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  2. Матчи
  3. Испания
  4. Сегунда 2023-2024
Стадион: .
Эспаньол
2:0
Второй тайм: 86'
Реал Овьедо
0'
21' Желтая карточка
Кабрера Леандро
29' Желтая карточка
Себас
41' Желтая карточка
Росада Виктор
1:0
44' Гол
Пуадо Хавьер
2:0
45' Гол
Пуадо Хавьер
47' Желтая карточка
Баре Кейди
65' Желтая карточка
Милья Пере
74' Желтая карточка
Сеоане Хайме

Ход матча

21'
Кабрера Леандро
 
29'
 
Себас
41'
 
Росада Виктор
44'
Пуадо Хавьер
(Рибаудо Нико)
1:0
45'
Пуадо Хавьер
(Милья Пере)
2:0
46'
 
Бретонес Абель
Помарес Карлос
46'
 
Санчес Борха
Себас
47'
Баре Кейди
 
63'
 
Касорла Санти
Луисми Луис
63'
 
Маска
Дубасин Жонатан
65'
Милья Пере
 
69'
Оливан Бриан
Милья Пере
 
74'
 
Сеоане Хайме
76'
 
Бастон Борха
Сеоане Хайме
78'
Агуадо Альваро
Рибаудо Нико
 
79'
Виктор Руис
Баре Кейди
 
79'
Санчес Сальвадор
Каррерас Жофре
 
Прогнозы 122
Эспаньол 84.4% (103)
X 12.3% (15)
Реал Овьедо 3.3% (4)
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Эспаньол
Ничья
Реал Овьедо
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Гарсия
Жоан
23
Эль
Хилали
Омар
5
Калеро
Фернандо
6
Кабрера
Леандро
11
Милья
Пере
17
Каррерас
Жофре
8
Баре
Кейди
15
Грагера
Хосе
21
Рибаудо
Нико
7
Пуадо
Хавьер
22
Брайтвайт Мартин
31
Рикельме
Леонардо
7
Росада
Виктор
15
Луэнго
Ойер
12
Кальво
Даниэль
21
Помарес
Карлос
5
Луисми
Луис
11
Коломбатто
Сантьяго
22
Дубасин
Жонатан
16
Сеоане
Хайме
17
Себас
14
Журавски
Алешандре
Эспаньол
4-4-2
Реал Овьедо
4-2-3-1

История личных встреч

Эспаньол
Реал Овьедо

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

5 матчей

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы

Первый тайм

20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

40%
60%
2 победы 0 ничьих 3 победы

История матчей

С
1:0
С
2:1
С
2:0
С
1:1
С
0:2

Голы

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

1.5
0.67

Среднее время на гол

60
135

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

6
4

Голов в среднем за матч

1.2
0.8

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

75
112

Бомбардиры внутри турнира

Эспаньол
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Брайтвайт Мартин 22 (7) 0.48
Пуадо Хавьер 16 (3) 0.35
Милья Пере 4 0.09
Рибаудо Нико 4 0.09
Каррерас Жофре 3 0.07
Калеро Фернандо 3 0.07
Санчес Сальвадор 2 0.04
Эспозито Эду 1 0.02
Агуадо Альваро 1 0.02
Кабрера Леандро 1 0.02
Серхи Гомес 1 0.02
Ласо Хосе 1 0.02
Грагера Хосе 1 0.02
Эль Хилали Омар 0 0
Оливан Бриан 0 0
Рамон 0 0
Виктор Руис 0 0
Баре Кейди 0 0
Лосано Поль 0 0
Вальес Гастон 0 0
Реал Овьедо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бастон Борха 10 (2) 0.22
Себас 9 0.2
Де Ла Фуэнте Пау 9 (1) 0.2
Журавски Алешандре 7 0.15
Маска 5 0.11
Сеоане Хайме 4 0.09
Коломбатто Сантьяго 3 (1) 0.07
Кальво Даниэль 2 0.04
Луэнго Ойер 2 0.04
Камараса Виктор 2 0.04
Санчес Борха 2 0.04
Бретонес Абель 1 0.02
Кардеро Алекс 1 0.02
Росада Виктор 0 0
Касорла Санти 0 0
Костас Давид 0 0
Айхадо Лукас 0 0
Помарес Карлос 0 0
Дубасин Жонатан 0 0

