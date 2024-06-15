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  4. Сегунда 2023-2024
Стадион: .
Реал Овьедо
 
Позже
Эспаньол
Прогнозы 1
Реал Овьедо 0% (0)
X 100% (1)
Эспаньол 0% (0)
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История личных встреч

Реал Овьедо
Эспаньол

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

200%
2 победы 0 ничьих 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

4 матча

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

Первый тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
50%
2 победы 0 ничьих 2 победы

История матчей

С
2:1
С
2:0
С
1:1
С
0:2

Голы

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

1.5
1

Среднее время на гол

60
90

Всего голов

5
4

Голов в среднем за матч

1.25
1

Тотал матчей

2.5
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

72
90

Бомбардиры внутри турнира

Реал Овьедо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бастон Борха 10 (2) 0.23
Себас 9 0.2
Де Ла Фуэнте Пау 9 (1) 0.2
Журавски Алешандре 6 0.14
Маска 5 0.11
Сеоане Хайме 4 0.09
Коломбатто Сантьяго 3 (1) 0.07
Кальво Даниэль 2 0.05
Камараса Виктор 2 0.05
Санчес Борха 2 0.05
Луэнго Ойер 2 0.05
Бретонес Абель 1 0.02
Кардеро Алекс 1 0.02
Росада Виктор 0 0
Касорла Санти 0 0
Костас Давид 0 0
Айхадо Лукас 0 0
Помарес Карлос 0 0
Дубасин Жонатан 0 0
Эспаньол
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Брайтвайт Мартин 22 (7) 0.5
Пуадо Хавьер 14 (3) 0.32
Милья Пере 4 0.09
Рибаудо Нико 4 0.09
Каррерас Жофре 3 0.07
Калеро Фернандо 3 0.07
Санчес Сальвадор 2 0.05
Эспозито Эду 1 0.02
Агуадо Альваро 1 0.02
Кабрера Леандро 1 0.02
Серхи Гомес 1 0.02
Ласо Хосе 1 0.02
Грагера Хосе 1 0.02
Эль Хилали Омар 0 0
Оливан Бриан 0 0
Рамон 0 0
Виктор Руис 0 0
Баре Кейди 0 0
Лосано Поль 0 0
Вальес Гастон 0 0

Карточки

Реал Овьедо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Коломбатто Сантьяго 10 1
Бретонес Абель 10 0
Кальво Даниэль 8 1
Луисми Луис 7 1
Сеоане Хайме 7 1
Луэнго Ойер 6 1
Костас Давид 5 0
Росада Виктор 5 0
Дубасин Жонатан 4 0
Маска 4 0
Санчес Борха 3 0
Себас 3 0
Де Ла Фуэнте Пау 3 0
Хоменченко Сантьяго 1 1
Касорла Санти 2 0
Журавски Алешандре 2 0
Суарес Хайме 2 0
Камараса Виктор 1 0
Айхадо Лукас 1 0
Помарес Карлос 1 0
Эрнандес Марио 1 0
Рикельме Леонардо 1 0
Luis Miguel Carrion 1 0
Эспаньол
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эль Хилали Омар 11 1
Калеро Фернандо 10 1
Грагера Хосе 10 0
Оливан Бриан 9 0
Баре Кейди 9 0
Хиль Оскар II 7 0
Рибаудо Нико 5 1
Кабрера Леандро 6 0
Лосано Поль 6 0
Пуадо Хавьер 6 0
Бальде Диао Кейта 5 0
Серхи Гомес 3 1
Брайтвайт Мартин 4 0
Виктор Руис 4 0
Милья Пере 4 0
Эспозито Эду 3 0
Antoniu Roca 3 0
Агуадо Альваро 1 1
Рамон 2 0
Ласо Хосе 2 0
Каррерас Жофре 2 0
Вальес Гастон 2 0
Санчес Сальвадор 0 1
Manolo Gonzalez 0 1
Гарсия Жоан 1 0
Omar Sadik 1 0

Результаты матчей

Реал Овьедо
85.7%
14.3%
12 побед 2 поражения
Первый тайм
23% (5)
41% (9)
36% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
68% (15)
23% (5)
9% (2)
Эспаньол
7.7%
92.3%
1 победа 12 поражений
Первый тайм
18% (4)
45% (10)
36% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
5% (1)
45% (10)
50% (11)

