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  3. Испания
  4. Сегунда 2023-2024
Стадион: .
Эспаньол
 
Позже
Реал Овьедо
Прогнозы 60
Эспаньол 86.7% (52)
X 13.3% (8)
Реал Овьедо 0% (0)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Эспаньол
Ничья
Реал Овьедо
2.01
4.40
4.42
Все Коэффициенты

История личных встреч

Эспаньол
Реал Овьедо

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

5 матчей

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы

Первый тайм

20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

40%
60%
2 победы 0 ничьих 3 победы

История матчей

С
1:0
С
2:1
С
2:0
С
1:1
С
0:2

Голы

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

1.5
0.67

Среднее время на гол

60
135

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

6
4

Голов в среднем за матч

1.2
0.8

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

75
112

Бомбардиры внутри турнира

Эспаньол
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Брайтвайт Мартин 22 (7) 0.49
Пуадо Хавьер 14 (3) 0.31
Милья Пере 4 0.09
Рибаудо Нико 4 0.09
Каррерас Жофре 3 0.07
Калеро Фернандо 3 0.07
Санчес Сальвадор 2 0.04
Эспозито Эду 1 0.02
Агуадо Альваро 1 0.02
Кабрера Леандро 1 0.02
Серхи Гомес 1 0.02
Ласо Хосе 1 0.02
Грагера Хосе 1 0.02
Эль Хилали Омар 0 0
Оливан Бриан 0 0
Рамон 0 0
Виктор Руис 0 0
Баре Кейди 0 0
Лосано Поль 0 0
Вальес Гастон 0 0
Реал Овьедо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бастон Борха 10 (2) 0.22
Себас 9 0.2
Де Ла Фуэнте Пау 9 (1) 0.2
Журавски Алешандре 7 0.16
Маска 5 0.11
Сеоане Хайме 4 0.09
Коломбатто Сантьяго 3 (1) 0.07
Кальво Даниэль 2 0.04
Луэнго Ойер 2 0.04
Камараса Виктор 2 0.04
Санчес Борха 2 0.04
Бретонес Абель 1 0.02
Кардеро Алекс 1 0.02
Росада Виктор 0 0
Касорла Санти 0 0
Костас Давид 0 0
Айхадо Лукас 0 0
Помарес Карлос 0 0
Дубасин Жонатан 0 0

Карточки

Эспаньол
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эль Хилали Омар 11 1
Калеро Фернандо 10 1
Грагера Хосе 10 0
Оливан Бриан 9 0
Баре Кейди 9 0
Хиль Оскар II 8 0
Рибаудо Нико 5 1
Кабрера Леандро 6 0
Бальде Диао Кейта 6 0
Лосано Поль 6 0
Пуадо Хавьер 6 0
Серхи Гомес 3 1
Брайтвайт Мартин 4 0
Виктор Руис 4 0
Милья Пере 4 0
Эспозито Эду 3 0
Antoniu Roca 3 0
Агуадо Альваро 1 1
Рамон 2 0
Ласо Хосе 2 0
Каррерас Жофре 2 0
Вальес Гастон 2 0
Санчес Сальвадор 0 1
Manolo Gonzalez 0 1
Гарсия Жоан 1 0
Omar Sadik 1 0
Реал Овьедо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Коломбатто Сантьяго 10 1
Бретонес Абель 10 0
Кальво Даниэль 8 1
Луисми Луис 8 1
Сеоане Хайме 7 1
Луэнго Ойер 6 1
Костас Давид 5 0
Росада Виктор 5 0
Дубасин Жонатан 4 0
Маска 4 0
Санчес Борха 3 0
Себас 3 0
Де Ла Фуэнте Пау 3 0
Хоменченко Сантьяго 1 1
Касорла Санти 2 0
Журавски Алешандре 2 0
Суарес Хайме 2 0
Камараса Виктор 1 0
Айхадо Лукас 1 0
Помарес Карлос 1 0
Эрнандес Марио 1 0
Рикельме Леонардо 1 0
Luis Miguel Carrion 1 0

Результаты матчей

Эспаньол
92.3%
7.7%
12 побед 1 поражение
Первый тайм
36% (8)
45% (10)
18% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (11)
45% (10)
5% (1)
Реал Овьедо
13.3%
86.7%
2 победы 13 поражений
Первый тайм
35% (8)
43% (10)
22% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (2)
22% (5)
70% (16)

Сухие победы

7
2

Сухие поражения

1
9

Волевые победы

6
3

Упущенные победы

12
8
Эспаньол
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
26% (6)
57% (13)
17% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (6)
52% (12)
22% (5)
Реал Овьедо
37.5%
62.5%
6 побед 10 поражений
Первый тайм
14% (3)
55% (12)
32% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (6)
41% (9)
32% (7)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

