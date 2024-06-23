Тур: 11.
0:1
Конец матча
0'
27' Желтая карточкаДжеромел Педро
41' Желтая карточкаФернандо Режес
60' Желтая карточкаGustavo Gomes
61' Желтая карточкаБустос Фабрисио
61' Желтая карточкаДуглас XV
0:1
64' ГолВитао
90'+7
Ход матча
27'
41'
58'
60'
61'
61'
64'
64'
0:1
78'
86'
17
Дуглас
XV
44
Витао
29
Тьяго
Маия
10
Патрик
Алан
11
Вандерсон
31
Аларио
Лукас
21
Уэсли
Лопес
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Педро ЖоаоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Дуглас XVПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
36 NataЗащитник
-
30 Кайо РодригоЗащитник
-
35 РоналдПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Натан АлланПолузащитник
- Нападающий
-
11 Педро ЖоаоНападающий
-
97 Caique IV
-
26 Van Van
-
-
Главный тренер: Ренато Гаучо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
44 ВитаоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Тьяго МаияПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Патрик АланПолузащитник
-
11 ВандерсонНападающий
-
31 Аларио ЛукасНападающий
-
21 Уэсли ЛопесНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
40 РомулоЗащитник
-
15 Гомес БруноПолузащитник
- Полузащитник
-
7 HyoranПолузащитник
-
48 LuccaНападающий
-
24 Anthoni
-
-
-
-
Главный тренер: Коудет Эдуардо
История личных встреч
Гремио
Интернасьонал Порту Алегре
33 матча
57.6%
42.4%
19 побед 14 ничьих 0 побед
Первый тайм
33.3%
51.5%
15.2%
11 побед 17 ничьих 0 побед
Второй тайм
45.5%
45.5%
9%
15 побед 15 ничьих 0 побед
20 матчей
30%
70%
0 побед 6 ничьих 14 побед
Первый тайм
80%
20%
0 побед 16 ничьих 9 побед
Второй тайм
60%
40%
0 побед 12 ничьих 11 побед
53 матча
35.8%
37.7%
26.5%
19 побед 20 ничьих 14 побед
Первый тайм
20.8%
62.3%
16.9%
11 побед 33 ничьи 9 побед
Второй тайм
28.3%
50.9%
20.8%
15 побед 27 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
37
20
Голов в среднем за матч
1.37
0.77
Среднее время на гол
65
117
Всего голов
30
16
Голов в среднем за матч
1.15
0.59
Среднее время на гол
78
151
Всего голов
67
36
Голов в среднем за матч
1.26
0.68
Тотал матчей
2.5
42
Больше 79%
Меньше 21%
11
28
Больше 53%
Меньше 47%
25
18
Больше 34%
Меньше 66%
35
10
Больше 19%
Меньше 81%
43
5
Больше 9%
Меньше 91%
48
Среднее время на гол
71
132
Бомбардиры внутри турнира
Гремио
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кристальдо Франко
|2
|0.22
|Сотельдо Йеферсон
|1
|0.11
|Cuiabano
|1
|0.11
|Эденилсон дос Сантос
|1
|0.11
|Gustavo Martins
|1
|0.11
|Gustavo Gomes
|1
|0.11
|Каннеманн Вальтер
|0
|0
|Павон Кристиан
|0
|0
|Вильясанти Матиас
|0
|0
Интернасьонал Порту Алегре
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уэсли Лопес
|4
|0.44
|Борре Рафаэль
|1
|0.11
|Фернандо Режес
|1
|0.11
|Мальо Уго
|1
|0.11
|Витао
|1
|0.11
|Энрике Бруно
|0
|0
|Igor Gomes
|0
|0
|Ренан Роберт
|0
|0
|Gustavo Alves
|0
|0
Карточки
Гремио
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Gustavo Gomes
|5
|0
|Каннеманн Вальтер
|3
|0
|Henrique Souza Ewerthon3
|3
|0
|Эли Родриго
|2
|0
|Дуглас XV
|2
|0
|Карбальо Фелипе
|2
|0
|Кейрос Эдуардо
|2
|0
|Коста Диего
|0
|1
|Pepe4
|0
|1
|Фабио да Сильва
|1
|0
|Джеромел Педро
|1
|0
|Эденилсон дос Сантос
|1
|0
|Марчесин Агустин
|1
|0
|Педро Жоао II
|1
|0
|Рейналдо Мануэл
|1
|0
|Вильясанти Матиас
|1
|0
|Nathan Ribeiro
|1
|0
Интернасьонал Порту Алегре
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Меркадо Габриэль
|4
|0
|Фернандо Режес
|3
|0
|Уэсли Лопес
|3
|0
|Бустос Фабрисио
|3
|0
|Витао
|3
|0
|Арангис Чарлес
|2
|0
|Аларио Лукас
|2
|0
|Борре Рафаэль
|2
|0
|Эдуардо Коудет
|1
|0
|Мальо Уго
|1
|0
|Патрик Алан
|1
|0
|Энрике Бруно
|1
|0
|Рочет Серхио
|1
|0
|Гомес Бруно
|1
|0
|Ромуло
|1
|0
|José Maurisio3
|1
|0
|Мартинс Родригес
|1
|0
|Matheus Dias
|1
|0
|Ренан Роберт
|1
|0
Результаты матчей
Гремио
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Интернасьонал Порту Алегре
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
1
Гремио
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Интернасьонал Порту Алегре
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
