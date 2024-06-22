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Амкал
2:1
Второй тайм
2DROTS

Ход матча

8'
Костюков Степан
1:0
21'
1:1
Гудаев Денис (DE GUDAI)
32'
Пичугин Максим (ПИЧА)
2:1
Прогнозы 164
Амкал 37.2% (61)
X 18.9% (31)
2DROTS 43.9% (72)
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Амкал
2DROTS

История личных встреч

Амкал
2DROTS

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

История матчей

МФЛ(M
2:1
ТМК
0:1
МФЛ(M
1:0

Голы

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

1.5
1

Среднее время на гол

60
90

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

1
0.67

Тотал матчей

2.5
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

90
135

Бомбардиры внутри турнира

Амкал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Костюков Степан 1 0.1
Пичугин Максим (ПИЧА) 1 0.1
2DROTS
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гудаев Денис (DE GUDAI) 1 0.11

Карточки

Результаты последних матчей

Амкал
(20 матчей)
40%
5%
55%
8 побед 1 ничья 11 поражений
2DROTS - Амкал 2:1 Амкал - ФК Кони 4:0 FC Bus - Амкал 4:1 Амкал - FC Fight Nights 2:0
Амкал - ФК Кони 6:0 FC DMEDIA - Амкал 1:0 Амкал - ФК Народная Команда 2:1 Тандем - Амкал 1:1 ФК Чисто Питер - Амкал 1:1 Амкал - Спартак-2 1:2 Амкал - Родина Москва 0:1 Кызылжар - Амкал 0:0 Амкал - 2DROTS 0:1 Амкал - СД Фэмили 5:0 Амкал - Амкар Пермь 1:1 ФК Чисто Питер - Амкал 0:1 Broke Boys - Амкал 1:0 Велес Москва - Амкал 1:2 Амкал - FC Fight Nights 0:2 Уралец Медиа - Амкал 3:0
2DROTS
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
2DROTS - Амкал 2:1 ФК Народная Команда - 2DROTS 0:7 2DROTS - ФК Матч 5:1 FC Fight Nights - 2DROTS 0:2
2DROTS - Деньги Рокетов 2:0 2DROTS - Lotus 5:0 2DROTS - FC Bus 6:2 2DROTS - ФК 10 0:3 2DROTS - ЦСКА М (мол.) 1:1 2DROTS - Broke Boys 1:1 2DROTS - ФК Титан 0:1 2DROTS - Broke Boys 1:2 2DROTS - СД Фэмили 0:1 Амкал - 2DROTS 0:1 СД Фэмили - 2DROTS 2:1 Динамо Москва - 2DROTS 2:1 2DROTS - ФК Эгриси 0:0 Деньги Рокетов - 2DROTS 0:3 2DROTS - Химки 0:2 ФК Чисто Питер - 2DROTS 0:3
1/4 финала
2 2DROTS
1 Амкал
4 ФК Родина Медиа
1 Broke Boys
1 ФК Титан
0 FC DMEDIA
2 Тандем
5 FC Fight Nights
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Амкал Костюков Степан 1
Амкал Пичугин Максим (ПИЧА) 1
2DROTS Гудаев Денис (DE GUDAI) 1
Весь список
  • Второй тайм
  • Опасный момент
    38'
    ОПАСНО! Газданов сейчас вырвался на свидание с Мухиным, попытался нанести выстрел по рамке соперника, но угодил в голкипера! Едва не забили второй мяч игроки "дротов"!
  • Желтая карточка
    37'
    Амир Натхо сейчас в подкате срубил своего соперника, едва не нанеся ему травму. В руках рефери появилась карточка желтого цвета. 
  • 36'
    Евтушенко с левого края простреливал сейчас мяч в центр штрафной, но попал в ногу защитнику, после чего мяч спланировал за пределы футбольного поля.
  • Желтая карточка
    35'
    Кузькин получил карточку желтого цвета сейчас. Было опасно, честно говоря. Повезло, что рефери карточку желтого цвета показывать не стал. 
  • 34'
    Ослоновский сейчас держится за голеностоп. Какие-то проблемы у него со здоровьем. Вероятно, что встречу футболист продолжить не сможет. 
  • 33'
    Ослоновский получил сейчас мяч на правом краю, после чего чуть сместился в центр, после чего нанес удар в дальний угол, но по пути в ворота снаряд угодил в защитника. 
  • Пенальти
    32'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ПИЧУГИН! 2:1!
    Прыгнул в нужный левый угол сейчас Сычёв, но слишком здорово пробил игрок "Амкала". Снаряд влетел впритирку со стойкой! Счет по сумме двух матчей - 3:3. 
  • Пенальти!
    32'