4
7

Волевые победы

15
2

Упущенные победы

17
35
Эспаньол
73.1%
26.9%
19 побед 7 поражений
Первый тайм
31% (14)
51% (23)
18% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (17)
49% (22)
13% (6)
Реал Овьедо
25.8%
74.2%
8 побед 23 поражения
Первый тайм
24% (11)
49% (22)
27% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (8)
31% (14)
51% (23)

Сухие победы

12
5

Сухие поражения

5
16

Волевые победы

21
5

Упущенные победы

29
43

Голы по времени матча

Забито

40
22
15 В 1-м тайме 7
25 Во 2-м тайме 15
11 Забивали первыми 8
27 Не забивали 33
5
13%
4
18%
1-15
4
10%
2
9%
16-30
6
15%
1
5%
31-45
10
25%
5
23%
46-60
5
13%
1
5%
61-75
10
25%
9
41%
76-90

Пропущено

17
26
11 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 15
8 Пропускали первыми 11
12 Не пропускали 16
5
29%
29%
3
12%
1-15
2
12%
5
19%
16-30
4
24%
3
12%
31-45
3
18%
5
19%
46-60
2
12%
3
12%
61-75
1
6%
7
27%
76-90

Забито

19
35
8 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 25
9 Забивали первыми 12
33 Не забивали 26
3
16%
3
9%
1-15
1
5%
0
0%
16-30
4
21%
7
20%
31-45
3
16%
8
23%
46-60
2
11%
6
17%
61-75
6
32%
11
31%
76-90

Пропущено

25
14
13 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 3
9 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 12
4
16%
2
14%
1-15
4
16%
1
7%
16-30
5
20%
8
57%
31-45
1
4%
0
0%
46-60
5
20%
0
0%
61-75
6
24%
3
21%
76-90

Забито

59
57
23 В 1-м тайме 17
36 Во 2-м тайме 40
20 Забивали первыми 20
15 Не забивали 14
8
14%
7
12%
1-15
5
8%
2
4%
16-30
10
17%
8
14%
31-45
13
22%
13
23%
46-60
7
12%
7
12%
61-75
16
27%
20
35%
76-90

Пропущено

42
40
24 В 1-м тайме 22
18 Во 2-м тайме 18
17 Пропускали первыми 20
26 Не пропускали 28
9
21%
5
13%
1-15
6
14%
6
15%
16-30
9
21%
11
28%
31-45
4
10%
5
13%
46-60
7
17%
3
8%
61-75
7
17%
10
25%
76-90

Результаты последних матчей

Эспаньол
(20 матчей)
35%
55%
10%
7 побед 11 ничьих 2 поражения
Реал Овьедо - Эспаньол 1:0 Эспаньол - Спортинг Хихон 0:0 Спортинг Хихон - Эспаньол 0:1 Эспаньол - Картахена 3:0
Аморебьета - Эспаньол 0:0 Эспаньол - Реал Овьедо 2:1 Вальядолид - Эспаньол 0:0 Эспаньол - Спортинг Хихон 0:0 Эльче - Эспаньол 2:2 Эспаньол - ФК Андорра 1:1 Леганес - Эспаньол 0:0 Эспаньол - Альбасете 2:1 Бургос - Эспаньол 0:0 Эспаньол - Тенерифе 1:1 Сарагоса - Эспаньол 0:1 Алькоркон - Эспаньол 1:1 Эспаньол - Уэска 0:0 Эйбар - Эспаньол 2:3 Эспаньол - Мирандес 3:0 Расинг - Эспаньол 2:0
Реал Овьедо
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Реал Овьедо - Эспаньол 1:0 Эйбар - Реал Овьедо 0:2 Реал Овьедо - Эйбар 0:0 Эйбар - Реал Овьедо 4:3
Реал Овьедо - ФК Андорра 3:0 Эспаньол - Реал Овьедо 2:1 Реал Овьедо - Сарагоса 1:0 Уэска - Реал Овьедо 0:2 Реал Овьедо - Тенерифе 0:1 Картахена - Реал Овьедо 2:0 Реал Овьедо - Мирандес 1:1 Эльче - Реал Овьедо 0:2 Реал Овьедо - Вильярреал-2 2:1 Алькоркон - Реал Овьедо 1:0 Реал Овьедо - Расинг 1:1 Альбасете - Реал Овьедо 1:2 Реал Овьедо - Леванте 3:2 Вальядолид - Реал Овьедо 3:0 Реал Овьедо - Бургос 5:0 Спортинг Хихон - Реал Овьедо 1:0

