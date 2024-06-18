  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия
  4. Серия A 2024
Тур: 9.
Атлетико Минейро
0:4
Конец матча
Палмейрас Сан-Паулу
0'
22' Желтая карточка
Igor Rabello
0:1
25' Гол
Морено Анибал
31' Желтая карточка
Халк Живанилдо
31' Вторая желтая карточка
Халк Живанилдо
36' Желтая карточка
Скарпа Густаво
45' Желтая карточка
Пикерес Хоакин
51' Желтая карточка
Морено Анибал
52' Желтая карточка
Рони III
0:2
60' Пенальти
Пикерес Хоакин
0:3
61' Гол
Эстевао
64' Желтая карточка
Эстевао
73' Желтая карточка
Сарачо Федерико
0:4
90' Гол
Лопес Хосе Мануэль
90' Красная карточка
Паулиньо Жозе
90'+8
31
Matheus
Mendes
3
Де
Лара
Фукс
Бруно
16
Igor
Rabello
47
Ромуло
26
Саравия
Ренсо
17
Igor
Gomes
15
Сарачо
Федерико
6
Скарпа
Густаво
7
Халк
Живанилдо
10
Паулиньо
Жозе
42
Carlos
Amaral
21
Вевертон
Перейра
2
Роша
Маркос
34
Kaiky
Naves
26
Мурило
Серкейра
22
Пикерес
Хоакин
5
Морено
Анибал
8
Рафаэл
Жозе
23
Вейга
Рафаэль
41
Эстевао
10
Рони
III
17
Лазаро
Атлетико Минейро
3-4-3
Палмейрас Сан-Паулу
4-3-3

История личных встреч

Атлетико Минейро
Палмейрас Сан-Паулу

21 матч

61.9%
38.1%
13 побед 8 ничьих 0 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
12 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

47.6%
42.9%
9.5%
10 побед 9 ничьих 0 побед

17 матчей

41.2%
58.8%
0 побед 7 ничьих 10 побед

Первый тайм

64.7%
35.3%
0 побед 11 ничьих 6 побед

Второй тайм

52.9%
47.1%
0 побед 9 ничьих 10 побед

38 матчей

34.2%
39.5%
26.3%
13 побед 15 ничьих 10 побед

Первый тайм

31.6%
52.6%
15.8%
12 побед 20 ничьих 6 побед

Второй тайм

26.3%
47.4%
26.3%
10 побед 18 ничьих 10 побед

История матчей

СA
0:2
КЛ
0:0
КЛ
0:1
СA
1:1
СA
0:1
КЛ
0:0
КЛ
2:2
СA
0:0
СA
2:2
КЛ
1:1
КЛ
0:0
СA
2:0
СA
2:0
СA
3:0
СA
1:1
СA
0:2
СA
1:1
СA
3:2
СA
1:1
СA
0:0
СA
1:1
СA
0:1
СA
2:1
СA
2:2
БСА
0:2
КБ
2:0
КБ
0:1
БСА
2:1
СA
3:0
СA
1:0
СA
2:1
СA
3:2
СA
0:2
СA
1:2
СA
3:1
СA
1:1
СA
3:1
СA
1:1

Голы

Всего голов

26
19

Голов в среднем за матч

1.3
1.06

Среднее время на гол

69
85

Всего голов

20
18

Голов в среднем за матч

1.11
0.9

Среднее время на гол

81
100

Всего голов

46
37

Голов в среднем за матч

1.21
0.97

Тотал матчей

2.5
33
Больше 87%
Меньше 13%
5
28
Больше 74%
Меньше 26%
10
13
Больше 34%
Меньше 66%
25
7
Больше 18%
Меньше 82%
31
2
Больше 5%
Меньше 95%
36

Среднее время на гол

74
92

Бомбардиры внутри турнира

Атлетико Минейро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Паулиньо Жозе 3 (1) 0.38
Варгас Эдуардо 3 0.38
Скарпа Густаво 2 0.25
Сарачо Федерико 2 0.25
Халк Живанилдо 1 0.13
Арана Гильерме 1 0.13
Igor Gomes 0 0
Палмейрас Сан-Паулу
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эстевао 2 (1) 0.22
Лазаро 2 0.22
Пикерес Хоакин 2 (1) 0.22
Гомес Густаво 1 (1) 0.11
Лопес Хосе Мануэль 1 0.11
Рони III 1 0.11
Морено Анибал 1 0.11
Риос Ричард 1 0.11
Luis Guilherme 0 0
Vanderlan 0 0

