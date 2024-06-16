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  4. Сегунда 2023-2024
Стадион: .
Реал Овьедо
0:0
Первый тайм: 21'
Эспаньол
0'

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Владение мячом, % 0
Прогнозы 104
Реал Овьедо 32.7% (34)
X 38.5% (40)
Эспаньол 28.8% (30)
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
31
Рикельме
Леонардо
7
Росада
Виктор
15
Луэнго
Ойер
12
Кальво
Даниэль
21
Помарес
Карлос
5
Луисми
Луис
11
Коломбатто
Сантьяго
18
Де
Ла
Фуэнте
Пау
16
Сеоане
Хайме
17
Себас
14
Журавски
Алешандре
1
Гарсия
Жоан
2
Хиль
Оскар
II
5
Калеро
Фернандо
6
Кабрера
Леандро
14
Оливан
Бриан
17
Каррерас
Жофре
8
Баре
Кейди
15
Грагера
Хосе
18
Агуадо
Альваро
22
Брайтвайт Мартин
7
Пуадо
Хавьер
Реал Овьедо
4-2-3-1
Эспаньол
4-4-2

История личных встреч

Реал Овьедо
Эспаньол

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

200%
2 победы 0 ничьих 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

4 матча

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

Первый тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
50%
2 победы 0 ничьих 2 победы

История матчей

С
2:1
С
2:0
С
1:1
С
0:2

Голы

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

1.5
1

Среднее время на гол

60
90

Всего голов

5
4

Голов в среднем за матч

1.25
1

Тотал матчей

2.5
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

72
90

Бомбардиры внутри турнира

Реал Овьедо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бастон Борха 10 (2) 0.22
Себас 9 0.2
Де Ла Фуэнте Пау 9 (1) 0.2
Журавски Алешандре 6 0.13
Маска 5 0.11
Сеоане Хайме 4 0.09
Коломбатто Сантьяго 3 (1) 0.07
Кальво Даниэль 2 0.04
Камараса Виктор 2 0.04
Санчес Борха 2 0.04
Луэнго Ойер 2 0.04
Бретонес Абель 1 0.02
Кардеро Алекс 1 0.02
Росада Виктор 0 0
Касорла Санти 0 0
Костас Давид 0 0
Айхадо Лукас 0 0
Помарес Карлос 0 0
Дубасин Жонатан 0 0
Эспаньол
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Брайтвайт Мартин 22 (7) 0.49
Пуадо Хавьер 14 (3) 0.31
Милья Пере 4 0.09
Рибаудо Нико 4 0.09
Каррерас Жофре 3 0.07
Калеро Фернандо 3 0.07
Санчес Сальвадор 2 0.04
Эспозито Эду 1 0.02
Агуадо Альваро 1 0.02
Кабрера Леандро 1 0.02
Серхи Гомес 1 0.02
Ласо Хосе 1 0.02
Грагера Хосе 1 0.02
Эль Хилали Омар 0 0
Оливан Бриан 0 0
Рамон 0 0
Виктор Руис 0 0
Баре Кейди 0 0
Лосано Поль 0 0
Вальес Гастон 0 0

Карточки

Реал Овьедо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Коломбатто Сантьяго 10 1
Бретонес Абель 10 0
Кальво Даниэль 8 1
Луисми Луис 7 1
Сеоане Хайме 7 1
Луэнго Ойер 6 1
Костас Давид 5 0
Росада Виктор 5 0
Дубасин Жонатан 4 0
Маска 4 0
Санчес Борха 3 0
Себас 3 0
Де Ла Фуэнте Пау 3 0
Хоменченко Сантьяго 1 1
Касорла Санти 2 0
Журавски Алешандре 2 0
Суарес Хайме 2 0
Камараса Виктор 1 0
Айхадо Лукас 1 0
Помарес Карлос 1 0
Эрнандес Марио 1 0
Рикельме Леонардо 1 0
Luis Miguel Carrion 1 0
Эспаньол
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эль Хилали Омар 11 1
Калеро Фернандо 10 1
Грагера Хосе 10 0
Оливан Бриан 9 0
Баре Кейди 9 0
Хиль Оскар II 7 0
Рибаудо Нико 5 1
Кабрера Леандро 6 0
Лосано Поль 6 0
Пуадо Хавьер 6 0
Бальде Диао Кейта 5 0
Серхи Гомес 3 1
Брайтвайт Мартин 4 0
Виктор Руис 4 0
Милья Пере 4 0
Эспозито Эду 3 0
Antoniu Roca 3 0
Агуадо Альваро 1 1
Рамон 2 0
Ласо Хосе 2 0
Каррерас Жофре 2 0
Вальес Гастон 2 0
Санчес Сальвадор 0 1
Manolo Gonzalez 0 1
Гарсия Жоан 1 0
Omar Sadik 1 0