Карточки

Эспаньол
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эль Хилали Омар 11 1
Калеро Фернандо 10 1
Баре Кейди 10 0
Грагера Хосе 10 0
Оливан Бриан 9 0
Хиль Оскар II 8 0
Кабрера Леандро 7 0
Рибаудо Нико 5 1
Бальде Диао Кейта 6 0
Лосано Поль 6 0
Пуадо Хавьер 6 0
Милья Пере 5 0
Серхи Гомес 3 1
Брайтвайт Мартин 4 0
Виктор Руис 4 0
Эспозито Эду 3 0
Antoniu Roca 3 0
Агуадо Альваро 1 1
Рамон 2 0
Ласо Хосе 2 0
Каррерас Жофре 2 0
Вальес Гастон 2 0
Санчес Сальвадор 0 1
Manolo Gonzalez 0 1
Гарсия Жоан 1 0
Omar Sadik 1 0
Реал Овьедо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Коломбатто Сантьяго 10 1
Бретонес Абель 10 0
Кальво Даниэль 8 1
Луисми Луис 8 1
Сеоане Хайме 8 1
Луэнго Ойер 6 1
Росада Виктор 6 0
Костас Давид 5 0
Себас 4 0
Дубасин Жонатан 4 0
Маска 4 0
Санчес Борха 3 0
Де Ла Фуэнте Пау 3 0
Хоменченко Сантьяго 1 1
Касорла Санти 2 0
Журавски Алешандре 2 0
Суарес Хайме 2 0
Камараса Виктор 1 0
Айхадо Лукас 1 0
Помарес Карлос 1 0
Эрнандес Марио 1 0
Рикельме Леонардо 1 0
Luis Miguel Carrion 1 0

Результаты матчей

Эспаньол
92.3%
7.7%
12 побед 1 поражение
Первый тайм
36% (8)
45% (10)
18% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (11)
45% (10)
5% (1)
Реал Овьедо
13.3%
86.7%
2 победы 13 поражений
Первый тайм
35% (8)
43% (10)
22% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (2)
22% (5)
70% (16)

Сухие победы

7
2

Сухие поражения

1
9

Волевые победы

6
3

Упущенные победы

12
8
Эспаньол
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
26% (6)
57% (13)
17% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (6)
52% (12)
22% (5)
Реал Овьедо
37.5%
62.5%
6 побед 10 поражений
Первый тайм
14% (3)
55% (12)
32% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (6)
41% (9)
32% (7)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

4
7

Волевые победы

15
2

Упущенные победы

17
35
Эспаньол
73.1%
26.9%
19 побед 7 поражений
Первый тайм
31% (14)
51% (23)
18% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (17)
49% (22)
13% (6)
Реал Овьедо
25.8%
74.2%
8 побед 23 поражения
Первый тайм
24% (11)
49% (22)
27% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (8)
31% (14)
51% (23)

Сухие победы

12
5

Сухие поражения

5
16

Волевые победы

21
5

Упущенные победы

29
43

Голы по времени матча

Забито

40
22
15 В 1-м тайме 7
25 Во 2-м тайме 15
11 Забивали первыми 8
27 Не забивали 33
5
13%
4
18%
1-15
4
10%
2
9%
16-30
6
15%
1
5%
31-45
10
25%
5
23%
46-60
5
13%
1
5%
61-75
10
25%
9
41%
76-90

Пропущено

17
26
11 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 15
8 Пропускали первыми 11
12 Не пропускали 16
5
29%
29%
3
12%
1-15
2
12%
5
19%
16-30
4
24%
3
12%
31-45
3
18%
5
19%
46-60
2
12%
3
12%
61-75
1
6%
7
27%
76-90

Забито

19
35
8 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 25
9 Забивали первыми 12
33 Не забивали 26
3
16%
3
9%
1-15
1
5%
0
0%
16-30
4
21%
7
20%
31-45
3
16%
8
23%
46-60
2
11%
6
17%
61-75
6
32%
11
31%
76-90

Пропущено

25
14
13 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 3
9 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 12
4
16%
2
14%
1-15
4
16%
1
7%
16-30
5
20%
8
57%
31-45
1
4%
0
0%
46-60
5
20%
0
0%
61-75
6
24%
3
21%
76-90

Забито

59
57
23 В 1-м тайме 17
36 Во 2-м тайме 40
20 Забивали первыми 20
15 Не забивали 14
8
14%
7
12%
1-15
5
8%
2
4%
16-30
10
17%
8
14%
31-45
13
22%
13
23%
46-60
7
12%
7
12%
61-75
16
27%
20
35%
76-90

