1:0
Второй тайм
Ход матча
12'
Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
-
84 Зириков ИванВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
35 Данилов ИонПолузащитник
-
23 Соснин АнтонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Звездин Игорь
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 Дуду ЗубаирПолузащитник
-
76 Шлёнкин ЕгорПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Гооге АнтонНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Каряка Андрей
История личных встреч
Broke Boys
ФК Родина Медиа
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
1
1
Голов в среднем за матч
0.5
1
Среднее время на гол
180
90
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
0.67
0.33
Тотал матчей
0.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
135
270
Бомбардиры внутри турнира
Broke Boys
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рахимов Алишер (РАХИМОВ АЛИШЕР)
|1
|0.11
ФК Родина Медиа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Результаты последних матчей
Broke Boys
(20 матчей)
55%
5%
40%
11 побед 1 ничья 8 поражений
ФК Родина Медиа - Broke Boys 0:0 Broke Boys - СКА-Ростов 1:1 ФК 10 - Broke Boys 1:3 Тандем - Broke Boys 1:1
Broke Boys - ФК Козлы 1:2 ФК Матч - Broke Boys 0:3 Broke Boys - ФК Кони 3:1 Broke Boys - ФК Эгриси 3:0 2DROTS - Broke Boys 1:1 Чертаново Медиа - Broke Boys 3:0 Broke Boys - Кызылжар 0:2 Спартак-2 - Broke Boys 0:1 Broke Boys - Енисей 2:0 ФК Родина Медиа - Broke Boys 1:0 2DROTS - Broke Boys 1:2 ФК 10 - Broke Boys 0:0 Broke Boys - Амкал 1:0 Broke Boys - ФК 10 1:3 Broke Boys - ФК Титан 1:1 Broke Boys - ФК Эгриси 1:1
ФК Родина Медиа
(20 матчей)
75%
25%
15 побед 0 ничьих 5 поражений
ФК Родина Медиа - Broke Boys 0:0 ФК Родина Медиа - FC Bus 5:2 ФК Эгриси - ФК Родина Медиа 0:2 Тандем - ФК Родина Медиа 1:0
ФК Родина Медиа - ФК 10 1:2 ФК Родина Медиа - FC Fight Nights 2:2 ФК Родина Медиа - ФК Рома 2:1 СКА-Ростов - ФК Родина Медиа 0:0 ФК Родина Медиа - ФК Титан 0:0 ФК Родина Медиа - Broke Boys 1:0 ФК Родина Медиа - ФК Титан 3:0 ФК Родина Медиа - ФК Титан 0:0 ФК Родина Медиа - ФК Козлы 2:1 ФК Родина Медиа - MFC Kickstown 3:0 ФК Эгриси - ФК Родина Медиа 0:3 ФК Родина Медиа - ФК Народная Команда 6:0 ФК Родина Медиа - Динамо Вологда 0:3 ФК Родина Медиа - 2DROTS 3:1 ФК Бей Беги - ФК Родина Медиа 0:3 FC Bus - ФК Родина Медиа 1:1
|Амкал
|Костюков Степан
|1
|Broke Boys
|Рахимов Алишер (РАХИМОВ АЛИШЕР)
|1
|Амкал
|Пичугин Максим (ПИЧА)
|1
|2DROTS
|Гудаев Денис (DE GUDAI)
|1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Broke Boys 1:0 ФК Родина Медиа
Исход игры
Broke Boys
21.1% (23)
Ничья
14.7% (16)
ФК Родина Медиа
64.2% (70)
Тотал 2.5
Больше
62.86% (66)
Меньше
37.14% (39)
Обе команды забьют
Да
75.24% (79)
Нет
24.76% (26)
Популярный счёт
1:2 ФК Родина Медиа
41.3% (45)
1:1 Ничья
12.8% (14)
0:1 ФК Родина Медиа
11.9% (13)
2:1 Broke Boys
11.9% (13)
0:2 ФК Родина Медиа
3.7% (4)
1:0 Broke Boys
3.7% (4)
2:3 ФК Родина Медиа
2.8% (3)
2:0 Broke Boys
2.8% (3)
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