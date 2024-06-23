Замена в составе "Эспаньола": вместо Жофре Каррераса на поле вышел Сальвадор Санчес.

Замена в составе "Эспаньола": вместо Нико Рибаудо на поле вышел Альваро Агуадо.

Замена в составе "Эспаньола": вместо Кейди Баре на поле вышел Руис Виктор.

"Эспаньол" подержал мяч на чужой половине поля. Маноло Гонсалес попытался заменами изменить ситуацию на поле.

У Маски по центру не прошёл пас на Журавски.

Касорла от углового флага навесил в центр штрафной площади, откуда хозяева мяч выбили.

Агуадо слева убежал в отрыв, но его пас к воротам на Пуадо сумел перехватить на выходе Рикельме.

Замена в составе "Эспаньола": вместо Пере Мильи на поле вышел Бриан Оливан.

Рибаудо слева со штрафного навесил на Брайтвайта, который головой пробил в сторону от ворот.

Эль Хилали на фланге получил неприятный удар мячом в затылок. Арбитр остановил встречу и вызвал медиков на поле.

Сеоане в центральном круге руками схватил убегавшего Пуадо и получил жёлтую карточку.

Сеоане потребовалась помощь медиков после неудачного стыка с Оливаном на фланге.

Замена в составе "Реал Овьедо": вместо Хайме Сеоане на поле вышел Борха Бастон.

У центрального круга мяч попал в руку Пуадо.

33 107 зрителей сегодня наблюдают в Барселоне с трибун за матчем за право выхода в Испанскую Ла Лигу.

Каррерас слева прорвался в штрафную площадь гостей, где его удар по воротам соперники заблокировали.

Удар Каррераса слева от угла штрафной площади по воротами заблокировал Луисми.

Замена в составе "Реал Овьедо": вместо Луиса Луисми на поле вышел Санти Касорла.

Замена в составе "Реал Овьедо": вместо Жонатана Дубасина на поле вышел Маска.

Потасовка у центрального круга. Милья получил жёлтую карточку за толчок арбитра.

Бретонес слева прострелил вдоль ворот, и только Кабрере удалось сыграть на вынос. всё напряжённее становится у ворот хозяев.

Касорла выдал пас налево на Бретогнеса, который с острого угла пробил в сетку ворот с внешней стороны.

Второй тайм в Барселоне!

В перерыве в составе "Реал Овьедо" произошли замены: вместо Себаса и Карлоса Помареса на поле вышли Борха Санчес и Абель Бретонес.

Росада справа выкатил мяч на Коломбатто, который с семнадцати метров пробил немного левее ворот.

Коломбатто от углового флага навесил к дальней штанге, где Журавски не удалось выиграть борьбу вверху у соперников.

Луэнго на фланге опасно сыграл против Баре, едва не угодив шипами в лицо оппоненту.

Рибаудо слева со штрафного навесил к дальней штанге, куда вышел Рикельме и забрал мяч в руки.

Пуадо на правом фланге смог уйти от соперника только с нарушением правил. Арбитр это увидел и игру остановил.

Брайтвайт на фланге сыграл в отборе, слева вошёл в штрафную площадь и прострелил к дальней штанге, где Рибаудо немного не дотянулся ногой до мяча.

Бретонес на левом фланге посостязался в скорости с Эль Хилали. Абель в скорости не преуспел и мяча лишился,

Первый тайм

— Перерыв! "Эспаньол" - "Реал Овьедо" - 2:0.

45' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!

2:0!!!

ПУАДО!!! Милья откликнулся на заброс партнёра слева в штрафну площадь и ногой в касание сделал скидку к центру на Пуадо. Хавьер также в касание с двенадцати метров пробил в левый нижний угол ворот.

45' Удар Баре справа от угла штрафной площади соперники заблокировали.

45' 3 минуты добавил Вега в первом тайме.

44' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!

1:0!!!

ПУАДО!!! Рибаудо от углового флага навесил к дальней штанге, где Пуадо ногой в касание пробил мимо Рикельме.

43' Милья от углового флага покатил мяч на Рибаудо, а после ответной передачи навесил к дальней штанге.

42' Навес Эль Хилали справа к воротам заблокировал Себас.