Пропущено

42
40
24 В 1-м тайме 22
18 Во 2-м тайме 18
17 Пропускали первыми 20
26 Не пропускали 28
9
21%
5
13%
1-15
6
14%
6
15%
16-30
9
21%
11
28%
31-45
4
10%
5
13%
46-60
7
17%
3
8%
61-75
7
17%
10
25%
76-90

Результаты последних матчей

Эспаньол
(20 матчей)
35%
55%
10%
7 побед 11 ничьих 2 поражения
Реал Овьедо - Эспаньол 1:0 Эспаньол - Спортинг Хихон 0:0 Спортинг Хихон - Эспаньол 0:1 Эспаньол - Картахена 3:0
Аморебьета - Эспаньол 0:0 Эспаньол - Реал Овьедо 2:1 Вальядолид - Эспаньол 0:0 Эспаньол - Спортинг Хихон 0:0 Эльче - Эспаньол 2:2 Эспаньол - ФК Андорра 1:1 Леганес - Эспаньол 0:0 Эспаньол - Альбасете 2:1 Бургос - Эспаньол 0:0 Эспаньол - Тенерифе 1:1 Сарагоса - Эспаньол 0:1 Алькоркон - Эспаньол 1:1 Эспаньол - Уэска 0:0 Эйбар - Эспаньол 2:3 Эспаньол - Мирандес 3:0 Расинг - Эспаньол 2:0
Реал Овьедо
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Реал Овьедо - Эспаньол 1:0 Эйбар - Реал Овьедо 0:2 Реал Овьедо - Эйбар 0:0 Эйбар - Реал Овьедо 4:3
Реал Овьедо - ФК Андорра 3:0 Эспаньол - Реал Овьедо 2:1 Реал Овьедо - Сарагоса 1:0 Уэска - Реал Овьедо 0:2 Реал Овьедо - Тенерифе 0:1 Картахена - Реал Овьедо 2:0 Реал Овьедо - Мирандес 1:1 Эльче - Реал Овьедо 0:2 Реал Овьедо - Вильярреал-2 2:1 Алькоркон - Реал Овьедо 1:0 Реал Овьедо - Расинг 1:1 Альбасете - Реал Овьедо 1:2 Реал Овьедо - Леванте 3:2 Вальядолид - Реал Овьедо 3:0 Реал Овьедо - Бургос 5:0 Спортинг Хихон - Реал Овьедо 1:0

Результаты матчей

Эспаньол
Реал Овьедо

Точный счет

2:0
4 раза 18%
2:1
4 раза 18%
0:0
3 раза 14%
1:1
3 раза 14%
3:0
3 раза 14%
3:3
2 раза 9%
0:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
1:1
6 раз 26%
1:0
4 раза 17%
0:0
2 раза 9%
0:1
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
3:2
2 раза 9%
5:0
1 раз 4%

Точное количество голов

2
9 раз 41%
3
6 раз 27%
0
4 раза 18%
1
3 раза 14%
1
10 раз 43%
0
4 раза 17%
2
4 раза 17%
3
4 раза 17%
5
1 раз 4%

Точный счет

0:0
5 раз 22%
1:1
4 раза 17%
0:1
3 раза 13%
2:0
3 раза 13%
1:0
2 раза 9%
0:2
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
1:0
5 раз 23%
0:0
3 раза 14%
0:2
3 раза 14%
1:1
2 раза 9%
1:3
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%

Точное количество голов

0
10 раз 43%
1
8 раз 35%
2
3 раза 13%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%
0
10 раз 45%
2
5 раз 23%
1
4 раза 18%
3
3 раза 14%

Точный счет

0:0
8 раз 18%
1:1
7 раз 16%
2:0
7 раз 16%
0:1
4 раза 9%
2:1
4 раза 9%
3:0
3 раза 7%
1:0
2 раза 4%
2:2
2 раза 4%
3:2
2 раза 4%
3:3
2 раза 4%
0:2
1 раз 2%
1:4
1 раз 2%
2:3
1 раз 2%
3:1
1 раз 2%
1:0
9 раз 20%
1:1
8 раз 18%
0:0
5 раз 11%
2:1
4 раза 9%
0:2
3 раза 7%
2:0
3 раза 7%
3:0
3 раза 7%
0:1
2 раза 4%
1:3
2 раза 4%
3:2
2 раза 4%
1:2
1 раз 2%
2:2
1 раз 2%
4:3
1 раз 2%
5:0
1 раз 2%