Результаты матчей

Реал Овьедо
85.7%
14.3%
12 побед 2 поражения
Первый тайм
23% (5)
41% (9)
36% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
68% (15)
23% (5)
9% (2)
Эспаньол
7.7%
92.3%
1 победа 12 поражений
Первый тайм
18% (4)
45% (10)
36% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
5% (1)
45% (10)
50% (11)

Сухие победы

8
1

Сухие поражения

2
7

Волевые победы

6
3

Упущенные победы

6
7
Реал Овьедо
62.5%
37.5%
10 побед 6 поражений
Первый тайм
32% (7)
55% (12)
14% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (7)
41% (9)
27% (6)
Эспаньол
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
18% (4)
55% (12)
27% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (5)
55% (12)
23% (5)

Сухие победы

7
4

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

18
1

Упущенные победы

17
40
Реал Овьедо
73.3%
26.7%
22 победы 8 поражений
Первый тайм
27% (12)
48% (21)
25% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (22)
32% (14)
18% (8)
Эспаньол
28%
72%
7 побед 18 поражений
Первый тайм
18% (8)
50% (22)
32% (14)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (6)
50% (22)
36% (16)

Сухие победы

15
5

Сухие поражения

5
11

Волевые победы

24
4

Упущенные победы

23
47

Голы по времени матча

Забито

34
19
10 В 1-м тайме 8
24 Во 2-м тайме 11
11 Забивали первыми 9
26 Не забивали 32
3
9%
3
16%
1-15
0
0%
1
5%
16-30
7
21%
4
21%
31-45
8
24%
3
16%
46-60
5
15%
2
11%
61-75
11
32%
6
32%
76-90

Пропущено

14
24
11 В 1-м тайме 13
3 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 13
2
14%
4
17%
1-15
1
7%
4
17%
16-30
8
57%
5
21%
31-45
0
0%
1
4%
46-60
0
0%
4
17%
61-75
3
21%
6
25%
76-90

Забито

22
40
7 В 1-м тайме 15
15 Во 2-м тайме 25
8 Забивали первыми 11
32 Не забивали 26
4
18%
5
13%
1-15
2
9%
4
10%
16-30
1
5%
6
15%
31-45
5
23%
10
25%
46-60
1
5%
5
13%
61-75
9
41%
10
25%
76-90

Пропущено

26
17
11 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 6
11 Пропускали первыми 8
16 Не пропускали 12
3
12%
5
29%
29%
1-15
5
19%
2
12%
16-30
3
12%
4
24%
31-45
5
19%
3
18%
46-60
3
12%
2
12%
61-75
7
27%
1
6%
76-90

Забито

56
59
17 В 1-м тайме 23
39 Во 2-м тайме 36
19 Забивали первыми 20
14 Не забивали 14
7
13%
8
14%
1-15
2
4%
5
8%
16-30
8
14%
10
17%
31-45
13
23%
13
22%
46-60
6
11%
7
12%
61-75
20
36%
16
27%
76-90

Пропущено

40
41
22 В 1-м тайме 24
18 Во 2-м тайме 17
20 Пропускали первыми 16
28 Не пропускали 25
5
13%
9
22%
1-15
6
15%
6
15%
16-30
11
28%
9
22%
31-45
5
13%
4
10%
46-60
3
8%
6
15%
61-75
10
25%
7
17%
76-90

