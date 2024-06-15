Первый тайм

9' С правого фланга Гарсия подавал в центр штрафной, но головой пробил крайне неточно на этот раз Фернандес.

8' Тонко отдавал Молина в штрафную на ход Родригесу, но тот не сумел догнать мяч в пределах поля.

7' С дальней дистанции решил проверить бдительность голкипера Родригес, но мяч свалился с ноги и отправился на трибуну.

6' Забросил в штрафную Мартинес на ход Фернандесу, но тот проиграл верховую борьбу за мяч Хуанде.

5' Ушел финтом от соперника по флангу Молина и покатил поперек на Фернандеса, но тот пробить так и не смог.

4' Со штрафного забросил Харди на дальнюю штангу, но здесь Годой не добрался головой до мяча.