Тур: 9.
0:4
Конец матча
0'
22' Желтая карточкаIgor Rabello
0:1
25' ГолМорено Анибал
31' Желтая карточкаХалк Живанилдо
31' Вторая желтая карточкаХалк Живанилдо
36' Желтая карточкаСкарпа Густаво
45' Желтая карточкаПикерес Хоакин
51' Желтая карточкаМорено Анибал
52' Желтая карточкаРони III
0:2
60' ПенальтиПикерес Хоакин
0:3
61' ГолЭстевао
64' Желтая карточкаЭстевао
73' Желтая карточкаСарачо Федерико
0:4
90' ГолЛопес Хосе Мануэль
90' Красная карточкаПаулиньо Жозе
90'+8
Ход матча
22'
25'
0:1
31'
31'
36'
45'
51'
52'
60'
0:2
61'
0:3
64'
71'
73'
81'
90'
0:4
90'
Прогноз на матч от Liveresult
16
Igor
Rabello
47
Ромуло
17
Igor
Gomes
34
Kaiky
Naves
41
Эстевао
10
Рони
III
17
Лазаро
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
16 Igor RabelloЗащитник
-
47 РомулоЗащитник
- Полузащитник
-
17 Igor GomesПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
38 ПедриньоПолузащитник
-
14 Кардек АланНападающий
-
-
-
-
-
41 Isaac Aguiar
-
-
Главный тренер: Gabriel Milito
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
34 Kaiky NavesЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
41 ЭстеваоНападающий
-
10 Рони IIIНападающий
-
17 ЛазароНападающий
- Запасные игроки
-
40 Жонатан ЛуисВратарь
- Вратарь
-
12 Майке РошаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
44 Витор Нуньеш
-
-
Главный тренер: Феррейра Абел
История личных встреч
Атлетико Минейро
Палмейрас Сан-Паулу
21 матч
61.9%
38.1%
13 побед 8 ничьих 0 побед
Первый тайм
57.1%
42.9%
12 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
47.6%
42.9%
9.5%
10 побед 9 ничьих 0 побед
17 матчей
41.2%
58.8%
0 побед 7 ничьих 10 побед
Первый тайм
64.7%
35.3%
0 побед 11 ничьих 6 побед
Второй тайм
52.9%
47.1%
0 побед 9 ничьих 10 побед
38 матчей
34.2%
39.5%
26.3%
13 побед 15 ничьих 10 побед
Первый тайм
31.6%
52.6%
15.8%
12 побед 20 ничьих 6 побед
Второй тайм
26.3%
47.4%
26.3%
10 побед 18 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
26
19
Голов в среднем за матч
1.3
1.06
Среднее время на гол
69
85
Всего голов
20
18
Голов в среднем за матч
1.11
0.9
Среднее время на гол
81
100
Всего голов
46
37
Голов в среднем за матч
1.21
0.97
Тотал матчей
2.5
33
Больше 87%
Меньше 13%
5
28
Больше 74%
Меньше 26%
10
13
Больше 34%
Меньше 66%
25
7
Больше 18%
Меньше 82%
31
2
Больше 5%
Меньше 95%
36
Среднее время на гол
74
92
Бомбардиры внутри турнира
Атлетико Минейро
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Паулиньо Жозе
|3 (1)
|0.38
|Варгас Эдуардо
|3
|0.38
|Скарпа Густаво
|2
|0.25
|Сарачо Федерико
|2
|0.25
|Халк Живанилдо
|1
|0.13
|Арана Гильерме
|1
|0.13
|Igor Gomes
|0
|0
Палмейрас Сан-Паулу
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эстевао
|2 (1)
|0.22
|Лазаро
|2
|0.22
|Пикерес Хоакин
|2 (1)
|0.22
|Гомес Густаво
|1 (1)
|0.11
|Лопес Хосе Мануэль
|1
|0.11
|Рони III
|1
|0.11
|Морено Анибал
|1
|0.11
|Риос Ричард
|1
|0.11
|Luis Guilherme
|0
|0
|Vanderlan
|0
|0
Карточки
Атлетико Минейро
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Батталья Родриго
|3
|2
|Халк Живанилдо
|2
|1
|Паулиньо Жозе
|2
|1
|Де Лара Фукс Бруно
|2
|1
|Эверсон
|3
|0
|Лемос Маурисио
|3
|0
|Франко Алан
|3
|0
|Саравия Ренсо
|2
|0
|Жемерсон де Жесус
|2
|0
|Арана Гильерме
|2
|0
|Скарпа Густаво
|2
|0
|Милито Габриэль
|1
|0
|Igor Rabello
|1
|0
|Сарачо Федерико
|1
|0
|Igor Gomes
|1
|0
|Педриньо II
|1
|0
Палмейрас Сан-Паулу
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Абел Феррейра
|4
|0
|Лопес Хосе Мануэль
|3
|0
|Гомес Густаво
|3
|0
|Майке Роша
|3
|0
|Рони III
|3
|0
|Мурило Серкейра
|3
|0
|Эндрик II
|3
|0
|Рафаэл Жозе
|2
|0
|Морено Анибал
|2
|0
|Менино Габриэль
|2
|0
|Вевертон Перейра
|1
|0
|Вейга Рафаэль
|1
|0
|Пикерес Хоакин
|1
|0
|Caio Paulista
|1
|0
|Риос Ричард
|1
|0
|Эстевао
|1
|0
Результаты матчей
Атлетико Минейро
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Палмейрас Сан-Паулу
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
2
0
Атлетико Минейро
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Палмейрас Сан-Паулу
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
3
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
7
2
Атлетико Минейро
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (4)
50% (4)
Палмейрас Сан-Паулу
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Сухие победы
1
5
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
