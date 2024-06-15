Стадион: Нуэво Карлос Тартьере.
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Прогноз на матч от Liveresult
История личных встреч
Реал Овьедо
Эспаньол
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
200%
2 победы 0 ничьих 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
4 матча
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы
Первый тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
50%
50%
2 победы 0 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
3
2
Голов в среднем за матч
1.5
1
Среднее время на гол
60
90
Всего голов
5
4
Голов в среднем за матч
1.25
1
Тотал матчей
2.5
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
72
90
Бомбардиры внутри турнира
Реал Овьедо
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бастон Борха
|10 (2)
|0.23
|Себас
|9
|0.2
|Де Ла Фуэнте Пау
|9 (1)
|0.2
|Журавски Алешандре
|6
|0.14
|Маска
|5
|0.11
|Сеоане Хайме
|4
|0.09
|Коломбатто Сантьяго
|3 (1)
|0.07
|Кальво Даниэль
|2
|0.05
|Камараса Виктор
|2
|0.05
|Санчес Борха
|2
|0.05
|Луэнго Ойер
|2
|0.05
|Бретонес Абель
|1
|0.02
|Кардеро Алекс
|1
|0.02
|Росада Виктор
|0
|0
|Касорла Санти
|0
|0
|Костас Давид
|0
|0
|Айхадо Лукас
|0
|0
|Помарес Карлос
|0
|0
|Дубасин Жонатан
|0
|0
Эспаньол
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Брайтвайт Мартин
|22 (7)
|0.5
|Пуадо Хавьер
|14 (3)
|0.32
|Милья Пере
|4
|0.09
|Рибаудо Нико
|4
|0.09
|Каррерас Жофре
|3
|0.07
|Калеро Фернандо
|3
|0.07
|Санчес Сальвадор
|2
|0.05
|Эспозито Эду
|1
|0.02
|Агуадо Альваро
|1
|0.02
|Кабрера Леандро
|1
|0.02
|Серхи Гомес
|1
|0.02
|Ласо Хосе
|1
|0.02
|Грагера Хосе
|1
|0.02
|Эль Хилали Омар
|0
|0
|Оливан Бриан
|0
|0
|Рамон
|0
|0
|Виктор Руис
|0
|0
|Баре Кейди
|0
|0
|Лосано Поль
|0
|0
|Вальес Гастон
|0
|0
Карточки
Реал Овьедо
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Коломбатто Сантьяго
|10
|1
|Бретонес Абель
|10
|0
|Кальво Даниэль
|8
|1
|Луисми Луис
|7
|1
|Сеоане Хайме
|7
|1
|Луэнго Ойер
|6
|1
|Костас Давид
|5
|0
|Росада Виктор
|5
|0
|Дубасин Жонатан
|4
|0
|Маска
|4
|0
|Санчес Борха
|3
|0
|Себас
|3
|0
|Де Ла Фуэнте Пау
|3
|0
|Хоменченко Сантьяго
|1
|1
|Касорла Санти
|2
|0
|Журавски Алешандре
|2
|0
|Суарес Хайме
|2
|0
|Камараса Виктор
|1
|0
|Айхадо Лукас
|1
|0
|Помарес Карлос
|1
|0
|Эрнандес Марио
|1
|0
|Рикельме Леонардо
|1
|0
|Luis Miguel Carrion
|1
|0
Эспаньол
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эль Хилали Омар
|11
|1
|Калеро Фернандо
|10
|1
|Грагера Хосе
|10
|0
|Оливан Бриан
|9
|0
|Баре Кейди
|9
|0
|Хиль Оскар II
|7
|0
|Рибаудо Нико
|5
|1
|Кабрера Леандро
|6
|0
|Лосано Поль
|6
|0
|Пуадо Хавьер
|6
|0
|Бальде Диао Кейта
|5
|0
|Серхи Гомес
|3
|1
|Брайтвайт Мартин
|4
|0
|Виктор Руис
|4
|0
|Милья Пере
|4
|0
|Эспозито Эду
|3
|0
|Antoniu Roca
|3
|0
|Агуадо Альваро
|1
|1
|Рамон
|2
|0
|Ласо Хосе
|2
|0
|Каррерас Жофре
|2
|0
|Вальес Гастон
|2
|0
|Санчес Сальвадор
|0
|1
|Manolo Gonzalez
|0
|1
|Гарсия Жоан
|1
|0
|Omar Sadik
|1
|0
Результаты матчей
