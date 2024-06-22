0'
Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
21 Ориоль ХоанЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
23 Конча ДавидНападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Селиграт Тони
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Ману МолинаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Серхио Пельисер Гарсия
История личных встреч
Химнастик
Малага
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
6 матчей
33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 3 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
3
3
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
5
3
Голов в среднем за матч
1.67
1
Среднее время на гол
54
90
Всего голов
8
6
Голов в среднем за матч
1.33
1
Тотал матчей
2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
Среднее время на гол
67
90
Бомбардиры внутри турнира
Химнастик
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Pablo Fernandez II
|7
|0.17
|Jaume Jardi
|7
|0.17
|Фернандес Марк
|5
|0.12
|Тригерос Пабло
|5
|0.12
|Годой Алан
|5
|0.12
|Andy Escudero
|4
|0.1
|Конча Давид
|3
|0.07
|Nacho Gonzalez
|2
|0.05
|Borja Martinez
|2
|0.05
|Горостиди Андер
|2
|0.05
|Родригез Марио
|1
|0.02
|Ориоль Хоан
|1
|0.02
|Oscar Sanz
|1
|0.02
Малага
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Роберто Фернандес Альварельос
|20 (2)
|0.49
|Dioni
|8 (1)
|0.2
|Родригес Хенаро
|5
|0.12
|Лоренсо Дани
|4
|0.1
|Феррейро Давид
|3
|0.07
|Вильодрес Кевин
|3 (1)
|0.07
|Галилея Эйнар
|2
|0.05
|Ларрубия Давид
|2
|0.05
|Абайда Хайтам
|2
|0.05
|Эрреро Альфонсо
|1
|0.02
|Ривас Хуан
|1
|0.02
|Сангальи Лука
|1
|0.02
|Гарсия Хуан II
|1
|0.02
|Габилондо Хокин
|1
|0.02
|Diego Murillo
|1
|0.02
Карточки
Химнастик
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Конча Давид
|0
|1
Малага
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Dioni
|0
|1
|Феррейро Давид
|0
|1
|Галилея Эйнар
|0
|1
|Родригес Хенаро
|0
|1
Результаты матчей
Химнастик
86.7%
13.3%
13 побед 2 поражения
Первый тайм
45% (9)
50% (10)
5% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (8)
35% (7)
25% (5)
Малага
14.3%
85.7%
2 победы 12 поражений
Первый тайм
24% (5)
38% (8)
38% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
5% (1)
43% (9)
52% (11)
Сухие победы
9
1
Сухие поражения
2
8
Волевые победы
4
4
Упущенные победы
4
10
Химнастик
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
24% (5)
57% (12)
19% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (6)
33% (7)
38% (8)
Малага
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
30% (6)
55% (11)
15% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (8)
45% (9)
15% (3)
Сухие победы
5
5
Сухие поражения
7
2
Волевые победы
12
3
Упущенные победы
16
25
Химнастик
66.7%
33.3%
20 побед 10 поражений
Первый тайм
34% (14)
54% (22)
12% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (14)
34% (14)
32% (13)
Малага
40.7%
59.3%
11 побед 16 поражений
Первый тайм
27% (11)
46% (19)
27% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (9)
44% (18)
34% (14)
Сухие победы
14
6
Сухие поражения
9
10
Волевые победы
16
7
Упущенные победы
20
35
Голы по времени матча
Забито
27
29
13 В 1-м тайме 12
14 Во 2-м тайме 17
15 Забивали первыми 7
25 Не забивали 25
3
11%
4
14%
1-15
4
15%
2
7%
16-30
6
22%
6
21%
31-45
4
15%
8
28%
46-60
3
11%
7
24%
61-75
7
26%
2
7%
76-90
Пропущено
11
18
3 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 11
9 Не пропускали 13
1
9%
4
22%
1-15
0
0%
2
11%
16-30
2
18%
2
11%
31-45
6
55%
3
17%
46-60
2
18%
4
22%
61-75
0
0%
3
17%
76-90
Забито
18
26
4 В 1-м тайме 13
14 Во 2-м тайме 13
10 Забивали первыми 10
27 Не забивали 24
1
6%
2
8%
1-15
2
11%
6
23%
16-30
1
6%
5
19%
31-45
9
50%
5
19%
46-60
1
6%
4
15%
61-75
4
22%
4
15%
76-90
Пропущено
18
13
6 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 4
9 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 12
3
17%
2
15%
1-15
2
11%
4
31%
16-30
1
6%
3
23%
31-45
3
17%
2
15%
46-60
6
33%
1
8%
61-75
3
