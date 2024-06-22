  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия
  4. Серия A 2024
Тур: 11.
Гремио
0:1
Второй тайм: 80'
Интернасьонал Порту Алегре
0'
27' Желтая карточка
Джеромел Педро
41' Желтая карточка
Фернандо Режес
60' Желтая карточка
Gustavo Gomes
61' Желтая карточка
Бустос Фабрисио
61' Желтая карточка
Дуглас XV
0:1
64' Гол
Витао

Ход матча

27'
Джеромел Педро
 
41'
 
Фернандо Режес
58'
 
Арангис Чарлес
Энрике Бруно
58'
 
Lucca
Аларио Лукас
60'
Gustavo Gomes
 
61'
 
Бустос Фабрисио
61'
Дуглас XV
 
64'
 
Gustavo Alves
Lucca
64'
0:1
Витао
69'
Эденилсон дос Сантос
Карбальо Фелипе
 
69'
Натан Аллан
Павон Кристиан
 
78'
 
Igor Gomes
Вандерсон
78'
 
Меркадо Габриэль
Патрик Алан
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Гремио
Ничья
Интернасьонал Порту Алегре
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Все Коэффициенты
1
Марчесин
Агустин
18
Педро
Жоао
II
3
Джеромел
Педро
53
Gustavo
Martins
6
Рейналдо
Мануэл
17
Дуглас
XV
8
Карбальо
Фелипе
10
Кристальдо
Франко
21
Павон
Кристиан
13
Henrique
Souza
Ewerthon3
39
Gustavo
Gomes
12
Fabricio
Agosto
Ramírez3
16
Бустос
Фабрисио
44
Витао
5
Фернандо
Режес
6
Мартинс
Родригес
29
Тьяго
Маия
8
Энрике
Бруно
10
Патрик
Алан
11
Вандерсон
31
Аларио
Лукас
21
Уэсли
Лопес
Гремио
4-3-3
Интернасьонал Порту Алегре
4-3-3

История личных встреч

Гремио
Интернасьонал Порту Алегре

33 матча

57.6%
42.4%
19 побед 14 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
51.5%
15.2%
11 побед 17 ничьих 0 побед

Второй тайм

45.5%
45.5%
9%
15 побед 15 ничьих 0 побед

20 матчей

30%
70%
0 побед 6 ничьих 14 побед

Первый тайм

80%
20%
0 побед 16 ничьих 9 побед

Второй тайм

60%
40%
0 побед 12 ничьих 11 побед

53 матча

35.8%
37.7%
26.5%
19 побед 20 ничьих 14 побед

Первый тайм

20.8%
62.3%
16.9%
11 побед 33 ничьи 9 побед

Второй тайм

28.3%
50.9%
20.8%
15 побед 27 ничьих 11 побед

История матчей

Г
3:2
СA
3:2
СA
3:1
Г
2:1
Г
0:1
Г
1:0
СA
1:0
СA
0:0
Г
1:1
Г
1:2
Г
1:0
СA
2:1
СA
1:1
КЛ
0:1
ГВС
2:0
ГВС
0:1
КЛ
0:0
G1GS
0:1
СA
2:0
СA
1:1
Г
0:0
Г
0:0
Г
1:0
СA
1:0
СA
0:0
Г
2:0
Г
3:0
Г
1:2
Г1
2:2
СA
0:0
СA
0:1
КСМР
0:0
Г1ЙД
0:0
СA
1:0
СA
5:0
Г1ЙД
2:1
Г1ЙД
0:0
БСА
4:1
БСА
2:0
БСА
2:2
БСА
1:1
СA
0:0
СA
0:1
СA
1:0
СA
2:1
СA
2:2
СA
0:0
СA
1:0
СA
2:1
СA
4:1
КС
2:2
КС
1:1
СA
1:1

Голы

Всего голов

37
20

Голов в среднем за матч

1.37
0.77

Среднее время на гол

65
117

Всего голов

30
16

Голов в среднем за матч

1.15
0.59

Среднее время на гол

78
151

Всего голов

67
36

Голов в среднем за матч

1.26
0.68

Тотал матчей

2.5
42
Больше 79%
Меньше 21%
11
28
Больше 53%
Меньше 47%
25
18
Больше 34%
Меньше 66%
35
10
Больше 19%
Меньше 81%
43
5
Больше 9%
Меньше 91%
48

Среднее время на гол

71
132

Бомбардиры внутри турнира

Гремио
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кристальдо Франко 2 0.22
Сотельдо Йеферсон 1 0.11
Cuiabano 1 0.11
Эденилсон дос Сантос 1 0.11
Gustavo Martins 1 0.11
Gustavo Gomes 1 0.11
Каннеманн Вальтер 0 0
Павон Кристиан 0 0
Вильясанти Матиас 0 0
Интернасьонал Порту Алегре
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уэсли Лопес 4 0.44
Борре Рафаэль 1 0.11
Фернандо Режес 1 0.11
Мальо Уго 1 0.11
Витао 1 0.11
Энрике Бруно 0 0
Igor Gomes 0 0
Ренан Роберт 0 0
Gustavo Alves 0 0

