ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ПИЧУГИН! 2:1! Прыгнул в нужный левый угол сейчас Сычёв, но слишком здорово пробил игрок "Амкала". Снаряд влетел впритирку со стойкой! Счет по сумме двух матчей - 3:3.

Ослоновский получил сейчас мяч на правом краю, после чего чуть сместился в центр, после чего нанес удар в дальний угол, но по пути в ворота снаряд угодил в защитника.

Ослоновский сейчас держится за голеностоп. Какие-то проблемы у него со здоровьем. Вероятно, что встречу футболист продолжить не сможет.

Кузькин получил карточку желтого цвета сейчас. Было опасно, честно говоря. Повезло, что рефери карточку желтого цвета показывать не стал.

Евтушенко с левого края простреливал сейчас мяч в центр штрафной, но попал в ногу защитнику, после чего мяч спланировал за пределы футбольного поля.

Амир Натхо сейчас в подкате срубил своего соперника, едва не нанеся ему травму. В руках рефери появилась карточка желтого цвета.

ОПАСНО! Газданов сейчас вырвался на свидание с Мухиным, попытался нанести выстрел по рамке соперника, но угодил в голкипера! Едва не забили второй мяч игроки "дротов"!

Не так активно атакуют соперники в эти минуты. У нас же Скляр, появившийся на поле после перерыва, получил удар в плечо. Ему помощь не потребовалась.

Семенов после прострела с правого края сыграл в подкате на опережении. Мяч игроку удалось вынести за пределы футбольного газона.

Также вышедший на поле Дубчак получает в свой пассив карточку желтого цвета. Слишком грубый подкат в его исполнении мы сейчас увидели.

Чуть более динамичный все же матч сейчас мы наблюдаем. Пауз и остановок стало чуть меньше, что не может нас с вами не радовать, друзья.

Газданов сейчас нанес дальний удар по воротам соперника. Сумел голкипер хозяев до мяча дотянуться. Свой коллектив он сумел спасти в этой ситуации!

Эдамс Скляр завалил сейчас соперника на газон. Рефери взял повтор и зафиксировал нарушение правил. Пенальти в пользу "Амкала".

Красной карточки показано не было. У нас первый тайм, наконец, подошел к концу! 1:1 после 45 минут противостояния.

25' За потасовку Газданов и Маврин по карточке получили сейчас. Там еще рефери идет смотреть "ВАР" на предмет удаления. Посмотрим, что Филимонов решит.

24' ОПАСНО! Рябокобыленко после прострела с правого края отправлял мяч в сторону левого угла. Сычёв умудрился все-таки дотянуться до снаряда и отправить его на угловой.

23' ОПАСНО! Пичугин! Справа он оказался в чужой штрафной один. Уже расстреливал он ворота соперника, но угодил в верхнюю планку. Перекладина сработала в пользу "дротов"!

22' Последние минуты первого тайма пошли. Теперь "Амкалу" нужно снова забивать гол, чтобы хотя бы сравнять счет по итогам двух матчей.

21' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ГУДАЕВ! 1:1!

Классно откликнулся сейчас Гудаев на подачу с правого фланга. Сумел он подстроиться под передачу и переправил снаряд в сетку. Вратарь "Амкала" ничего с этим ударом поделать не смог!

21' Оленченко получает сейчас от рефери карточку желтого цвета. Заслуженный "горчичник", ведь фол был и впрямь крайне опасным.

20' Последняя 5-минутка в первом тайме пошла. Тянется буквально время. Все больше стыков в нашей встрече, и все меньше мы видим опасных моментов в поединке.

19' Скоропупов сейчас в жестком подкате снес своего соперника. Получил он в итоге карточку желтого цвета в свой пассив.

18' За высказывания в адрес арбитра второй тренер 2DROTS удален со скамейки. Для него эта встреча уже завершена.