    Эдамс Скляр завалил сейчас соперника на газон. Рефери взял повтор и зафиксировал нарушение правил. Пенальти в пользу "Амкала". 
  • Опасный момент
    31'
    Газданов сейчас нанес дальний удар по воротам соперника. Сумел голкипер хозяев до мяча дотянуться. Свой коллектив он сумел спасти в этой ситуации!
  • 30'
    Чуть более динамичный все же матч сейчас мы наблюдаем. Пауз и остановок стало чуть меньше, что не может нас с вами не радовать, друзья. 
  • Желтая карточка
    29'
    Также вышедший на поле Дубчак получает в свой пассив карточку желтого цвета. Слишком грубый подкат в его исполнении мы сейчас увидели. 
  • 28'
    Семенов после прострела с правого края сыграл в подкате на опережении. Мяч игроку удалось вынести за пределы футбольного газона. 
  • 27'
    Не так активно атакуют соперники в эти минуты. У нас же Скляр, появившийся на поле после перерыва, получил удар в плечо. Ему помощь не потребовалась. 
  • Второй тайм начался
    26'
    Стартовал второй тайм четвертьфинального поединка Медийной футбольной лиги! Удачи командам, поехали!
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Красной карточки показано не было. У нас первый тайм, наконец, подошел к концу! 1:1 после 45 минут противостояния.
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    • Желтая карточка
      25'
      За потасовку Газданов и Маврин по карточке получили сейчас. Там еще рефери идет смотреть "ВАР" на предмет удаления. Посмотрим, что Филимонов решит. 
    • Опасный момент
      24'
      ОПАСНО! Рябокобыленко после прострела с правого края отправлял мяч в сторону левого угла. Сычёв умудрился все-таки дотянуться до снаряда и отправить его на угловой. 
    • Штанга
      23'
      ОПАСНО! Пичугин! Справа он оказался в чужой штрафной один. Уже расстреливал он ворота соперника, но угодил в верхнюю планку. Перекладина сработала в пользу "дротов"!
    • 22'
      Последние минуты первого тайма пошли. Теперь "Амкалу" нужно снова забивать гол, чтобы хотя бы сравнять счет по итогам двух матчей. 
    • Описание гола
      21'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ГУДАЕВ! 1:1!
      Классно откликнулся сейчас Гудаев на подачу с правого фланга. Сумел он подстроиться под передачу и переправил снаряд в сетку. Вратарь "Амкала" ничего с этим ударом поделать не смог!
    • Желтая карточка
      21'
      Оленченко получает сейчас от рефери карточку желтого цвета. Заслуженный  "горчичник", ведь фол был и впрямь крайне опасным. 
    • 20'
      Последняя 5-минутка в первом тайме пошла. Тянется буквально время. Все больше стыков в нашей встрече, и все меньше мы видим опасных моментов в поединке.
    • Желтая карточка
      19'
      Скоропупов сейчас в жестком подкате снес своего соперника. Получил он в итоге карточку желтого цвета в свой пассив.
    • Красная карточка
      18'
      За высказывания в адрес арбитра второй тренер 2DROTS удален со скамейки. Для него эта встреча уже завершена.
    • 17'
      Напомню, друзья, нас ждет два тайма по 25 минут "чистого" времени. Если хозяева победят с разницей в один мяч, нас ждет серия 11-метровых ударов.
    • 16'
      Снова игрок "Амкала" оказался на газоне. Много стыков в нашем матче, масса падений и травм. И огромнейшее количество остановок. 
    • 15'
      "Амкал" сейчас подал очередной угловой у ворот соперника, но прострельная передача в центр штрафной была не самой опасной. Соперник отбился.
    • 14'
      Почти 15 минут соперники отыграли. Чуть чаще с мячом сейчас встречаются игроки "Амкала". Мне кажется, что рано или поздно хозяева смогут забить еще и еще. 
    • 14'
      Ослоновский бил по воротам со стандарта, но попал в своего же игрока. Слишком простой удар был. Даже свой игрок разгадал этот маневр.
    • Фол, нарушение
      13'