Точное количество голов

0
14 раз 31%
2
12 раз 27%
1
11 раз 24%
3
7 раз 16%
4
1 раз 2%
0
14 раз 31%
1
14 раз 31%
2
9 раз 20%
3
7 раз 16%
5
1 раз 2%

Тоталы голов в матче

Эспаньол
Реал Овьедо

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
4
0.5
Больше Меньше
19
4
15
7
1.5
9
14
6
16
2.5
5
18

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
10
0.5
Больше Меньше
12
10
5
18
1.5
8
14
2
21
2.5
3
19
1
22
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
31
14
0.5
Больше Меньше
31
14
20
25
1.5
17
28
8
37
2.5
8
37
1
44
3.5
1
44
1/2 финала
2 Реал Овьедо
0 Эйбар
0 Спортинг Хихон
1 Эспаньол
Финал
1 Реал Овьедо
0 Эспаньол

Топ бомбардиров
Эспаньол Брайтвайт Мартин 22 (3)
Расинг Фернандес Жерар 18 (3)
Эйбар Баутиста Хон 17 (2)
Эспаньол Пуадо Хавьер 16 (2)
Бургос Санчес Курро 15 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Эйбар Беррокаль Хуан 4 8
Вильярреал-2 Онтиверос Хавьер 15
Альбасете Олаэчеа Ландер 14
Эльче Фернандес Николас V 14
Алькоркон Этеки Ян 1 12
Весь список
  • Второй тайм
  • 86'
    Агуадо слева убежал в отрыв, но его пас к воротам на Пуадо сумел перехватить на выходе Рикельме.
  • Угловой
    85'
    Касорла от углового флага навесил в центр штрафной площади, откуда хозяева мяч выбили.
  • 84'
    У Маски по центру не прошёл пас на Журавски.
  • 83'
    "Эспаньол" подержал мяч на чужой половине поля. Маноло Гонсалес попытался заменами изменить ситуацию на поле.
  • Замена
    82'
    Замена в составе "Эспаньола": вместо Кейди Баре на поле вышел Руис Виктор.
  • Замена
    81'
    Замена в составе "Эспаньола": вместо Нико Рибаудо на поле вышел Альваро Агуадо.
  • Замена
    80'
    Замена в составе "Эспаньола": вместо Жофре Каррераса на поле вышел Сальвадор Санчес.
  • Замена
    79'
    Замена в составе "Реал Овьедо": вместо Хайме Сеоане на поле вышел Борха Бастон.
  • Травма, повреждение
    78'
    Сеоане потребовалась помощь медиков после неудачного стыка с Оливаном на фланге.
  • 77'
    Прострел Эль Хилали справа в центр штрафной площади соперники перехватили.
  • Желтая карточка
    76'
    Сеоане в центральном круге руками схватил убегавшего Пуадо и получил жёлтую карточку.
  • Травма, повреждение
    74'
    Эль Хилали на фланге получил неприятный удар мячом в затылок. Арбитр остановил встречу и вызвал медиков на поле.
  • 73'
    Рибаудо слева со штрафного навесил на Брайтвайта, который головой пробил в сторону от ворот.
  • Фол, нарушение
    72'
    Луэнго на фланге сбил Пуадо.
  • Замена
    71'
    Замена в составе "Эспаньола": вместо Пере Мильи на поле вышел Бриан Оливан.
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    • 70'
      Касорла выдал пас налево на Бретогнеса, который с острого угла пробил в сетку ворот с внешней стороны.
    • 68'
      Бретонес слева прострелил вдоль ворот, и только Кабрере удалось сыграть на вынос. всё напряжённее становится у ворот хозяев.
    • Желтая карточка
      67'
      Потасовка у центрального круга. Милья получил жёлтую карточку за толчок арбитра.
    • Замена
      66'
      Замена в составе "Реал Овьедо": вместо Жонатана Дубасина на поле вышел Маска.
    • Замена
      65'
      Замена в составе "Реал Овьедо": вместо Луиса Луисми на поле вышел Санти Касорла.
    • 64'
      Удар Каррераса слева от угла штрафной площади по воротами заблокировал Луисми.
    • 63'
      Каррерас слева прорвался в штрафную площадь гостей, где его удар по воротам соперники заблокировали.
    • Офсайд
      62'
      Журавски слева забежал в офсайд.
    • 61'
      33 107 зрителей сегодня наблюдают в Барселоне с трибун за матчем за право выхода в Испанскую Ла Лигу.
    • Фол, нарушение
      60'
      У центрального круга мяч попал в руку Пуадо.
    • 58'
      Бретонес на левом фланге посостязался в скорости с Эль Хилали. Абель в скорости не преуспел и мяча лишился,
    • 57'
      Брайтвайт на фланге сыграл в отборе, слева вошёл в штрафную площадь и прострелил к дальней штанге, где Рибаудо немного не дотянулся ногой до мяча.
    • Фол, нарушение
      56'
