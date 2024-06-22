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  3. Медийная футбольная лига (WINLINE MFL) 2024
Broke Boys
1:0
Второй тайм
ФК Родина Медиа

Ход матча

12'
Рахимов Алишер (РАХИМОВ АЛИШЕР)
1:0
Прогнозы 109
Broke Boys 21.1% (23)
X 14.7% (16)
ФК Родина Медиа 64.2% (70)
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Broke Boys
ФК Родина Медиа

История личных встреч

Broke Boys
ФК Родина Медиа

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

История матчей

МФЛ(M
0:0
СМ
1:0
МКС(
1:1

Голы

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

0.5
1

Среднее время на гол

180
90

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

0.67
0.33

Тотал матчей

0.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

135
270

Бомбардиры внутри турнира

Broke Boys
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рахимов Алишер (РАХИМОВ АЛИШЕР) 1 0.11
ФК Родина Медиа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Результаты последних матчей

Broke Boys
(20 матчей)
55%
5%
40%
11 побед 1 ничья 8 поражений
ФК Родина Медиа - Broke Boys 0:0 Broke Boys - СКА-Ростов 1:1 ФК 10 - Broke Boys 1:3 Тандем - Broke Boys 1:1
Broke Boys - ФК Козлы 1:2 ФК Матч - Broke Boys 0:3 Broke Boys - ФК Кони 3:1 Broke Boys - ФК Эгриси 3:0 2DROTS - Broke Boys 1:1 Чертаново Медиа - Broke Boys 3:0 Broke Boys - Кызылжар 0:2 Спартак-2 - Broke Boys 0:1 Broke Boys - Енисей 2:0 ФК Родина Медиа - Broke Boys 1:0 2DROTS - Broke Boys 1:2 ФК 10 - Broke Boys 0:0 Broke Boys - Амкал 1:0 Broke Boys - ФК 10 1:3 Broke Boys - ФК Титан 1:1 Broke Boys - ФК Эгриси 1:1
ФК Родина Медиа
(20 матчей)
75%
25%
15 побед 0 ничьих 5 поражений
ФК Родина Медиа - Broke Boys 0:0 ФК Родина Медиа - FC Bus 5:2 ФК Эгриси - ФК Родина Медиа 0:2 Тандем - ФК Родина Медиа 1:0
ФК Родина Медиа - ФК 10 1:2 ФК Родина Медиа - FC Fight Nights 2:2 ФК Родина Медиа - ФК Рома 2:1 СКА-Ростов - ФК Родина Медиа 0:0 ФК Родина Медиа - ФК Титан 0:0 ФК Родина Медиа - Broke Boys 1:0 ФК Родина Медиа - ФК Титан 3:0 ФК Родина Медиа - ФК Титан 0:0 ФК Родина Медиа - ФК Козлы 2:1 ФК Родина Медиа - MFC Kickstown 3:0 ФК Эгриси - ФК Родина Медиа 0:3 ФК Родина Медиа - ФК Народная Команда 6:0 ФК Родина Медиа - Динамо Вологда 0:3 ФК Родина Медиа - 2DROTS 3:1 ФК Бей Беги - ФК Родина Медиа 0:3 FC Bus - ФК Родина Медиа 1:1
1/4 финала
7 2DROTS
6 Амкал
4 ФК Родина Медиа
1 Broke Boys
1 ФК Титан
0 FC DMEDIA
2 Тандем
5 FC Fight Nights
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Амкал Костюков Степан 1
Broke Boys Рахимов Алишер (РАХИМОВ АЛИШЕР) 1
Амкал Пичугин Максим (ПИЧА) 1
2DROTS Гудаев Денис (DE GUDAI) 1
Весь список
  • Второй тайм
  • Опасный момент
    31'
    ОПАСНО! Маляров! Классный момент у него было, но с 15-ти метров нанес игрок номинальных гостей выстрел намного выше рамки! Было здорово!
  • 30'
    Пять минут во втором тайме отыграли соперники. Пока моментов катастрофически мало. Хочется активности в исполнении оппонентов. Иначе для чего мы сегодня здесь все собрались?
  • 28'
    Прокопьев снова нанес удар по воротам соперника - мяч полетел намного выше цели. Получилось крайне неточно. Мог и куда лучше распорядиться эпизодом игрок. 
  • Опасный момент
    27'
    Рахимов ворвался справа в чужую штрафную, нанес выстрел в ближний правый угол, но защитник в подкате сумел заблокировать выстрел. Мяч на угловой улетел. 
  • Второй тайм начался
    26'
    Стартовал второй тайм! Удачи командам, поехали!
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Прозвучал свисток на перерыв. После 25 минут "чистого" игрового времени счет на табло - 1:0. Впереди игроки Broke Boys - 1:0. 
  • 24'
    Не хватает все-таки "Родине-Медиа" остроты впереди. Опасные моменты команда не создает, пусть и бегает в атаку на регулярной основе. 
  • 22'
    Давыдов теперь у "Бруков" нанес дальний  выстрел по рамке противника - мяч полетел рядом с левой стойкой. Было опасно, но точности не хватило. 
  • 21'
    Тарасов с дальней дистанции попытался нанести удар по воротам соперника - снаряд полетел намного выше цели. Сферу проводил взглядом вратарь. 
  • 20'
    Последняя 5-минутка активно стартовала у нас. "Родина-Медиа" забить никак не может. Не создают игроку Каряки и опасные моменты у ворот противника. 
  • 19'
    Как я понял, с 54 метров Рахимов забил свой гол. Если верить той же статистике, это мяч, забитый с самого дальнего расстояния. Вероятно, это действительно так. 
  • 18'
    Как-то пропала острота в нашем матче. Хочется увидеть какие-то острые эпизоды, но пока даже намеков на них нет. Гол "бруков" успокоил игру. 
  • 17'
    Дмитрий Тарасов снова вышел на поле сейчас. Какое-то время взял паузу полузащитник "Родины-Медиа", но теперь он снова готов проявить себя в деле. 
  • 16'
    Менее 10 минут в первом тайме остается играть. Ндонгмо пытался отправить мяч в ворота соперника с правого края штрафной, но в створ ворот не попал.
  • 15'
    Интересный факт. Андрей Каряка ни разу не проигрывал в основное время "Брукам", будучи главным тренером. Но сегодня эта приятная статистика может нарушиться. 
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    • 14'
      Сейчас "Родина-Медиа", как мне кажется, должна уже добавлять. Все-таки у команды получалось немногое, а после пропущенного гола нужно буквально выжимать из себя все соки.
    • 13'
      Да, Рахимов положил гол-красавец, конечно! Здорово он сделал все и сумел порадовать фанатов на стадионе прекрасным забитым мячом. 
    • Описание гола
      12'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! РАХИМОВ! 1:0!
      "Бруки" выходят вперед! Классный удар Алишеру удалось нанести по воротам соперника. Со своей половины поля он пробил, и Сухоносов не успел сместиться в ворота. До снаряда он попросту не достал. 
    • Желтая карточка
      11'
      Данилин пошел до конца сейчас и снес оппонента, попав тому в ногу. Желтая карточка в рука рефери тут же показалась. Челлендж решили наставники "Родины-Медиа" использовать. На предмет красной карточки. 
    • 10'
      Значительно более динамичный матч мы смотрим. Есть предположения, что в ближайшее время все же голы мы увидим с вами, друзья. 
    • 9'
      Прокопьев получил снова мяч перед штрафной соперника, но слишком долго решал, что ему сделать с мячом. В итоге со сферой игрок под давлением расстался. 
    • 8'
      По ударам по воротам у нас уже 3:0 в пользу "Родины-Медиа". Команда впереди, но это, как нам известно, ничего не значит, ведь соперник может забить. 
    • 7'
      Не так много фанатов на трибунах в Нижнем Новгороде. Но и игра проходит довольно поздно. Встреча на час была перенесена из-за того, что первая встреча затянулась существенно.
    • Опасный момент
      6'
      ОПАСНО! Прокопьев получил сейчас мяч на линии штрафной, после чего хлестко пробил под перекладину, но все же взял чуть выше цели!  Было неплохо!
    • 5'
      По булиталити в первом матче "Родина-Медиа" выиграла у соперника со счетом 4:1. Именно по этой причине сегодня "Брукам" нельзя играть на ничью.
    • 4'
      Да, владение мячом пока за "Родина-Медиа". Команда активно перемещается с фланга на фланг, заставляя соперника бегать в прессинге. 
    • Замена
      3'
      Андрей Титов вместо Александра Тарасова уже вышел. Минуту T-Killah провел на поле, и теперь дал возможность войти в игру товарищу по команде.
    • Судья
      2'
      Итак, познакомимся с судьями:

