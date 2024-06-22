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  3. Испания
  4. РФЭФ 2023-2024
Химнастик
0:0
Первый тайм: 3'
Малага
0'
Прогнозы 109
Химнастик 16.5% (18)
X 40.4% (44)
Малага 43.1% (47)
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Химнастик
Ничья
Малага
2.50
3.15
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4.06
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Химнастик
Малага

История личных встреч

Химнастик
Малага

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

6 матчей

33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 3 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы

История матчей

Р
2:1
КК
2:1
С
0:1
С
2:0
С
1:2
С
1:1

Голы

Всего голов

3
3

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

5
3

Голов в среднем за матч

1.67
1

Среднее время на гол

54
90

Всего голов

8
6

Голов в среднем за матч

1.33
1

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
3
Больше 50%
Меньше 50%
3

Среднее время на гол

67
90

Бомбардиры внутри турнира

Химнастик
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Pablo Fernandez II 7 0.17
Jaume Jardi 7 0.17
Фернандес Марк 5 0.12
Тригерос Пабло 5 0.12
Годой Алан 5 0.12
Andy Escudero 4 0.1
Конча Давид 3 0.07
Nacho Gonzalez 2 0.05
Borja Martinez 2 0.05
Горостиди Андер 2 0.05
Родригез Марио 1 0.02
Ориоль Хоан 1 0.02
Oscar Sanz 1 0.02
Малага
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Роберто Фернандес Альварельос 20 (2) 0.49
Dioni 8 (1) 0.2
Родригес Хенаро 5 0.12
Лоренсо Дани 4 0.1
Феррейро Давид 3 0.07
Вильодрес Кевин 3 (1) 0.07
Галилея Эйнар 2 0.05
Ларрубия Давид 2 0.05
Абайда Хайтам 2 0.05
Эрреро Альфонсо 1 0.02
Ривас Хуан 1 0.02
Сангальи Лука 1 0.02
Гарсия Хуан II 1 0.02
Габилондо Хокин 1 0.02
Diego Murillo 1 0.02

Карточки

Химнастик
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Конча Давид 0 1
Малага
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Dioni 0 1
Феррейро Давид 0 1
Галилея Эйнар 0 1
Родригес Хенаро 0 1

Результаты матчей

Химнастик
86.7%
13.3%
13 побед 2 поражения
Первый тайм
45% (9)
50% (10)
5% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (8)
35% (7)
25% (5)
Малага
14.3%
85.7%
2 победы 12 поражений
Первый тайм
24% (5)
38% (8)
38% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
5% (1)
43% (9)
52% (11)

Сухие победы

9
1

Сухие поражения

2
8

Волевые победы

4
4

Упущенные победы

4
10
Химнастик
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
24% (5)
57% (12)
19% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (6)
33% (7)
38% (8)
Малага
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
30% (6)
55% (11)
15% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (8)
45% (9)
15% (3)

Сухие победы

5
5

Сухие поражения

7
2

Волевые победы

12
3

Упущенные победы

16
25
Химнастик
66.7%
33.3%
20 побед 10 поражений
Первый тайм
34% (14)
54% (22)
12% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (14)
34% (14)
32% (13)
Малага
40.7%
59.3%
11 побед 16 поражений
Первый тайм
27% (11)
46% (19)
27% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (9)
44% (18)
34% (14)

Сухие победы

14
6

Сухие поражения

9
10

Волевые победы

16
7

Упущенные победы

20
35

Голы по времени матча

Забито

27
29
13 В 1-м тайме 12
14 Во 2-м тайме 17
15 Забивали первыми 7
25 Не забивали 25
3
11%
4
14%
1-15
4
15%
2
7%
16-30
6
22%
6
21%
31-45
4
15%
8
28%
46-60
3
11%
7
24%
61-75
7
26%
2
7%
76-90

Пропущено

11
18
3 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 11
9 Не пропускали 13
1
9%
4
22%
1-15
0
0%
2
11%
16-30
2
18%
2
11%
31-45
6
55%
3
17%
46-60
2
18%
4
22%
61-75
0
0%
3
17%
76-90

Забито

18
26
4 В 1-м тайме 13
14 Во 2-м тайме 13
10 Забивали первыми 10
27 Не забивали 24
1
6%
2
8%
1-15
2
11%
6
23%
16-30
1
6%
5
19%
31-45
9
50%
5
19%
46-60
1
6%
4
15%
61-75
4
22%
4
15%
76-90

Пропущено

18
13
6 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 4
9 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 12
3
17%
2
15%
1-15
2
11%
4
31%
16-30
1
6%
3
23%
31-45
3
17%
2
15%
46-60
6
33%
1
8%
61-75
3
17%
1
8%
76-90

Забито

45
55
17 В 1-м тайме 25
28 Во 2-м тайме 30
25 Забивали первыми 17
11 Не забивали 8
4
9%
6
11%
1-15
6
13%
8
15%
16-30
7
16%
11
20%
31-45
13
29%
13
24%
46-60
4
9%
11
20%
61-75
11
24%
6
11%
76-90

Пропущено

29
31
9 В 1-м тайме 17
20 Во 2-м тайме 14
12 Пропускали первыми 19
21 Не пропускали 25
4
14%
6
19%
1-15
2
7%
6
19%
16-30
3
10%
5
16%
31-45
9
31%
5
16%
46-60
8
28%
5
16%
61-75
3
10%
4
13%
76-90

