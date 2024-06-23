Стадион: Корнелья-Эль Прат.
2:0
Второй тайм: 86'
0'
21' Желтая карточкаКабрера Леандро
29' Желтая карточкаСебас
41' Желтая карточкаРосада Виктор
1:0
44' ГолПуадо Хавьер
2:0
45' ГолПуадо Хавьер
47' Желтая карточкаБаре Кейди
65' Желтая карточкаМилья Пере
74' Желтая карточкаСеоане Хайме
Ход матча
21'
29'
41'
44'
1:0
45'
2:0
46'
47'
63'
65'
74'
Прогноз на матч от Liveresult
11
Милья
Пере
15
Грагера
Хосе
21
Рибаудо
Нико
15
Луэнго
Ойер
16
Сеоане
Хайме
17
Себас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Милья ПереЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Грагера ХосеПолузащитник
-
21 Рибаудо НикоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
14 Оливан БрианЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
44 Бауза РафельПолузащитник
- Полузащитник
-
24 Санчес РубенПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Лосано ПольПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гонсалес Маноло
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Луэнго ОйерЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Сеоане ХаймеПолузащитник
-
17 СебасПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
24 Айхадо ЛукасЗащитник
-
25 Санчес БорхаПолузащитник
-
20 МаскаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Каррион Луис
История личных встреч
Эспаньол
Реал Овьедо
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
5 матчей
40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы
Первый тайм
20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
40%
60%
2 победы 0 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
3
2
Голов в среднем за матч
1.5
0.67
Среднее время на гол
60
135
Всего голов
3
2
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
6
4
Голов в среднем за матч
1.2
0.8
Тотал матчей
2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
Среднее время на гол
75
112
Бомбардиры внутри турнира
Эспаньол
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Брайтвайт Мартин
|22 (7)
|0.48
|Пуадо Хавьер
|16 (3)
|0.35
|Милья Пере
|4
|0.09
|Рибаудо Нико
|4
|0.09
|Каррерас Жофре
|3
|0.07
|Калеро Фернандо
|3
|0.07
|Санчес Сальвадор
|2
|0.04
|Эспозито Эду
|1
|0.02
|Агуадо Альваро
|1
|0.02
|Кабрера Леандро
|1
|0.02
|Серхи Гомес
|1
|0.02
|Ласо Хосе
|1
|0.02
|Грагера Хосе
|1
|0.02
|Эль Хилали Омар
|0
|0
|Оливан Бриан
|0
|0
|Рамон
|0
|0
|Виктор Руис
|0
|0
|Баре Кейди
|0
|0
|Лосано Поль
|0
|0
|Вальес Гастон
|0
|0
Реал Овьедо
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бастон Борха
|10 (2)
|0.22
|Себас
|9
|0.2
|Де Ла Фуэнте Пау
|9 (1)
|0.2
|Журавски Алешандре
|7
|0.15
|Маска
|5
|0.11
|Сеоане Хайме
|4
|0.09
|Коломбатто Сантьяго
|3 (1)
|0.07
|Кальво Даниэль
|2
|0.04
|Луэнго Ойер
|2
|0.04
|Камараса Виктор
|2
|0.04
|Санчес Борха
|2
|0.04
|Бретонес Абель
|1
|0.02
|Кардеро Алекс
|1
|0.02
|Росада Виктор
|0
|0
|Касорла Санти
|0
|0
|Костас Давид
|0
|0
|Айхадо Лукас
|0
|0
|Помарес Карлос
|0
|0
|Дубасин Жонатан
|0
|0
Карточки
Эспаньол
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эль Хилали Омар
|11
|1
|Калеро Фернандо
|10
|1
|Баре Кейди
|10
|0
|Грагера Хосе
|10
|0
|Оливан Бриан
|9
|0
|Хиль Оскар II
|8
|0
|Кабрера Леандро
|7
|0
|Рибаудо Нико
|5
|1
|Бальде Диао Кейта
|6
|0
|Лосано Поль
|6
|0
|Пуадо Хавьер
|6
|0
|Милья Пере
|5
|0
|Серхи Гомес
|3
|1
|Брайтвайт Мартин
|4
|0
|Виктор Руис
|4
|0
|Эспозито Эду
|3
|0
|Antoniu Roca
|3
|0
|Агуадо Альваро
|1
|1
|Рамон
|2
|0