Сухие победы

8
1

Сухие поражения

2
7

Волевые победы

6
3

Упущенные победы

6
7
Реал Овьедо
62.5%
37.5%
10 побед 6 поражений
Первый тайм
32% (7)
55% (12)
14% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (7)
41% (9)
27% (6)
Эспаньол
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
18% (4)
55% (12)
27% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (5)
55% (12)
23% (5)

Сухие победы

7
4

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

18
1

Упущенные победы

17
40
Реал Овьедо
73.3%
26.7%
22 победы 8 поражений
Первый тайм
27% (12)
48% (21)
25% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (22)
32% (14)
18% (8)
Эспаньол
28%
72%
7 побед 18 поражений
Первый тайм
18% (8)
50% (22)
32% (14)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (6)
50% (22)
36% (16)

Сухие победы

15
5

Сухие поражения

5
11

Волевые победы

24
4

Упущенные победы

23
47

Голы по времени матча

Забито

34
19
10 В 1-м тайме 8
24 Во 2-м тайме 11
11 Забивали первыми 9
26 Не забивали 32
3
9%
3
16%
1-15
0
0%
1
5%
16-30
7
21%
4
21%
31-45
8
24%
3
16%
46-60
5
15%
2
11%
61-75
11
32%
6
32%
76-90

Пропущено

14
24
11 В 1-м тайме 13
3 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 13
2
14%
4
17%
1-15
1
7%
4
17%
16-30
8
57%
5
21%
31-45
0
0%
1
4%
46-60
0
0%
4
17%
61-75
3
21%
6
25%
76-90

Забито

22
40
7 В 1-м тайме 15
15 Во 2-м тайме 25
8 Забивали первыми 11
32 Не забивали 26
4
18%
5
13%
1-15
2
9%
4
10%
16-30
1
5%
6
15%
31-45
5
23%
10
25%
46-60
1
5%
5
13%
61-75
9
41%
10
25%
76-90

Пропущено

26
17
11 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 6
11 Пропускали первыми 8
16 Не пропускали 12
3
12%
5
29%
29%
1-15
5
19%
2
12%
16-30
3
12%
4
24%
31-45
5
19%
3
18%
46-60
3
12%
2
12%
61-75
7
27%
1
6%
76-90

Забито

56
59
17 В 1-м тайме 23
39 Во 2-м тайме 36
19 Забивали первыми 20
14 Не забивали 14
7
13%
8
14%
1-15
2
4%
5
8%
16-30
8
14%
10
17%
31-45
13
23%
13
22%
46-60
6
11%
7
12%
61-75
20
36%
16
27%
76-90

Пропущено

40
41
22 В 1-м тайме 24
18 Во 2-м тайме 17
20 Пропускали первыми 16
28 Не пропускали 25
5
13%
9
22%
1-15
6
15%
6
15%
16-30
11
28%
9
22%
31-45
5
13%
4
10%
46-60
3
8%
6
15%
61-75
10
25%
7
17%
76-90

Результаты последних матчей

Реал Овьедо
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Эйбар - Реал Овьедо 0:2 Реал Овьедо - Эйбар 0:0 Эйбар - Реал Овьедо 4:3 Реал Овьедо - ФК Андорра 3:0
Эспаньол - Реал Овьедо 2:1 Реал Овьедо - Сарагоса 1:0 Уэска - Реал Овьедо 0:2 Реал Овьедо - Тенерифе 0:1 Картахена - Реал Овьедо 2:0 Реал Овьедо - Мирандес 1:1 Эльче - Реал Овьедо 0:2 Реал Овьедо - Вильярреал-2 2:1 Алькоркон - Реал Овьедо 1:0 Реал Овьедо - Расинг 1:1 Альбасете - Реал Овьедо 1:2 Реал Овьедо - Леванте 3:2 Вальядолид - Реал Овьедо 3:0 Реал Овьедо - Бургос 5:0 Спортинг Хихон - Реал Овьедо 1:0 Реал Овьедо - Эльденсе 1:1
Эспаньол
(20 матчей)
40%
55%
5%
8 побед 11 ничьих 1 поражение
Эспаньол - Спортинг Хихон 0:0 Спортинг Хихон - Эспаньол 0:1 Эспаньол - Картахена 3:0 Аморебьета - Эспаньол 0:0
Эспаньол - Реал Овьедо 2:1 Вальядолид - Эспаньол 0:0 Эспаньол - Спортинг Хихон 0:0 Эльче - Эспаньол 2:2 Эспаньол - ФК Андорра 1:1 Леганес - Эспаньол 0:0 Эспаньол - Альбасете 2:1 Бургос - Эспаньол 0:0 Эспаньол - Тенерифе 1:1 Сарагоса - Эспаньол 0:1 Алькоркон - Эспаньол 1:1 Эспаньол - Уэска 0:0 Эйбар - Эспаньол 2:3 Эспаньол - Мирандес 3:0 Расинг - Эспаньол 2:0 Эспаньол - Леванте 2:1

