда 1:0 Барселона-2 - Химнастик 1:2
Химнастик - СД Логроньес 2:1 Сабадель - Химнастик 0:0 Леонеса - Химнастик 3:0 Химнастик - Сельта-2 1:0 Тарасона - Химнастик 1:0 Химнастик - Фуэнлабрада 1:0 Понферрадина - Химнастик 0:1 Химнастик - Унионистас 0:1 Корнелья - Химнастик 0:0 Химнастик - Депортиво 1:1 Арентейро - Химнастик 0:1 Химнастик - Теруэль 0:2 Сестао - Химнастик 1:1 Химнастик - Реал Унион 2:1 Реал Сосьедад-2 - Химнастик 0:2 Химнастик - Осасуна-2 1:1

Результаты матчей

Малага
Химнастик

Точный счет

1:0
4 раза 20%
1:1
4 раза 20%
0:0
3 раза 15%
2:1
3 раза 15%
3:0
3 раза 15%
0:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
1:0
5 раз 25%
2:1
4 раза 20%
0:0
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%

Точное количество голов

1
9 раз 45%
0
4 раза 20%
2
4 раза 20%
3
3 раза 15%
2
7 раз 35%
1
7 раз 35%
0
4 раза 20%
3
2 раза 10%

Точный счет

1:2
3 раза 15%
1:1
3 раза 15%
0:0
2 раза 10%
0:1
2 раза 10%
0:2
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
0:3
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
0:1
5 раз 25%
1:0
3 раза 15%
1:1
3 раза 15%
0:0
2 раза 10%
0:2
2 раза 10%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%

Точное количество голов

2
8 раз 40%
1
6 раз 30%
0
4 раза 20%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%
1
9 раз 45%
0
7 раз 35%
2
4 раза 20%

Точный счет

1:1
7 раз 18%
1:0
6 раз 15%
0:0
5 раз 13%
1:2
4 раза 10%
2:1
4 раза 10%
0:1
3 раза 8%
3:0
3 раза 8%
0:2
2 раза 5%
2:2
2 раза 5%
0:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
1:0
8 раз 20%
0:1
6 раз 15%
1:1
5 раз 13%
2:1
5 раз 13%
0:0
4 раза 10%
0:2
3 раза 8%
2:0
3 раза 8%
3:0
3 раза 8%
2:2
2 раза 5%
1:2
1 раз 3%

Точное количество голов

1
15 раз 38%
2
12 раз 30%
0
8 раз 20%
3
4 раза 10%
4
1 раз 3%
1
16 раз 40%
0
11 раз 28%
2
11 раз 28%
3
2 раза 5%

Тоталы голов в матче

Малага
Химнастик

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
4
0.5
Больше Меньше
16
4
7
13
1.5
9
11
3
17
2.5
2
18

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
4
0.5
Больше Меньше
13
7
10
10
1.5
4
16
2
18
2.5
1
19
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
32
8
0.5
Больше Меньше
29
11
17
23
1.5
13
27
5
35
2.5
2
38
1
39
3.5

Топ бомбардиров
Барселона-2 Виктор По 20
Малага Роберто Фернандес Альварельос 18
Кастельон Jesus de Miguel 16
Кордова Antonio Casas 15
Сельта-2 Гонсалес Альфонсо 15
Весь список

Топ нарушителей
Атлетико Балеарес Наварро Давид 2
Атлетико Балеарес Родригес Давид 2
Гранада-2 Лопес Диего 2
СД Логроньес Лопес Рубен 2
УД Ибица Эскасси Альберто 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 9'
    С правого фланга Гарсия подавал в центр штрафной, но головой пробил крайне неточно на этот раз Фернандес.
  • 8'
    Тонко отдавал Молина в штрафную на ход Родригесу, но тот не сумел догнать мяч в пределах поля.
  • 7'
    С дальней дистанции решил проверить бдительность голкипера Родригес, но мяч свалился с ноги и отправился на трибуну.
  • 6'
    Забросил в штрафную Мартинес на ход Фернандесу, но тот проиграл верховую борьбу за мяч Хуанде.
  • 5'
    Ушел финтом от соперника по флангу Молина и покатил поперек на Фернандеса, но тот пробить так и не смог.
  • 4'
    Со штрафного забросил Харди на дальнюю штангу, но здесь Годой не добрался головой до мяча.
  • 3'
    В центре поля получил по ногам Мартинес в борьбе против Молины. Штрафной удар гости будут исполнять.
  • 2'
    Сразу в атаку бросились хозяева. Прорывался по флангу Феррейро и подал в штрафную, но до удара дело не дошло.
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток, матч начался!
  • До матча
  • Приветствую всех любителей футбола. В матче плей-офф за попадание в Сегунду встретятся сегодня "Малага" и "Химнастик". Комментировать игру для вас будет Федосов Дмитрий!
  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:1 – на это поставили 32.8% пользователей.
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Прогнозы 118
Малага 87.3% (103)
X 9.3% (11)
Химнастик 3.4% (4)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Малага
Ничья
Химнастик
2.88
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Малага 0:0 Химнастик

Исход игры
Малага
87.4% (104)
Ничья
9.2% (11)
Химнастик
3.4% (4)
Тотал 2.5
Больше
41.59% (47)
Меньше
58.41% (66)
Обе команды забьют
Да
46.02% (52)
Нет
53.98% (61)
Популярный счёт
2:1 Малага
32.8% (39)
1:0 Малага
30.3% (36)
2:0 Малага
21% (25)
1:1 Ничья
4.2% (5)
1:2 Химнастик
3.4% (4)
2:2 Ничья
2.5% (3)
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Малага
Химнастик
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