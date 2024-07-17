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  2. Матчи
  3. Копа Судамерикана 2024
Уачипато
2:3
Конец матча
Расинг Монтевидео
0'
1:0
4' Гол
Cris Martinez
17' Желтая карточка
Hugo Magallanes
30' Желтая карточка
Renzo Malanca
1:1
31' Гол
Котуньо Гильермо
1:2
38' Гол
Dylan Nandin
1:3
49' Гол
Котуньо Гильермо
56' Желтая карточка
Lucas Monzon
2:3
63' Гол
Cris Martinez
66' Желтая карточка
Cris Martinez
66' Желтая карточка
Dylan Nandin
86' Желтая карточка
Martin Ferreira
90'+8
1
Martin
Parra
18
Joaquin
Gutierrez
13
Renzo
Malanca
4
Benjamin
Gazzolo
2
Antonio
Castillo
8
Gonzalo
Montes
14
Carlos
Villanuev
15
Силва
Сантьяго
28
Maximiliano
Gutierrez
9
Maximiliano
Rodriguez3
23
Cris
Martinez
25
Rodrigo
Odriozola
Lopez
4
Котуньо
Гильермо
2
Hugo
Magallanes
5
Lucas
Monzon
29
Alexander
Hernandez
17
Martin
Ferreira
14
Erik
De
Los
Santos
21
Lucas
Rodriguez
20
Уррета
Хонатан
26
Hugo
Silveira
9
Dylan
Nandin
Уачипато
Расинг Монтевидео

Бомбардиры внутри турнира

Уачипато
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Cris Martinez 2 2
Расинг Монтевидео
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Tomas Lupi 5 0.63
Котуньо Гильермо 2 0.25
Dylan Nandin 2 0.25
Gaston Bueno 1 0.13
Уррета Хонатан 1 0.13
Nicolas Sosa 1 0.13
Juan Rivero 1 0.13
Erik De Los Santos 1 0.13
Agustin Alaniz 1 0.13

Карточки

Уачипато
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Cris Martinez 1 0
Renzo Malanca 1 0
Расинг Монтевидео
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Jose Varela II 2 0
Martin Ferreira 2 0
Hugo Magallanes 2 0
Dylan Nandin 2 0
Lucas Rodriguez 1 0
Luis Gorocito 1 0
Lucas Monzon 1 0
Tomas Lupi 1 0
Agustin Pereira 1 0

Результаты матчей

Уачипато
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Расинг Монтевидео
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

2
3
Уачипато
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Расинг Монтевидео
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
7
Уачипато
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Расинг Монтевидео
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

2
10

Голы по времени матча

Забито

2
9
1 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 4
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
0
0%
4
44%
31-45
0
0%
3
33%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
11%
76-90

Пропущено

3
6
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
2
67%
1
17%
31-45
1
33%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
7
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 2
1 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
43%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
16
1 В 1-м тайме 8
1 Во 2-м тайме 8
1 Забивали первыми 3
0 Не забивали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
4
25%
16-30
0
0%
4
25%
31-45
0
0%
4
25%
46-60
1
50%
1
6%
61-75
0
0%
3
19%
76-90

Пропущено

3
9
2 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 5
1 Не пропускали 6
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
2
67%
2
22%
31-45
1
33%
2
22%
46-60
0
0%
3
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Уачипато
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Ньюбленсе - Уачипато 3:0 Уачипато - Гремио 0:1 Эстудиантес Ла-Плата - Уачипато 3:4 Уачипато - Эвертон Де Вина 1:0
Уачипато - Аудакс Итальяно 0:1 Стронгест - Уачипато 4:0 Уачипато - Унион Эспаньола 2:2 Кокимбо Юнидо - Уачипато 3:1 Уачипато - Универсидад де Чили 0:4 Уачипато - Стронгест 0:0 Уачипато - Депортес Икике 2:1 Палестино - Уачипато 2:0 О'Хиггинс - Уачипато 0:0 Гремио - Уачипато 0:2 Уачипато - Эстудиантес Ла-Плата 1:1 Уачипато - Универсидад Католика Сантьяго 0:0 Уачипато - Депортес Копьяпо 2:1 Кобресал - Уачипато 1:2 Коло-Коло - Уачипато 2:0 Уачипато - Унион Ла-Калера 0:1
Расинг Монтевидео
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Депортиво Мальдонадо - Расинг Монтевидео 1:1 Атлетико Прогресо - Расинг Монтевидео 3:2 Расинг Монтевидео - Дефенсор Спортинг 0:1 Пеньяроль - Расинг Монтевидео 1:1
Расинг Монтевидео - Феникс Монтовидео 2:1 Ривер Плейт Монтевидео - Расинг Монтевидео 3:3 Коринтианс - Расинг Монтевидео 3:0 Расинг Монтевидео - Бостон Ривер 1:2 Данубио - Расинг Монтевидео 0:1 Расинг Монтевидео - Насьональ Асунсьон 2:1 Расинг Монтевидео - Депортиво Мальдонадо 0:1 Расинг Монтевидео - Архентинос Хуниорс 2:1 Насьональ Монтевидео - Расинг Монтевидео 4:2 Расинг Монтевидео - Феникс Монтовидео 2:0 Насьональ Асунсьон - Расинг Монтевидео 2:2 Расинг Монтевидео - Серро 1:1 Рампла Хуниорс - Расинг Монтевидео 0:1 Архентинос Хуниорс - Расинг Монтевидео 0:3 Расинг Монтевидео - Мирамар Мисионес 1:1 Расинг Монтевидео - Коринтианс 1:1

Результаты матчей

Уачипато
Расинг Монтевидео

Точный счет

2:3
1 раз 100%
2:1
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
2
3 раза 75%
1
1 раз 25%

Точный счет

0:3
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%

Точное количество голов

3
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

2:3
1 раз 100%
2:1
2 раза 25%
0:3
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
2
4 раза 50%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%
1
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Уачипато
Расинг Монтевидео

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Форталеза Сеара Лусеро Хуан Мартин 6
Ланус Боу Вальтер 6
Индепендьенте Медельин Brayan Muniz 6
Расинг Авельянеда Мартинес Адриан 6
Атлетико Паранаэнсе Gonzalo Mastriani 5
Весь список

Топ нарушителей
Дефенса и Хустисия Luciano Herrera 1 3
Кокимбо Юнидо Manuel Fernandez 1 2
Универсидад Католика Кито Facundo Martin Martinez 1 2
Бельграно Лосада Науэль 1 2
Ред Булл Брагантино Капишаба Жуниньо 1 2
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 49'
      Уррета Хонатан сделал результативную передачу.
    • 49'
      Г О О О О Л - Котуньо Гильермо бьет в цель!
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • 4'
      Г О О О О Л - Cris Martinez бьет в цель!
    • Судья начинает матч
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