Результаты матчей

Реал Овьедо
Эспаньол

Точный счет

1:1
6 раз 27%
1:0
3 раза 14%
0:0
2 раза 9%
0:1
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
3:2
2 раза 9%
5:0
1 раз 5%
2:0
4 раза 18%
2:1
4 раза 18%
0:0
3 раза 14%
1:1
3 раза 14%
3:0
3 раза 14%
3:3
2 раза 9%
0:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%

Точное количество голов

1
9 раз 41%
0
4 раза 18%
2
4 раза 18%
3
4 раза 18%
5
1 раз 5%
2
9 раз 41%
3
6 раз 27%
0
4 раза 18%
1
3 раза 14%

Точный счет

1:0
5 раз 23%
0:0
3 раза 14%
0:2
3 раза 14%
1:1
2 раза 9%
1:3
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
0:0
5 раз 23%
1:1
4 раза 18%
0:1
3 раза 14%
2:0
3 раза 14%
0:2
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%

Точное количество голов

0
10 раз 45%
2
5 раз 23%
1
4 раза 18%
3
3 раза 14%
0
9 раз 41%
1
8 раз 36%
2
3 раза 14%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%

Точный счет

1:0
8 раз 18%
1:1
8 раз 18%
0:0
5 раз 11%
2:1
4 раза 9%
0:2
3 раза 7%
2:0
3 раза 7%
3:0
3 раза 7%
0:1
2 раза 5%
1:3
2 раза 5%
3:2
2 раза 5%
1:2
1 раз 2%
2:2
1 раз 2%
4:3
1 раз 2%
5:0
1 раз 2%
0:0
8 раз 18%
1:1
7 раз 16%
2:0
7 раз 16%
0:1
4 раза 9%
2:1
4 раза 9%
3:0
3 раза 7%
2:2
2 раза 5%
3:2
2 раза 5%
3:3
2 раза 5%
0:2
1 раз 2%
1:0
1 раз 2%
1:4
1 раз 2%
2:3
1 раз 2%
3:1
1 раз 2%

Точное количество голов

0
14 раз 32%
1
13 раз 30%
2
9 раз 20%
3
7 раз 16%
5
1 раз 2%
0
13 раз 30%
2
12 раз 27%
1
11 раз 25%
3
7 раз 16%
4
1 раз 2%

Тоталы голов в матче

Реал Овьедо
Эспаньол

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
4
0.5
Больше Меньше
18
4
9
13
1.5
15
7
5
17
2.5
6
16
1
21
3.5
1
21
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
10
0.5
Больше Меньше
13
9
8
14
1.5
5
17
3
19
2.5
2
20

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
30
14
0.5
Больше Меньше
31
13
17
27
1.5
20
24
8
36
2.5
8
36
1
43
3.5
1
43
1
43
4.5
1/2 финала
2 Реал Овьедо
0 Эйбар
0 Спортинг Хихон
1 Эспаньол
Финал
Реал Овьедо
Эспаньол

Топ бомбардиров
Эспаньол Брайтвайт Мартин 22 (3)
Расинг Фернандес Жерар 18 (3)
Эйбар Баутиста Хон 17 (2)
Бургос Санчес Курро 15 (5)
Мирандес Мартин Карлос 15 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Эйбар Беррокаль Хуан 4 8
Вильярреал-2 Онтиверос Хавьер 15
Альбасете Олаэчеа Ландер 14
Эльче Фернандес Николас 14
Алькоркон Этеки Ян 1 12
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Реал Овьедо - Эспаньол от LiveResult
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    Прогнозы на матч Реал Овьедо - Эспаньол

    Исход игры
    Реал Овьедо
    50% (2)
    Ничья
    50% (2)
    Эспаньол
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    50% (2)
    Меньше
    50% (2)
    Обе команды забьют
    Да
    100% (4)
    Нет
    0% (0)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    50% (2)
    2:1 Реал Овьедо
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