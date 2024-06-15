История личных встреч
Жеребьёвка Лиги Европы
онлайн-трансляция
42 матча
100%
0 побед 42 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 42 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 42 ничьи 0 побед
42 матча
100%
0 побед 42 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 42 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 42 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
0
Голов в среднем за матч
0
0
Среднее время на гол
0
0
Всего голов
0
0
Голов в среднем за матч
0
0
Среднее время на гол
0
0
Результаты последних матчей
Жеребьёвка Лиги Европы
(20 матчей)
100%
0 побед 20 ничьих 0 поражений
Жеребьёвка Лиги Европы - онлайн-трансляция 0:0 Жеребьёвка Лиги Европы - онлайн-трансляция 0:0 Жеребьёвка Лиги Европы - онлайн-трансляция 0:0 Жеребьёвка Лиги Европы - онлайн-трансляция 0:0
Жеребьёвка Лиги Европы - онлайн-трансляция 0:0 Жеребьёвка Лиги Европы - онлайн-трансляция 0:0 Жеребьёвка Лиги Европы - онлайн-трансляция 0:0 Жеребьёвка Лиги Европы - онлайн-трансляция 0:0 Жеребьёвка Лиги Европы - онлайн-трансляция 0:0 Жеребьёвка Лиги Европы - онлайн-трансляция 0:0 Жеребьёвка Лиги Европы - онлайн-трансляция 0:0 Жеребьёвка Лиги Европы - онлайн-трансляция 0:0 Жеребьёвка Лиги Европы - онлайн-трансляция 0:0 Жеребьёвка Лиги Европы - онлайн-трансляция 0:0 Жеребьёвка Лиги Европы - онлайн-трансляция 0:0 Жеребьёвка Лиги Европы - онлайн-трансляция 0:0 Жеребьёвка Лиги Европы - онлайн-трансляция 0:0 Жеребьёвка Лиги Европы - онлайн-трансляция 0:0 Жеребьёвка Лиги Европы - онлайн-трансляция 0:0 Жеребьёвка Лиги Европы - онлайн-трансляция 0:0
онлайн-трансляция
(20 матчей)
100%
0 побед 20 ничьих 0 поражений
Жеребьёвка Кубка России - онлайн-трансляция 0:0 Жеребьёвка Лиги конференций - онлайн-трансляция 0:0 Жеребьёвка Лиги Европы - онлайн-трансляция 0:0 Жеребьёвка Лиги чемпионов - онлайн-трансляция 0:0
Жеребьёвка Лиги конференций - онлайн-трансляция 0:0 Жеребьёвка Лиги Европы - онлайн-трансляция 0:0 Закрытие трансферного окна в Европе - онлайн-трансляция 0:0 Награда лучшему футболисту года по версии ФИФА - онлайн-трансляция 0:0 Жеребьёвка Лиги конференций - онлайн-трансляция 0:0 Жеребьёвка Лиги Европы - онлайн-трансляция 0:0 Жеребьёвка Лиги чемпионов - онлайн-трансляция 0:0 Жеребьёвка чемпионата Европы 2024 - онлайн-трансляция 0:0 Жеребьёвка стыковых матчей Евро-2024 - онлайн-трансляция 0:0 Жеребьёвка Кубка России - онлайн-трансляция 0:0 Вручение премии Золотой мяч - онлайн-трансляция 0:0 Жеребьёвка Лиги конференций - онлайн-трансляция 0:0 Жеребьёвка Лиги Европы - онлайн-трансляция 0:0 Жеребьёвка Лиги чемпионов - онлайн-трансляция 0:0 Жеребьёвка Кубка России - онлайн-трансляция 0:0 Жеребьёвка Лиги конференций - онлайн-трансляция 0:0