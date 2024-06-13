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  3. Испания
  4. РФЭФ 2023-2024
Малага
 
Позже
Химнастик
Прогнозы 50
Малага 92% (46)
X 4% (2)
Химнастик 4% (2)
Все прогнозы

История личных встреч

Малага
Химнастик

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

5 матчей

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы

Первый тайм

20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы

История матчей

КК
2:1
С
0:1
С
2:0
С
1:2
С
1:1

Голы

Всего голов

3
3

Голов в среднем за матч

1.5
1

Среднее время на гол

60
90

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

6
5

Голов в среднем за матч

1.2
1

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
2
Больше 40%
Меньше 60%
3

Среднее время на гол

75
90

Бомбардиры внутри турнира

Малага
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Роберто Фернандес Альварельос 18 (1) 0.45
Dioni 8 (1) 0.2
Родригес Хенаро 5 0.13
Лоренсо Дани 4 0.1
Феррейро Давид 3 0.08
Вильодрес Кевин 3 (1) 0.08
Галилея Эйнар 2 0.05
Ларрубия Давид 2 0.05
Абайда Хайтам 2 0.05
Эрреро Альфонсо 1 0.03
Ривас Хуан 1 0.03
Сангальи Лука 1 0.03
Гарсия Хуан II 1 0.03
Габилондо Хокин 1 0.03
Diego Murillo 1 0.03
Химнастик
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Pablo Fernandez II 7 0.18
Jaume Jardi 7 0.18
Фернандес Марк 5 0.13
Тригерос Пабло 5 0.13
Годой Алан 5 0.13
Andy Escudero 4 0.1
Nacho Gonzalez 2 0.05
Borja Martinez 2 0.05
Конча Давид 2 0.05
Горостиди Андер 2 0.05
Родригез Марио 1 0.03
Ориоль Хоан 1 0.03
Oscar Sanz 1 0.03

Карточки

Малага
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Dioni 0 1
Феррейро Давид 0 1
Галилея Эйнар 0 1
Родригес Хенаро 0 1
Химнастик
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Конча Давид 0 1

Результаты матчей

Малага
84.6%
15.4%
11 побед 2 поражения
Первый тайм
35% (7)
40% (8)
25% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (11)
40% (8)
5% (1)
Химнастик
13.3%
86.7%
2 победы 13 поражений
Первый тайм
5% (1)
50% (10)
45% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (5)
35% (7)
40% (8)

Сухие победы

8
2

Сухие поражения

1
9

Волевые победы

5
1

Упущенные победы

5
6
Малага
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
15% (3)
55% (11)
30% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (3)
45% (9)
40% (8)
Химнастик
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
20% (4)
60% (12)
20% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (8)
30% (6)
30% (6)

Сухие победы

2
7

Сухие поражения

5
5

Волевые победы

7
3

Упущенные победы

26
27
Малага
57.7%
42.3%
15 побед 11 поражений
Первый тайм
25% (10)
48% (19)
28% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (14)
43% (17)
23% (9)
Химнастик
34.5%
65.5%
10 побед 19 поражений
Первый тайм
13% (5)
55% (22)
33% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (13)
33% (13)
35% (14)

Сухие победы

10
9

Сухие поражения

6
14

Волевые победы

12
4

Упущенные победы

31
33

Голы по времени матча

Забито

24
17
12 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 13
9 Забивали первыми 10
24 Не забивали 27
2
8%
1
6%
1-15
6
25%
2
12%
16-30
4
17%
1
6%
31-45
4
17%
8
47%
46-60
4
17%
1
6%
61-75
4
17%
4
24%
76-90

Пропущено

12
16
9 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 11
2
17%
3
19%
1-15
4
33%
2
13%
16-30
3
25%
0
0%
31-45
1
8%
2
13%
46-60
1
8%
6
38%
61-75
1
8%
3
19%
76-90

Забито

29
27
12 В 1-м тайме 13
17 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 15
24 Не забивали 24
4
14%
3
11%
1-15
2
7%
4
15%
16-30
6
21%
6
22%
31-45
8
28%
4
15%
46-60
7
24%
3
11%
61-75
2
7%
7
26%
76-90

Пропущено

18
11
8 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 8
11 Пропускали первыми 3
13 Не пропускали 9
4
22%
1
9%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
2
11%
2
18%
31-45
3
17%
6
55%
46-60
4
22%
2
18%
61-75
3
17%
0
0%
76-90

Забито

53
44
24 В 1-м тайме 17
29 Во 2-м тайме 27
16 Забивали первыми 25
8 Не забивали 11
6
11%
4
9%
1-15
8
15%
6
14%
16-30
10
19%
7
16%
31-45
12
23%
12
27%
46-60
11
21%
4
9%
61-75
6
11%
11
25%
76-90

Пропущено

30
27
17 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 19
19 Пропускали первыми 11
24 Не пропускали 20
6
20%
4
15%
1-15
6
20%
2
7%
16-30
5
17%
2
7%
31-45
4
13%
8
30%
30%
46-60
5
17%
8
30%
30%
61-75
4
13%
3
11%
76-90

