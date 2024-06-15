0'
Прогноз на матч от Liveresult
История личных встреч
Малага
Химнастик
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
5 матчей
40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы
Первый тайм
20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
3
3
Голов в среднем за матч
1.5
1
Среднее время на гол
60
90
Всего голов
3
2
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
6
5
Голов в среднем за матч
1.2
1
Тотал матчей
2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
Среднее время на гол
75
90
Бомбардиры внутри турнира
Малага
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Роберто Фернандес Альварельос
|18 (1)
|0.45
|Dioni
|8 (1)
|0.2
|Родригес Хенаро
|5
|0.13
|Лоренсо Дани
|4
|0.1
|Феррейро Давид
|3
|0.08
|Вильодрес Кевин
|3 (1)
|0.08
|Галилея Эйнар
|2
|0.05
|Ларрубия Давид
|2
|0.05
|Абайда Хайтам
|2
|0.05
|Эрреро Альфонсо
|1
|0.03
|Ривас Хуан
|1
|0.03
|Сангальи Лука
|1
|0.03
|Гарсия Хуан II
|1
|0.03
|Габилондо Хокин
|1
|0.03
|Diego Murillo
|1
|0.03
Химнастик
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Pablo Fernandez II
|7
|0.18
|Jaume Jardi
|7
|0.18
|Фернандес Марк
|5
|0.13
|Тригерос Пабло
|5
|0.13
|Годой Алан
|5
|0.13
|Andy Escudero
|4
|0.1
|Nacho Gonzalez
|2
|0.05
|Borja Martinez
|2
|0.05
|Конча Давид
|2
|0.05
|Горостиди Андер
|2
|0.05
|Родригез Марио
|1
|0.03
|Ориоль Хоан
|1
|0.03
|Oscar Sanz
|1
|0.03
Карточки
Малага
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Dioni
|0
|1
|Феррейро Давид
|0
|1
|Галилея Эйнар
|0
|1
|Родригес Хенаро
|0
|1
Химнастик
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Конча Давид
|0
|1
Результаты матчей
Малага
84.6%
15.4%
11 побед 2 поражения
Первый тайм
35% (7)
40% (8)
25% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (11)
40% (8)
5% (1)
Химнастик
13.3%
86.7%
2 победы 13 поражений
Первый тайм
5% (1)
50% (10)
45% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (5)
35% (7)
40% (8)
Сухие победы
8
2
Сухие поражения
1
9
Волевые победы
5
1
Упущенные победы
5
6
Малага
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
15% (3)
55% (11)
30% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (3)
45% (9)
40% (8)
Химнастик
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
20% (4)
60% (12)
20% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (8)
30% (6)
30% (6)
Сухие победы
2
7
Сухие поражения
5
5
Волевые победы
7
3
Упущенные победы
26
27
Малага
57.7%
42.3%
15 побед 11 поражений
Первый тайм
25% (10)
48% (19)
28% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (14)
43% (17)
23% (9)
Химнастик
34.5%
65.5%
10 побед 19 поражений
Первый тайм
13% (5)
55% (22)
33% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (13)
33% (13)
35% (14)
Сухие победы
10
9
Сухие поражения
6
14
Волевые победы
12
4
Упущенные победы
31
33
Голы по времени матча
Забито
24
17
12 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 13
9 Забивали первыми 10
24 Не забивали 27
2
8%
1
6%
1-15
6
25%
2
12%
16-30
4
17%
1
6%
31-45
4
17%
8
47%
46-60
4
17%
1
6%
61-75
4
17%
4
24%
76-90
Пропущено
12
16
9 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 11
2
17%
3
19%
1-15
4
33%
2
13%
16-30
3
25%
0
0%
31-45
1
8%
2
13%
46-60
1
8%
6
38%
61-75
1
8%
3
19%
76-90
Забито
29
27
12 В 1-м тайме 13
17 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 15
24 Не забивали 24
4
14%
3
11%
1-15
2
7%
4
15%
16-30
6
21%
6
22%
31-45
8
28%
4
15%
46-60
7
24%
3
11%
61-75
2
7%
7
26%
76-90
Пропущено
18
11
8 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 8
11 Пропускали первыми 3
13 Не пропускали 9
4
22%
1
9%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
2
11%
2
18%
31-45
3
17%
6
55%
46-60
4
22%
2
18%
61-75
3
17%
0
0%
76-90
Забито
53
44
24 В 1-м тайме 17
29 Во 2-м тайме 27
16 Забивали первыми 25
8 Не забивали 11
6
11%
4
9%
1-15
8
15%
6
14%
16-30
10
19%