42' Рибаудо со штрафного сделал заброс к левой штанге, где все игроки пролетели мимо мяча.

41' Росада сбил Каррераса и получил жёлтую карточку. До ворот немногим более тридцати метров.

40' У Пуадо справа не прошла передача в центр на Брайтвайта. У Мартина был шанс убежать к воротам.

39' Коломбатто от углового флага навесил к ближней штанге, где кто-то из партнёров Сантьяго нарушил правила в борьбе с соперниками.

38' Угловой удар исполнили хозяева. Мяч выбит от ворот.

37' Каррерас справа прострелил к воротам, где Себас помешал голкиперу и выбил мяч, направив его выше перекладины.

36' "Эспаньол" пробует растянуть оборону соперников, переводя мяч с фланга на фланг и обратно.

34' Себас не смог поймать мяч на ногу после длинного заброса вперёд от партнёров.

33' Эль-Хилали справа прострелил на Рибаудо, который с пятнадцати метров в касание пробил рядом с левой штангой.

32' Эль Хилали на чужой половине поля сбил Помареса. Страсти накаляются. Игроки постоянно готовы пойти на конфликт, но пока есть сдерживающие факторы.

31' Эль Хилали справа навесил к дальней штанге, где партнёры были без скорости и выиграть борьбу за мяч не смогли.

30' Себас на чужой половине поля ударил ногой в живот Эль Хилали и получил жёлтую карточку.

29' Прострел Помареса слева к воротам соперники заблокировали. Карлосу удалось заработать лишь аут.

28' Сеоане от углового флага навесил к ближней штанге, откуда хозяева мяч выбили без проблем.

26' Баре на чужой половине поля врезал по ногам Дубасину. Всё более жёсткой становится игра. Арбитру непросто разбираться в эпизодах под давлением трибун.

24' Калеро в центре поля толкнул в спину Журавски.

23' Луисми в чужой штрафной площади нарушил правила.

22' Кабрера недалеко от центрального круга сбил убегавшего вперёд Журавски и получил жёлтую карточку.

21' Рибаудо от углового флага навесил к одиннадцатиметровой отметке, где Росада на высокой скорости пролетел мимо мяча.

20' Эль-Хилали справа сделал пас в штрафную площадь на Рибаудо, который заработал угловой удар.

18' Луэнго перед своими воротами получил удар по голове от Мильи. Требуется вмешательство медиков.

17' "Реал Овьедо" пробует длинными забросами вперёд начинать свои атаки, но эти передачи прерываются защитниками барселонской команды.

16' Журавски в центре поля нарушил правила.

15' На Кабреру пошёл навес от углового флага. Леандро головой пробил выше ворот, а перед этим ещё и правила нарушил.

14' "Эспаньол" продолжает уверенно контролировать мяч на чужой половине поля. Стали появляться подходы к воротам, но удары блокируются.

12' Второй угловой удар хозяева разыграли. Слева последовала подача к дальней штанге, где Брайтвайт немного не дотянулся до мяча.

11' Хозяева исполнили первый угловой удар в матче. Мяч отскочил к Пуадо, чей удар справа из пределов штрафной площади заблокирован.

10' Каррерас справа прострелил в штрафную площадь. Луисми сумел помешать Брайтвайту с пятнадцати метров пробить по воротам.

9' Удар Брайтвайта слева с двадцати двух метров заблокировал Луэнго.

8' Баре исполнил заброс на левый фланг вперёд, а все партнёры из той зоны стали смещаться в центр, и мяч улетел за боковую линию поля.

6' Журавски в центре поля отмахнулся от Баре.

5' "Эспаньол" старается активнее проводить стартовые минуты встречи. Мяч больше находится на половине поля гостей, но при этом угроз воротам пока не возникает.

4' Баре и Себас неудачно столкнулись в штрафной площади гостей. Арбитр остановил встречу, сделал небольшую паузу и не стал приглашать медиков на поле. Всё обошлось без серьёзных повреждений.

3' Росада у центрального круга прихватил рукой за футболку Рибаудо.

2' "Эспаньол" играет в полосатых бело-синих футболках и синих трусах, "Реал Овьедо" - в чёрной форме.