      Пуадо на правом фланге смог уйти от соперника только с нарушением правил. Арбитр это увидел и игру остановил.
    • Фол, нарушение
      55'
      Брайтвайт на чужой половине поля руками придержал Росаду.
    • Фол, нарушение
      54'
      Луисми у центрального круга зацепил ногу Каррераса.
    • 52'
      Рибаудо слева со штрафного навесил к дальней штанге, куда вышел Рикельме и забрал мяч в руки.
    • Фол, нарушение
      51'
      Луэнго на фланге опасно сыграл против Баре, едва не угодив шипами в лицо оппоненту.
    • Угловой
      50'
      Коломбатто от углового флага навесил к дальней штанге, где Журавски не удалось выиграть борьбу вверху у соперников.
    • 49'
      Росада справа выкатил мяч на Коломбатто, который с семнадцати метров пробил немного левее ворот.
    • Желтая карточка
      48'
      Баре получил жёлтую карточку.
    • 48'
      Борха Санчес слева из пределов штрафной площади пробил выше ворот.
    • Замена
      47'
      В перерыве в составе "Реал Овьедо" произошли замены: вместо Себаса и Карлоса Помареса на поле вышли Борха Санчес и Абель Бретонес.
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм в Барселоне!
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Перерыв! "Эспаньол" - "Реал Овьедо" - 2:0.
    • 2 гола - дубль!
      45'
      ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
      2:0!!!
      ПУАДО!!! Милья откликнулся на заброс партнёра слева в штрафну площадь и ногой в касание сделал скидку к центру на Пуадо. Хавьер также в касание с двенадцати метров пробил в левый нижний угол ворот.
    • 45'
      Удар Баре справа от угла штрафной площади соперники заблокировали.
    • Дополнительное время
      45'
      3 минуты добавил Вега в первом тайме.
    • Описание гола
      44'
      ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
      1:0!!!
      ПУАДО!!! Рибаудо от углового флага навесил к дальней штанге, где Пуадо ногой в касание пробил мимо Рикельме.
    • Угловой
      43'
      Милья от углового флага покатил мяч на Рибаудо, а после ответной передачи навесил к дальней штанге.
    • 42'
      Навес Эль Хилали справа к воротам заблокировал Себас.
    • 42'
      Рибаудо со штрафного сделал заброс к левой штанге, где все игроки пролетели мимо мяча.
    • Желтая карточка
      41'
      Росада сбил Каррераса и получил жёлтую карточку. До ворот немногим более тридцати метров.
    • 40'
      У Пуадо справа не прошла передача в центр на Брайтвайта. У Мартина был шанс убежать к воротам.
    • Угловой
      39'
      Коломбатто от углового флага навесил к ближней штанге, где кто-то из партнёров Сантьяго нарушил правила в борьбе с соперниками.
    • Угловой
      38'
      Угловой удар исполнили хозяева. Мяч выбит от ворот.
    • 37'
      Каррерас справа прострелил к воротам, где Себас помешал голкиперу и выбил мяч, направив его выше перекладины.
    • 36'
      "Эспаньол" пробует растянуть оборону соперников, переводя мяч с фланга на фланг и обратно.
    • 34'
      Себас не смог поймать мяч на ногу после длинного заброса вперёд от партнёров.
    • Опасный момент
      33'
      Эль-Хилали справа прострелил на Рибаудо, который с пятнадцати метров в касание пробил рядом с левой штангой.
    • 32'
      Эль Хилали на чужой половине поля сбил Помареса. Страсти накаляются. Игроки постоянно готовы пойти на конфликт, но пока есть сдерживающие факторы.
    • 31'
      Эль Хилали справа навесил к дальней штанге, где партнёры были без скорости и выиграть борьбу за мяч не смогли.
    • Желтая карточка
      30'
      Себас на чужой половине поля ударил ногой в живот Эль Хилали и получил жёлтую карточку.
    • 29'
      Прострел Помареса слева к воротам  соперники заблокировали. Карлосу удалось заработать лишь аут.
    • Угловой
      28'
      Сеоане от углового флага навесил к ближней штанге, откуда хозяева мяч выбили без проблем.
    • 26'
      Баре на чужой половине поля врезал по ногам Дубасину. Всё более жёсткой становится игра. Арбитру непросто разбираться в эпизодах под давлением трибун.
    • Фол, нарушение
      24'
      Калеро в центре поля толкнул в спину Журавски.
