История личных встреч
Амкал
2DROTS
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
3
1
Голов в среднем за матч
1.5
1
Среднее время на гол
60
90
Всего голов
3
2
Голов в среднем за матч
1
0.67
Тотал матчей
2.5
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
90
135
Результаты последних матчей
Амкал
(20 матчей)
40%
5%
55%
8 побед 1 ничья 11 поражений
2DROTS - Амкал 2:1 Амкал - ФК Кони 4:0 FC Bus - Амкал 4:1 Амкал - FC Fight Nights 2:0
Амкал - ФК Кони 6:0 FC DMEDIA - Амкал 1:0 Амкал - ФК Народная Команда 2:1 Тандем - Амкал 1:1 ФК Чисто Питер - Амкал 1:1 Амкал - Спартак-2 1:2 Амкал - Родина Москва 0:1 Кызылжар - Амкал 0:0 Амкал - 2DROTS 0:1 Амкал - СД Фэмили 5:0 Амкал - Амкар Пермь 1:1 ФК Чисто Питер - Амкал 0:1 Broke Boys - Амкал 1:0 Велес Москва - Амкал 1:2 Амкал - FC Fight Nights 0:2 Уралец Медиа - Амкал 3:0
2DROTS
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
2DROTS - Амкал 2:1 ФК Народная Команда - 2DROTS 0:7 2DROTS - ФК Матч 5:1 FC Fight Nights - 2DROTS 0:2
2DROTS - Деньги Рокетов 2:0 2DROTS - Lotus 5:0 2DROTS - FC Bus 6:2 2DROTS - ФК 10 0:3 2DROTS - ЦСКА М (мол.) 1:1 2DROTS - Broke Boys 1:1 2DROTS - ФК Титан 0:1 2DROTS - Broke Boys 1:2 2DROTS - СД Фэмили 0:1 Амкал - 2DROTS 0:1 СД Фэмили - 2DROTS 2:1 Динамо Москва - 2DROTS 2:1 2DROTS - ФК Эгриси 0:0 Деньги Рокетов - 2DROTS 0:3 2DROTS - Химки 0:2 ФК Чисто Питер - 2DROTS 0:3
Прогнозы на матч Амкал - 2DROTS
Исход игры
Амкал
51.9% (28)
Ничья
24.1% (13)
2DROTS
24.1% (13)
Тотал 2.5
Больше
42% (21)
Меньше
58% (29)
Обе команды забьют
Да
64% (32)
Нет
36% (18)
Популярный счёт
1:0 Амкал
22.2% (12)
1:1 Ничья
20.4% (11)
2:1 Амкал
13% (7)
1:2 2DROTS
11.1% (6)
2:0 Амкал
7.4% (4)
3:1 Амкал
3.7% (2)
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