9
2
Голы по времени матча
Забито
5
9
4 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 4
5 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
2
22%
16-30
3
60%
1
11%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
1
20%
3
33%
61-75
0
0%
2
22%
76-90
Пропущено
6
1
1 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
1
100%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Забито
7
3
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
1
33%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
Пропущено
3
2
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
2
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
12
12
7 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 5
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
17%
3
25%
16-30
5
42%
1
8%
31-45
0
0%
3
25%
46-60
3
25%
3
25%
61-75
2
17%
2
17%
76-90
Пропущено
9
3
3 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
1
11%
0
0%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
3
33%
1
33%
61-75
2
22%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Атлетико Минейро
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Ред Булл Брагантино - Атлетико Минейро 1:2 Атлетико Минейро - Байя 1:1 Атлетико Минейро - Каракас 4:0 Спорт Ресифи - Атлетико Минейро 1:0
Пеньяроль - Атлетико Минейро 2:0 Росарио Сентраль - Атлетико Минейро 0:1 Флуминенсе - Атлетико Минейро 2:2 Атлетико Минейро - Спорт Ресифи 2:0 Куяба - Атлетико Минейро 0:3 Атлетико Минейро - Пеньяроль 3:2 Атлетико Минейро - Крузейро 3:0 Атлетико Минейро - Крисьюма 1:1 Коринтианс - Атлетико Минейро 0:0 Атлетико Минейро - Росарио Сентраль 2:1 Крузейро - Атлетико Минейро 1:3 Каракас - Атлетико Минейро 1:4 Атлетико Минейро - Крузейро 2:2 Америка Минейро - Атлетико Минейро 2:1 Атлетико Минейро - Америка Минейро 2:0 Атлетико Минейро - Ипатинга 3:0
Палмейрас Сан-Паулу
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Палмейрас Сан-Паулу - Васко да Гама 2:0 Крисьюма - Палмейрас Сан-Паулу 1:2 Палмейрас Сан-Паулу - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0 Ботафого Сан-Паулу - Палмейрас Сан-Паулу 0:0
Палмейрас Сан-Паулу - Индепендьенте дель Валле 2:1 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Паранаэнсе 0:2 Ливерпуль Монтевидео - Палмейрас Сан-Паулу 0:5 Куяба - Палмейрас Сан-Паулу 0:2 Палмейрас Сан-Паулу - Ботафого Сан-Паулу 2:1 Сан-Паулу - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Индепендьенте дель Валле - Палмейрас Сан-Паулу 2:3 Палмейрас Сан-Паулу - Фламенго 0:0 Палмейрас Сан-Паулу - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Витория - Палмейрас Сан-Паулу 0:1 Палмейрас Сан-Паулу - Ливерпуль Монтевидео 3:1 Палмейрас Сан-Паулу - Сантос 2:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Сантос - Палмейрас Сан-Паулу 1:0 Палмейрас Сан-Паулу - Новоризонтино 1:0 Палмейрас Сан-Паулу - Понте-Прета 5:1
Результаты матчей
Атлетико Минейро
Палмейрас Сан-Паулу
Точный счет
1:1
2 раза 50%
0:4
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
3 раза 75%
2
1 раз 25%
Точный счет
0:0
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
0:4
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
Точное количество голов
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
4
1 раз 20%
Точный счет
1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
0:4
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
0:0
2 раза 22%
0:1
2 раза 22%
0:2
2 раза 22%
0:4
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
Точное количество голов
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
2 раза 25%
0
4 раза 44%
2
3 раза 33%
1
1 раз 11%
4
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Атлетико Минейро
Палмейрас Сан-Паулу
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
13
13
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
41
31
32
13
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
54
44
45
26
18
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Интернасьонал Порту Алегре
|Уэсли Лопес
|5 (2)
|Васко да Гама
|Pablo Vegetti
|4
|Байя
|Стум Эвералдо
|4
|Фламенго
|Педро Гильерме
|3 (3)
|Крузейро
|Перейра Матеус
|3 (1)
|Атлетико Минейро
|Батталья Родриго
|2 3
|Флуминенсе
|Гансо Пауло
|6
|Жувентуде
|Jadson III
|1 4
|Интернасьонал Порту Алегре
|Уэсли Лопес
|5
|Форталеза Сеара
|Бритес Эмануэль
|1 3