В центре поля получил по ногам Коррерас в подкате от Коломбатто. Штрафной удар исполнять будут гости.

Отличным пасом выводил Грагера на ворота соперника Пуадо, но в последний момент сферу перехватил Кальво.

Выскочил на ворота соперника Алешандре после паса от Себаса, но пробил в борьбе с защитником в падении он крайне неточно.

В контратаку тут же убежал по флангу Брайтвайт и прострелил в центр штрафной, но никого из партнеров там не оказалось.

Сместился с левого фланга к линии штрафной Пуадо, но напоролся на Луисми, который в чистом подкате отобрал мяч.

В верховой борьбе на своей половине поля получил по голове Помарес от Жофре. Штрафной удар исполнять будут хозяева.

В медленном темпе проходит старт нашего поединка. Команды не торопятся раскрываться, присматриваясь друг к другу.

14' Сместился с правого фланга в штрафную Пуадо и отдал поперек на Брайтвайта, но тот не понял задумки партн5ера и не пошел на мяч.

13' Ушел от соперника по флангу Росадо и пробил в ближний нижний угол, но мяч угодил в сетку с внешней стороны ворот.

12' Прорывался к штрафной Сеоане и отдал поперек на Алешандре, но тот не смог пробить в борьбе с защитником.

11' По флангу отдавал Помарес на ход Себасу, но того опередил Хиль и в чистом подкате вынес сферу в аут.

10' Зацепился за мяч в чужой штрафной Пуадо и головой сбросил на Брайтвайта в борьбе с защитником, а тот отправил сферу в сетку, но гол был отменен из-за фола в атаке.

9' Со штрафного навесил Грагера в район одиннадцатиметровой отметки, но головой вынес сферу за пределы поля Помарес.

8' Грамотно подставился на чужой половине поля Брайтвайт и вынудил нарушить правила Кальво.