6
0
Упущенные победы
0
4
Гремио
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
67% (6)
22% (2)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
Интернасьонал Порту Алегре
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
11% (1)
67% (6)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
6
0
Упущенные победы
1
5
Голы по времени матча
Забито
4
4
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
6 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
1
25%
1
25%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
5
3
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
2
40%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
2
4
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
7 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
50%
1
25%
61-75
1
50%
1
25%
76-90
Пропущено
6
2
5 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
3
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
17%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
6
8
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 4
4 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
2
25%
31-45
1
17%
1
13%
46-60
1
17%
3
38%
61-75
1
17%
2
25%
76-90
Пропущено
11
5
7 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 4
7 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 4
2
18%
1
20%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
3
27%
0
0%
31-45
2
18%
1
20%
46-60
2
18%
2
40%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Результаты последних матчей
Гремио
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Форталеза Сеара - Гремио 1:0 Гремио - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:2 Фламенго - Гремио 2:1 Гремио - Эстудиантес Ла-Плата 1:1
Уачипато - Гремио 0:1 Гремио - Ред Булл Брагантино 0:2 Гремио - Стронгест 4:0 Операрио Ферровиарио - Гремио 0:0 Байя - Гремио 1:0 Эстудиантес Ла-Плата - Гремио 0:1 Гремио - Куяба 1:0 Гремио - Атлетико Паранаэнсе 2:0 Васко да Гама - Гремио 2:1 Гремио - Уачипато 0:2 Гремио - Жувентуде 3:1 Стронгест - Гремио 2:0 Жувентуде - Гремио 0:0 Гремио - Кашиас-ду-Сул 3:2 Кашиас-ду-Сул - Гремио 1:2 Гремио - Гремио Бразил 2:0
Интернасьонал Порту Алегре
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Интернасьонал Порту Алегре - Коринтианс 1:0 Витория - Интернасьонал Порту Алегре 2:1 Интернасьонал Порту Алегре - Сан-Паулу 0:0 Интернасьонал Порту Алегре - Дельфин 1:0
Реал Томайпо - Интернасьонал Порту Алегре 0:2 Куяба - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Интернасьонал Порту Алегре - Бельграно 1:2 Интернасьонал Порту Алегре - Атлетико Гойаненсе 1:1 Дельфин - Интернасьонал Порту Алегре 1:2 Атлетико Паранаэнсе - Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Палмейрас Сан-Паулу - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Интернасьонал Порту Алегре - Байя 2:1 Интернасьонал Порту Алегре - Реал Томайпо 0:0 Бельграно - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Интернасьонал Порту Алегре - Жувентуде 1:1 Жувентуде - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Нова-Игуасу - Интернасьонал Порту Алегре 0:2 Интернасьонал Порту Алегре - Сан-Луиз 3:0 Жувентуде - Интернасьонал Порту Алегре 1:2 АСА Арапирака - Интернасьонал Порту Алегре 0:2
Результаты матчей
Гремио
Интернасьонал Порту Алегре
Точный счет
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Точный счет
1:0
2 раза 50%
2:1
2 раза 50%
0:1
3 раза 60%
1:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
1
4 раза 80%
0
1 раз 20%
Точный счет
1:0
3 раза 33%
2:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
0:1
3 раза 33%
1:0
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
Точное количество голов
0
4 раза 44%
1
4 раза 44%
2
1 раз 11%
1
6 раз 67%
0
2 раза 22%
2
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Гремио
Интернасьонал Порту Алегре
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
31
14
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
41
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
54
Больше Меньше
72
18
18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|6
|3
|1
|18 - 9
|21
|2.