Результаты последних матчей

Реал Овьедо
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Эйбар - Реал Овьедо 0:2 Реал Овьедо - Эйбар 0:0 Эйбар - Реал Овьедо 4:3 Реал Овьедо - ФК Андорра 3:0
Эспаньол - Реал Овьедо 2:1 Реал Овьедо - Сарагоса 1:0 Уэска - Реал Овьедо 0:2 Реал Овьедо - Тенерифе 0:1 Картахена - Реал Овьедо 2:0 Реал Овьедо - Мирандес 1:1 Эльче - Реал Овьедо 0:2 Реал Овьедо - Вильярреал-2 2:1 Алькоркон - Реал Овьедо 1:0 Реал Овьедо - Расинг 1:1 Альбасете - Реал Овьедо 1:2 Реал Овьедо - Леванте 3:2 Вальядолид - Реал Овьедо 3:0 Реал Овьедо - Бургос 5:0 Спортинг Хихон - Реал Овьедо 1:0 Реал Овьедо - Эльденсе 1:1
Эспаньол
(20 матчей)
40%
55%
5%
8 побед 11 ничьих 1 поражение
Эспаньол - Спортинг Хихон 0:0 Спортинг Хихон - Эспаньол 0:1 Эспаньол - Картахена 3:0 Аморебьета - Эспаньол 0:0
Эспаньол - Реал Овьедо 2:1 Вальядолид - Эспаньол 0:0 Эспаньол - Спортинг Хихон 0:0 Эльче - Эспаньол 2:2 Эспаньол - ФК Андорра 1:1 Леганес - Эспаньол 0:0 Эспаньол - Альбасете 2:1 Бургос - Эспаньол 0:0 Эспаньол - Тенерифе 1:1 Сарагоса - Эспаньол 0:1 Алькоркон - Эспаньол 1:1 Эспаньол - Уэска 0:0 Эйбар - Эспаньол 2:3 Эспаньол - Мирандес 3:0 Расинг - Эспаньол 2:0 Эспаньол - Леванте 2:1

Результаты матчей

Реал Овьедо
Эспаньол

Точный счет

1:1
6 раз 27%
1:0
3 раза 14%
0:0
2 раза 9%
0:1
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
3:2
2 раза 9%
5:0
1 раз 5%
2:0
4 раза 18%
2:1
4 раза 18%
0:0
3 раза 14%
1:1
3 раза 14%
3:0
3 раза 14%
3:3
2 раза 9%
0:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%

Точное количество голов

1
9 раз 41%
0
4 раза 18%
2
4 раза 18%
3
4 раза 18%
5
1 раз 5%
2
9 раз 41%
3
6 раз 27%
0
4 раза 18%
1
3 раза 14%

Точный счет

1:0
5 раз 23%
0:0
3 раза 14%
0:2
3 раза 14%
1:1
2 раза 9%
1:3
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
0:0
5 раз 23%
1:1
4 раза 18%
0:1
3 раза 14%
2:0
3 раза 14%
0:2
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%

Точное количество голов

0
10 раз 45%
2
5 раз 23%
1
4 раза 18%
3
3 раза 14%
0
9 раз 41%
1
8 раз 36%
2
3 раза 14%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%

Точный счет

1:0
8 раз 18%
1:1
8 раз 18%
0:0
5 раз 11%
2:1
4 раза 9%
0:2
3 раза 7%
2:0
3 раза 7%
3:0
3 раза 7%
0:1
2 раза 5%
1:3
2 раза 5%
3:2
2 раза 5%
1:2
1 раз 2%
2:2
1 раз 2%
4:3
1 раз 2%
5:0
1 раз 2%
0:0
8 раз 18%
1:1
7 раз 16%
2:0
7 раз 16%
0:1
4 раза 9%
2:1
4 раза 9%
3:0
3 раза 7%
2:2
2 раза 5%
3:2
2 раза 5%
3:3
2 раза 5%
0:2
1 раз 2%
1:0
1 раз 2%
1:4
1 раз 2%
2:3
1 раз 2%
3:1
1 раз 2%

Точное количество голов

0
14 раз 32%
1
13 раз 30%
2
9 раз 20%
3
7 раз 16%
5
1 раз 2%
0
13 раз 30%
2
12 раз 27%
1
11 раз 25%
3
7 раз 16%
4
1 раз 2%

Тоталы голов в матче

Реал Овьедо
Эспаньол

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
4
0.5
Больше Меньше
18
4
9
13
1.5
15
7
5
17
2.5
6
16
1
21
3.5
1
21
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
10
0.5
Больше Меньше
13
9
8
14
1.5
5
17
3
19
2.5
2
20

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
30
14
0.5
Больше Меньше
31
13
17
27
1.5
20
24
8
36
2.5
8
36
1
43
3.5
1
43
1
43
4.5
1/2 финала
2 Реал Овьедо
0 Эйбар
0 Спортинг Хихон
1 Эспаньол
Финал
Реал Овьедо
Эспаньол

