ТНС с "Дечичем" встретится из Черногории. Такая у нас пара №2!

"Борац" встретится с "Эгнатией". Жаркая балканская баталия нас ждет. И это очередная пара соревнования.

Мальтийский "Хамрун" получил соперника из Гибралтара. "Линкольн" сыграет против своего оппонента. Тоже весьма интересная пара.

"Балкани" из Косова с "Сантой-Коломой" из Андорры встретится. Очень неплохое противостояние нас также ждет, друзья.

Вторая Группа на очереди! "Клаксвик" против "Дифферданжа" сыграет в очередной встрече первого квалификационного раунда. Тоже интересная баталия.

"Паневежису" достался финский "ХИК". Для литовской команды это жребий крайне неприятный. И соперник очень неудобный.

Латышской команде РФС достался "Ларн". Ну, и соответственно "Викингур" сыграет с "Шемрок Ровкерс", а "Целе" померится силами с "Флорой". Вот так довольно быстро мы с двумя первыми группами разобрались.

7' "Слован" сразу же оказался в руках одного из менеджеров. Там же оказалась и "Струга" из Северной Македонии.

5' "Пюник", "Динамо" Минск, "Петрокуб", "Ордабасы" и многие другие команды ждут своего соперника в первом квалификационном раунде ЛЧ. Ждем этого и мы.

4' Не так много официальных лиц в зале УЕФА. Жеребьевка, по сути, уже началась. Старший менеджер УЕФА Том Барлоу об этом только что объявил.

2' Жеребьевка нас ждет очень интересная. Победители первого раунда квалификации выйдут во второй раунд, а вот проигравшие отправятся в Лигу Европы.