|10
|6
|2
|2
|13 - 5
|20
|3.
|11
|6
|2
|3
|18 - 11
|20
|4.
|10
|5
|3
|2
|14 - 7
|18
|5.
|10
|5
|3
|2
|14 - 11
|18
|6.
|9
|5
|2
|2
|8 - 5
|17
|7.
|9
|5
|2
|2
|12 - 10
|17
|8.
|0:0
|11
|4
|4
|3
|14 - 9
|16
|9.
|10
|4
|3
|3
|13 - 11
|15
|10.
|9
|3
|4
|2
|14 - 13
|13
|11.
|9
|3
|4
|2
|11 - 11
|13
|12.
|9
|3
|4
|2
|7 - 10
|13
|13.
|9
|3
|3
|3
|16 - 16
|12
|14.
|11
|3
|2
|6
|12 - 15
|11
|15.
|10
|2
|3
|5
|12 - 17
|9
|16.
|11
|2
|3
|6
|9 - 14
|9
|17.
|0:0
|11
|2
|2
|7
|7 - 21
|8
|18.
|10
|1
|4
|5
|7 - 11
|7
|19.
|9
|2
|0
|7
|6 - 11
|6
|20.
|10
|1
|3
|6
|10 - 18
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|4
|1
|0
|10 - 2
|13
|2.
|4
|4
|0
|0
|10 - 4
|12
|3.
|4
|4
|0
|0
|5 - 1
|12
|4.
|5
|4
|0
|1
|8 - 5
|12
|5.
|5
|3
|2
|0
|7 - 2
|11
|6.
|5
|3
|1
|1
|9 - 4
|10
|7.
|5
|3
|1
|1
|7 - 5
|10
|8.
|5
|2
|3
|0
|5 - 3
|9
|9.
|4
|2
|2
|0
|4 - 2
|8
|10.
|0:0
|6
|2
|2
|2
|5 - 12
|8
|11.
|0:0
|5
|2
|1
|2
|5 - 4
|7
|12.
|5
|2
|1
|2
|4 - 4
|7
|13.
|6
|2
|1
|3
|9 - 11
|7
|14.
|5
|2
|0
|3
|4 - 5
|6
|15.
|5
|1
|3
|1
|5 - 3
|6
|16.
|5
|1
|3
|1
|8 - 8
|6
|17.
|4
|1
|2
|1
|5 - 6
|5
|18.
|5
|1
|2
|2
|8 - 11
|5
|19.
|6
|1
|2
|3
|5 - 6
|5
|20.
|5
|0
|1
|4
|4 - 10
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|4
|1
|0
|9 - 1
|13
|2.
|6
|3
|1
|2
|9 - 7
|10
|3.
|5
|3
|0
|2
|4 - 3
|9
|4.
|5
|2
|3
|0
|10 - 4
|9
|5.
|0:0
|6
|2
|3
|1
|9 - 5
|9
|6.
|5
|2
|2
|1
|9 - 7
|8
|7.
|6
|2
|2
|2
|5 - 4
|8
|8.
|4
|2
|1
|1
|8 - 5
|7
|9.
|5
|2
|0
|3
|7 - 9
|6
|10.
|6
|1
|3
|2
|9 - 10
|6
|11.
|5
|1
|2
|2
|6 - 6
|5
|12.
|5
|1
|2
|2
|4 - 5
|5
|13.
|5
|1
|2
|2
|2 - 6
|5
|14.
|4
|1
|1
|2
|2 - 7
|4
|15.
|4
|0
|2
|2
|3 - 6
|2
|16.
|4
|0
|2
|2
|4 - 9
|2
|17.
|5
|0
|1
|4
|2 - 8
|1
|18.
|4
|0
|0
|4
|2 - 6
|0
|19.
|0:0
|5
|0
|0
|5
|2 - 9
|0
|20.
|5
|0
|0
|5
|2 - 10
|0
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Интернасьонал Порту Алегре
|Уэсли Лопес
|6 (2)
|Витория
|Willian VI
|5
|Байя
|Стум Эвералдо
|5
|Атлетико Паранаэнсе
|Gonzalo Mastriani
|4
|Васко да Гама
|Pablo Vegetti
|4
|Атлетико Минейро
|Батталья Родриго
|2 3
|Флуминенсе
|Гансо Пауло
|6
|Жувентуде
|Jadson III
|1 4
|Интернасьонал Порту Алегре
|Уэсли Лопес
|5
|Форталеза Сеара
|Аугусто Педро
|5