      Главный судья: Дмитрий Жилинский (Москва, Россия);
      Ассистент: Дмитрий Строганов (Москва, Россия);
      Ассистент: Вадим Брагин (Москва, Россия);
      Резервный: Александр Филимонов (Орехово-Зуево, Россия).
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовала наша встреча! Удачи соперникам, понеслась!
    • До матча
    • Добрый день, уважаемые любители спорта №1! Спортивный портал LiveResult.Ru приветствует всех на очередной ответной четвертьфинальной встрече Медийной футбольной лиги "Broke Boys" и "Родина Медиа". 

      Для вас текстовую трансляцию поединка проведет Козырев Вячеслав. Добро пожаловать на игру!
    Прогнозы 109
    Broke Boys 21.1% (23)
    X 14.7% (16)
    ФК Родина Медиа 64.2% (70)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Broke Boys 1:0 ФК Родина Медиа

    Исход игры
    Broke Boys
    21.1% (23)
    Ничья
    14.7% (16)
    ФК Родина Медиа
    64.2% (70)
    Тотал 2.5
    Больше
    62.86% (66)
    Меньше
    37.14% (39)
    Обе команды забьют
    Да
    75.24% (79)
    Нет
    24.76% (26)
    Популярный счёт
    1:2 ФК Родина Медиа
    41.3% (45)
    1:1 Ничья
    12.8% (14)
    0:1 ФК Родина Медиа
    11.9% (13)
    2:1 Broke Boys
    11.9% (13)
    0:2 ФК Родина Медиа
    3.7% (4)
    1:0 Broke Boys
    3.7% (4)
    2:3 ФК Родина Медиа
    2.8% (3)
    2:0 Broke Boys
    2.8% (3)
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    ФК Родина Медиа
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