Карточки

Атлетико Минейро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Батталья Родриго 3 2
Халк Живанилдо 2 1
Паулиньо Жозе 2 1
Де Лара Фукс Бруно 2 1
Эверсон 3 0
Лемос Маурисио 3 0
Франко Алан 3 0
Саравия Ренсо 2 0
Жемерсон де Жесус 2 0
Арана Гильерме 2 0
Скарпа Густаво 2 0
Милито Габриэль 1 0
Igor Rabello 1 0
Сарачо Федерико 1 0
Igor Gomes 1 0
Педриньо II 1 0
Палмейрас Сан-Паулу
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Абел Феррейра 4 0
Лопес Хосе Мануэль 3 0
Гомес Густаво 3 0
Майке Роша 3 0
Рони III 3 0
Мурило Серкейра 3 0
Эндрик II 3 0
Рафаэл Жозе 2 0
Морено Анибал 2 0
Менино Габриэль 2 0
Вевертон Перейра 1 0
Вейга Рафаэль 1 0
Пикерес Хоакин 1 0
Caio Paulista 1 0
Риос Ричард 1 0
Эстевао 1 0

Результаты матчей

Атлетико Минейро
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Палмейрас Сан-Паулу
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

2
0
Атлетико Минейро
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Палмейрас Сан-Паулу
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

7
2
Атлетико Минейро
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (4)
50% (4)
Палмейрас Сан-Паулу
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)

Сухие победы

1
5

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

9
2

Голы по времени матча

Забито

5
9
4 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 4
5 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
2
22%
16-30
3
60%
1
11%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
1
20%
3
33%
61-75
0
0%
2
22%
76-90

Пропущено

6
1
1 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
1
100%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Забито

7
3
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
1
33%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Пропущено

3
2
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
2
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

12
12
7 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 5
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
17%
3
25%
16-30
5
42%
1
8%
31-45
0
0%
3
25%
46-60
3
25%
3
25%
61-75
2
17%
2
17%
76-90

Пропущено

9
3
3 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
1
11%
0
0%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
3
33%
1
33%
61-75
2
22%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Атлетико Минейро
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Ред Булл Брагантино - Атлетико Минейро 1:2 Атлетико Минейро - Байя 1:1 Атлетико Минейро - Каракас 4:0 Спорт Ресифи - Атлетико Минейро 1:0
Пеньяроль - Атлетико Минейро 2:0 Росарио Сентраль - Атлетико Минейро 0:1 Флуминенсе - Атлетико Минейро 2:2 Атлетико Минейро - Спорт Ресифи 2:0 Куяба - Атлетико Минейро 0:3 Атлетико Минейро - Пеньяроль 3:2 Атлетико Минейро - Крузейро 3:0 Атлетико Минейро - Крисьюма 1:1 Коринтианс - Атлетико Минейро 0:0 Атлетико Минейро - Росарио Сентраль 2:1 Крузейро - Атлетико Минейро 1:3 Каракас - Атлетико Минейро 1:4 Атлетико Минейро - Крузейро 2:2 Америка Минейро - Атлетико Минейро 2:1 Атлетико Минейро - Америка Минейро 2:0 Атлетико Минейро - Ипатинга 3:0
Палмейрас Сан-Паулу
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Палмейрас Сан-Паулу - Васко да Гама 2:0 Крисьюма - Палмейрас Сан-Паулу 1:2 Палмейрас Сан-Паулу - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0 Ботафого Сан-Паулу - Палмейрас Сан-Паулу 0:0
Палмейрас Сан-Паулу - Индепендьенте дель Валле 2:1 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Паранаэнсе 0:2 Ливерпуль Монтевидео - Палмейрас Сан-Паулу 0:5 Куяба - Палмейрас Сан-Паулу 0:2 Палмейрас Сан-Паулу - Ботафого Сан-Паулу 2:1 Сан-Паулу - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Индепендьенте дель Валле - Палмейрас Сан-Паулу 2:3 Палмейрас Сан-Паулу - Фламенго 0:0 Палмейрас Сан-Паулу - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Витория - Палмейрас Сан-Паулу 0:1 Палмейрас Сан-Паулу - Ливерпуль Монтевидео 3:1 Палмейрас Сан-Паулу - Сантос 2:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Сантос - Палмейрас Сан-Паулу 1:0 Палмейрас Сан-Паулу - Новоризонтино 1:0 Палмейрас Сан-Паулу - Понте-Прета 5:1

Результаты матчей

Атлетико Минейро
Палмейрас Сан-Паулу

Точный счет

1:1
2 раза 50%
0:4
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
3 раза 75%
2
1 раз 25%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
0:4
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
4
1 раз 20%

Точный счет

1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
0:4
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
0:0
2 раза 22%
0:1
2 раза 22%
0:2
2 раза 22%
0:4
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%

Точное количество голов

0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
2 раза 25%
0
4 раза 44%
2
3 раза 33%
1
1 раз 11%
4
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Атлетико Минейро
Палмейрас Сан-Паулу