7
16%
31-45
12
23%
12
27%
46-60
11
21%
4
9%
61-75
6
11%
11
25%
76-90
Пропущено
30
27
17 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 19
19 Пропускали первыми 11
24 Не пропускали 20
6
20%
4
15%
1-15
6
20%
2
7%
16-30
5
17%
2
7%
31-45
4
13%
8
30%
30%
46-60
5
17%
8
30%
30%
61-75
4
13%
3
11%
76-90
Результаты последних матчей
Малага
(20 матчей)
50%
40%
10%
10 побед 8 ничьих 2 поражения
Малага - Сельта-2 2:1 Сельта-2 - Малага 2:2 Реал Мадрид Кастилья - Малага 1:2 Малага - Антекера 3:0
Сан-Фернандо - Малага 1:1 Малага - Мерида 1:1 Кордова - Малага 1:0 Малага - Мурсия 0:0 Атлетико-2 Мадрид - Малага 0:1 Малага - Сеута 1:1 Малага - Линарес 1:1 Альхесирас - Малага 0:0 Малага - Интерсити 1:0 Атлетико Санлукеньо - Малага 0:0 Малага - УД Ибица 1:0 Алькояно - Малага 0:3 Малага - Рекреативо 2:0 Мелилья - Малага 1:0 Малага - Атлетико Балеарес 3:0 Гранада-2 - Малага 0:2
Химнастик
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Химнастик - Сеута 2:1 Сеута - Химнастик 2:2 Химнастик - Райо Махадаонда 1:0 Барселона-2 - Химнастик 1:2
Химнастик - СД Логроньес 2:1 Сабадель - Химнастик 0:0 Леонеса - Химнастик 3:0 Химнастик - Сельта-2 1:0 Тарасона - Химнастик 1:0 Химнастик - Фуэнлабрада 1:0 Понферрадина - Химнастик 0:1 Химнастик - Унионистас 0:1 Корнелья - Химнастик 0:0 Химнастик - Депортиво 1:1 Арентейро - Химнастик 0:1 Химнастик - Теруэль 0:2 Сестао - Химнастик 1:1 Химнастик - Реал Унион 2:1 Реал Сосьедад-2 - Химнастик 0:2 Химнастик - Осасуна-2 1:1
Результаты матчей
Малага
Химнастик
Точный счет
1:0
4 раза 20%
1:1
4 раза 20%
0:0
3 раза 15%
2:1
3 раза 15%
3:0
3 раза 15%
0:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
1:0
5 раз 25%
2:1
4 раза 20%
0:0
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
Точное количество голов
1
9 раз 45%
0
4 раза 20%
2
4 раза 20%
3
3 раза 15%
2
7 раз 35%
1
7 раз 35%
0
4 раза 20%
3
2 раза 10%
Точный счет
1:2
3 раза 15%
1:1
3 раза 15%
0:0
2 раза 10%
0:1
2 раза 10%
0:2
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
0:3
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
0:1
5 раз 25%
1:0
3 раза 15%
1:1
3 раза 15%
0:0
2 раза 10%
0:2
2 раза 10%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
Точное количество голов
2
8 раз 40%
1
6 раз 30%
0
4 раза 20%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%
1
9 раз 45%
0
7 раз 35%
2
4 раза 20%
Точный счет
1:1
7 раз 18%
1:0
6 раз 15%
0:0
5 раз 13%
1:2
4 раза 10%
2:1
4 раза 10%
0:1
3 раза 8%
3:0
3 раза 8%
0:2
2 раза 5%
2:2
2 раза 5%
0:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
1:0
8 раз 20%
0:1
6 раз 15%
1:1
5 раз 13%
2:1
5 раз 13%
0:0
4 раза 10%
0:2
3 раза 8%
2:0
3 раза 8%
3:0
3 раза 8%
2:2
2 раза 5%
1:2
1 раз 3%
Точное количество голов
1
15 раз 38%
2
12 раз 30%
0
8 раз 20%
3
4 раза 10%
4
1 раз 3%
1
16 раз 40%
0
11 раз 28%
2
11 раз 28%
3
2 раза 5%
Тоталы голов в матче
Малага
Химнастик
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
164
Больше Меньше
164
713
911
317
218
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
164
Больше Меньше
137
1010
416
218
119
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
328
Больше Меньше
2911
1723
1327
535
238
139
|Барселона-2
|Виктор По
|20
|Малага
|Роберто Фернандес Альварельос
|18
|Кастельон
|Jesus de Miguel
|16
|Кордова
|Antonio Casas
|15
|Сельта-2
|Гонсалес Альфонсо
|15
|Атлетико Балеарес
|Наварро Давид
|2
|Атлетико Балеарес
|Родригес Давид
|2
|Гранада-2
|Лопес Диего
|2
|СД Логроньес
|Лопес Рубен
|2
|УД Ибица
|Эскасси Альберто
|2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Малага 0:0 Химнастик
Исход игры
Малага
87.4% (104)
Ничья
9.2% (11)
Химнастик
3.4% (4)
Тотал 2.5
Больше
41.59% (47)
Меньше
58.41% (66)
Обе команды забьют
Да
46.02% (52)
Нет
53.98% (61)
Популярный счёт
2:1 Малага
32.8% (39)
1:0 Малага
30.3% (36)
2:0 Малага
21% (25)
1:1 Ничья
4.2% (5)
1:2 Химнастик
3.4% (4)
2:2 Ничья
2.5% (3)
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