17%
1
8%
76-90
Забито
45
55
17 В 1-м тайме 25
28 Во 2-м тайме 30
25 Забивали первыми 17
11 Не забивали 8
4
9%
6
11%
1-15
6
13%
8
15%
16-30
7
16%
11
20%
31-45
13
29%
13
24%
46-60
4
9%
11
20%
61-75
11
24%
6
11%
76-90
Пропущено
29
31
9 В 1-м тайме 17
20 Во 2-м тайме 14
12 Пропускали первыми 19
21 Не пропускали 25
4
14%
6
19%
1-15
2
7%
6
19%
16-30
3
10%
5
16%
31-45
9
31%
5
16%
46-60
8
28%
5
16%
61-75
3
10%
4
13%
76-90
Результаты последних матчей
Химнастик
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Малага - Химнастик 2:1 Химнастик - Сеута 2:1 Сеута - Химнастик 2:2 Химнастик - Райо Махадаонда 1:0
Барселона-2 - Химнастик 1:2 Химнастик - СД Логроньес 2:1 Сабадель - Химнастик 0:0 Леонеса - Химнастик 3:0 Химнастик - Сельта-2 1:0 Тарасона - Химнастик 1:0 Химнастик - Фуэнлабрада 1:0 Понферрадина - Химнастик 0:1 Химнастик - Унионистас 0:1 Корнелья - Химнастик 0:0 Химнастик - Депортиво 1:1 Арентейро - Химнастик 0:1 Химнастик - Теруэль 0:2 Сестао - Химнастик 1:1 Химнастик - Реал Унион 2:1 Реал Сосьедад-2 - Химнастик 0:2
Малага
(20 матчей)
50%
40%
10%
10 побед 8 ничьих 2 поражения
Малага - Химнастик 2:1 Малага - Сельта-2 2:1 Сельта-2 - Малага 2:2 Реал Мадрид Кастилья - Малага 1:2
Малага - Антекера 3:0 Сан-Фернандо - Малага 1:1 Малага - Мерида 1:1 Кордова - Малага 1:0 Малага - Мурсия 0:0 Атлетико-2 Мадрид - Малага 0:1 Малага - Сеута 1:1 Малага - Линарес 1:1 Альхесирас - Малага 0:0 Малага - Интерсити 1:0 Атлетико Санлукеньо - Малага 0:0 Малага - УД Ибица 1:0 Алькояно - Малага 0:3 Малага - Рекреативо 2:0 Мелилья - Малага 1:0 Малага - Атлетико Балеарес 3:0
Результаты матчей
Химнастик
Малага
Точный счет
1:0
5 раз 25%
2:1
4 раза 20%
0:0
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
1:0
4 раза 19%
1:1
4 раза 19%
2:1
4 раза 19%
0:0
3 раза 14%
3:0
3 раза 14%
0:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
Точное количество голов
2
7 раз 35%
1
7 раз 35%
0
4 раза 20%
3
2 раза 10%
1
9 раз 43%
2
5 раз 24%
0
4 раза 19%
3
3 раза 14%
Точный счет
0:1
5 раз 24%
1:0
3 раза 14%
1:1
3 раза 14%
0:0
2 раза 10%
0:2
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
1:2
3 раза 15%
1:1
3 раза 15%
0:0
2 раза 10%
0:1
2 раза 10%
0:2
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
0:3
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
Точное количество голов
1
10 раз 48%
0
7 раз 33%
2
4 раза 19%
2
8 раз 40%
1
6 раз 30%
0
4 раза 20%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%
Точный счет
1:0
8 раз 20%
0:1
6 раз 15%
2:1
6 раз 15%
1:1
5 раз 12%
0:0
4 раза 10%
0:2
3 раза 7%
2:0
3 раза 7%
3:0
3 раза 7%
2:2
2 раза 5%
1:2
1 раз 2%
1:1
7 раз 17%
1:0
6 раз 15%
0:0
5 раз 12%
2:1
5 раз 12%
1:2
4 раза 10%
0:1
3 раза 7%
3:0
3 раза 7%
0:2
2 раза 5%
2:2
2 раза 5%
0:3
1 раз 2%
1:4
1 раз 2%
2:0
1 раз 2%
3:2
1 раз 2%
Точное количество голов
1
17 раз 41%
0
11 раз 27%
2
11 раз 27%
3
2 раза 5%
1
15 раз 37%
2
13 раз 32%
0
8 раз 20%
3
4 раза 10%
4
1 раз 2%
Тоталы голов в матче
Химнастик
Малага
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
164
Больше Меньше
174
911
813
218
318
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
147
Больше Меньше
164
417
1010
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
3011
Больше Меньше
338
1328
1823
239
536
|Барселона-2
|Виктор По
|20
|Малага
|Роберто Фернандес Альварельос
|20
|Кастельон
|Jesus de Miguel
|16
|Кордова
|Antonio Casas
|15
|Сельта-2
|Гонсалес Альфонсо
|15
|Атлетико Балеарес
|Наварро Давид
|2
|Атлетико Балеарес
|Родригес Давид
|2
|Гранада-2
|Лопес Диего
|2
|СД Логроньес
|Лопес Рубен
|2
|УД Ибица
|Эскасси Альберто
|2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Химнастик 0:0 Малага
Исход игры
Химнастик
16.5% (18)
Ничья
40.4% (44)
Малага
43.1% (47)
Тотал 2.5
Больше
33.64% (36)
Меньше
66.36% (71)
Обе команды забьют
Да
72.9% (78)
Нет
27.1% (29)
Популярный счёт
1:1 Ничья
38.5% (42)
1:2 Малага
24.8% (27)
0:1 Малага
9.2% (10)
1:0 Химнастик
9.2% (10)
2:1 Химнастик
6.4% (7)
0:2 Малага
5.5% (6)
1:3 Малага
1.8% (2)
0:0 Ничья
1.8% (2)
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