|Ласо Хосе
|2
|0
|Каррерас Жофре
|2
|0
|Вальес Гастон
|2
|0
|Санчес Сальвадор
|0
|1
|Manolo Gonzalez
|0
|1
|Гарсия Жоан
|1
|0
|Omar Sadik
|1
|0
Реал Овьедо
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Коломбатто Сантьяго
|10
|1
|Бретонес Абель
|10
|0
|Кальво Даниэль
|8
|1
|Луисми Луис
|8
|1
|Сеоане Хайме
|8
|1
|Луэнго Ойер
|6
|1
|Росада Виктор
|6
|0
|Костас Давид
|5
|0
|Себас
|4
|0
|Дубасин Жонатан
|4
|0
|Маска
|4
|0
|Санчес Борха
|3
|0
|Де Ла Фуэнте Пау
|3
|0
|Хоменченко Сантьяго
|1
|1
|Касорла Санти
|2
|0
|Журавски Алешандре
|2
|0
|Суарес Хайме
|2
|0
|Камараса Виктор
|1
|0
|Айхадо Лукас
|1
|0
|Помарес Карлос
|1
|0
|Эрнандес Марио
|1
|0
|Рикельме Леонардо
|1
|0
|Luis Miguel Carrion
|1
|0
Результаты матчей
Эспаньол
92.3%
7.7%
12 побед 1 поражение
Первый тайм
36% (8)
45% (10)
18% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (11)
45% (10)
5% (1)
Реал Овьедо
13.3%
86.7%
2 победы 13 поражений
Первый тайм
35% (8)
43% (10)
22% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (2)
22% (5)
70% (16)
Сухие победы
7
2
Сухие поражения
1
9
Волевые победы
6
3
Упущенные победы
12
8
Эспаньол
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
26% (6)
57% (13)
17% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (6)
52% (12)
22% (5)
Реал Овьедо
37.5%
62.5%
6 побед 10 поражений
Первый тайм
14% (3)
55% (12)
32% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (6)
41% (9)
32% (7)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
4
7
Волевые победы
15
2
Упущенные победы
17
35
Эспаньол
73.1%
26.9%
19 побед 7 поражений
Первый тайм
31% (14)
51% (23)
18% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (17)
49% (22)
13% (6)
Реал Овьедо
25.8%
74.2%
8 побед 23 поражения
Первый тайм
24% (11)
49% (22)
27% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (8)
31% (14)
51% (23)
Сухие победы
12
5
Сухие поражения
5
16
Волевые победы
21
5
Упущенные победы
29
43
Голы по времени матча
Забито
40
22
15 В 1-м тайме 7
25 Во 2-м тайме 15
11 Забивали первыми 8
27 Не забивали 33
5
13%
4
18%
1-15
4
10%
2
9%
16-30
6
15%
1
5%
31-45
10
25%
5
23%
46-60
5
13%
1
5%
61-75
10
25%
9
41%
76-90
Пропущено
17
26
11 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 15
8 Пропускали первыми 11
12 Не пропускали 16
5
29%
29%
3
12%
1-15
2
12%
5
19%
16-30
4
24%
3
12%
31-45
3
18%
5
19%
46-60
2
12%
3
12%
61-75
1
6%
7
27%
76-90
Забито
19
35
8 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 25
9 Забивали первыми 12
33 Не забивали 26
3
16%
3
9%
1-15
1
5%
0
0%
16-30
4
21%
7
20%
31-45
3
16%
8
23%
46-60
2
11%
6
17%
61-75
6
32%
11
31%
76-90
Пропущено
25
14
13 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 3
9 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 12
4
16%
2
14%
1-15
4
16%
1
7%
16-30
5
20%
8
57%
31-45
1
4%
0
0%
46-60
5
20%
0
0%
61-75
6
24%
3
21%
76-90
Забито
59
57
23 В 1-м тайме 17
36 Во 2-м тайме 40
20 Забивали первыми 20
15 Не забивали 14
8
14%
7
12%
1-15
5
8%
2
4%
16-30
10
17%
8
14%
31-45
13
22%
13
23%
46-60
7
12%
7
12%
61-75
16
27%
20
35%
76-90
Пропущено
42
40
24 В 1-м тайме 22
18 Во 2-м тайме 18
17 Пропускали первыми 20
26 Не пропускали 28
9
21%
5
13%
1-15
6
14%
6
15%
16-30
9
21%
11
28%
31-45
4
10%
5
13%
46-60
7
17%
3
8%
61-75
7
17%
10
25%
76-90
Результаты последних матчей
Эспаньол
(20 матчей)
35%
55%
10%
7 побед 11 ничьих 2 поражения
Реал Овьедо - Эспаньол 1:0 Эспаньол - Спортинг Хихон 0:0 Спортинг Хихон - Эспаньол 0:1 Эспаньол - Картахена 3:0