Результаты матчей

Эспаньол
Реал Овьедо

Точный счет

2:0
4 раза 18%
2:1
4 раза 18%
0:0
3 раза 14%
1:1
3 раза 14%
3:0
3 раза 14%
3:3
2 раза 9%
0:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
1:1
6 раз 26%
1:0
4 раза 17%
0:0
2 раза 9%
0:1
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
3:2
2 раза 9%
5:0
1 раз 4%

Точное количество голов

2
9 раз 41%
3
6 раз 27%
0
4 раза 18%
1
3 раза 14%
1
10 раз 43%
0
4 раза 17%
2
4 раза 17%
3
4 раза 17%
5
1 раз 4%

Точный счет

0:0
5 раз 22%
1:1
4 раза 17%
0:1
3 раза 13%
2:0
3 раза 13%
1:0
2 раза 9%
0:2
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
1:0
5 раз 23%
0:0
3 раза 14%
0:2
3 раза 14%
1:1
2 раза 9%
1:3
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%

Точное количество голов

0
10 раз 43%
1
8 раз 35%
2
3 раза 13%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%
0
10 раз 45%
2
5 раз 23%
1
4 раза 18%
3
3 раза 14%

Точный счет

0:0
8 раз 18%
1:1
7 раз 16%
2:0
7 раз 16%
0:1
4 раза 9%
2:1
4 раза 9%
3:0
3 раза 7%
1:0
2 раза 4%
2:2
2 раза 4%
3:2
2 раза 4%
3:3
2 раза 4%
0:2
1 раз 2%
1:4
1 раз 2%
2:3
1 раз 2%
3:1
1 раз 2%
1:0
9 раз 20%
1:1
8 раз 18%
0:0
5 раз 11%
2:1
4 раза 9%
0:2
3 раза 7%
2:0
3 раза 7%
3:0
3 раза 7%
0:1
2 раза 4%
1:3
2 раза 4%
3:2
2 раза 4%
1:2
1 раз 2%
2:2
1 раз 2%
4:3
1 раз 2%
5:0
1 раз 2%

Точное количество голов

0
14 раз 31%
2
12 раз 27%
1
11 раз 24%
3
7 раз 16%
4
1 раз 2%
0
14 раз 31%
1
14 раз 31%
2
9 раз 20%
3
7 раз 16%
5
1 раз 2%

Тоталы голов в матче

Эспаньол
Реал Овьедо

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
4
0.5
Больше Меньше
19
4
15
7
1.5
9
14
6
16
2.5
5
18

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
10
0.5
Больше Меньше
12
10
5
18
1.5
8
14
2
21
2.5
3
19
1
22
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
31
14
0.5
Больше Меньше
31
14
20
25
1.5
17
28
8
37
2.5
8
37
1
44
3.5
1
44
1/2 финала
2 Реал Овьедо
0 Эйбар
0 Спортинг Хихон
1 Эспаньол
Финал
1 Реал Овьедо
0 Эспаньол

Топ бомбардиров
Эспаньол Брайтвайт Мартин 22 (3)
Расинг Фернандес Жерар 18 (3)
Эйбар Баутиста Хон 17 (2)
Бургос Санчес Курро 15 (5)
Мирандес Мартин Карлос 15 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Эйбар Беррокаль Хуан 4 8
Вильярреал-2 Онтиверос Хавьер 15
Альбасете Олаэчеа Ландер 14
Эльче Фернандес Николас V 14
Алькоркон Этеки Ян 1 12
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Эспаньол - Реал Овьедо от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 23 июня 2024, осталось 2 дня 10 часов 43 минуты.



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    • Прогнозы 60
    Эспаньол 86.7% (52)
    X 13.3% (8)
    Реал Овьедо 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Эспаньол
    Ничья
    Реал Овьедо
    2.01
    4.40
    4.42
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    Прогнозы на матч Эспаньол - Реал Овьедо

    Исход игры
    Эспаньол
    87.1% (54)
    Ничья
    12.9% (8)
    Реал Овьедо
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    40.98% (25)
    Меньше
    59.02% (36)
    Обе команды забьют
    Да
    50.82% (31)
    Нет
    49.18% (30)
    Популярный счёт
    2:1 Эспаньол
    37.1% (23)
    2:0 Эспаньол
    30.6% (19)
    1:0 Эспаньол
    16.1% (10)
    1:1 Ничья
    9.7% (6)
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    Эспаньол
    Реал Овьедо
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