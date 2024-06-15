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  3. Жеребьёвка Лиги чемпионов: 1-й квалификационный раунд
Жеребьёвка Лиги чемпионов
 
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История личных встреч

Жеребьёвка Лиги чемпионов
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36 матчей

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Результаты последних матчей

Жеребьёвка Лиги чемпионов
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    До начала игры, которая состоится 18 июня 2024, осталось 2 дня 7 часов 45 минут.



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