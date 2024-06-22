Рахимов ворвался справа в чужую штрафную, нанес выстрел в ближний правый угол, но защитник в подкате сумел заблокировать выстрел. Мяч на угловой улетел.

Прокопьев снова нанес удар по воротам соперника - мяч полетел намного выше цели. Получилось крайне неточно. Мог и куда лучше распорядиться эпизодом игрок.

Пять минут во втором тайме отыграли соперники. Пока моментов катастрофически мало. Хочется активности в исполнении оппонентов. Иначе для чего мы сегодня здесь все собрались?

ОПАСНО! Маляров! Классный момент у него было, но с 15-ти метров нанес игрок номинальных гостей выстрел намного выше рамки! Было здорово!

Не хватает все-таки "Родине-Медиа" остроты впереди. Опасные моменты команда не создает, пусть и бегает в атаку на регулярной основе.

Прозвучал свисток на перерыв. После 25 минут "чистого" игрового времени счет на табло - 1:0. Впереди игроки Broke Boys - 1:0.

Интересный факт. Андрей Каряка ни разу не проигрывал в основное время "Брукам", будучи главным тренером. Но сегодня эта приятная статистика может нарушиться.

Менее 10 минут в первом тайме остается играть. Ндонгмо пытался отправить мяч в ворота соперника с правого края штрафной, но в створ ворот не попал.

Дмитрий Тарасов снова вышел на поле сейчас. Какое-то время взял паузу полузащитник "Родины-Медиа", но теперь он снова готов проявить себя в деле.

Как-то пропала острота в нашем матче. Хочется увидеть какие-то острые эпизоды, но пока даже намеков на них нет. Гол "бруков" успокоил игру.

Как я понял, с 54 метров Рахимов забил свой гол. Если верить той же статистике, это мяч, забитый с самого дальнего расстояния. Вероятно, это действительно так.

Последняя 5-минутка активно стартовала у нас. "Родина-Медиа" забить никак не может. Не создают игроку Каряки и опасные моменты у ворот противника.

Давыдов теперь у "Бруков" нанес дальний выстрел по рамке противника - мяч полетел рядом с левой стойкой. Было опасно, но точности не хватило.

14' Сейчас "Родина-Медиа", как мне кажется, должна уже добавлять. Все-таки у команды получалось немногое, а после пропущенного гола нужно буквально выжимать из себя все соки.

13' Да, Рахимов положил гол-красавец, конечно! Здорово он сделал все и сумел порадовать фанатов на стадионе прекрасным забитым мячом.

12' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! РАХИМОВ! 1:0!

"Бруки" выходят вперед! Классный удар Алишеру удалось нанести по воротам соперника. Со своей половины поля он пробил, и Сухоносов не успел сместиться в ворота. До снаряда он попросту не достал.

11' Данилин пошел до конца сейчас и снес оппонента, попав тому в ногу. Желтая карточка в рука рефери тут же показалась. Челлендж решили наставники "Родины-Медиа" использовать. На предмет красной карточки.

10' Значительно более динамичный матч мы смотрим. Есть предположения, что в ближайшее время все же голы мы увидим с вами, друзья.

9' Прокопьев получил снова мяч перед штрафной соперника, но слишком долго решал, что ему сделать с мячом. В итоге со сферой игрок под давлением расстался.

8' По ударам по воротам у нас уже 3:0 в пользу "Родины-Медиа". Команда впереди, но это, как нам известно, ничего не значит, ведь соперник может забить.

7' Не так много фанатов на трибунах в Нижнем Новгороде. Но и игра проходит довольно поздно. Встреча на час была перенесена из-за того, что первая встреча затянулась существенно.

6' ОПАСНО! Прокопьев получил сейчас мяч на линии штрафной, после чего хлестко пробил под перекладину, но все же взял чуть выше цели! Было неплохо!