    • Фол, нарушение
      23'
      Луисми в чужой штрафной площади нарушил правила.
    • Желтая карточка
      22'
      Кабрера недалеко от центрального круга сбил убегавшего вперёд Журавски и получил жёлтую карточку.
    • Угловой
      21'
      Рибаудо от углового флага навесил к одиннадцатиметровой отметке, где Росада на высокой скорости пролетел мимо мяча.
    • 20'
      Эль-Хилали справа сделал пас в штрафную площадь на Рибаудо, который заработал угловой удар.
    • Травма, повреждение
      18'
      Луэнго перед своими воротами получил удар по голове от Мильи. Требуется вмешательство медиков.
    • 17'
      "Реал Овьедо" пробует длинными забросами вперёд начинать свои атаки, но эти передачи прерываются защитниками барселонской команды.
    • Фол, нарушение
      16'
      Журавски в центре поля нарушил правила.
    • Угловой
      15'
      На Кабреру пошёл навес от углового флага. Леандро головой пробил выше ворот, а перед этим ещё и правила нарушил.
    • 14'
      "Эспаньол" продолжает уверенно контролировать мяч на чужой половине поля. Стали появляться подходы к воротам, но удары блокируются.
    • Угловой
      12'
      Второй угловой удар хозяева разыграли. Слева последовала подача к дальней штанге, где Брайтвайт немного не дотянулся до мяча.
    • Угловой
      11'
      Хозяева исполнили первый угловой удар в матче. Мяч отскочил к Пуадо, чей удар справа из пределов штрафной площади заблокирован.
    • 10'
      Каррерас справа прострелил в штрафную площадь. Луисми сумел помешать Брайтвайту с пятнадцати метров пробить по воротам.
    • 9'
      Удар Брайтвайта слева с двадцати двух метров  заблокировал Луэнго.
    • 8'
      Баре исполнил заброс на левый фланг вперёд, а все партнёры из той зоны стали смещаться в центр, и мяч улетел за боковую линию поля.
    • Фол, нарушение
      6'
      Журавски в центре поля отмахнулся от Баре.
    • 5'
      "Эспаньол" старается активнее проводить стартовые минуты встречи. Мяч больше находится на половине поля гостей, но при  этом угроз воротам пока не возникает.
    • Травма, повреждение
      4'
      Баре и Себас неудачно столкнулись в штрафной площади гостей. Арбитр остановил встречу, сделал небольшую паузу и не стал приглашать медиков на поле. Всё обошлось без серьёзных повреждений.
    • Фол, нарушение
      3'
      Росада у центрального круга прихватил рукой за футболку Рибаудо.
    • 2'
      "Эспаньол" играет в полосатых бело-синих футболках и синих трусах, "Реал Овьедо" - в чёрной форме.
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовал матч на "Карнелья-Эль Прат"!
    • До матча
    • В первом матче минимальную победу одержал "Реал Овьедо" - 1:0.
    • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Приглашаем Вас на прямую текстовую трансляцию ответного финального матча раунда Плей-офф Испанской Сегунды, в котором сыграют «Эспаньол» и «Реал Овьедо». Игру будет комментировать Вячеслав Черненков.
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:1 – на это поставили 31.1% пользователей.
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    Прогнозы 122
    Эспаньол 84.4% (103)
    X 12.3% (15)
    Реал Овьедо 3.3% (4)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Эспаньол
    Ничья
    Реал Овьедо
    2.02
    4.55
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    99.20
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    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Эспаньол 2:0 Реал Овьедо

    Исход игры
    Эспаньол
    84.4% (103)
    Ничья
    12.3% (15)
    Реал Овьедо
    3.3% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    38.74% (43)
    Меньше
    61.26% (68)
    Обе команды забьют
    Да
    46.85% (52)
    Нет
    53.15% (59)
    Популярный счёт
    2:1 Эспаньол
    31.1% (38)
    2:0 Эспаньол
    23% (28)
    1:0 Эспаньол
    23% (28)
    1:1 Ничья
    7.4% (9)
    1:2 Реал Овьедо
    1.6% (2)
    0:0 Ничья
    1.6% (2)
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    Эспаньол
    Реал Овьедо
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