Реал Овьедо
85.7%
14.3%
12 побед 2 поражения
Первый тайм
23% (5)
41% (9)
36% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
68% (15)
23% (5)
9% (2)
Эспаньол
7.7%
92.3%
1 победа 12 поражений
Первый тайм
18% (4)
45% (10)
36% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
5% (1)
45% (10)
50% (11)
Сухие победы
8
1
Сухие поражения
2
7
Волевые победы
6
3
Упущенные победы
6
7
Реал Овьедо
62.5%
37.5%
10 побед 6 поражений
Первый тайм
32% (7)
55% (12)
14% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (7)
41% (9)
27% (6)
Эспаньол
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
18% (4)
55% (12)
27% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (5)
55% (12)
23% (5)
Сухие победы
7
4
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
18
1
Упущенные победы
17
40
Реал Овьедо
73.3%
26.7%
22 победы 8 поражений
Первый тайм
27% (12)
48% (21)
25% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (22)
32% (14)
18% (8)
Эспаньол
28%
72%
7 побед 18 поражений
Первый тайм
18% (8)
50% (22)
32% (14)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (6)
50% (22)
36% (16)
Сухие победы
15
5
Сухие поражения
5
11
Волевые победы
24
4
Упущенные победы
23
47
Голы по времени матча
Забито
34
19
10 В 1-м тайме 8
24 Во 2-м тайме 11
11 Забивали первыми 9
26 Не забивали 32
3
9%
3
16%
1-15
0
0%
1
5%
16-30
7
21%
4
21%
31-45
8
24%
3
16%
46-60
5
15%
2
11%
61-75
11
32%
6
32%
76-90
Пропущено
14
24
11 В 1-м тайме 13
3 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 13
2
14%
4
17%
1-15
1
7%
4
17%
16-30
8
57%
5
21%
31-45
0
0%
1
4%
46-60
0
0%
4
17%
61-75
3
21%
6
25%
76-90
Забито
22
40
7 В 1-м тайме 15
15 Во 2-м тайме 25
8 Забивали первыми 11
32 Не забивали 26
4
18%
5
13%
1-15
2
9%
4
10%
16-30
1
5%
6
15%
31-45
5
23%
10
25%
46-60
1
5%
5
13%
61-75
9
41%
10
25%
76-90
Пропущено
26
17
11 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 6
11 Пропускали первыми 8
16 Не пропускали 12
3
12%
5
29%
29%
1-15
5
19%
2
12%
16-30
3
12%
4
24%
31-45
5
19%
3
18%
46-60
3
12%
2
12%
61-75
7
27%
1
6%
76-90
Забито
56
59
17 В 1-м тайме 23
39 Во 2-м тайме 36
19 Забивали первыми 20
14 Не забивали 14
7
13%
8
14%
1-15
2
4%
5
8%
16-30
8
14%
10
17%
31-45
13
23%
13
22%
46-60
6
11%
7
12%
61-75
20
36%
16
27%
76-90
Пропущено
40
41
22 В 1-м тайме 24
18 Во 2-м тайме 17
20 Пропускали первыми 16
28 Не пропускали 25
5
13%
9
22%
1-15
6
15%
6
15%
16-30
11
28%
9
22%
31-45
5
13%
4
10%
46-60
3
8%
6
15%
61-75
10
25%
7
17%
76-90
Результаты последних матчей
Реал Овьедо
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Эйбар - Реал Овьедо 0:2 Реал Овьедо - Эйбар 0:0 Эйбар - Реал Овьедо 4:3 Реал Овьедо - ФК Андорра 3:0
Эспаньол - Реал Овьедо 2:1 Реал Овьедо - Сарагоса 1:0 Уэска - Реал Овьедо 0:2 Реал Овьедо - Тенерифе 0:1 Картахена - Реал Овьедо 2:0 Реал Овьедо - Мирандес 1:1 Эльче - Реал Овьедо 0:2 Реал Овьедо - Вильярреал-2 2:1 Алькоркон - Реал Овьедо 1:0 Реал Овьедо - Расинг 1:1 Альбасете - Реал Овьедо 1:2 Реал Овьедо - Леванте 3:2 Вальядолид - Реал Овьедо 3:0 Реал Овьедо - Бургос 5:0 Спортинг Хихон - Реал Овьедо 1:0 Реал Овьедо - Эльденсе 1:1