Аморебьета - Эспаньол 0:0 Эспаньол - Реал Овьедо 2:1 Вальядолид - Эспаньол 0:0 Эспаньол - Спортинг Хихон 0:0 Эльче - Эспаньол 2:2 Эспаньол - ФК Андорра 1:1 Леганес - Эспаньол 0:0 Эспаньол - Альбасете 2:1 Бургос - Эспаньол 0:0 Эспаньол - Тенерифе 1:1 Сарагоса - Эспаньол 0:1 Алькоркон - Эспаньол 1:1 Эспаньол - Уэска 0:0 Эйбар - Эспаньол 2:3 Эспаньол - Мирандес 3:0 Расинг - Эспаньол 2:0
Реал Овьедо
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Реал Овьедо - Эспаньол 1:0 Эйбар - Реал Овьедо 0:2 Реал Овьедо - Эйбар 0:0 Эйбар - Реал Овьедо 4:3
Реал Овьедо - ФК Андорра 3:0 Эспаньол - Реал Овьедо 2:1 Реал Овьедо - Сарагоса 1:0 Уэска - Реал Овьедо 0:2 Реал Овьедо - Тенерифе 0:1 Картахена - Реал Овьедо 2:0 Реал Овьедо - Мирандес 1:1 Эльче - Реал Овьедо 0:2 Реал Овьедо - Вильярреал-2 2:1 Алькоркон - Реал Овьедо 1:0 Реал Овьедо - Расинг 1:1 Альбасете - Реал Овьедо 1:2 Реал Овьедо - Леванте 3:2 Вальядолид - Реал Овьедо 3:0 Реал Овьедо - Бургос 5:0 Спортинг Хихон - Реал Овьедо 1:0
Результаты матчей
Эспаньол
Реал Овьедо
Точный счет
2:0
4 раза 18%
2:1
4 раза 18%
0:0
3 раза 14%
1:1
3 раза 14%
3:0
3 раза 14%
3:3
2 раза 9%
0:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
1:1
6 раз 26%
1:0
4 раза 17%
0:0
2 раза 9%
0:1
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
3:2
2 раза 9%
5:0
1 раз 4%
Точное количество голов
2
9 раз 41%
3
6 раз 27%
0
4 раза 18%
1
3 раза 14%
1
10 раз 43%
0
4 раза 17%
2
4 раза 17%
3
4 раза 17%
5
1 раз 4%
Точный счет
0:0
5 раз 22%
1:1
4 раза 17%
0:1
3 раза 13%
2:0
3 раза 13%
1:0
2 раза 9%
0:2
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
1:0
5 раз 23%
0:0
3 раза 14%
0:2
3 раза 14%
1:1
2 раза 9%
1:3
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
Точное количество голов
0
10 раз 43%
1
8 раз 35%
2
3 раза 13%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%
0
10 раз 45%
2
5 раз 23%
1
4 раза 18%
3
3 раза 14%
Точный счет
0:0
8 раз 18%
1:1
7 раз 16%
2:0
7 раз 16%
0:1
4 раза 9%
2:1
4 раза 9%
3:0
3 раза 7%
1:0
2 раза 4%
2:2
2 раза 4%
3:2
2 раза 4%
3:3
2 раза 4%
0:2
1 раз 2%
1:4
1 раз 2%
2:3
1 раз 2%
3:1
1 раз 2%
1:0
9 раз 20%
1:1
8 раз 18%
0:0
5 раз 11%
2:1
4 раза 9%
0:2
3 раза 7%
2:0
3 раза 7%
3:0
3 раза 7%
0:1
2 раза 4%
1:3
2 раза 4%
3:2
2 раза 4%
1:2
1 раз 2%
2:2
1 раз 2%
4:3
1 раз 2%
5:0
1 раз 2%
Точное количество голов
0
14 раз 31%
2
12 раз 27%
1
11 раз 24%
3
7 раз 16%
4
1 раз 2%
0
14 раз 31%
1
14 раз 31%
2
9 раз 20%
3
7 раз 16%
5
1 раз 2%
Тоталы голов в матче
Эспаньол
Реал Овьедо
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
184
Больше Меньше
194
157
914
616
518
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1310
Больше Меньше
1210
518
814
221
319
122
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
3114
Больше Меньше
3114
2025
1728
837
837
144
144
|Эспаньол
|Брайтвайт Мартин
|22 (3)
|Расинг
|Фернандес Жерар
|18 (3)
|Эйбар
|Баутиста Хон
|17 (2)
|Эспаньол
|Пуадо Хавьер
|16 (2)
|Бургос
|Санчес Курро
|15 (5)
|Эйбар
|Беррокаль Хуан
|4 8
|Вильярреал-2
|Онтиверос Хавьер
|15
|Альбасете
|Олаэчеа Ландер
|14
|Эльче
|Фернандес Николас V
|14
|Алькоркон
|Этеки Ян
|1 12
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Эспаньол 2:0 Реал Овьедо
Исход игры
Эспаньол
84.4% (103)
Ничья
12.3% (15)
Реал Овьедо
3.3% (4)
Тотал 2.5
Больше
38.74% (43)
Меньше
61.26% (68)
Обе команды забьют
Да
46.85% (52)
Нет
53.15% (59)
Популярный счёт
2:1 Эспаньол
31.1% (38)
2:0 Эспаньол
23% (28)
1:0 Эспаньол
23% (28)
1:1 Ничья
7.4% (9)
1:2 Реал Овьедо
1.6% (2)
0:0 Ничья
1.6% (2)
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