Топ бомбардиров
Эспаньол Брайтвайт Мартин 22 (3)
Расинг Фернандес Жерар 18 (3)
Эйбар Баутиста Хон 17 (2)
Бургос Санчес Курро 15 (5)
Мирандес Мартин Карлос 15 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Эйбар Беррокаль Хуан 4 8
Вильярреал-2 Онтиверос Хавьер 15
Альбасете Олаэчеа Ландер 14
Эльче Фернандес Николас V 14
Алькоркон Этеки Ян 1 12
Весь список
  • Первый тайм
  • 21'
    В медленном темпе проходит старт нашего поединка. Команды не торопятся раскрываться, присматриваясь друг к другу.
  • 20'
    В верховой борьбе на своей половине поля получил по голове Помарес от Жофре. Штрафной удар исполнять будут хозяева.
  • 19'
    Сместился с левого фланга к линии штрафной Пуадо, но напоролся на Луисми, который в чистом подкате отобрал мяч.
  • 18'
    В контратаку тут же убежал по флангу Брайтвайт и прострелил в центр штрафной, но никого из партнеров там не оказалось.
  • Опасный момент
    17'
    Выскочил на ворота соперника Алешандре после паса от Себаса, но пробил в борьбе с защитником в падении он крайне неточно.
  • 16'
    Отличным пасом выводил Грагера на ворота соперника Пуадо, но в последний момент сферу перехватил Кальво.
  • 15'
    В центре поля получил по ногам Коррерас в подкате от Коломбатто. Штрафной удар исполнять будут гости.
  • 14'
    Сместился с правого фланга в штрафную Пуадо и отдал поперек на Брайтвайта, но тот не понял задумки партн5ера и не пошел на мяч.
  • 13'
    Ушел от соперника по флангу Росадо и пробил в ближний нижний угол, но мяч угодил в сетку с внешней стороны ворот.
  • 12'
    Прорывался к штрафной Сеоане и отдал поперек на Алешандре, но тот не смог пробить в борьбе с защитником.
  • 11'
    По флангу отдавал Помарес на ход Себасу, но того опередил Хиль и в чистом подкате вынес сферу в аут.
  • Фол, нарушение
    10'
    Зацепился за мяч в чужой штрафной Пуадо и головой сбросил на Брайтвайта в борьбе с защитником, а тот отправил сферу в сетку, но гол был отменен из-за фола в атаке.
  • 9'
    Со штрафного навесил Грагера в район одиннадцатиметровой отметки, но головой вынес сферу за пределы поля Помарес.
  • 8'
    Грамотно подставился на чужой половине поля Брайтвайт и вынудил нарушить правила Кальво.
  • 7'
    Отобрал мяч в центре поля Пуадо и тут же забросил на ход Брайтвайту, но тот не сумел оторваться от Луэнго.
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    • 6'
      С центра поля забросил Коломбатто на ход Журавски, но того опередил Калеро и вынес сферу за пределы поля.
    • 5'
      Диагональ исполнял Баре на правый фланг, куда забегал Боайтвайт, но догнать мяч в пределах поля не удалось ему.
    • 4'
      На фланге руками придержал соперника за плечо Сеоане. Штрафной удар исполнять будут гости.
    • 3'
      Ворвался с правого фланга в штрафную Пуадо и пробил в дальний нижний угол, но мяч полетел рядом со штангой.
    • 2'
      Хозяева будут играть сегодня в традиционных для себя бело-синих цветах, гости выбрали себе красный комплект формы.
    • Первый тайм начался
      1'
      Прозвучал стартовый свисток, матч начался!
    • До матча
    • Приветствую всех любителей футбола. В первом финальном поединке плей-офф Сегунды нас ждёт игра между "Реал Овьедо" и "Эспаньолом". Комментировать игру для Вас будет Федосов Дмитрий!
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:1 – на это поставили 35.2% пользователей.
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    Прогнозы 104
    Реал Овьедо 32.7% (34)
    X 38.5% (40)
    Эспаньол 28.8% (30)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Реал Овьедо
    Ничья
    Эспаньол
    2.40
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    3.65
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    3.70
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Реал Овьедо 0:0 Эспаньол

    Исход игры
    Реал Овьедо
    34.3% (37)
    Ничья
    38% (41)
    Эспаньол
    27.8% (30)
    Тотал 2.5
    Больше
    33.98% (35)
    Меньше
    66.02% (68)
    Обе команды забьют
    Да
    70.87% (73)
    Нет
    29.13% (30)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    35.2% (38)
    1:2 Эспаньол
    16.7% (18)
    2:1 Реал Овьедо
    15.7% (17)
    1:0 Реал Овьедо
    14.8% (16)
    0:1 Эспаньол
    5.6% (6)
    2:0 Реал Овьедо
    2.8% (3)
    0:0 Ничья
    2.8% (3)
    0:2 Эспаньол
    1.9% (2)
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