Карточки

Гремио
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Gustavo Gomes 5 0
Каннеманн Вальтер 3 0
Henrique Souza Ewerthon3 3 0
Эли Родриго 2 0
Дуглас XV 2 0
Карбальо Фелипе 2 0
Кейрос Эдуардо 2 0
Коста Диего 0 1
Pepe4 0 1
Фабио да Сильва 1 0
Джеромел Педро 1 0
Эденилсон дос Сантос 1 0
Марчесин Агустин 1 0
Педро Жоао II 1 0
Рейналдо Мануэл 1 0
Вильясанти Матиас 1 0
Nathan Ribeiro 1 0
Интернасьонал Порту Алегре
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Меркадо Габриэль 4 0
Фернандо Режес 3 0
Уэсли Лопес 3 0
Бустос Фабрисио 3 0
Витао 3 0
Арангис Чарлес 2 0
Аларио Лукас 2 0
Борре Рафаэль 2 0
Эдуардо Коудет 1 0
Мальо Уго 1 0
Патрик Алан 1 0
Энрике Бруно 1 0
Рочет Серхио 1 0
Гомес Бруно 1 0
Ромуло 1 0
José Maurisio3 1 0
Мартинс Родригес 1 0
Matheus Dias 1 0
Ренан Роберт 1 0

Результаты матчей

Гремио
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Интернасьонал Порту Алегре
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
1
Гремио
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Интернасьонал Порту Алегре
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

6
0

Упущенные победы

0
4
Гремио
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
75% (6)
13% (1)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Интернасьонал Порту Алегре
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

6
0

Упущенные победы

1
5

Голы по времени матча

Забито

4
3
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
1
25%
1
33%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

4
3
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
2
50%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

2
4
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
6 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
50%
1
25%
61-75
1
50%
1
25%
76-90

Пропущено

6
2
5 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
3
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
17%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
7
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
2
29%
31-45
1
17%
1
14%
46-60
1
17%
2
29%
61-75
1
17%
2
29%
76-90

Пропущено

10
5
7 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 4
2
20%
1
20%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
3
30%
0
0%
31-45
2
20%
1
20%
46-60
1
10%
2
40%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

Гремио
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Форталеза Сеара - Гремио 1:0 Гремио - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:2 Фламенго - Гремио 2:1 Гремио - Эстудиантес Ла-Плата 1:1
Уачипато - Гремио 0:1 Гремио - Ред Булл Брагантино 0:2 Гремио - Стронгест 4:0 Операрио Ферровиарио - Гремио 0:0 Байя - Гремио 1:0 Эстудиантес Ла-Плата - Гремио 0:1 Гремио - Куяба 1:0 Гремио - Атлетико Паранаэнсе 2:0 Васко да Гама - Гремио 2:1 Гремио - Уачипато 0:2 Гремио - Жувентуде 3:1 Стронгест - Гремио 2:0 Жувентуде - Гремио 0:0 Гремио - Кашиас-ду-Сул 3:2 Кашиас-ду-Сул - Гремио 1:2 Гремио - Гремио Бразил 2:0
Интернасьонал Порту Алегре
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Интернасьонал Порту Алегре - Коринтианс 1:0 Витория - Интернасьонал Порту Алегре 2:1 Интернасьонал Порту Алегре - Сан-Паулу 0:0 Интернасьонал Порту Алегре - Дельфин 1:0
Реал Томайпо - Интернасьонал Порту Алегре 0:2 Куяба - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Интернасьонал Порту Алегре - Бельграно 1:2 Интернасьонал Порту Алегре - Атлетико Гойаненсе 1:1 Дельфин - Интернасьонал Порту Алегре 1:2 Атлетико Паранаэнсе - Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Палмейрас Сан-Паулу - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Интернасьонал Порту Алегре - Байя 2:1 Интернасьонал Порту Алегре - Реал Томайпо 0:0 Бельграно - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Интернасьонал Порту Алегре - Жувентуде 1:1 Жувентуде - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Нова-Игуасу - Интернасьонал Порту Алегре 0:2 Интернасьонал Порту Алегре - Сан-Луиз 3:0 Жувентуде - Интернасьонал Порту Алегре 1:2 АСА Арапирака - Интернасьонал Порту Алегре 0:2

Результаты матчей

Гремио
Интернасьонал Порту Алегре

Точный счет

0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

1:0
2 раза 50%
2:1
2 раза 50%
0:1
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%

Точный счет

1:0
3 раза 38%
2:1
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
1:0
2 раза 25%
0:1
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%

Точное количество голов

1
4 раза 50%
0
3 раза 38%
2
1 раз 13%
1
5 раз 63%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Гремио
Интернасьонал Порту Алегре