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
1
3
1
3
1.5
1
3
1
3
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
4
1
3
1
1.5
3
2
1
3
2.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
5
4
4
4
1.5
4
5
2
6
2.5
1
8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 9 6 1 2 16 - 8 19
2.
Фламенго
 9 5 3 1 16 - 8 18
3.
Байя
 9 5 3 1 13 - 9 18
4.
Палмейрас Сан-Паулу
 9 5 2 2 11 - 4 17
5.
Атлетико Паранаэнсе
 9 5 2 2 13 - 6 17
6.
Сан-Паулу
 9 4 3 2 14 - 8 15
7.
Ред Булл Брагантино
 9 4 3 2 12 - 9 15
8.
Крузейро
 8 4 2 2 10 - 10 14
9.
Атлетико Минейро
 8 3 4 1 12 - 9 13
10.
Интернасьонал Порту Алегре
 7 3 2 2 6 - 5 11
11.
Жувентуде
 8 2 4 2 9 - 11 10
12.
Форталеза Сеара
 8 2 4 2 6 - 10 10
13.
Атлетико Гойаненсе
 9 2 2 5 8 - 12 8
14.
Куяба
 9 2 1 6 11 - 15 7
15.
Васко да Гама
 9 2 1 6 7 - 19 7
16.
Коринтианс
 9 1 4 4 7 - 10 7
17.
Гремио
 7 2 0 5 6 - 9 6
18.
Крисьюма
 7 1 3 3 12 - 14 6
19.
Флуминенсе
 9 1 3 5 10 - 16 6
20.
Витория
 9 1 3 5 8 - 15 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико Паранаэнсе
 5 4 1 0 10 - 2 13
2.
Байя
 4 4 0 0 5 - 1 12
3.
Ред Булл Брагантино
 5 3 1 1 7 - 5 10
4.
Крузейро
 3 3 0 0 8 - 4 9
5.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 4 3 0 1 8 - 3 9
6.
Фламенго
 4 3 0 1 6 - 4 9
7.
Жувентуде
 4 2 2 0 5 - 2 8
8.
Сан-Паулу
 4 2 1 1 5 - 3 7
9.
Васко да Гама
 5 2 1 2 5 - 12 7
10.
Гремио
 4 2 0 2 4 - 4 6
11.
Форталеза Сеара
 4 1 3 0 4 - 3 6
12.
Коринтианс
 5 1 3 1 5 - 3 6
13.
Флуминенсе
 5 1 3 1 8 - 8 6
14.
Интернасьонал Порту Алегре
 3 1 2 0 3 - 2 5
15.
Атлетико Минейро
 4 1 2 1 5 - 6 5
16.
Палмейрас Сан-Паулу
 4 1 1 2 2 - 3 4
17.
Куяба
 5 1 1 3 5 - 6 4
18.
Витория
 5 1 1 3 5 - 9 4
19.
Крисьюма
 4 0 2 2 6 - 10 2
20.
Атлетико Гойаненсе
 4 0 1 3 3 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Палмейрас Сан-Паулу
 5 4 1 0 9 - 1 13
2.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 5 3 1 1 8 - 5 10
3.
Фламенго
 5 2 3 0 10 - 4 9
4.
Атлетико Минейро
 4 2 2 0 7 - 3 8
5.
Сан-Паулу
 5 2 2 1 9 - 5 8
6.
Атлетико Гойаненсе
 5 2 1 2 5 - 4 7
7.
Интернасьонал Порту Алегре
 4 2 0 2 3 - 3 6
8.
Байя
 5 1 3 1 8 - 8 6
9.
Ред Булл Брагантино
 4 1 2 1 5 - 4 5
10.
Крузейро
 5 1 2 2 2 - 6 5
11.
Крисьюма
 3 1 1 1 6 - 4 4
12.
Атлетико Паранаэнсе
 4 1 1 2 3 - 4 4
13.
Форталеза Сеара
 4 1 1 2 2 - 7 4
14.
Куяба
 4 1 0 3 6 - 9 3
15.
Витория
 4 0 2 2 3 - 6 2
16.
Жувентуде
 4 0 2 2 4 - 9 2
17.
Коринтианс
 4 0 1 3 2 - 7 1
18.
Гремио
 3 0 0 3 2 - 5 0
19.
Васко да Гама
 4 0 0 4 2 - 7 0
20.
Флуминенсе
 4 0 0 4 2 - 8 0
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интернасьонал Порту Алегре Уэсли Лопес 5 (2)
Васко да Гама Pablo Vegetti 4
Байя Стум Эвералдо 4
Фламенго Педро Гильерме 3 (3)
Крузейро Перейра Матеус 3 (1)
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Топ нарушителей
Атлетико Минейро Батталья Родриго 2 3
Флуминенсе Гансо Пауло 6
Жувентуде Jadson III 1 4
Интернасьонал Порту Алегре Уэсли Лопес 5
Форталеза Сеара Бритес Эмануэль 1 3
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