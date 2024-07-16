2:3
Второй тайм: 87'
0'
1:0
4' ГолCris Martinez
17' Желтая карточкаHugo Magallanes
30' Желтая карточкаRenzo Malanca
1:1
31' ГолКотуньо Гильермо
1:2
38' ГолDylan Nandin
1:3
49' ГолКотуньо Гильермо
56' Желтая карточкаLucas Monzon
2:3
63' ГолCris Martinez
66' Желтая карточкаCris Martinez
66' Желтая карточкаDylan Nandin
86' Желтая карточкаMartin Ferreira
Ход матча
4'
1:0
17'
30'
31'
1:1
38'
1:2
49'
1:3
56'
63'
2:3
66'
66'
86'
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
24 Fabian CerdaВратарь
-
26 Диас ЛеандроЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
21 Julian Brea
-
-
Главный тренер: Francisco Troncoso
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
-
-
10 Juan Rivero
-
-
-
-
27 Tomas Lupi
-
-
-
-
-
Главный тренер: Eduardo Espinel
Бомбардиры внутри турнира
Уачипато
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Cris Martinez
|2
|2
Расинг Монтевидео
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Tomas Lupi
|5
|0.63
|Котуньо Гильермо
|2
|0.25
|Dylan Nandin
|2
|0.25
|Gaston Bueno
|1
|0.13
|Уррета Хонатан
|1
|0.13
|Nicolas Sosa
|1
|0.13
|Juan Rivero
|1
|0.13
|Erik De Los Santos
|1
|0.13
|Agustin Alaniz
|1
|0.13
Карточки
Уачипато
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Cris Martinez
|1
|0
|Renzo Malanca
|1
|0
Расинг Монтевидео
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Jose Varela II
|2
|0
|Hugo Magallanes
|2
|0
|Dylan Nandin
|2
|0
|Lucas Rodriguez
|1
|0
|Luis Gorocito
|1
|0
|Martin Ferreira
|1
|0
|Lucas Monzon
|1
|0
|Tomas Lupi
|1
|0
|Agustin Pereira
|1
|0
Результаты матчей
Уачипато
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Расинг Монтевидео
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
3
Уачипато
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Расинг Монтевидео
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
7
Уачипато
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Расинг Монтевидео
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
10
Голы по времени матча
Забито
0
6
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Пропущено
0
4
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
7
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 2
0 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
43%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
Пропущено
0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
13
0 В 1-м тайме 6
0 Во 2-м тайме 7
0 Забивали первыми 3
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
4
31%
16-30
0
0%
2
15%
31-45
0
0%
3
23%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
0
0%
3
23%
76-90
Пропущено
0
7
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 4
0 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Уачипато
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Ньюбленсе - Уачипато 3:0 Уачипато - Гремио 0:1 Эстудиантес Ла-Плата - Уачипато 3:4 Уачипато - Эвертон Де Вина 1:0
Уачипато - Аудакс Итальяно 0:1 Стронгест - Уачипато 4:0 Уачипато - Унион Эспаньола 2:2 Кокимбо Юнидо - Уачипато 3:1 Уачипато - Универсидад де Чили 0:4 Уачипато - Стронгест 0:0 Уачипато - Депортес Икике 2:1 Палестино - Уачипато 2:0 О'Хиггинс - Уачипато 0:0 Гремио - Уачипато 0:2 Уачипато - Эстудиантес Ла-Плата 1:1 Уачипато - Универсидад Католика Сантьяго 0:0 Уачипато - Депортес Копьяпо 2:1 Кобресал - Уачипато 1:2 Коло-Коло - Уачипато 2:0 Уачипато - Унион Ла-Калера 0:1
Расинг Монтевидео
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Депортиво Мальдонадо - Расинг Монтевидео 1:1 Атлетико Прогресо - Расинг Монтевидео 3:2 Расинг Монтевидео - Дефенсор Спортинг 0:1 Пеньяроль - Расинг Монтевидео 1:1
Расинг Монтевидео - Феникс Монтовидео 2:1 Ривер Плейт Монтевидео - Расинг Монтевидео 3:3 Коринтианс - Расинг Монтевидео 3:0 Расинг Монтевидео - Бостон Ривер 1:2 Данубио - Расинг Монтевидео 0:1 Расинг Монтевидео - Насьональ Асунсьон 2:1 Расинг Монтевидео - Депортиво Мальдонадо 0:1 Расинг Монтевидео - Архентинос Хуниорс 2:1 Насьональ Монтевидео - Расинг Монтевидео 4:2 Расинг Монтевидео - Феникс Монтовидео 2:0 Насьональ Асунсьон - Расинг Монтевидео 2:2 Расинг Монтевидео - Серро 1:1 Рампла Хуниорс - Расинг Монтевидео 0:1 Архентинос Хуниорс - Расинг Монтевидео 0:3 Расинг Монтевидео - Мирамар Мисионес 1:1 Расинг Монтевидео - Коринтианс 1:1
Результаты матчей
Уачипато
Расинг Монтевидео
Точный счет
2:1
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
Точное количество голов
2
3 раза 75%
1
1 раз 25%
Точный счет
0:3
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Точный счет
2:1
2 раза 29%
0:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
Точное количество голов
2
4 раза 57%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Уачипато
Расинг Монтевидео
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Будет доступно позже.
|Форталеза Сеара
|Лусеро Хуан Мартин
|6
|Ланус
|Боу Вальтер
|6
|Индепендьенте Медельин
|Brayan Muniz
|6
|Расинг Авельянеда
|Мартинес Адриан
|6
|Атлетико Паранаэнсе
|Gonzalo Mastriani
|5
|Дефенса и Хустисия
|Luciano Herrera
|1 3
|Кокимбо Юнидо
|Manuel Fernandez
|1 2
|Универсидад Католика Кито
|Facundo Martin Martinez
|1 2
|Бельграно
|Лосада Науэль
|1 2
|Ред Булл Брагантино
|Капишаба Жуниньо
|1 2