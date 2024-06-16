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Амкал
 
Позже
2DROTS
Прогнозы 55
Амкал 52.7% (29)
X 23.6% (13)
2DROTS 23.6% (13)
Все прогнозы

История личных встреч

Амкал
2DROTS

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

История матчей

МФЛ(M
2:1
ТМК
0:1
МФЛ(M
1:0

Голы

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

1.5
1

Среднее время на гол

60
90

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

1
0.67

Тотал матчей

2.5
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

90
135

Результаты последних матчей

Амкал
(20 матчей)
40%
5%
55%
8 побед 1 ничья 11 поражений
2DROTS - Амкал 2:1 Амкал - ФК Кони 4:0 FC Bus - Амкал 4:1 Амкал - FC Fight Nights 2:0
Амкал - ФК Кони 6:0 FC DMEDIA - Амкал 1:0 Амкал - ФК Народная Команда 2:1 Тандем - Амкал 1:1 ФК Чисто Питер - Амкал 1:1 Амкал - Спартак-2 1:2 Амкал - Родина Москва 0:1 Кызылжар - Амкал 0:0 Амкал - 2DROTS 0:1 Амкал - СД Фэмили 5:0 Амкал - Амкар Пермь 1:1 ФК Чисто Питер - Амкал 0:1 Broke Boys - Амкал 1:0 Велес Москва - Амкал 1:2 Амкал - FC Fight Nights 0:2 Уралец Медиа - Амкал 3:0
2DROTS
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
2DROTS - Амкал 2:1 ФК Народная Команда - 2DROTS 0:7 2DROTS - ФК Матч 5:1 FC Fight Nights - 2DROTS 0:2
2DROTS - Деньги Рокетов 2:0 2DROTS - Lotus 5:0 2DROTS - FC Bus 6:2 2DROTS - ФК 10 0:3 2DROTS - ЦСКА М (мол.) 1:1 2DROTS - Broke Boys 1:1 2DROTS - ФК Титан 0:1 2DROTS - Broke Boys 1:2 2DROTS - СД Фэмили 0:1 Амкал - 2DROTS 0:1 СД Фэмили - 2DROTS 2:1 Динамо Москва - 2DROTS 2:1 2DROTS - ФК Эгриси 0:0 Деньги Рокетов - 2DROTS 0:3 2DROTS - Химки 0:2 ФК Чисто Питер - 2DROTS 0:3
1/4 финала
2 2DROTS
1 Амкал
4 ФК Родина Медиа
1 Broke Boys
1 ФК Титан
0 FC DMEDIA
2 Тандем
5 FC Fight Nights
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?
  • Текстовая онлайн трансляция матча Амкал - 2DROTS от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 22 июня 2024, осталось 2 дня 8 часов 6 минут.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

    • Прогнозы 55
    Амкал 52.7% (29)
    X 23.6% (13)
    2DROTS 23.6% (13)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч Амкал - 2DROTS онлайн

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    Прогнозы на матч Амкал - 2DROTS

    Исход игры
    Амкал
    51.9% (28)
    Ничья
    24.1% (13)
    2DROTS
    24.1% (13)
    Тотал 2.5
    Больше
    42% (21)
    Меньше
    58% (29)
    Обе команды забьют
    Да
    64% (32)
    Нет
    36% (18)
    Популярный счёт
    1:0 Амкал
    22.2% (12)
    1:1 Ничья
    20.4% (11)
    2:1 Амкал
    13% (7)
    1:2 2DROTS
    11.1% (6)
    2:0 Амкал
    7.4% (4)
    3:1 Амкал
    3.7% (2)
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