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  3. Копа Судамерикана 2024
Уачипато
2:3
Второй тайм: 87'
Расинг Монтевидео
0'
1:0
4' Гол
Cris Martinez
17' Желтая карточка
Hugo Magallanes
30' Желтая карточка
Renzo Malanca
1:1
31' Гол
Котуньо Гильермо
1:2
38' Гол
Dylan Nandin
1:3
49' Гол
Котуньо Гильермо
56' Желтая карточка
Lucas Monzon
2:3
63' Гол
Cris Martinez
66' Желтая карточка
Cris Martinez
66' Желтая карточка
Dylan Nandin
86' Желтая карточка
Martin Ferreira

Ход матча

4'
Cris Martinez
1:0
17'
 
Hugo Magallanes
30'
Renzo Malanca
 
31'
1:1
Котуньо Гильермо
38'
1:2
Dylan Nandin
49'
1:3
Котуньо Гильермо
56'
 
Lucas Monzon
58'
Brayan Palmezano
Maximiliano Gutierrez
 
63'
Cris Martinez
2:3
66'
Cris Martinez
 
66'
 
Dylan Nandin
73'
 
Agustin Pereira
Alexander Hernandez
73'
 
Thiago Espinosa
Lucas Monzon
73'
 
Tomas Lupi
Уррета Хонатан
81'
Julian Brea
Carlos Villanuev
 
82'
Vicente Conelli
Cris Martinez
 
84'
 
Santiago Mederos
Lucas Rodriguez
86'
 
Martin Ferreira
Лучшие коэффициенты
Уачипато
Ничья
Расинг Монтевидео
6.05
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4.20
4.30
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Все Коэффициенты
1
Martin
Parra
18
Joaquin
Gutierrez
13
Renzo
Malanca
4
Benjamin
Gazzolo
2
Antonio
Castillo
8
Gonzalo
Montes
14
Carlos
Villanuev
15
Силва
Сантьяго
28
Maximiliano
Gutierrez
9
Maximiliano
Rodriguez3
23
Cris
Martinez
25
Rodrigo
Odriozola
Lopez
4
Котуньо
Гильермо
2
Hugo
Magallanes
5
Lucas
Monzon
29
Alexander
Hernandez
17
Martin
Ferreira
14
Erik
De
Los
Santos
21
Lucas
Rodriguez
20
Уррета
Хонатан
26
Hugo
Silveira
9
Dylan
Nandin
Уачипато
Расинг Монтевидео

Бомбардиры внутри турнира

Уачипато
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Cris Martinez 2 2
Расинг Монтевидео
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Tomas Lupi 5 0.63
Котуньо Гильермо 2 0.25
Dylan Nandin 2 0.25
Gaston Bueno 1 0.13
Уррета Хонатан 1 0.13
Nicolas Sosa 1 0.13
Juan Rivero 1 0.13
Erik De Los Santos 1 0.13
Agustin Alaniz 1 0.13

Карточки

Уачипато
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Cris Martinez 1 0
Renzo Malanca 1 0
Расинг Монтевидео
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Jose Varela II 2 0
Hugo Magallanes 2 0
Dylan Nandin 2 0
Lucas Rodriguez 1 0
Luis Gorocito 1 0
Martin Ferreira 1 0
Lucas Monzon 1 0
Tomas Lupi 1 0
Agustin Pereira 1 0

Результаты матчей

Уачипато
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Расинг Монтевидео
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
3
Уачипато
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Расинг Монтевидео
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
7
Уачипато
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Расинг Монтевидео
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
10

Голы по времени матча

Забито

0
6
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Пропущено

0
4
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
7
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 2
0 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
43%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
13
0 В 1-м тайме 6
0 Во 2-м тайме 7
0 Забивали первыми 3
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
4
31%
16-30
0
0%
2
15%
31-45
0
0%
3
23%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
0
0%
3
23%
76-90

Пропущено

0
7
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 4
0 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Уачипато
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Ньюбленсе - Уачипато 3:0 Уачипато - Гремио 0:1 Эстудиантес Ла-Плата - Уачипато 3:4 Уачипато - Эвертон Де Вина 1:0
Уачипато - Аудакс Итальяно 0:1 Стронгест - Уачипато 4:0 Уачипато - Унион Эспаньола 2:2 Кокимбо Юнидо - Уачипато 3:1 Уачипато - Универсидад де Чили 0:4 Уачипато - Стронгест 0:0 Уачипато - Депортес Икике 2:1 Палестино - Уачипато 2:0 О'Хиггинс - Уачипато 0:0 Гремио - Уачипато 0:2 Уачипато - Эстудиантес Ла-Плата 1:1 Уачипато - Универсидад Католика Сантьяго 0:0 Уачипато - Депортес Копьяпо 2:1 Кобресал - Уачипато 1:2 Коло-Коло - Уачипато 2:0 Уачипато - Унион Ла-Калера 0:1
Расинг Монтевидео
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Депортиво Мальдонадо - Расинг Монтевидео 1:1 Атлетико Прогресо - Расинг Монтевидео 3:2 Расинг Монтевидео - Дефенсор Спортинг 0:1 Пеньяроль - Расинг Монтевидео 1:1
Расинг Монтевидео - Феникс Монтовидео 2:1 Ривер Плейт Монтевидео - Расинг Монтевидео 3:3 Коринтианс - Расинг Монтевидео 3:0 Расинг Монтевидео - Бостон Ривер 1:2 Данубио - Расинг Монтевидео 0:1 Расинг Монтевидео - Насьональ Асунсьон 2:1 Расинг Монтевидео - Депортиво Мальдонадо 0:1 Расинг Монтевидео - Архентинос Хуниорс 2:1 Насьональ Монтевидео - Расинг Монтевидео 4:2 Расинг Монтевидео - Феникс Монтовидео 2:0 Насьональ Асунсьон - Расинг Монтевидео 2:2 Расинг Монтевидео - Серро 1:1 Рампла Хуниорс - Расинг Монтевидео 0:1 Архентинос Хуниорс - Расинг Монтевидео 0:3 Расинг Монтевидео - Мирамар Мисионес 1:1 Расинг Монтевидео - Коринтианс 1:1

Результаты матчей

Уачипато
Расинг Монтевидео

Точный счет

2:1
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%

Точное количество голов

2
3 раза 75%
1
1 раз 25%

Точный счет

0:3
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Точный счет

2:1
2 раза 29%
0:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%

Точное количество голов

2
4 раза 57%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Уачипато
Расинг Монтевидео

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Форталеза Сеара Лусеро Хуан Мартин 6
Ланус Боу Вальтер 6
Индепендьенте Медельин Brayan Muniz 6
Расинг Авельянеда Мартинес Адриан 6
Атлетико Паранаэнсе Gonzalo Mastriani 5
Весь список

Топ нарушителей
Дефенса и Хустисия Luciano Herrera 1 3
Кокимбо Юнидо Manuel Fernandez 1 2
Универсидад Католика Кито Facundo Martin Martinez 1 2
Бельграно Лосада Науэль 1 2
Ред Булл Брагантино Капишаба Жуниньо 1 2
Весь список
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    Уачипато
    Ничья
    Расинг Монтевидео
    6.05
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    4.20
    4.30
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