Результаты последних матчей

Малага
(20 матчей)
50%
40%
10%
10 побед 8 ничьих 2 поражения
Малага - Сельта-2 2:1 Сельта-2 - Малага 2:2 Реал Мадрид Кастилья - Малага 1:2 Малага - Антекера 3:0
Сан-Фернандо - Малага 1:1 Малага - Мерида 1:1 Кордова - Малага 1:0 Малага - Мурсия 0:0 Атлетико-2 Мадрид - Малага 0:1 Малага - Сеута 1:1 Малага - Линарес 1:1 Альхесирас - Малага 0:0 Малага - Интерсити 1:0 Атлетико Санлукеньо - Малага 0:0 Малага - УД Ибица 1:0 Алькояно - Малага 0:3 Малага - Рекреативо 2:0 Мелилья - Малага 1:0 Малага - Атлетико Балеарес 3:0 Гранада-2 - Малага 0:2
Химнастик
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Химнастик - Сеута 2:1 Сеута - Химнастик 2:2 Химнастик - Райо Махадаонда 1:0 Барселона-2 - Химнастик 1:2
Химнастик - СД Логроньес 2:1 Сабадель - Химнастик 0:0 Леонеса - Химнастик 3:0 Химнастик - Сельта-2 1:0 Тарасона - Химнастик 1:0 Химнастик - Фуэнлабрада 1:0 Понферрадина - Химнастик 0:1 Химнастик - Унионистас 0:1 Корнелья - Химнастик 0:0 Химнастик - Депортиво 1:1 Арентейро - Химнастик 0:1 Химнастик - Теруэль 0:2 Сестао - Химнастик 1:1 Химнастик - Реал Унион 2:1 Реал Сосьедад-2 - Химнастик 0:2 Химнастик - Осасуна-2 1:1

Результаты матчей

Малага
Химнастик

Точный счет

1:0
4 раза 20%
1:1
4 раза 20%
0:0
3 раза 15%
2:1
3 раза 15%
3:0
3 раза 15%
0:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
1:0
5 раз 25%
2:1
4 раза 20%
0:0
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%

Точное количество голов

1
9 раз 45%
0
4 раза 20%
2
4 раза 20%
3
3 раза 15%
2
7 раз 35%
1
7 раз 35%
0
4 раза 20%
3
2 раза 10%

Точный счет

1:2
3 раза 15%
1:1
3 раза 15%
0:0
2 раза 10%
0:1
2 раза 10%
0:2
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
0:3
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
0:1
5 раз 25%
1:0
3 раза 15%
1:1
3 раза 15%
0:0
2 раза 10%
0:2
2 раза 10%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%

Точное количество голов

2
8 раз 40%
1
6 раз 30%
0
4 раза 20%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%
1
9 раз 45%
0
7 раз 35%
2
4 раза 20%

Точный счет

1:1
7 раз 18%
1:0
6 раз 15%
0:0
5 раз 13%
1:2
4 раза 10%
2:1
4 раза 10%
0:1
3 раза 8%
3:0
3 раза 8%
0:2
2 раза 5%
2:2
2 раза 5%
0:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
1:0
8 раз 20%
0:1
6 раз 15%
1:1
5 раз 13%
2:1
5 раз 13%
0:0
4 раза 10%
0:2
3 раза 8%
2:0
3 раза 8%
3:0
3 раза 8%
2:2
2 раза 5%
1:2
1 раз 3%

Точное количество голов

1
15 раз 38%
2
12 раз 30%
0
8 раз 20%
3
4 раза 10%
4
1 раз 3%
1
16 раз 40%
0
11 раз 28%
2
11 раз 28%
3
2 раза 5%

Тоталы голов в матче

Малага
Химнастик

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
4
0.5
Больше Меньше
16
4
7
13
1.5
9
11
3
17
2.5
2
18

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
4
0.5
Больше Меньше
13
7
10
10
1.5
4
16
2
18
2.5
1
19
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
32
8
0.5
Больше Меньше
29
11
17
23
1.5
13
27
5
35
2.5
2
38
1
39
3.5

Топ бомбардиров
Барселона-2 Виктор По 20
Малага Роберто Фернандес Альварельос 18
Кастельон Jesus de Miguel 16
Кордова Antonio Casas 15
Сельта-2 Гонсалес Альфонсо 15
Весь список

Топ нарушителей
Атлетико Балеарес Наварро Давид 2
Атлетико Балеарес Родригес Давид 2
Гранада-2 Лопес Диего 2
СД Логроньес Лопес Рубен 2
УД Ибица Эскасси Альберто 2
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Малага - Химнастик от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 15 июня 2024, осталось 2 дня 13 часов 2 минуты.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

    • Прогнозы 50
    Малага 92% (46)
    X 4% (2)
    Химнастик 4% (2)
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    Где смотреть матч Малага - Химнастик онлайн

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    Прогнозы на матч Малага - Химнастик

    Исход игры
    Малага
    92.2% (47)
    Ничья
    3.9% (2)
    Химнастик
    3.9% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    48.98% (24)
    Меньше
    51.02% (25)
    Обе команды забьют
    Да
    48.98% (24)
    Нет
    51.02% (25)
    Популярный счёт
    2:1 Малага
    37.3% (19)
    2:0 Малага
    25.5% (13)
    1:0 Малага
    23.5% (12)
    1:2 Химнастик
    3.9% (2)
    2:2 Ничья
    3.9% (2)
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    Малага
    Химнастик
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