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
1
1
3
1.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
3
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
6
2
1
7
1.5
1
7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фламенго
 10 6 3 1 18 - 9 21
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 10 6 2 2 13 - 5 20
3.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 11 6 2 3 18 - 11 20
4.
Атлетико Паранаэнсе
 10 5 3 2 14 - 7 18
5.
Байя
 10 5 3 2 14 - 11 18
6.
Интернасьонал Порту Алегре
 1:0 9 5 2 2 8 - 5 17
7.
Крузейро
 9 5 2 2 12 - 10 17
8.
Сан-Паулу
 10 4 3 3 14 - 9 15
9.
Ред Булл Брагантино
 10 4 3 3 13 - 11 15
10.
Атлетико Минейро
 9 3 4 2 14 - 13 13
11.
Жувентуде
 9 3 4 2 11 - 11 13
12.
Форталеза Сеара
 9 3 4 2 7 - 10 13
13.
Крисьюма
 9 3 3 3 16 - 16 12
14.
Куяба
 0:0 11 3 2 6 12 - 15 11
15.
Витория
 10 2 3 5 12 - 17 9
16.
Атлетико Гойаненсе
 0:0 11 2 3 6 9 - 14 9
17.
Васко да Гама
 10 2 1 7 7 - 21 7
18.
Коринтианс
 10 1 4 5 7 - 11 7
19.
Гремио
 0:1 9 2 0 7 6 - 11 6
20.
Флуминенсе
 10 1 3 6 10 - 18 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико Паранаэнсе
 5 4 1 0 10 - 2 13
2.
Крузейро
 4 4 0 0 10 - 4 12
3.
Байя
 4 4 0 0 5 - 1 12
4.
Фламенго
 5 4 0 1 8 - 5 12
5.
Жувентуде
 5 3 2 0 7 - 2 11
6.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 5 3 1 1 9 - 4 10
7.
Ред Булл Брагантино
 5 3 1 1 7 - 5 10
8.
Форталеза Сеара
 5 2 3 0 5 - 3 9
9.
Интернасьонал Порту Алегре
 1:0 4 2 2 0 4 - 2 8
10.
Сан-Паулу
 5 2 1 2 5 - 4 7
11.
Палмейрас Сан-Паулу
 5 2 1 2 4 - 4 7
12.
Васко да Гама
 5 2 1 2 5 - 12 7
13.
Витория
 6 2 1 3 9 - 11 7
14.
Гремио
 0:1 5 2 0 3 4 - 5 6
15.
Коринтианс
 5 1 3 1 5 - 3 6
16.
Флуминенсе
 5 1 3 1 8 - 8 6
17.
Атлетико Минейро
 4 1 2 1 5 - 6 5
18.
Крисьюма
 5 1 2 2 8 - 11 5
19.
Куяба
 0:0 6 1 2 3 5 - 6 5
20.
Атлетико Гойаненсе
 0:0 5 0 1 4 4 - 10 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Палмейрас Сан-Паулу
 5 4 1 0 9 - 1 13
2.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 6 3 1 2 9 - 7 10
3.
Интернасьонал Порту Алегре
 1:0 5 3 0 2 4 - 3 9
4.
Фламенго
 5 2 3 0 10 - 4 9
5.
Сан-Паулу
 5 2 2 1 9 - 5 8
6.
Атлетико Минейро
 5 2 2 1 9 - 7 8
7.
Атлетико Гойаненсе
 0:0 6 2 2 2 5 - 4 8
8.
Крисьюма
 4 2 1 1 8 - 5 7
9.
Куяба
 0:0 5 2 0 3 7 - 9 6
10.
Байя
 6 1 3 2 9 - 10 6
11.
Ред Булл Брагантино
 5 1 2 2 6 - 6 5
12.
Атлетико Паранаэнсе
 5 1 2 2 4 - 5 5
13.
Крузейро
 5 1 2 2 2 - 6 5
14.
Форталеза Сеара
 4 1 1 2 2 - 7 4
15.
Витория
 4 0 2 2 3 - 6 2
16.
Жувентуде
 4 0 2 2 4 - 9 2
17.
Коринтианс
 5 0 1 4 2 - 8 1
18.
Гремио
 0:1 4 0 0 4 2 - 6 0
19.
Васко да Гама
 5 0 0 5 2 - 9 0
20.
Флуминенсе
 5 0 0 5 2 - 10 0
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интернасьонал Порту Алегре Уэсли Лопес 6 (2)
Витория Willian VI 5
Байя Стум Эвералдо 5
Атлетико Паранаэнсе Gonzalo Mastriani 4
Васко да Гама Pablo Vegetti 4
Весь список

Топ нарушителей
Атлетико Минейро Батталья Родриго 2 3
Флуминенсе Гансо Пауло 6
Жувентуде Jadson III 1 4
Интернасьонал Порту Алегре Уэсли Лопес 5
Форталеза Сеара Аугусто Педро 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 41'
    Фернандо Режес получил желтую карточку от судьи
  • 27'
    Джеромел Педро получил желтую карточку от судьи
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    Лучшие коэффициенты
    Гремио
    Ничья
    Интернасьонал Порту Алегре
    31.00
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    4.79
    2.70
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