Результаты последних матчей

Химнастик
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Малага - Химнастик 2:1 Химнастик - Сеута 2:1 Сеута - Химнастик 2:2 Химнастик - Райо Махадаонда 1:0
Барселона-2 - Химнастик 1:2 Химнастик - СД Логроньес 2:1 Сабадель - Химнастик 0:0 Леонеса - Химнастик 3:0 Химнастик - Сельта-2 1:0 Тарасона - Химнастик 1:0 Химнастик - Фуэнлабрада 1:0 Понферрадина - Химнастик 0:1 Химнастик - Унионистас 0:1 Корнелья - Химнастик 0:0 Химнастик - Депортиво 1:1 Арентейро - Химнастик 0:1 Химнастик - Теруэль 0:2 Сестао - Химнастик 1:1 Химнастик - Реал Унион 2:1 Реал Сосьедад-2 - Химнастик 0:2
Малага
(20 матчей)
50%
40%
10%
10 побед 8 ничьих 2 поражения
Малага - Химнастик 2:1 Малага - Сельта-2 2:1 Сельта-2 - Малага 2:2 Реал Мадрид Кастилья - Малага 1:2
Малага - Антекера 3:0 Сан-Фернандо - Малага 1:1 Малага - Мерида 1:1 Кордова - Малага 1:0 Малага - Мурсия 0:0 Атлетико-2 Мадрид - Малага 0:1 Малага - Сеута 1:1 Малага - Линарес 1:1 Альхесирас - Малага 0:0 Малага - Интерсити 1:0 Атлетико Санлукеньо - Малага 0:0 Малага - УД Ибица 1:0 Алькояно - Малага 0:3 Малага - Рекреативо 2:0 Мелилья - Малага 1:0 Малага - Атлетико Балеарес 3:0

Результаты матчей

Химнастик
Малага

Точный счет

1:0
5 раз 25%
2:1
4 раза 20%
0:0
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
1:0
4 раза 19%
1:1
4 раза 19%
2:1
4 раза 19%
0:0
3 раза 14%
3:0
3 раза 14%
0:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%

Точное количество голов

2
7 раз 35%
1
7 раз 35%
0
4 раза 20%
3
2 раза 10%
1
9 раз 43%
2
5 раз 24%
0
4 раза 19%
3
3 раза 14%

Точный счет

0:1
5 раз 24%
1:0
3 раза 14%
1:1
3 раза 14%
0:0
2 раза 10%
0:2
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
1:2
3 раза 15%
1:1
3 раза 15%
0:0
2 раза 10%
0:1
2 раза 10%
0:2
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
0:3
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%

Точное количество голов

1
10 раз 48%
0
7 раз 33%
2
4 раза 19%
2
8 раз 40%
1
6 раз 30%
0
4 раза 20%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%

Точный счет

1:0
8 раз 20%
0:1
6 раз 15%
2:1
6 раз 15%
1:1
5 раз 12%
0:0
4 раза 10%
0:2
3 раза 7%
2:0
3 раза 7%
3:0
3 раза 7%
2:2
2 раза 5%
1:2
1 раз 2%
1:1
7 раз 17%
1:0
6 раз 15%
0:0
5 раз 12%
2:1
5 раз 12%
1:2
4 раза 10%
0:1
3 раза 7%
3:0
3 раза 7%
0:2
2 раза 5%
2:2
2 раза 5%
0:3
1 раз 2%
1:4
1 раз 2%
2:0
1 раз 2%
3:2
1 раз 2%

Точное количество голов

1
17 раз 41%
0
11 раз 27%
2
11 раз 27%
3
2 раза 5%
1
15 раз 37%
2
13 раз 32%
0
8 раз 20%
3
4 раза 10%
4
1 раз 2%

Тоталы голов в матче

Химнастик
Малага

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
4
0.5
Больше Меньше
17
4
9
11
1.5
8
13
2
18
2.5
3
18

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
7
0.5
Больше Меньше
16
4
4
17
1.5
10
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
30
11
0.5
Больше Меньше
33
8
13
28
1.5
18
23
2
39
2.5
5
36

Топ бомбардиров
Барселона-2 Виктор По 20
Малага Роберто Фернандес Альварельос 20
Кастельон Jesus de Miguel 16
Кордова Antonio Casas 15
Сельта-2 Гонсалес Альфонсо 15
Весь список

Топ нарушителей
Атлетико Балеарес Наварро Давид 2
Атлетико Балеарес Родригес Давид 2
Гранада-2 Лопес Диего 2
СД Логроньес Лопес Рубен 2
УД Ибица Эскасси Альберто 2
Весь список
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовал матч!
  • До матча
  • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Приглашаем Вас на прямую текстовую трансляцию ответного матча плей-офф Испанской РФЭФ, в котором сыграют «Химнапстик» и «Малага». Игру будет комментировать Вячеслав Черненков.
     
  • 71 посетитеть LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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Прогнозы 109
Химнастик 16.5% (18)
X 40.4% (44)
Малага 43.1% (47)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Химнастик
Ничья
Малага
2.50
3.15
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Где смотреть матч Химнастик 0:0 Малага онлайн

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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Химнастик 0:0 Малага

Исход игры
Химнастик
16.5% (18)
Ничья
40.4% (44)
Малага
43.1% (47)
Тотал 2.5
Больше
33.64% (36)
Меньше
66.36% (71)
Обе команды забьют
Да
72.9% (78)
Нет
27.1% (29)
Популярный счёт
1:1 Ничья
38.5% (42)
1:2 Малага
24.8% (27)
0:1 Малага
9.2% (10)
1:0 Химнастик
9.2% (10)
2:1 Химнастик
6.4% (7)
0:2 Малага
5.5% (6)
1:3 Малага
1.8% (2)
0:0 Ничья
1.8% (2)
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