Эспаньол
(20 матчей)
40%
55%
5%
8 побед 11 ничьих 1 поражение
Эспаньол - Спортинг Хихон 0:0 Спортинг Хихон - Эспаньол 0:1 Эспаньол - Картахена 3:0 Аморебьета - Эспаньол 0:0
Эспаньол - Реал Овьедо 2:1 Вальядолид - Эспаньол 0:0 Эспаньол - Спортинг Хихон 0:0 Эльче - Эспаньол 2:2 Эспаньол - ФК Андорра 1:1 Леганес - Эспаньол 0:0 Эспаньол - Альбасете 2:1 Бургос - Эспаньол 0:0 Эспаньол - Тенерифе 1:1 Сарагоса - Эспаньол 0:1 Алькоркон - Эспаньол 1:1 Эспаньол - Уэска 0:0 Эйбар - Эспаньол 2:3 Эспаньол - Мирандес 3:0 Расинг - Эспаньол 2:0 Эспаньол - Леванте 2:1
Результаты матчей
Реал Овьедо
Эспаньол
Точный счет
1:1
6 раз 27%
1:0
3 раза 14%
0:0
2 раза 9%
0:1
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
3:2
2 раза 9%
5:0
1 раз 5%
2:0
4 раза 18%
2:1
4 раза 18%
0:0
3 раза 14%
1:1
3 раза 14%
3:0
3 раза 14%
3:3
2 раза 9%
0:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
Точное количество голов
1
9 раз 41%
0
4 раза 18%
2
4 раза 18%
3
4 раза 18%
5
1 раз 5%
2
9 раз 41%
3
6 раз 27%
0
4 раза 18%
1
3 раза 14%
Точный счет
1:0
5 раз 23%
0:0
3 раза 14%
0:2
3 раза 14%
1:1
2 раза 9%
1:3
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
0:0
5 раз 23%
1:1
4 раза 18%
0:1
3 раза 14%
2:0
3 раза 14%
0:2
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
Точное количество голов
0
10 раз 45%
2
5 раз 23%
1
4 раза 18%
3
3 раза 14%
0
9 раз 41%
1
8 раз 36%
2
3 раза 14%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%
Точный счет
1:0
8 раз 18%
1:1
8 раз 18%
0:0
5 раз 11%
2:1
4 раза 9%
0:2
3 раза 7%
2:0
3 раза 7%
3:0
3 раза 7%
0:1
2 раза 5%
1:3
2 раза 5%
3:2
2 раза 5%
1:2
1 раз 2%
2:2
1 раз 2%
4:3
1 раз 2%
5:0
1 раз 2%
0:0
8 раз 18%
1:1
7 раз 16%
2:0
7 раз 16%
0:1
4 раза 9%
2:1
4 раза 9%
3:0
3 раза 7%
2:2
2 раза 5%
3:2
2 раза 5%
3:3
2 раза 5%
0:2
1 раз 2%
1:0
1 раз 2%
1:4
1 раз 2%
2:3
1 раз 2%
3:1
1 раз 2%
Точное количество голов
0
14 раз 32%
1
13 раз 30%
2
9 раз 20%
3
7 раз 16%
5
1 раз 2%
0
13 раз 30%
2
12 раз 27%
1
11 раз 25%
3
7 раз 16%
4
1 раз 2%
Тоталы голов в матче
Реал Овьедо
Эспаньол
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
184
Больше Меньше
184
913
157
517
616
121
121
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1210
Больше Меньше
139
814
517
319
220
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
3014
Больше Меньше
3113
1727
2024
836
836
143
143
143
|Эспаньол
|Брайтвайт Мартин
|22 (3)
|Расинг
|Фернандес Жерар
|18 (3)
|Эйбар
|Баутиста Хон
|17 (2)
|Бургос
|Санчес Курро
|15 (5)
|Мирандес
|Мартин Карлос
|15 (3)
|Эйбар
|Беррокаль Хуан
|4 8
|Вильярреал-2
|Онтиверос Хавьер
|15
|Альбасете
|Олаэчеа Ландер
|14
|Эльче
|Фернандес Николас
|14
|Алькоркон
|Этеки Ян
|1 12
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Реал Овьедо - Эспаньол
Исход игры
Реал Овьедо
50% (2)
Ничья
50% (2)
Эспаньол
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
50% (2)
Меньше
50% (2)
Обе команды забьют
Да
100% (4)
Нет
0% (0)
Популярный счёт
1:1 Ничья
50% (2)
2:1 Реал Овьедо
50% (2)
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