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  3. Жеребьёвка Лиги чемпионов: 1-й квалификационный раунд
Жеребьёвка Лиги чемпионов
0:0
Первый тайм
онлайн-трансляция

История личных встреч

Жеребьёвка Лиги чемпионов
онлайн-трансляция

36 матчей

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Первый тайм

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История матчей

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Результаты последних матчей

Жеребьёвка Лиги чемпионов
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0 побед 20 ничьих 0 поражений
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  • Первый тайм
  • 17'
    Латышской команде РФС достался "Ларн". Ну, и соответственно "Викингур" сыграет с "Шемрок Ровкерс", а "Целе" померится силами с "Флорой". Вот так довольно быстро мы с двумя первыми группами разобрались. 
  • 16'
    "Паневежису" достался финский "ХИК". Для литовской команды это жребий крайне неприятный. И соперник очень неудобный. 
  • 15'
    Вторая Группа на очереди! "Клаксвик" против "Дифферданжа" сыграет в очередной встрече первого квалификационного раунда. Тоже интересная баталия. 
  • 14'
    "Балкани" из Косова с "Сантой-Коломой" из Андорры встретится. Очень неплохое противостояние нас также ждет, друзья.
  • 12'
    Мальтийский "Хамрун" получил соперника из Гибралтара. "Линкольн" сыграет против своего оппонента. Тоже весьма интересная пара. 
  • 10'
    "Борац" встретится с "Эгнатией". Жаркая балканская баталия нас ждет. И это очередная пара соревнования. 
  • 9'
    ТНС с "Дечичем" встретится из Черногории. Такая у нас пара №2!
  • 7'
    "Слован" сразу же оказался в руках одного из менеджеров. Там же оказалась и "Струга" из Северной Македонии.
  • 5'
    "Пюник", "Динамо" Минск, "Петрокуб", "Ордабасы" и многие другие команды ждут своего соперника в первом квалификационном раунде ЛЧ. Ждем этого и мы.
  • 4'
    Не так много официальных лиц в зале УЕФА. Жеребьевка, по сути, уже началась. Старший менеджер УЕФА Том Барлоу об этом только что объявил. 
  • 2'
    Жеребьевка нас ждет очень интересная. Победители первого раунда квалификации выйдут во второй раунд, а вот проигравшие отправятся в Лигу Европы. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Жеребьевка с минуты на минуту стартует. Мы же отметим, что всего будет собрано у нас 14 пар из 28 команд. Подчеркнем и тот матч, что первые игры первого квалификационного раунда состоятся 9-10 июля, а ответные игры - 16-17 июня.
  • До матча
  • Опасный момент
    Группа 1
    Сеяные:
    "Слован" (Словакия);
    "Линкольн Ред Импс" (Гибралтар);
    ТНС (Уэльс);
    "Балкани" (Косово);
    "Борац" (Босния и Герцеговина);

    Несеяные:
    "Хамрун Спартанс" (Мальта);
    "Струга" (Северная Македония);
    "Дечич" (Черногория);
    "Эгнатия" (Албания);
    "СО Санта-Колома" (Андорра).

    Группа 2
    Сеяные:
    ХИК (Финляндия);
    "Флора" (Эстония);
    "Клаксвик" (Фарерские острова);
    "Шэмрок Роверс" (Ирландия);
    РФС (Латвия).

    Несеяные
    "Целе" (Словения);
    "Ларн" (Северная Ирландия);
    "Паневежис" (Литва);
    "Викингур" (Исландия);
    "Дифферданж" (Люксембург).

    Группа 3
    Сеяные
    "Лудогорец" (Болгария);
    ФКСБ (Румыния);
    "Пюник" (Армения);
    "Петрокуб" (Молдова).

    Несеяные
    "Динамо" Батуми (Грузия);
    "Динамо" Минск (Беларусь);
    "Ордабасы" (Казахстан);
    "Виртус" (Сан-Марино).
  • Доброго времени суток всем любителям футбола! Предлагаем вашему вниманию прямую текстовую трансляцию жеребьевки ЛЧ. Вместе с вами за ее итогами будет следить Козырев Вячеслав. Приветствуем вас на ветке трансляции.
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