      Ослоновского сбивают соперники на линии штрафной фактически. Филимонов фиксирует нарушение правил. Будет опасный стандарт для гостей. 
    • Дождь
      12'
      Как из ведра полил дождь в Нижнем Новгороде. Очень непросто придется играть соперникам на протяжении всего противостояния. 
    • Желтая карточка
      11'
      Шурыгин за грубый фол получает от рефери карточку желтого цвета. Заслуженное наказание для игрока, который в рискованный подкат шел. 
    • Замена
      10'
      Манаева заменили. Там рассечение серьезное у него. Кто вышел вместо него, пока не понятно. Если не ошибаюсь, все же Натхо вышел.
    • Травма, повреждение
      9'
      У Манаева сейчас рассечение случилось. При этом на данный контакт шел сам игрок. Там кто-то из болельщиков выбежал еще на поле и получил, что называется, по шее. 
    • Описание гола
      8'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! КОСТЮКОВ! 1:0!
      Угловой разыграли хозяева. С левого края прошла передача на Костюкова, который убрал оппонента на замахе и пробил в дальний от себя правый угол!
    • Угловой
      7'
      Маврин против Логинова играл на фланге, и тот сумел мяч в подкате на угловой вынести. Угловой подадут игроки "Амкала". Это может быть опасно!
    • 6'
      Одну команду мы точно сегодня в медийке потеряем в плей-офф. С этим коллективам придется смириться. Но пока матч у нас без моментов. Ничего не могут придумать оппоненты в атаке.
    • Фол, нарушение
      5'
      Мартусевич сейчас сфолил в центре поля, но явно получил он травму. Поехала нога у Максима, который повредил колено. Напомню, в зачет идет "чистое" игровое время. 
    • 4'
      Пичугин в красивом подкате сейчас вынес мяч за боковую линию. Не позволил он 2DROTS провести свою атаку по бровке. Идеальная игра в защите. 
    • 3'
      Ослоновский по левому краю прошел к воротам, после чего выполнил подачу на дальнюю штангу, где никого из партнеров не оказалось.
    • 2'
      На первых минутах встречи "Амкал" пытается владеть игровым снарядом. Команде сегодня нужно обязательно побеждать, чтобы выйти в полуфинал Медийной футбольной лиги. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовала наша встреча! Первая 25-минутка в деле! Удачи соперникам, поехали!
    • До матча
    • Напомню, что первую встречу выиграли "дроты" со счетом 2:1. Но как завершится сегодняшняя встреча? Скоро мы это с вами непременно узнаем. 
    • Судья
      Вышли уже на футбольное поле соперники. С минуты на минуту начнется игра. Александр Филимонов - главный арбитр сегодняшнего поединка. 
    • Добрый день, уважаемые любители спорта №1! Спортивный портал LiveResult.Ru приветствует всех на очередной ответной четвертьфинальной встрече Медийной футбольной лиги "Амкал" и 2DROTS

      Для вас текстовую трансляцию поединка проведет Козырев Вячеслав. Добро пожаловать на игру!
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:1 – на это поставили 14% пользователей.
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    Прогнозы 164
    Амкал 37.2% (61)
    X 18.9% (31)
    2DROTS 43.9% (72)
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    Где смотреть матч Амкал 2:1 2DROTS онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Амкал 2:1 2DROTS

    Исход игры
    Амкал
    37.2% (61)
    Ничья
    18.9% (31)
    2DROTS
    43.9% (72)
    Тотал 2.5
    Больше
    50% (54)
    Меньше
    50% (54)
    Обе команды забьют
    Да
    71.3% (77)
    Нет
    28.7% (31)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    14% (23)
    1:2 2DROTS
    13.4% (22)
    1:0 Амкал
    12.2% (20)
    2:1 Амкал
    10.4% (17)
    0:1 2DROTS
    3% (5)
    2:2 Ничья
    3% (5)
    2:0 Амкал
    3% (5)
    3:1 Амкал
    1.8% (3)
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