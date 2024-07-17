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  3. Копа Судамерикана 2024
Росарио Сентраль
1:0
Конец матча
Интернасьонал Порту Алегре
0'
32' Желтая карточка
Кампас Хаминтон
36' Желтая карточка
Уэсли Лопес
1:0
49' Гол
Кампас Хаминтон
75' Желтая карточка
Jonathan David Gomez
90' Желтая карточка
Igor Gomes
90'+7
1
Броун
Хорхе
32
Emanuel
Coronel
15
Facundo
Mallo
2
Carlos
Quintana
3
Сандез
Агустин
7
Ловера
Максимилиано
5
Ибарра
Франко
16
Мартинес
Маурисио
13
Кампас
Хаминтон
25
Копетти
Энцо
9
Рубен
Марко
1
Рочет
Серхио
16
Бустос
Фабрисио
44
Витао
25
Меркадо
Габриэль
6
Мартинс
Родригес
40
Ромуло
15
Гомес
Бруно
8
Энрике
Бруно
10
Патрик
Алан
21
Уэсли
Лопес
31
Аларио
Лукас
Росарио Сентраль
Интернасьонал Порту Алегре

Бомбардиры внутри турнира

Росарио Сентраль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кампас Хаминтон 1 1
Интернасьонал Порту Алегре
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аларио Лукас 2 0.29
Борре Рафаэль 2 (1) 0.29
Гомес Бруно 1 0.14
Уэсли Лопес 1 0.14

Карточки

Росарио Сентраль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Jonathan David Gomez 1 0
Кампас Хаминтон 1 0
Интернасьонал Порту Алегре
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Меркадо Габриэль 2 0
Уэсли Лопес 2 0
Вандерсон 2 0
Тьяго Маия 1 0
Борре Рафаэль 1 0
Бустос Фабрисио 1 0
Igor Gomes 1 0
José Maurisio3 1 0
Витао 1 0
Ренан Роберт 1 0

Результаты матчей

Росарио Сентраль
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Интернасьонал Порту Алегре
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

0
0
Росарио Сентраль
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Интернасьонал Порту Алегре
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

0
1
Росарио Сентраль
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Интернасьонал Порту Алегре
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

0
1

Голы по времени матча

Забито

1
4
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
0 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
1
100%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
1 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
6
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 4
0 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
50%
31-45
1
100%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Пропущено

0
4
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Росарио Сентраль
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Росарио Сентраль - Барракас Сентраль 0:1 Годой Крус - Росарио Сентраль 1:1 Росарио Сентраль - Ланус 1:1 Пеньяроль - Росарио Сентраль 2:1
Депортиво Риестра - Росарио Сентраль 0:2 Росарио Сентраль - Тигре 1:1 Росарио Сентраль - Каракас 4:1 Архентинос Хуниорс - Росарио Сентраль 3:2 Росарио Сентраль - Атлетико Минейро 0:1 Каракас - Росарио Сентраль 1:1 Росарио Сентраль - Депортиво Риестра 1:1 Атлетико Минейро - Росарио Сентраль 2:1 Ривер Плейт - Росарио Сентраль 2:1 Росарио Сентраль - Пеньяроль 1:0 Росарио Сентраль - Барракас Сентраль 1:2 Архентинос Хуниорс - Росарио Сентраль 3:0 Росарио Сентраль - Дуглас Хайг 1:1 Росарио Сентраль - Институто Кордоба 1:0 Велес Сарсфилд - Росарио Сентраль 1:0 Уракан - Росарио Сентраль 2:0
Интернасьонал Порту Алегре
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Жувентуде - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Жувентуде 1:2 Интернасьонал Порту Алегре - Васко да Гама 1:2 Флуминенсе - Интернасьонал Порту Алегре 1:1
Крисьюма - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Атлетико Минейро 1:2 Гремио - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Интернасьонал Порту Алегре - Коринтианс 1:0 Витория - Интернасьонал Порту Алегре 2:1 Интернасьонал Порту Алегре - Сан-Паулу 0:0 Интернасьонал Порту Алегре - Дельфин 1:0 Реал Томайпо - Интернасьонал Порту Алегре 0:2 Куяба - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Интернасьонал Порту Алегре - Бельграно 1:2 Интернасьонал Порту Алегре - Атлетико Гойаненсе 1:1 Дельфин - Интернасьонал Порту Алегре 1:2 Атлетико Паранаэнсе - Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Палмейрас Сан-Паулу - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Интернасьонал Порту Алегре - Байя 2:1 Интернасьонал Порту Алегре - Реал Томайпо 0:0

Результаты матчей

Росарио Сентраль
Интернасьонал Порту Алегре

Точный счет

1:0
1 раз 100%
0:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
2
2 раза 50%

Точный счет

1:0
1 раз 100%
0:0
2 раза 29%
1:0
2 раза 29%
1:2
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%

Тоталы голов в матче

Росарио Сентраль
Интернасьонал Порту Алегре

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Форталеза Сеара Лусеро Хуан Мартин 6
Ланус Боу Вальтер 6
Индепендьенте Медельин Brayan Muniz 6
Расинг Авельянеда Мартинес Адриан 6
Атлетико Паранаэнсе Gonzalo Mastriani 5
Весь список

Топ нарушителей
Дефенса и Хустисия Luciano Herrera 1 3
Кокимбо Юнидо Manuel Fernandez 1 2
Универсидад Католика Кито Facundo Martin Martinez 1 2
Бельграно Лосада Науэль 1 2
Ред Булл Брагантино Капишаба Жуниньо 1 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 36'
    Уэсли Лопес получил желтую карточку от судьи
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